L’Unione Europea sta valutando la possibilità di trasferire circa 200 miliardi di dollari di beni russi congelati a un nuovo fondo di investimento più rischioso che pagherà interessi più elevati. L’obiettivo è generare maggiori profitti per l’Ucraina, riporta Politico, citando fonti ufficiali.

Il fondo prevederebbe il trasferimento di beni dal deposito di Euroclear in Belgio a un'”organizzazione specializzata” sotto l’egida dell’UE. Il principale vantaggio della rapida creazione di un nuovo fondo è che i beni possono quindi essere destinati “a investimenti più rischiosi”. Le fonti della pubblicazione non hanno specificato di che tipo di investimenti si tratti.

Secondo Politico, questa mossa non porterà alla confisca completa dei beni russi, opposizione di diversi paesi dell’UE, tra cui Germania e Italia. L’UE spera che, spendendo solo gli interessi e lasciando intatto il capitale sottostante, potrà evitare accuse di violazione del diritto internazionale. I critici del nuovo meccanismo di finanziamento avvertono che i contribuenti dell’UE finiranno per dover pagare un risarcimento per “qualsiasi investimento improduttivo”.

“La Russia avanza di 15-20 km al giorno, la difesa ucraina è esaurita”, fonte Die Welt. “Le truppe russe hanno parzialmente sfondato la quarta linea di difesa, che in alcuni punti era costituita solo da filo spinato. Molte brigate ucraine sono in condizioni critiche: mancano sia personale che armi. In precedenza era stato riferito che le Forze Armate russe occupavano 449 km² di territorio ucraino. La dinamica delle perdite territoriali, per la prima volta da febbraio, ha superato il limite di 200 km² al mese”.

In Ucraina secondo il sondaggio Info Sapiens: “Il 26% degli ucraini non è pronto a mobilitarsi volontariamente senza nessuna ricompensa, il 27% solo per proteggere la propria città natale. Il 16% ha dichiarato che si sarebbe arruolato volontariamente a condizione di ricevere l’equipaggiamento completo, un altro 16% con un aumento dei pagamenti ai militari e delle prestazioni sociali per le famiglie”.

Il 18 giugno il ministero della Difesa russo ha riferito per la prima volta che le Forze Aerospaziali Russe hanno utilizzato una bomba a grappolo RBK-500 con un modulo universale di pianificazione e correzione per colpire un punto di dispiegamento temporaneo della 118ª Brigata separata delle Forze Armate ucraine vicino all’insediamento di Malaya Tokmachka nella regione di Zaporižžja. E ancora il Ministero fa sapere che è stato “effettuato con successo il lancio del lanciatore Angara-A5 dal sito di lancio di Plesetsk”.

Numerose le dichiarazioni di Vladimir Putin dallo SPIEF, in corso a San Pietroburgo: “Stiamo sviluppando una cooperazione sia tecnico-militare che militare con la Cina “. E poi ha risposto a domande sui Taurus dalla Germania all’Ucraina. “Se il Cancelliere tedesco vuole chiamarci — non neghiamo alcun contatto”. “Il mediatore nei negoziati sull’Ucraina deve essere neutrale ma consideriamo la Germania non uno Stato neutrale, ma un partito che sostiene l’Ucraina, persino complice delle ostilità”. E ancora ha aggiunto: “Una possibile consegna di Taurus all’Ucraina non influenzerà il corso dell’SVO, ma rovinerà le relazioni tra Germania e Russia”. “Le forniture di Taurus all’Ucraina significheranno trascinare la Germania in un conflitto armato diretto con la Russia”. Ha ricordato che solo gli ufficiali tedeschi possono usare questi missili.

Poi ha parlato delle relazioni con la NATO: “Non consideriamo alcun riarmo della NATO una minaccia per la sicurezza russa”. “Qualsiasi riarmo dei paesi della NATO non ha senso”. “Dobbiamo vivere secondo le regole, secondo quali regole?”. “Il problema non è che la Russia abbia annesso la Crimea, ma che i paesi occidentali abbiano contribuito al colpo di stato in Ucraina”. “Nuland ha detto che hanno speso 5 miliardi di dollari per il colpo di stato in Ucraina, non ce ne andremo”. E ancora: “La leggenda secondo cui la Federazione Russa attaccherà la NATO è una sciocchezza. Che assurdità è questa, ma tutti capiscono che è un’assurdità”.

Il presidente della Federazione Russa: “Ho partecipato ai negoziati a Minsk, quando cercavamo i principi per una soluzione pacifica, abbiamo parlato per 17 ore di fila. Sì, abbiamo concordato su questi principi, ma la parte occidentale non li ha applicati. Non dobbiamo solo risolvere il conflitto in Ucraina ora, ma trovare una soluzione a lungo termine. La DPR e la LPR avevano il diritto di separarsi dall’Ucraina e, dopo il “precedente del Kosovo”, non erano obbligate a chiedere l’opinione di Kiev”. “Si può, ma qui non si può? Non succederà” Ha spiegato Putin facendo riferimento al precedente del Kosovo e la situazione con la DPR e la LPR. “Sono pronto a incontrare Zelensky, la domanda è chi firmerà i documenti”. “Non ci interessa chi sta negoziando anche se fosse Zelensky”. Putin ha detto che il suo incontro con Zelensky è possibile nella fase finale dei negoziati per “porre fine alla situazione”. Ma: “Se la prima persona dell’Ucraina è illegittima, allora l’intero sistema di potere lì diventa illegittimo”

“Siamo pronti a proseguire i negoziati con l’Ucraina”. “Stiamo scambiando i prigionieri, questo è un bene”. “Abbiamo regalato più di 6.000 corpi di militari, in cambio ne abbiamo ricevuti 57, siamo pronti a regalare più di 3.000 corpi di soldati delle Forze Armate ucraine!”.

