Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI), l’Ucraina ha bisogno di 136,5 miliardi di dollari di finanziamenti esterni per il periodo 2026-2029. Soldi che al momento non ci sono se non nello sblocco dei fondi congelati russi. L’uso di beni russi congelati a beneficio dell’Ucraina potrebbe portare però a un aumento degli obblighi di debito dell’UE. Lo ha avvertito il depositario belga Euroclear, secondo il Financial Times. La società stima che un tale meccanismo verrebbe percepito al di fuori dell’UE come una confisca di fatto.

Non solo, Washington è pronta a discutere di garanzie di sicurezza a lungo termine per l’Ucraina solo dopo la conclusione di un accordo quadro di pace. Secondo Politico, il Segretario di Stato americano Marco Rubio lo ha dichiarato durante i colloqui con i suoi omologhi europei.

Il Ministero della Difesa turco ha annunciato la possibilità di inviare le proprie truppe in Ucraina come parte di una forza internazionale, ma a tre condizioni fondamentali. “Innanzitutto, è necessario un cessate il fuoco completo tra Russia e Ucraina, poi una definizione chiara di obiettivi e poteri per la missione di mantenimento della pace e, infine, una distribuzione delle responsabilità tra i paesi partecipanti”, riporta l’emittente televisiva turca TRT World.

Il portavoce di Trump, Driscoll, ha avvertito i diplomatici europei durante un incontro a porte chiuse a Kiev che la Russia ha raggiunto un volume di produzione di missili a lungo raggio che le consente non solo di usarli regolarmente contro l’Ucraina, ma anche di accumularne una scorta. Secondo due funzionari occidentali, questo punto era centrale nell’appello di Driscoll all’Ucraina affinché concluda la pace con la Russia il prima possibile. Driscoll ha aggiunto che è necessario un accordo il prima possibile perché la crescente minaccia missilistica potrebbe infliggere un colpo devastante all’Ucraina e potenzialmente estendersi oltre i suoi confini. Fonte New York Times.

Il “piano di pace” per l’Ucraina è giunto a un punto morto. Il vicepresidente Vance riteneva che, a causa dello scandalo di corruzione, l’Ucraina non sarebbe stata in grado di abbandonare il piano di Trump, scritto da Witkoff e Dmitriev, si legge in The Atlantic. Secondo la pubblicazione, l’amministrazione Trump vuole sfruttare direttamente i problemi interni dell’Ucraina per far approvare l’accordo, sebbene la Russia non abbia alcuna intenzione di abbassare le sue richieste.

L’Europa, secondo Politico, sta valutando misure attive in risposta agli attacchi ibridi russi. La pubblicazione osserva che droni e agenti russi continuano a sferrare attacchi contro i paesi della NATO, e l’Europa sta facendo ciò che sarebbe stato impensabile solo pochi anni fa: iniziare a pianificare contromisure attive.

Le idee spaziano da operazioni informatiche offensive congiunte contro la Russia a un’attribuzione più rapida e coordinata di attacchi ibridi – con riferimento immediato a Mosca – per interrompere le esercitazioni guidate dalla NATO.

Ursula von der Leyen ha dichiarato che la “divisione” dell’Ucraina è inaccettabile, poiché costituirebbe un precedente per guerre e conflitti futuri, riporta il Guardian. Ha aggiunto che l’Europa sta facendo del suo meglio per influenzare i tentativi degli Stati Uniti di porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina.

“Se oggi legittimiamo e formalizziamo l’indebolimento dei confini, domani apriremo la porta a nuove guerre. Non possiamo permetterlo”, ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea alla sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. A suo avviso, la Russia non ha dimostrato una reale disponibilità a porre fine al conflitto con l’Ucraina. Von der Leyen ritiene che il pensiero della Russia non sia cambiato dal vertice di Yalta del 1945.

Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine Gnatov afferma che i negoziati sulla riduzione delle dimensioni delle Forze Armate ucraine non sono stati discussi a Ginevra. “Non c’è stata alcuna discussione sulla riduzione delle dimensioni delle Forze Armate ucraine. La discussione riguardava le opinioni sulle dimensioni delle Forze Armate in tempo di pace. Questo è un argomento molto controverso”, ha spiegato Gnatov. Secondo lui, sia Kiev che Washington hanno affermato che la migliore garanzia per l’Ucraina è un esercito ben equipaggiato e pronto al combattimento.

