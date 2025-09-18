UKRAINERUSSIAWAR. Putin in uniforme alla Zapad 2025 per vedere il nuovo addestramento. Negoziati bloccati. Lavrov: solo accordo globale. Zaporižžja: aumenta il territorio sotto bandiera russa

Secondo il presidente statunitense Donald Trump: “Zelensky e Putin si odiano. A quanto pare dovrò sedermi nella stessa stanza con loro perché non possono stare nella stessa stanza.” L’amministrazione Trump “ha approvato il primo pacchetto di aiuti militari finanziato dagli alleati europei all’Ucraina”, fonte Reuters. Secondo la stessa fonte l’Amministrazione di Donald Trump ha approvato il primo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, finanziato dagli alleati NATO degli Stati Uniti.

Gli States hanno nel frattempo ripristinato completamente lo status dell’Ungheria nel Programma di esenzione dal visto due anni dopo averne inasprito le condizioni. L’autorizzazione elettronica di viaggio (ESTA) per gli ungheresi tornerà a consentire ingressi multipli e sarà valida per due anni, ha annunciato l’ambasciatore statunitense in Ungheria, Robert Palladino. Come succede da qualche settimana a questa parte l’amministrazione Trump da un lato tende la mano all’Europa e simultaneamente dall’altra la tende agli “alleati di Putin” o alla Russia.

Rzeczpospolita mette fine alla questione dei droni russi in Polonia e afferma che: “Durante l’attacco con i droni in Polonia del 10 settembre, non sono stati i detriti di un drone a cadere su un edificio residenziale; è stato un missile lanciato da un caccia F-16 che stava tentando di abbattere uno dei droni”, citando fonti delle agenzie di sicurezza dello Stato. Il presidente polacco Karol Nawrocki non ha ribadito che Varsavia sia pronta ad abbattere i droni sul territorio ucraino se si avvicinano al confine polacco. “Il nostro esercito abbatte i droni non appena attraversano il confine polacco. Ma questo costituisce comunque una violazione dell’integrità di uno Stato membro della NATO. Pertanto, tecnicamente, siamo responsabili del nostro spazio aereo all’interno dei confini polacchi”, ha dichiarato in un’intervista alla televisione LCI, rispondendo alla domanda di un giornalista sulla disponibilità della Polonia ad abbattere obiettivi sull’Ucraina se si avvicinano al confine polacco.

In Ucraina anche i fedelissimi del presidente Volodymyr Zelensky cominciano a parlare dei problemi dell’esercito ucraino: “Abbiamo centri di addestramento terribili, alcuni sono persino disgustosi. Non fanno nulla”, a dirlo Andriy Kozinchuk, psicologo militare, ufficiale della 67a brigata separata delle Forze Armate ucraine.

In merito all’incontro con Putin il presidente Volodymyr Zelensky riferisce: “Non posso andare a Mosca, la capitale di un Paese che ci sta attaccando.” E ancora ha riferito: “L’Europa e gli Stati Uniti devono smettere di pensare a se stessi e alle loro future relazioni con la Russia e iniziare a pensare di più all’Ucraina”. “Ogni giorno dei loro negoziati sulle sanzioni da imporre ci costa molte vite. È ingiusto”. Zelensky: “Passeranno gli anni e i russi, i loro figli e nipoti chiederanno perdono.”

“Le garanzie di sicurezza sulla carta sono quasi pronte. Vogliamo ancora dettagli specifici”, ha detto Zelensky. “Abbiamo già concordato molti dettagli sulla presenza militare straniera. 26 paesi sono pronti a fornire garanzie: via terra, via mare e via aria. Le forze corrispondenti sono già state determinate; il numero… lo stiamo ancora discutendo.”

Dmitrij Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ha annunciato che 830 membri dell’OPerazione Speciale (cioè l’invasione ucraina, ndr), candidati per Russia Unita, hanno vinto le elezioni del 2025. La partecipazione dei veterani alle elezioni del 2026 sarà ancora maggiore e avrà un impatto significativo sul processo elettorale, ha osservato.

Rientrano i militari russi che hanno partecipato a Zapad-2025 insieme ad altri sei paesi. Vladimir Putin si è presentato alle esercitazioni strategiche in uniforme militare così come il ministro per la Difesa, Belusov. La TASS riferisce che alle esercitazioni hanno preso parte truppe e oltre 3.500 unità di armi ed equipaggiamento militare.

Putin ha dichiarato che “i piani per le esercitazioni Zapad-2025 si basavano sull’esperienza del Distretto Militare Congiunto. 100.000 soldati stanno partecipando alle esercitazioni Zapad-2025, che coinvolgono circa 10.000 sistemi d’arma e di equipaggiamento, “tutti basati su tecnologia moderna utilizzata in operazioni di combattimento pratiche”. 333 aerei e quasi 250 navi e imbarcazioni stanno partecipando alle esercitazioni Zapad-2025. L’obiettivo delle esercitazioni militari “Zapad-2025” è mettere in pratica tutti gli elementi per difendere lo Stato dell’Unione da qualsiasi aggressione, ha chiosato Putin.

