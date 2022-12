UKRAINERUSSIAWAR. Putin: Finanziamento senza fine per l’esercito. Wagner punta a Klishchiivka, Bachmut sud

Mentre il presidente ucraino, Volodymyr Oleksandrovyč Zelens’kyj, era in viaggio per Stati Uniti per parlare al Congresso statunitense, alle 13.00 ore italiane del 21 dicembre il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, ha parlato alla riunione allargata del collegio del ministero russo della Difesa. Tra le sue dichiarazioni riportiamo: «Una vita sicura per i nostri cittadini sarà garantita in tutti i territori della Federazione Russa, compresi quelli “nuovi”. Oggi le capacità e le competenze militari di quasi tutti i Paesi della NATO vengono utilizzate attivamente contro la Russia. Tutte le informazioni sulle forze e sulle capacità della NATO sono ben note e devono essere analizzate e utilizzate per costruire le forze armate russe». Il presidente russo ha poi aggiunto: «Gli scontri hanno messo in evidenza questioni su cui dobbiamo, come si dice, lavorare bene; gli ufficiali e i sottufficiali che hanno maturato esperienza presso il “NWO” devono essere nominati prioritariamente a nuovi incarichi».

Di fronte alla platea di generali e alti funzionari della Federazione Russa Putin ha spiegato: «Il ministero della Difesa e lo Stato Maggiore sono incaricati di analizzare l’esperienza e le tattiche della NATO e di incorporarle nel programma di formazione e di equipaggiamento dell’esercito. Le capacità di combattimento delle Forze armate russe aumentano di giorno in giorno, tutti i compiti delle SAF saranno portati a termine e la sicurezza dei cittadini in tutti i territori russi sarà garantita. Lo sviluppo delle comunicazioni militari, dell’automazione e della guerra di controbatteria sono emersi nel corso del SAO e devono essere intensificati. La mobilitazione parziale effettuata ha inoltre evidenziato una serie di problemi, in particolare la necessità di modernizzare il sistema dei commissariati militari e di migliorare il sistema di accumulo e stoccaggio delle armi. Non abbiamo restrizioni di finanziamento per l’esercito; la Russia continuerà a sviluppare le proprie capacità militari; la triade nucleare sarà migliorata: è una garanzia della nostra sovranità».

Sempre in tema di armi e di fronti Putin ha detto: «I sistemi missilistici Yars continuano a essere forniti alle truppe; i Sarmat saranno presto impiegati in combattimento e la fregata Admiral Gorshkov, equipaggiata con i più recenti missili ipersonici Tsirkon, entrerà in servizio. Gli ufficiali e i sottufficiali che hanno acquisito esperienza nell’SSO devono essere assegnati ai nuovi incarichi in via prioritaria. Il Presidente ha ringraziato i soldati e gli ufficiali che partecipano al SAS e tutti i cittadini che sostengono i soldati inviando al fronte veicoli, attrezzature e indumenti caldi». «Non c’è dubbio che tutti i nostri obiettivi saranno raggiunti (…) L’intero Paese guarda alle Forze armate russe, vi augura successo, buona fortuna, non ho dubbi che tutti i nostri obiettivi saranno certamente raggiunti».

Infine è stato osservato un minuto di silenzio per tutti coloro che hanno perso la vita.

Anche il ministro per la Difesa Sergei Shoigu ha partecipato attivamente alla riunione allargata del collegio del ministero della Difesa affermando che più di «20.000 persone sono entrate nelle truppe come volontari». «Kiev sta ricorrendo a metodi proibiti, tra cui attacchi terroristici e uccisioni su commissione, bombardando i civili con armi pesanti. L’esercito russo in Ucraina è contrastato da forze occidentali combinate. I Paesi occidentali cercano di ignorare gli “elementi di ricatto nucleare” di Kiev, comprese le provocazioni contro la ZNPP».

«Le rivelazioni della Merkel e di altri politici hanno dimostrato che la Federazione Russa non è all’origine del conflitto in Ucraina. Ci sarebbero, secondo il Ministro russo, oltre 500 satelliti statunitensi e della NATO che lavorano per l’AFU, di cui più di 70 militari. Il silenzio totale dei media occidentali sui crimini di guerra dell’esercito ucraino è il massimo del cinismo. Ci sono ufficiali di stato maggiore della NATO nella zona di combattimento in Ucraina» ha poi detto.

E ancora, «più di 25 Paesi hanno speso 97 miliardi di dollari in forniture di armi all’Ucraina, alcune delle quali sono nelle mani di terroristi e si stanno diffondendo in tutto il mondo. È stata effettuata una mobilitazione parziale per “stabilizzare la situazione, difendere nuovi territori e condurre ulteriori offensive (…) I piani di mobilitazione non sono stati messi in atto dalla Grande Guerra Patriottica, quindi il ministero della Difesa russo ha dovuto affrontare alcune difficoltà. La mobilitazione parziale ha aumentato le capacità di combattimento delle truppe e intensificato le operazioni di combattimento. Il Ministero della Difesa russo riceve quotidianamente notizie di nazionalisti ucraini che sparano alle truppe ucraine che si sottraggono alle missioni di combattimento».