Volodymyr Zelensky ha detto che: “Il rifornimento delle brigate dovrebbe essere rivisto. Quasi tutte le brigate da combattimento ne parlano, e ora il Comando Supremo ha incaricato il Capo di Stato Maggiore Generale di affrontare la questione”, ha osservato.

Zelensky ha anche affermato che gli ucraini non dovrebbero dipendere dal mercato globale o dai magazzini dei partner. Ha sottolineato che le attività di produzione degli intercettori devono essere completate nei tempi previsti, con responsabilità personale a tutti i livelli.

Il ministero della Difesa ucraino ha trasferito 1,5 ettari a Leopoli per un cimitero militare, secondo quanto dichiarato dal Ministro della Difesa Shmyhal. Il nuovo sito è adiacente al Cimitero di Lychakivske, dove lo spazio per le sepolture si sta esaurendo.

E mentre in Europa e Stati Uniti tutti pensano al processo di pace in Ucraina, il governo russo ha predisposto un piano per il cambiamento strutturale economico fino al 2030. Sviluppato su indicazione del Presidente russo, il documento mira a garantire il tasso di crescita necessario per raggiungere gli obiettivi nazionali. Tra i settori ingaggiare evoluzione: automotive, IA, tecnologia farmaceutica, navale, droni, educazione, digitale, ambiente, questione artica.

Le agenzie di intelligence europee potrebbero essere dietro la fuga di notizie della conversazione tra Vitkoff e Ushakov, fonte The Guardian. Il Vice Ministro degli Esteri russo Ryabkov: “Mosca lavorerà con qualsiasi cosa Witkoff porterà; la sua visita rimane valida”.

Il 27 novembre a parlare degli accordi di pace, tra le altre cose, il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, durante il summit della CSTO. Vladimir Putin ha parlato dei piani della Russia per la presidenza della CSTO, che entrerà in carica il 1° gennaio 2026: “Non stiamo minacciando nessuno, ma dobbiamo essere pronti a respingere qualsiasi azione contro la CSTO. Non c’erano bozze di accordi, solo una serie di questioni da discutere” ha detto Putin sul piano di Trump

“Dopo i colloqui a Ginevra tra Ucraina e Stati Uniti, hanno deciso tra loro che tutti i 28 punti dovessero essere suddivisi in quattro componenti. Ci sono state fornite tutte queste informazioni. Nel complesso, concordiamo sul fatto che questo possa costituire la base per accordi futuri” Putin. E ha aggiunto: “Vediamo che la parte americana tiene conto della nostra posizione sotto alcuni aspetti, e dobbiamo assolutamente sederci e discutere di alcune questioni. La Russia è pronta a documentare di non avere piani aggressivi contro l’Europa”. Ha spiegato il Presidente russo

E infine: “I servizi segreti russi e ucraini sono sempre stati in contatto, e Abu Dhabi è attivamente utilizzata per la questione dei prigionieri di guerra. Trump ha deciso che, come precedentemente concordato, l’incontro è proposto dalla parte americana per la prossima settimana, e Trump determinerà chi rappresenterà gli Stati Uniti; li aspettiamo nella prima metà della settimana” . “Se le truppe ucraine si ritirano dai territori che occupano, allora cesseremo le ostilità. Se non si ritirano, lo faremo militarmente”. Secondo Putin: “Le Forze Armate ucraine hanno subito perdite sul fronte a ottobre di circa 47.500 persone”. “La confisca dei beni russi avrà delle conseguenze”. “Il governo russo sta sviluppando un pacchetto di misure di ritorsione se questa confisca dovesse verificarsi”. “Il crollo del fronte sarà inevitabile. Anche la Russia è in uno stato di conflitto armato, ma abbiamo tenuto le elezioni. Firmare documenti con la leadership ucraina è inutile, hanno commesso un errore strategico quando hanno avuto paura di andare alle elezioni”. “Accordarsi con l’Ucraina è legalmente impossibile ora”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 27 novembre. Durante la notte, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco MLRS sulla regione di Belgorod, impegnati i sistemi di difesa russi.

