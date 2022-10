UKRAINERUSSIAWAR. Putin annette il Donbass e chiama Kiev al dialogo. I russi si preparano alla ritirata da Liman

La delegazione del DPR è arrivata, di buon ora al Palazzo del Cremlino per la cerimonia di firma dei documenti sulla riunificazione con la Federazione Russa. La delegazione del Donbas comprende il presidente del Consiglio popolare Volodymyr Bidyovka, il ministro degli Affari esteri Natalya Nikonorova, il ministro della Cultura Mikhail Zheltyakov, il presidente della Commissione elettorale centrale Volodymyr Vysotsky, il sindaco di Donetsk Oleksiy Kulemzin e altri.

La cerimonia ufficiale si è svolta nella Sala di San Giorgio; ed erano presenti il ​​presidente russo Vladimir Putin, il capo della DPR Denis Pushilin, il capo della LPR Leonid Pasechnik, il capo della regione di Kherson Vladimir Saldo, il capo dell’amministrazione militare-civile della regione di Zaporozhye Yevgeny Balitsky.

On line sono stati pubblicati i decreti sul riconoscimento dell’indipendenza delle regioni di Kherson e Zaporozhye e ancora un decreto sulla nazionalizzazione dei beni degli oligarchi ucraini nel DPR in particolare modo quelli di Achmetov.

Vladimir Putin ha affermato che i cittadini delle regioni DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson diventano cittadini russi per sempre e ha invitato il regime di Kiev a cessare immediatamente il fuoco e tornare al tavolo dei negoziati. La scelta dei residenti di Donetsk, Luhansk, Zaporozhye e Kherson non sarà discussa contemporaneamente, ha affermato il presidente russo.

Nel frattempo i primi militari chiamati al servizio militare su mobilitazione parziale annunciata in Russia sono arrivati ​​nella zona dell’operazione militare speciale, nel territorio della DPR. Ora stanno seguendo un corso intensivo di addestramento al combattimento presso i campi di addestramento, che tiene conto dell’esperienza delle battaglie degli ultimi mesi. I residenti delle Repubbliche popolari hanno incontrato con entusiasmo le forze in avvicinamento e ringraziano il Presidente della Federazione Russa per la decisione.

La milizia popolare del DPR pubblica filmati di Krasny Liman. Nonostante tutto, le forze armate russe continuano a difendere la città e a tenere sotto il loro controllo la “strada della vita” attraverso la quale viene rifornita la guarnigione. Le Forze armate ucraine hanno fatto arrivare forze significative nell’offensiva, ma al momento i russi stanno respingendo gli attacchi.

Fonti militari riferiscono il trasferimento dei rinforzi delle Forze armate russe nella direzione di Krasnolimansk e l’inizio dell’operazione per sbloccare la città. Il compito al momento è infliggere danni alle formazioni ucraine attaccanti, liberare le comunicazioni adiacenti dai gruppi mobili delle Forze armate ucraine, che tagliano le strade, predisponendo imboscate e dirigendo artiglieria e MLRS verso le roccaforti.

Quattro gruppi tattici di combattimento 58 A, rinforzati con equipaggiamento pesante, stanno partecipando all’operazione per sbloccare questo settore di difesa e cambiare la situazione operativo-tattica. Gli aerei con FAB-500 e 3000 sono in azione.

Nella mattinata del 30 settembre si osserva un continuo aggravamento della situazione nell’area di Krasny Liman, Drobyshevo e Yampol. Le forze armate ucraine hanno preso parte delle strade sotto controllo antincendio e la situazione si sta sviluppando in modo sfavorevole per le forze armate russe. La minaccia di accerchiamento potrebbe costringere i russi a ritirarsi da Krasny Liman per salvare le truppe, come è stato fatto durante il ritiro da Izyum.

“Wargonzo” riferisce che il Liman è in mattinata (30 settembre) sotto il controllo delle truppe russe. I combattimenti sono in corso nella zona di Stavkov, dove ieri hanno fatto irruzione i militari ucraini. La situazione continua ad essere molto complicata e la crisi operativa è ancora lontana dall’essere risolta. In conclusione, la situazione nell’area di Krasny Liman è una conseguenza ritardata della svolta di Balakliya e del ritiro del gruppo di Izyum.

Sempre “Wargonzo” riferisce che le truppe russe si stanno ritirando da Yampol e Drobyshevo. Ciò significa che potrebbe esserci un ritiro graduale da Krasny Liman nei prossimi giorni per evitare l’accerchiamento. Si può affermare che il comando della direzione non è ancora riuscito a stabilizzare questo settore del fronte. Le riserve o sono assenti o per qualche ragione operativa sono mantenute.

Secondo un altro analista, il “calderone” attorno a Liman è quasi completamente chiuso. Il messaggio dall’altra parte della strada per Torskoye è sotto il controllo del fuoco ucraino. Il giorno prima, il 503° reggimento motorizzato di fucilieri delle guardie della 19a divisione motorizzata di fucilieri della 58a armata di armi combinate è stato schierato sul sito. I militari regolari, fianco a fianco con i mobilitati, entrarono in battaglia dalla marcia, cercando di allargare il “cappio” che si era raccolto attorno a Liman. Dopo la caduta di Stavok, sono riusciti a fermare il nemico alla periferia dell’insediamento. A nord del Liman, la linea del fronte corre lungo il confine della periferia meridionale di Stavok, la periferia settentrionale di Zarechny.

A nord di Zarechny, i DRG ucraini stanno attraversando tranquillamente l’altra sponda del fiume Zherebets e operano nell’area dell’autostrada per Svatovo.

A sud la situazione è peggiore: le Forze Armate russe si sono ritirate da Yampol a Liman, l’insediamento si trova nella zona grigia. La situazione è simile a Drobyshevo: le forze armate ucraine sono riuscite a sfondare gli ordini difensivi delle forze armate RF e costringere le truppe russe a ritirarsi in città.

Le forze armate russe continuano a infliggere danni da fuoco alle unità nemiche che avanzano. Ma al momento la linea difensiva di Liman si è ristretta ai confini amministrativi della città stessa. Se nel prossimo futuro non verranno prese misure di emergenza per liberare il Liman e trasferire una parte significativa delle riserve, la città, insieme ai suoi difensori, tornerà in mani ucraine e nulla vieterà a queste formazioni ucraine di sviluppare un’offensiva in profondità nei territori russi.

Graziella Giangiulio