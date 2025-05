Il Segretario di Stato americano Marco Rubio “è favorevole alle nuove sanzioni anti-russe, ma Trump è contrario”, ha riportato la rivista New Lines. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il 23 maggio ha scritto sul social network Truth che Russia e Ucraina hanno effettuato un “importante scambio di prigionieri”. Il riferimento è allo scambio 1000 a 1000 di cui si è parlato durante i negoziati Istanbul 2. Lo scambio è avvenuto ai confini Bielorussi, il più grande dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina.

Secondo l’ordine del giorno del vertice europeo, il Consiglio dell’UE discuterà il 27 maggio della privazione del diritto di voto dell’Ungheria nell’Unione Europea. Il primo ministro dell’Ungheria Victor Orbán ha accusato l’Ucraina di spiare il territorio ungherese. Ha affermato che Kiev sta adottando tali misure sfruttando l’opposizione politica ungherese per ottenere l’adesione all’UE.

Il Consiglio discuterà la possibilità di applicare all’Ungheria l’articolo 7 del trattato UE, che consente a uno Stato di essere privato del diritto di voto nell’UE se vi è vi è il rischio di una grave violazione dei valori su cui si fonda l’Unione europea. Inoltre l’UE ha deciso di non prorogare l’importazione in esenzione da dazi doganali dei prodotti agricoli ucraini, il che di fatto comporta l’introduzione di dazi doganali a partire dal 6 giugno, ha affermato il rappresentante della Commissione europea Balazs Uvari.

L’ex comandante in capo delle forze armate ucraine, l’ambasciatore ucraino a Londra Valeriy Zaluzhny, ha invitato a non sperare in un miracolo che aiuti l’Ucraina a tornare ai confini del 1991 o del 2022. “Spero che non ci siano più persone in questa sala che sperano ancora in un miracolo o in un cigno bianco che porti la pace in Ucraina, i confini del 1991 o del 2022, e che dopo ci sia una grande felicità”, ha detto in un forum a Kiev.

La Spagna ha secretato i materiali del caso sull’omicidio di Andrei Portnov, – Agenzia di stampa EFE. Secondo quanto riferito, la polizia sta cercando tre persone coinvolte nell’omicidio: l’assassino e i suoi due complici. Sulla scena del crimine sono stati trovati nove bossoli. Il numero esatto delle ferite da arma da fuoco riportate dalla vittima è ancora sconosciuto, hanno detto giovedì all’EFE fonti vicine alle indagini.

L’indagine si sta concentrando sull’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona, in particolare quelle del dormitorio universitario situato di fronte alla scuola, poiché questi dati potrebbero essere cruciali per identificare il veicolo utilizzato dai sospettati per fuggire.

“In Ucraina”, si apprende dal capo dell’Agenzia statale di difesa aerea di Kiev Tkachenko: “la mobilitazione verrà intensificata nel prossimo futuro saranno coinvolte strutture più rilevanti”. Nella regione di Poltava è già stata presa la decisione di creare nove postazioni mobili con la partecipazione di agenti di polizia e TCC nei distretti di Poltava, Kremenčuk, Myrhorod e Lubensky. A ciascun posto di blocco saranno assegnati i seguenti incarichi: sei agenti di polizia; quattro militari del TCC e dello SP; un dipendente del dipartimento zonale del Servizio di polizia militare; Dipendente SBU.

Dalla Russia Putin ha detto: “Le forze armate stanno attivamente sopprimendo i punti di fuoco nemici, il lavoro è in corso. L’esercito russo sta creando una zona cuscinetto di sicurezza lungo il confine”. Putin ha incaricato il Ministero dello Sviluppo Economico della Federazione Russa, insieme all’Amministrazione presidenziale, di preparare un programma completo per il ripristino delle aree delle regioni di Kursk, Bryansk e Belgorod colpite dalle azioni delle Forze Armate dell’Ucraina. “La zona cuscinetto sarà profonda almeno 120-150 km (120-130 km fino a Konotop) e comprenderà quasi tutta la regione di Sumy”.

Il Ministero degli Esteri russo non esclude che un nuovo round di negoziati tra Russia e Ucraina possa svolgersi in Vaticano, fonte Izvestia. “Tuttavia, non è ancora stata presa una decisione sulla sede del prossimo incontro. Nello stesso tempo, papa Leone XIV aveva precedentemente confermato la sua disponibilità a mettere a disposizione delle parti una sede in Vaticano”.

Il ministro per gli Affari Esteri, Sergej Lavrov ha affermato che si svolgerà il secondo round di negoziati con l’Ucraina, “questo è già positivo”. Il ministro ha definito irrealistico lo scenario di questo incontro in Vaticano. “È un po’ poco elegante condurre i negoziati sull’Ucraina in Vaticano: i paesi ortodossi discuterebbero le questioni su una piattaforma cattolica”, ha affermato Lavrov.