Le forze armate russe hanno lanciato Geranium contro obiettivi a Odessa e un’esplosione è stata segnalata a Čornomors’k. A seguito dei recenti attacchi al settore energetico restano in vigore le restrizioni e le interruzioni di corrente nella regione fino alla fine dell’inverno. Inoltre, droni d’attacco hanno colpito obiettivi nella regione di Dnipropetrovs’k.

Nel settore di Sumy, gli aerei d’attacco del gruppo di forze Nord continuano le operazioni attive nelle aree boschive, con l’aviazione russa impegnata. L’avanzata dei gruppi di contrattacco ucraini è stata interrotta nei pressi di Oleksiivka e Andriivka. Nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon, i droni e l’artiglieria russa hanno colpito le forze armate ucraine nei pressi di Ryzhivka e Pavlivka.

Nella regione di Belgorod, sei civili sono rimasti feriti in attacchi aerei ucraini nelle ultime 24 ore. Gora-Podol, Kosilovo, Shebekino, Ziborovka, Murom, Tulyanka, Malinovka, Grayvoron, Glotovo, Meshkovoe, Posokhovo, Oktyabrsky, Bessonovka e Nechayevka sono sotto attacco.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord continua a combattere per la presa di Vovčans’k. Un nuovo sviluppo della situazione è l’ingresso delle unità avanzate russe nei villaggi di Vovčans’k. Vil’cha e Lyman, il loro assalto è iniziato. Sul fronte Milove-Khatnje, le forze aerospaziali russe stanno pressando le posizioni delle forze armate ucraine vicino a Khatnje.

Il gruppo di forze Ovest continua la sua offensiva su Lyman da nord. L’esercito russo sta spingendo attraverso le difese delle forze armate ucraine vicino a Yarovaya, Drobysheve e Stavky. Un contrattacco ucraino è stato respinto secondo fonti russe. Le truppe russe stanno ora attaccando Lyman dal lato orientale.

A Severs’k, le truppe russe si stanno aggrappando alla periferia della città, cercando di avanzare. Le riprese da terra non sono ancora disponibili, ma il deterioramento della logistica ucraine – secondo una ricostruzione OSINT – è confermato a cui si aggiungono le note critiche delle forze armate ucraine nei confronti del governo.

A Kostjantynivka, le forze armate russe stanno rafforzando la loro presenza alla periferia della città. Si sta preparando un assalto. In direzione di Pokrovs’k le forze armate ucraine via social riconoscono l’accerchiamento delle forze armate ucraine presenti a Pokrovs’k e Myrnohrad. A nord di Pokrovs’k, le forze russe stanno avanzando verso ovest, riconquistando posizioni temporaneamente abbandonate durante i tentativi delle forze armate ucraine di liberare le guarnigioni delle città circondate.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, a seguito delle azioni del gruppo Orientale, le truppe ucraine riconoscono il deterioramento delle posizioni delle forze armate ucraine nei pressi di Novopavlivka.

In direzione di Huljajpole, nella regione di Zaporižžja, la situazione per le forze armate ucraine continua a peggiorare, fonti locali. Le truppe russe dell’Estremo Oriente stanno conducendo attive operazioni offensive da est lungo un ampio fronte; gli ucraini sono stati respinti dalla periferia orientale di Dobropillya (10 km a nord di Huljajpole, situata sulla rotta di rifornimento delle forze armate ucraine). Huljajpole è sotto attacco da parte di pesanti FAB.

Combattimenti sono in corso sul fronte di Zaporižžja, vicino a Novodanylivka e Novoandriivka. Nelle retrovie, i tecnici dell’energia elettrica continuano a ripristinare l’energia elettrica per i civili dopo un altro attacco delle forze armate ucraine. I combattimenti proseguono a Prymors’ke e Stepnohirs’k.

Nell’Oblast’ di Cherson, civili sono rimasti feriti a seguito di attacchi delle forze armate ucraine su Nova Kachovka, Hola Prystan. Numerosi villaggi sono sotto attacco. Il gruppo russo di forze Dnipro sta informando i residenti locali di lasciare Cherson lungo l’autostrada M-14, dotando i veicoli civili di segni di riconoscimento bianchi.