La Commissione Difesa della Duma di Stato ha approvato in prima lettura il disegno di legge sulla coscrizione obbligatoria annuale. La bozza stabilisce che visite mediche, screening psicologici professionali e riunioni del consiglio di leva saranno effettuati durante tutto l’anno solare. I membri saranno inviati ai loro luoghi di servizio due volte l’anno in orari prestabiliti: dal 1° aprile al 15 luglio e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Un cittadino africano è stato arrestato ad Astrakhan per spionaggio a favore dell’Ucraina. Ha trasmesso dati su strutture militari, ha riferito l’FSB.

Il capo di Roscosmos, Bakanov ha detto in una dichiarazione alla Stampa che la Russia avrà presto un proprio terminale per le comunicazioni satellitari, simile a Starlink.

Il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in una dichiarazione alla stampa a riparlare delle forze di pace in Ucraina che secondo lui “saranno essenzialmente truppe di occupazione e obiettivi legittimi per l’esercito russo”. La Russia ha bisogno di un accordo globale sull’Ucraina; il cessate il fuoco e l’accordo di conciliazione sono falliti” ha chiosato Lavrov

La Commissione Presidenziale Russa ha approvato la candidatura di Igor Krasnov alla carica di Presidente della Corte Suprema della Federazione Russa.

Ed ora uno sguardo alla Linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 17 settembre. Nella notte del 17 settembre, missili Geranium hanno colpito obiettivi a Myrhorod nella regione di Poltava, Smila nella regione di Čerkasy (interruzioni di corrente a seguito degli attacchi), Kropyvnyc’kyj e Balaklija nella regione di Charkiv. Diverse tratte ferroviarie in Ucraina sono in ritardo a tempo indeterminato a causa di un’interruzione di corrente su una parte della ferrovia. Le nostre forze stanno interrompendo la logistica con l’Ucraina occidentale.

Nella regione di Rostov, droni ucraini sono stati distrutti nei distretti di Chertkovsky, Kuibyshevsky e Dubovsky. Il Ministero della Difesa ha inoltre segnalato l’abbattimento di droni delle forze armate ucraine nelle regioni di Belgorod e Voronezh.

Nella regione di Bryansk,un civile è rimasto ferito in attacchi di droni FPV nel villaggio di Klimovo.

Sul fronte di Sumy, i contrattacchi continuano lungo tutto il fronte, riferisce GrV Sever. Le forze armate ucraine stanno aumentando la pressione sui fianchi per fermare la penetrazione russa vicino a Sadky. Due contrattacchi delle forze armate ucraine sono stati respinti vicino ad Oleksiivka e Sadki. Un veicolo trasporto truppe blindato M113 è stato distrutto durante gli attacchi, respinti.

Nella regione di Belgorod, un civile è rimasto ferito da drone delle forze armate ucraine. Altri droni delle forze armate ucraine hanno colpito altre 10 località si contano almeno 4 feriti.

Intensi combattimenti sono in corso in direzione di Charkiv. Le forze armate russe stanno tentando di avanzare nel settore Khatnje, nella foresta vicino a Synel’nykove. Rapporti pubblici russi indicano che i nostri gruppi d’assalto, dopo i combattimenti, sono avanzati di 150 metri sulla riva sinistra del fiume Vovcha a Vovčans’k. Nella foresta a ovest di Synel’nykove, aerei d’aerei russi sono avanzati di 250 metri, catturando una postazione di tiro e una roccaforte ucraina. Più a sud, ci sono segnalazioni di riserve delle forze armate ucraine che si stanno ridistribuendo nel settore Milove-Khatnje del fronte.

In direzione di Lyman, le truppe russe sono avanzate nella foresta di Serebryansʹkyy e nella parte orientale del Parco Sviati Hory National Park.

In direzione di Severs’k, gli ucraini stanno riconoscendo l’avanzata alla periferia occidentale di Hryhorivka e più a sud, con segnalazioni di combattimenti per Serebryanka. Vicino a Yampil’, la situazione si sta evolvendo a favore dei russi, con segnalazioni isolate di successi da parte delle unità russe avanzate.

In direzione di Pokrovs’k, le forze armate ucraine stanno tentando di impedire ai russi di penetrare nelle difese attaccando il saliente di Zolotyi Kolodyaz’ vicino a Pankivka e Nykanorivka verso Novotorets’ke. Nel frattempo, le truppe russe stanno avanzando vicino a Nove Shakhove, Hruz’ke e Zolotyi Kolodyaz’. Le forze russe stanno anche tentando di interrompere la logistica nazista a Shakhove con contrattacchi. L’accerchiamento reciproco sta portando a una contro-battaglia per il controllo delle rotte di rifornimento delle due parti. I droni sono numerosi nei cieli e sono in corso combattimenti.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso battaglie di posizione vicino a Novodanylivka e Mala Tokmachka, con lo spazio aereo rimasto invariato. Le forze russe stanno conducendo battaglie offensive a Prymors’ke e Stepnohirs’k, in presenza di numerosi droni ucraini. Le forze armate ucraine hanno ha lanciato massicci attacchi con droni su Vasylivka, ferendo una donna. Le forze ucraine hanno lanciato attacchi vicino ai depositi di carburante della centrale nucleare di Zaporižžja, incendiando un campo, a soli 400 metri dai serbatoi di gasolio.

Sul fronte di Kherson, sono in corso attacchi lungo il Dnepr colpiti 17 villaggi.

