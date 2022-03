UKRAINERUSSIAWAR. Putin chiude il Metaverso in Russia

Secondo le fonti social, russe l’11 marzo 2022, 84 insediamenti sono stati liberati, tra cui Trudovoye, Novotatarovka, Golubitskoye, Mangush, Berdyanskoye (distretto di Mangush), Vodian. La guerra, dunque, nonostante gli incontri diplomatici, continua.

Di recente, il Pentagono ha affermato che le forze armate ucraine sono all’orlo del collasso logistico. Questo, ovviamente, è l’obiettivo dell’esercito russo: interrompere la logistica e le comunicazioni tra i depositi e le scorte militari sopravvissute nelle retrovie e i soldati/militanti che non risparmiano munizioni in prima linea e nelle città. Giudicate voi stessi: una salva completa di MLRS Grad pesa circa cinque tonnellate, che in qualche modo devono essere portate. Durante gli 8 anni di guerra nel Donbass, le forze armate ucraine non hanno dovuto contare e risparmiare munizioni e carburante.

Gli analisti militari di mezzo mondo inoltre si sono chiesti come mai i russi abbiano lasciato indietro così tanti mezzi. Di fatto, al momento non servono. I ceceni di Kadirov al fronte hanno un compito molto preciso: andare nei punti dove gli ucraini si ritirano e prendere le loro munizioni, armi e i loro mezzi. Questo in termini qualità prezzo, se di questo si può parlare in guerra, costa meno. Il fatto è oramai così evidente che si vedono immagini delle milizie del Donbass che ringraziano gli inglesi per l’invio.

La Russia inoltre ha iniziato una guerra ai social occidentali e da domani non sarà più visibile in Russia il Metaverso: WhatsApp, Instagram in primis perché vengono usati per istigare odio conto il presidente Putin. La procura di stato ha chiesto e ottenuto la sospensione dei social agli organi politici e lo ha ottenuto.

Nel frattempo sempre fonti social russe, Zelenskyj non sarebbe a Kiev ma a Leopoli. Sempre secondo i social russi anche i video precedenti non sono stati girati a Kiev Tuttavia, ha bisogno di essere mostrato nell’epicentro degli eventi per mantenere il suo morale, anche se questo è fatto con molti effetti tecnici. Nel nuovo video, Zelensky è stato filmato separatamente sullo “schermo verde” e poi due video sono stati montati.

Graziella Giangiulio