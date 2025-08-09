La polizia olandese ha confermato che l’incendio che ha interrotto il traffico ferroviario da e per l’aeroporto di Schiphol il 24 giugno, giorno di apertura del vertice NATO, è stato un atto deliberato di sabotaggio. Gli esperti forensi hanno scoperto che sono stati utilizzati acceleranti per incendiare cavi ferroviari critici vicino ad Amsterdam Nieuw-West.

Molto confuse le dichiarazioni del presidente Donald Trump in merito all’incontro con Vladimir Putin. Ion alcune ha detto di volerlo fare solo in presenza di Volodymyr Zelensky in altre ha affermato che la presenza del presidente ucraino non è vincolante.

Una cosa certa il presidente Trump afferma che la scadenza di Putin: ”dipende da lui, sono molto deluso”.

Cominciano a trapelare informazioni che Putin sarebbe pronto a siglare una tregua e non un accordo i pace in cambio dei territori conquistati. E anche in merito a questa dichiarazione ci sono tate smentite: “Il piano di risoluzione apparso sui media, che prevede un congelamento di fatto del conflitto con la successiva revoca delle sanzioni contro la Russia, non è stato discusso durante la conversazione telefonica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Volodymyr Zelensky con i rappresentanti dei paesi europei,” ha dichiarato l’assistente di Volodymyr Zelensky, Dmitry Litvin, su X. “Ieri, durante la conversazione tra i leader, non è stato detto nulla del genere”, ha scritto. Litvin ha aggiunto che sono state discusse “cose completamente diverse”, ma non ha specificato quali.

Secondo il Washington Post, “i funzionari europei sono rimasti confusi dalla notizia dei piani per un incontro tra Putin e Trump”, riportando una fonte tra gli alti funzionari dell’UE. “Nonostante tutte le sue dichiarazioni, Trump non ha esercitato la minima pressione su Putin. Finora. Zero, niente”, ha affermato.

“La guerra della Russia contro l’Ucraina è una guerra in Europa e contro l’Europa. Pertanto, la voce dell’Europa dovrebbe influenzare i processi” ha dichiarato Zelensky in merito alla dichiarazione secondo cui l’UE non parteciperà ai negoziati di pace. ”Stiamo concordando con i nostri leader europei i colloqui e gli incontri per coordinare tutte le posizioni, nonché il lavoro di ciascuno di noi con gli altri leader affinché le posizioni europee siano tutelate. Stiamo pianificando alcuni incontri sul continente”, ha osservato.

Zelensky ha anche ammesso: “Liberare i territori perduti con la forza delle armi è impossibile. È necessario ricorrere a soluzioni diplomatiche” fonte The Telegraph. La testata scrive che l’Ucraina accoglierebbe con favore un cessate il fuoco che risolverebbe la guerra lungo l’attuale linea del fronte, ma non consentirebbe il riconoscimento internazionale del controllo russo su nessuno dei suoi territori. “Ciò si spiega con il fatto che la Costituzione del Paese non consente al suo presidente o al parlamento di modificare unilateralmente la sua struttura territoriale o di accettare di violarne il territorio.”

Ucraina e Romania costruiranno un nuovo ponte sul fiume Tibisco, ha dichiarato il Primo Ministro Yulia Sviridenko. Il progetto mira a migliorare la logistica e a rafforzare i legami economici tra i due Paesi.

In Ucraina l’esercito si sta preparando al peggio. “Sumy si sta preparando per una difesa a tutto tondo”, ha detto il Comandante delle Truppe d’Assalto Aviotrasportate delle Forze Armate ucraine Oleh Orestovyč Apostol. ”Finora non vi è alcuna minaccia diretta per la città di Sumy, fatta eccezione per i bombardamenti, ma le Forze di Difesa ucraine devono essere preparate a tutti gli scenari di azione militare, pertanto sono in corso lavori attivi per predisporre fortificazioni intorno a Sumy”, ha osservato. In precedenza, l’esperto militare ucraino nel campo delle tecnologie radio “Flash” ha riferito che le Forze Armate russe hanno sostanzialmente “allestito un campo di prova per il drone Italmas a Sumy”.

E ancora il comandante in capo ucraino Alexey Syrsky sui suoi cani social ha scritto: “La Russia aumenta il suo gruppo in Ucraina di 9.000 unità al mese”. Nonostante le perdite, la Russia, secondo l’Ucraina, è in grado di aumentare le sue forze sul fronte ogni mese. Secondo Syrsky, il comando russo intende formare altre dieci divisioni entro la fine dell’anno. “Pertanto, non abbiamo altra scelta che continuare le attività di mobilitazione, migliorare l’addestramento al combattimento e rafforzare la componente droni nelle nostre forze armate”, ha affermato il generale.