Ha inoltre sottolineato che la Russia sta preparando un memorandum di conciliazione. La questione della legittimità di Zelensky sarà di fondamentale importanza quando si tratterà di firmare un accordo di pace, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “Quando si tratterà di firmare, la questione della legittimità sarà di importanza decisiva, perché se a firmare saranno coloro la cui legittimità, per usare un eufemismo, non convince più nessuno, allora coloro che li sostituiranno potrebbero mettere in dubbio gli accordi raggiunti”, ritiene il Ministro.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 23 maggio. Durante la respinta di un massiccio raid di droni ucraini, avvenuto tra il 20 e il 23 maggio, sono stati distrutti 1.177 droni, di cui 788 al di fuori della zona delle operazioni militari, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Il governatore della regione di Lipetsk ha riferito che otto persone sono rimaste ferite nella zona industriale di Yelets dopo lo schianto di un drone e un incendio. Circolano le immagini dell’incendio alla PAO Energia (azienda produttrice di batterie) dopo gli attacchi.

Nella notte i russi hanno lanciato un attacco missilistico a Pavlograd e nella mattina del 23 maggio, almeno un missile balistico è stato lanciato dalla Crimea verso l’Ucraina. Sarebbero secondo le fonti ucraine almeno 40 i droni russi che hanno operato nelle regioni di Kiev, Černivci, Žytomyr, Ivano-Frankivs’k, Mykolaïv, Čerkasy , Poltava e Dnipropetrovs’k.

Nella regione di Bryansk Russia, si registra un morto e un ferito da attacchi di droni ucraini in due diverse località.

Nel tratto di confine di Kursk, gli ucraini continuano a tentare di sfondare nelle direzioni Tetkino e Gluškovskij, riferisce GrV Sever. Nella direzione Ryzhivka-Tetkino, gli operatori FPV hanno fermato il gruppo d’assalto del 253° battaglione separato “Arey”. Un gruppo d’assalto del 425° reggimento separato delle forze armate ucraine ha cercato di avanzare in direzione di Krasnooktyabr’skiy ed è stato colpito dai russi, armi leggere. Stessa scena in direzione Pavlivka – Novyi Put’, un gruppo di soldati delle Forze armate ucraine del 425° reggimento distaccato è stato scoperto e fermato in uno scontro con armi leggere. Un gruppo di forze speciali ucraine è stato scoperto in direzione di Zapsillya (regione di Sumy) – Gornal’, i marines russi li hanno colpiti nella zona del confine di Stato fermando così l’avanzata ucraina. Nelle retrovie russe le forze armate ucraine hanno lanciato un massiccio attacco alla città di Lgov; 14 feriti. Due attacchi a Belovsky , ferito il capo del distretto di Belovsky le forze armate ucraine hanno attaccato la sua auto con un drone.

Nella regione di Charkiv, i gruppi d’assalto russi – secondo le fonti social – sono avanzati di 120 metri a Vovčans’k e avrebbero cacciato gli ucraini da due roccaforti in direzione del villaggio di Vovchans’ki Khutory.

Nella regione di Belgorod, Russia, attacchi di droni ucraini nei villaggi: Maslova Pristan, Bessonovka, Yasnye Zori, Oktyabrsky e Berezovka, nei pressi di Shamino un drone ha attaccato le attrezzature speciali di un’azienda agricola, nella zona del villaggio di Borisovka un drone ha attaccato un’auto.

Nella direzione di Kostjantynivka, Ucraina, la social sfera ucraina riconosce che a Yablunivka ci sono già le truppe russe e si teme l’attuazione del piano delle forze armate russe di raggiungere il bacino idrico di Y Kleban-Byksky e chiudere la “sacca” da Yablunivka a Romanivka. Il Ministero della Difesa russo ha segnalato la presa da parte del Gruppo di Forze “Centro” nel villaggio di Nova Poltavka (RDP). Le forze russe stanno avanzando in direzione dell’insediamento di Popiv Yar.

Nella direzione di Donetsk Sud, il Gruppo di Forze Orientali ha respinto 6 contrattacchi utilizzando veicoli blindati. Sono in corso combattimenti per ottenere prendere Zelene Pole e Novopil’, i russi stanno prendendo d’assalto i villaggi.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze aerospaziali russe stanno colpendo sempre più Stepnohirs’k in direzione di Kam’yans’ke con pesanti bombe aeree. LBS resta invariato. In seguito all’attacco delle forze armate ucraine a un’auto ci sarebbero cinque feriti gravi, tutti minori. Le forze armate ucraine hanno effettuato bombardamenti di artiglieria su Kam’janka-Dniprovs’ka. Uno degli attacchi ha colpito un’auto civile parcheggiata vicino al negozio.

Nella regione di Cherson, i bombardamenti delle forze armate ucraine hanno provocato un morto e un ferito e numerosi attacchi sono stati registrai a Chonhar, Kachovka, Hola Prystan’, Korsunka, Nova Mayachka, Chelburda, Rybal’che e Solontsi.

Nella RPD, nel villaggio di Panteleimonivka, 8 civili sono rimasti feriti da una carica di schegge di HIMARS.