Tra le novità di cui ha parlato Shoigu: «È stata lanciata la sesta navicella Dome, che consentirà il monitoraggio continuo delle aree a rischio missilistico nell’emisfero settentrionale. Il nuovissimo sottomarino “Generalissimo Suvorov” del Progetto 955A “Borey-A” viene adottato dalla Marina russa. I medici delle Forze Armate russe nella zona NWO forniscono il primo soccorso ai feriti in 10 minuti, consegnati alle unità mediche in un’ora. Le forze nucleari della Federazione Russa si sono esercitate con successo in un attacco nucleare massiccio in risposta all’uso di armi di distruzione di massa da parte del nemico durante un’esercitazione speciale».

Ed ora uno sguardo a ciò che accade al fronte: un allarme aereo in tutta l’Ucraina già a partire dalle 11.39 del 21 dicembre. I caccia MiG-31K (portatori di missili ipersonici Kynzhal) e gli aerei di rilevamento e controllo radar a lungo raggio A-50U hanno sorvolato i cieli della Bielorussia.

Nella regione di Rostov, in Russia, è stato introdotto il divieto di utilizzo dei droni per evitare falsi allarmi in caso di attacco droni dall’Ucraina.

Le truppe russe hanno colpito nella notte tra il 20 e il 21 dicembre, la raffineria di petrolio e gas di Shebelen. L’impianto era situato a nord dell’insediamento di Andriivka (regione di Charkiv).

È confermato che la raffineria di petrolio e gas di Shebelen era in fase di raffinazione durante la notte. Sono stati registrati dei colpi. Non si sa ancora se l’impianto sia stato messo completamente fuori uso: ci sono state sortite precedenti, ma in qualche modo l’impianto ha continuato a funzionare in modo limitato.

Le autorità ucraine fanno sapere che il blackout nella regione di Kiev durerà almeno fino al 23 dicembre. Un numero spropositato di abbonati rimane senza riscaldamento. E ancora non si conosce la tempistica del ritorno ai blackout programmati. La regione dovrà convivere con regolari arresti di emergenza.

Dal tardo pomeriggio del 20 di dicembre, le unità PMC di Wagner continuano a muoversi verso Klishchiivka, il prossimo difficile nodo difensivo dell’AFU a sud di Bachmut.

La complessità del suo assalto è dovuta alla differenza di altitudine e ad uno sviluppato sistema di roccaforti intorno al villaggio creato dalle forze armate ucraine. Non solo gli ucraini avrebbero preparato il territorio del villaggio per una difesa prolungata.

A Klishchiivka vengono scavati passaggi di comunicazione tra le case, il terreno viene minato, vengono create fortificazioni e punti di tiro a lungo termine, e nelle strade vengono collocate siepi anticarro e altri ostacoli ingegneristici.

Un’importante roccaforte a nord-ovest di Klishchiivka è particolarmente difficile. Si trova su un sito elevato e fornisce una buona copertura sia al villaggio stesso che alla zona sud-est del paese, che si trova in una zona pianeggiante. Inoltre, la roccaforte è coperta da uno specchio d’acqua sul lato nord del villaggio. Pertanto, nonostante le dimensioni relativamente ridotte di Klishchiivka, non ci si deve aspettare che l’assalto sia una passeggiata facile. Ma i combattenti della PMC Wagner sono pronti.

In direzione Starobil’s’k alle ore 23.59 del 20 dicembre, nel settore di Kupjans’k-Svatove, le truppe russe stanno conducendo un’offensiva contro le posizioni delle forze armate ucraine nei pressi di Dvorichna e Petropavlivka. La 14a brigata ucraina ha subito perdite durante i combattimenti. Per rafforzare le posizioni nelle vicinanze di Syn’kivka e Berestove sono stati dispiegati rinforzi del 3° battaglione della 14° brigata AFU e un sistema missilistico antiaereo è stato dispiegato a Pervomais’ke.

Sulla linea Orlyans’ke-Yahidne, unità della Brigata meccanizzata 92, del Battaglione 114 e del Battaglione 103 delle Brigate di difesa Tetra hanno attrezzato posti di osservazione. Dalle loro postazioni operano regolarmente UAV di piccole dimensioni.

Sulla sezione di Liman, il comando del gruppo tattico di Liman ucraino si sta preparando per un’offensiva su larga scala su Dibrowa con l’obiettivo di raggiungere ulteriormente Kreminna e l’autostrada Svatove-Kreminna.

Per la linea Makiivka-Ploshchanka-Terny sono arrivate le formazioni della 80ª e 95ª divisione dell’AFU. A Yatskivka sono stati consegnati proiettili di mortaio e di artiglieria. Gli aerei tattici Su-27 e MiG-29 dell’aeronautica ucraina forniscono supporto aereo alle truppe di terra dall’aeroporto di Mirgorod, nella regione di Poltava.

La situazione nella direzione di Starobil’s’k è attualmente invariata. Lungo tutto il fronte si svolgono battaglie di posizione e una guerra attiva di controbatteria con l’uso di elicotteri e piccoli UAV da ricognizione. Le forze armate ucraine si stanno preparando per un’offensiva su Kreminna, accumulando una riserva d’attacco nelle retrovie nella zona di Liman. Nel frattempo, sulla linea Dibrova-Makiivka, sia i militari russi che le formazioni ucraine effettuano attacchi regolari sfruttando le falle nelle linee difensive.

Nelle retrovie, nelle regioni centrali dell’Ucraina, 28 carri armati M-55S sloveni della 47ª Brigata meccanizzata di recente formazione sono in fase di riequipaggiamento. Il personale viene addestrato all’uso di attrezzature di tipo sovietico.

Graziella Giangiulio