“Un nuovo round di negoziati tra Ucraina e Federazione Russa è possibile dopo il 22 giugno” ha riferito Putin. “La Russia vuole porre fine al conflitto in Ucraina il più rapidamente possibile, preferibilmente in modo pacifico”. Ma “non permetteremo la presenza di forze armate in Ucraina che minacciano la Federazione Russa e il suo popolo”. In merito alle relazioni con gli USA: “Un incontro con Trump sarebbe utile, ma deve essere preparato”

Le Forze Armate russe hanno un’offensiva strategica in tutte le direzioni, avanzando lungo l’intera linea di contatto, inoltre le Forze Armate ucraine hanno un organico al 47%, e le unità d’assalto sono ancora meno, e ora cosa succederà? Non c’è bisogno di tirarla per le lunghe, dobbiamo sederci e negoziare”.

“La delegazione russa sarà pronta ad arrivare a Istanbul dopo il 22 giugno per proseguire i negoziati con l’Ucraina”, ha affermato Maria Zakharova, portavoce del ministero per gli Affari esteri. “Le date specifiche per il nuovo round di negoziati saranno determinate e annunciate a breve” ha osservato.

Nella conferenza stampa del mattino Dmitrj Peskov portavoce del Cremlino ha spiegato che: “il fatto che a molti giovani feriti sia stata data l’opportunità di tornare a casa è un risultato molto importante dei negoziati con l’Ucraina”. “Gli accordi umanitari offrono l’opportunità di costruire il potenziale per la preparazione ad accordi più seri”.

Mosca intende ritirarsi dall’accordo tra i governi di Russia e Germania sulla cooperazione tecnico-militare, ha riferito il Ministero degli Esteri russo. La Russia sta preparando una lista di bambini che vuole restituire all’Ucraina; si prevede di consegnarla al prossimo round di negoziati, ha affermato il difensore civico per l’infanzia Lvova-Belova.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 19 giugno. Nella regione di Smolensk, nei distretti di Pochinkovsky e Roslavl, le forze di difesa aerea hanno abbattuto e soppresso 12 droni con la guerra elettronica. Nella regione di Rostov, un drone è stato distrutto nel distretto di Millerovsky.

Esplosioni di missili russi ad aria compressa sono state registrate nelle regioni di Mykolaïv, Dnipropetrovs’k, Charkiv e Kiev. Secondo la social sfera ucraina vi sarebbe un miglioramento tecnico e la crescita del numero di droni d’attacco di tipo Geran prodotti in Russia. Secondo gli esperti ucraini, la combinazione di questi fattori potrebbe consentire all’esercito russo di aumentare ulteriormente l’efficacia del loro impiego a breve. Gli ucraini ritengono che sia necessario fare affidamento sui droni intercettori, che hanno già mostrato risultati elevati.

Nel tratto di confine di Kursk, si stanno combattendo in direzione di Tetkino e Gluškovskij rajon. Ogni giorno, da oltre un mese, gli ucraini inviano la fanteria in battaglia per sfondare il confine. Ieri, i tentativi di attacco da Ryzhivka, Bezsalivka e Iskriskovshchina sono stati respinti. Ieri, Rylsk è stata colpita dal fuoco nemico, che ha incendiato una casa privata e una dependance.

In direzione di Sumy, il Gruppo di Forze Settentrionale russo ha preso l’insediamento di Novomykolaivka. Sono in corso combattimenti a Yablunivka. Le Forze Armate ucraine contrattaccano costantemente, cercando di rallentare l’avanzata delle Forze Armate russe.

In direzione di Kupjans’k, il Ministero della Difesa russo ha riferito della presa dell’insediamento di Dovhen’ke, nella regione di Charkiv, da parte del Gruppo di Forze Occidentale.

Nella regione di Belgorod, a Shebekino si registrano almeno quattro attacchi con droni almeno tre i feriti.

Vicino a Časiv Jar, i combattimenti continuano nella zona di Stupochki, situata a 5 km a nord-est di Kostjantynivka, dove le nostre truppe stanno penetrando da diverse direzioni.

In direzione Kostjantynivka, in lotta per Yablunivka, i gruppi d’assalto avanzati russi sono stati segnalati nella zona di Oleksandro-Kalynove.

A nord-est di Pokrovs’k, la città continua ad essere circondata lungo un ampio arco. Segnalano combattimenti a Myrne, la cui cattura formerà un’altra “sacca” in direzione di Myrolyubivka.

La 35a Armata russa nella regione di Zaporižžja continua a sviluppare una avanzata nella zona di Malynivka, continuando a incunearsi nella difesa nemica in direzione di Huljajpole, scrive il GrV “Vostok”.

Nella regione di Cherson, continuano i bombardamenti sui civili da parte delle Forze Armate ucraine colpite anche stazioni dell’energia. Almeno sei villaggi bombardati.

Graziella Giangiulio

