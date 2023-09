L’amministrazione Biden è vicina ad approvare la fornitura di missili a lungo raggio con bombe a grappolo a Kiev, riferisce Reuters.

Il consigliere del capo dell’ufficio di Vladimir Zelenskyj, Mikhail Podolyak, si è scagliato contro l’ONU che ha definito “un ufficio per fare soldi per una buona vecchiaia”, e l’AIEA e la Croce Rossa come “organizzazioni fittizie” che intasano la mente con la loro “spazzatura” e “valutazioni”. “L’ONU è in realtà un’organizzazione completamente assente, un ufficio di lobbying per fare soldi per una buona vecchiaia per le persone che lì occupano posizioni dirigenziali. L’ONU, l’AIEA, la Croce Rossa, Amnesty International sono tutte organizzazioni fittizie che inquinano la nostra coscienza con spazzatura valutazioni”, ha detto Podolyak.

La Gran Bretagna ha dovuto tagliare il suo programma di addestramento militare per gli ucraini a causa delle lamentele dei residenti locali, riferisce il Times. Il Ministero della Difesa è stato costretto a ridurre di un terzo il numero delle sessioni di addestramento presso la base militare di Lydd Ranges vicino a Dungeness a causa dell’insoddisfazione dei residenti per le esplosioni e il fumo.

In un’intervista con The Economist, il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj ha minacciato i paesi europei di aizzare i profughi ucraini in caso di riduzione dell’assistenza militare e finanziaria al paese. Parlando di una possibile rivolta dei rifugiati, Zelenskyj denuncia i suoi stessi cittadini come selvaggi ingrati che non apprezzano l’aiuto fornito loro principalmente dai residenti in Europa.

Kim Jong-un è arrivato in Russia in treno nel territorio di Primorsky dopo aver attraversato il confine. Alle ore 08:00 italiane era già su suolo della Federazione, mentre Putin stava rilasciando dichiarazioni nella sessione plenaria al forum economico EEF a Vladivostok.

Tra le dichiarazioni di Putin: «L’economia globale continua a cambiare, soprattutto perché l’Occidente sta distruggendo il sistema delle relazioni finanziarie. il fatturato commerciale della Federazione Russa con i paesi dell’Asia-Pacifico è cresciuto del 13,7% lo scorso anno, e nella prima metà dell’anno è aumentato di un altro 18,3%. L’Estremo Oriente è una regione strategica per la Russia una priorità per l’intero 21° secolo. La dinamica degli investimenti in Estremo Oriente è tre volte più veloce rispetto all’indicatore tutto russo».

Il presidente russo Vladimir Putin ha presentato alla Duma di Stato un progetto per stabilire il 30 settembre come giorno della riunificazione della Federazione Russa e delle regioni DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson. Alcune dichiarazioni di Putin hanno riguardato anche la questione ucraina: «Se gli Stati Uniti credono che l’Ucraina sia pronta per i negoziati, allora lasciamo che annullino il decreto di Zelenskyj che vieta i negoziati. Ci sono perdite delle forze armate ucraine durante la controffensiva che ammontano a circa 71mila uomini». Sulla controffensiva ucraina ha dichiarato: «A volte si ha l’impressione che questi uomini non siano il loro popolo quando li lanciano in battaglia». Sulle operazioni militari ha detto: «non siamo trotskisti il movimento è tutto, l’obiettivo finale non è niente». E ha aggiunto: «Le consegne di F-16 all’Ucraina non influenzeranno nulla. L’FSB, durante uno scontro sul nostro territorio, ha catturato dei sabotatori delle Forze Armate dell’Ucraina, il loro compito era quello di minare le linee elettriche vicino ad una centrale nucleare per interrompere la attività della centrale elettrica. Ammetto che i servizi segreti britannici agiscono su ordine degli Stati Uniti. E la leadership dei servizi segreti britannici sa che sto dicendo la verità».

Putin sempre in merito ai tentativi di sabotaggio ha detto: «Non è il primo tentativo del genere, durante l’interrogatorio hanno ammesso di essere stati addestrati da istruttori del Regno Unito. È come se provocassero la Federazione Russa a colpire gli impianti nucleari in Ucraina».