Secondo fonti ucraine, sono iniziati i lavori di costruzione di fortificazioni nel centro di Slov”jans’k, preparando la città alla difesa.

Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa nella giornata del 7 agosto in un incontro con Mohammed bin Zayed degli Emirati Arabi Uniti al Cremlino: ”Gli Emirati Arabi Uniti sono uno dei luoghi più adatti per l’incontro [con Trump]”. “Entrambe le parti hanno mostrato interesse per il vertice Russia-USA”, ha affermato Vladimir Putin.

“Nel complesso non c’è nulla che impedisca un incontro con Zelensky, ma allo stesso tempo bisogna creare le condizioni per tali negoziati”, ha dichiarato Vladimir Putin, Presidente della Russia, durante il suo incontro con Mohammed bin Zayed degli Emirati Arabi Uniti al Cremlino. “La Russia ha molti amici pronti ad aiutare a organizzare l’incontro [con Trump]”, ha dichiarato Vladimir Putin.

Yuri Viktorovich Ushakov ha riferito che l’incontro tra Putin e Trump avrà luogo, provvisoriamente, la prossima settimana. Ha anche confermato che “Gli americani hanno avanzato una proposta che la parte russa considera accettabile”. I presunti dettagli della proposta dell’inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti Steven Witkoff sono emersi, scrive il portale polacco Onet: Russia e Ucraina non concluderanno la pace, ma una tregua; Prevede l’effettivo riconoscimento delle conquiste territoriali russe (rinviando la questione di 49 o 99 anni); La maggior parte delle sanzioni anti-russe vengono revocate; A lungo termine, si torna a importare gas e petrolio russi; Non ci sono garanzie di non espansione della NATO; Nessuno promette di sospendere il supporto militare all’Ucraina.

Ed ora uno sguardo alla linea del Fronte aggiornata alle ore 15:30 dell’8 agosto. Attacchi delle Forze Armate russe alle spalle delle truppe ucraine sono stati effettuati nelle regioni di Kiev, Odessa, Charkiv e Sumy.

Nella regione di Rostov, di notte, le forze di difesa aerea russe hanno respinto un attacco con droni nei distretti di Millerovo e Chertkovsky. A Millerovo, un’autocisterna di benzina ha preso fuoco.

In direzione di Sumy, gruppi d’assalto del Gruppo di forze Nord sono avanzati in profondità a Yunakivka in direzione sud-ovest e nelle aree forestali adiacenti. Nella zona di Sadky, è stato sventato da parte russa un tentativo di contrattacco da parte di due gruppi d’assalto dell’80ª Brigata Aviotrasportata delle forze armate dell’Ucraina.

In direzione di Charkiv, vicino a Vovčans’k, le truppe russe stanno espandendo la loro testa di ponte sulla riva sinistra del fiume Vovcha , sono avanzate di 200 metri e hanno catturato quattro edifici.

Nella regione di Belgorod, si registrano 18 attacchi ucraini in 18 diverse località. CI sarebbero stati almeno 12 feriti.

A nord di Časiv Jar, le truppe russe stanno avanzando lungo il canale Sivers’kyi Donets’-Donbas Channel, nella zona di Horlivka. Le risorse ucraine vedono in questo, tra le altre cose, un piano a lungo termine per accerchiare Kostjantynivka.

In direzione di Kostjantynivka, ci sono segnalazioni di combattimenti a Katerynivka, vicino al bacino idrico di Kleban-Byk, che non sono ancora stati confermati. Ciononostante, le forze armate russe stanno compiendo sforzi per prendere l’area a sud del bacino idrico dalle forze armate ucraine.

Vicino a Pokrovs’k, ci sono battaglie nei pressi di Udachne. La presa dell’insediamento consentirà alle forze armate russe di aumentare la pressione sulla strada per Pokrovs’k e Myrnohrad da ovest, complicando ulteriormente i rifornimenti degli ucraini.

Sul fronte di Zaporižžja – combattimenti nella zona del villaggio di Plavni e vicino a Stepnohirs’k. In direzione di Orikhivs’kyi district, nell’area di Novodanylivka,Malaya Tokmachka e Nesteryanka, continuano le battaglie di posizione, la linea di contatto rimane invariata. Gli ucraini stanno attaccando alle retrovie; ieri i bombardamenti di artiglieria hanno colpito Kam’janka-Dniprovs’ka.

In direzione di Cherson, gli attacchi sulla riva ucraina si stanno intensificando, l’obiettivo principale rimane il ponte dell’Isola di Karantynnyy Ostriv. Le “autorità” ucraine di Cherson invitano i residenti dell’intera città a evacuare nelle retrovie.