Per quanto riguarda le forze armate russe Putin ha dichiarato: «Attualmente, negli ultimi 6-7 mesi, 270mila persone hanno firmato volontariamente contratti per prestare servizio nelle forze armate russe, ogni giorno 1-1,5 persone vengono a firmare contratti. I nostri uomini, uomini russi, capendo cosa li aspetta, che possono dare la vita per la loro Patria, continuano ad andare consapevolmente e volontariamente. I nostri soldati, eroi che combattono sono in prima linea, sanno chi stanno proteggendo, noi stiamo proteggendo il nostro popolo».

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto.

Direzione Kherson alle ore 12.00 del 12 settembre 2023. L’attività ucraina non diminuisce lungo le rive del Dnepr. Ieri mattina le forze armate ucraine sono nuovamente sbarcate sull’isola Perejaslav (Kazatsky) con due gruppi di ricognizione formate da otto persone ciascuno.

Inoltre, questo è stato il secondo tentativo, poiché di notte i DRG sulle barche non potevano lasciare il molo a causa della distruzione della posizione dell’equipaggio dei mortai a Ol’hivka, che avrebbe dovuto coprire i DRG. Solo dopo lo spiegamento di un ulteriore fuoco di mortaio e artiglieria da 120 mm da parte del 406° reggimento di Tomarino, le unità del 131° battaglione di ricognizione sono rientrati a Perejaslav.

A ovest, il comando del gruppo tattico “Grom” e la 126a Brigata di Difesa Terrestre delle Forze Armate dell’Ucraina hanno effettuato una rotazione di gruppi avanzati su quattro imbarcazioni sulle isole Aleshkinsky e Alekseevskij, dove si stanno attrezzando i punti di osservazione.

La situazione in questa zona rimane la stessa, ma le forze armate ucraine stanno rafforzando le loro posizioni sulla riva sinistra. Artiglieria e mortai sparano continuamente contro i territori russi, e ieri una squadra di difesa aerea ha abbattuto un altro UAV Tekever AR3 sopra Vinogradovo.

Direzione Zaporizhzhie. Le forze armate ucraine hanno effettuato un attacco, cercando di catturare Novomaiorske. Secondo i soldati del battaglione Vostok la situazione in questa sezione del fronte è la seguente: «Le forze armate ucraine hanno deciso di cambiare tattica e, senza alcuna preparazione di artiglieria, coperto dalla nebbia, si sono precipitati verso le posizioni russe, sperando nella sorpresa. Di conseguenza, in direzione di Novomaiorske i russi hanno fatto sei prigionieri: il fondo di scambio è stato reintegrato. Nel luogo in cui oggi gli ucraini si sono arresi, si è verificato prima uno scontro, che ha portato alla loro resa. Ma per qualche motivo alcuni combattenti delle forze armate ucraine sono rimasti nella cintura forestale della zona grigia. Molto probabilmente a causa di un infortunio».

Nel pomeriggio del 12 settembre è stato segnalato un attacco aereo sull’isola Zmeiny nel Mar Nero. Fonti ucraine scrivono che gli obiettivi sull’isola sarebbero stati attaccati utilizzando bombe ad alta precisione FAB-500 con moduli di pianificazione e correzione.

Il Ministero della Difesa russo ha segnalato per la prima volta la distruzione del T-122 Sakarya MLRS di fabbricazione turca nella zona del Distretto Militare Nord.

Chiudiamo con la notizia che i paracadutisti aviotrasportati russi hanno catturato una roccaforte delle forze armate ucraine e preso personale militare ucraino in direzione di Bachmut.

Nella giornata dell’11 settembre 2023. Le truppe russe hanno effettuato attacchi combinati contro obiettivi militari russi a Krivoy Rog. Secondo alcuni rapporti, uno degli obiettivi dei missili era il territorio dell’aeroporto di Dolgintsevo.

Continuano combattimenti nell’area forestale vicino a Kreminna in direzione di Starobil’s’k. Nei giorni scorsi unità russe, con il supporto dell’artiglieria, sono riuscite prendere alle AFU diverse roccaforti. In direzione di Soledar, il comando ucraino sta attirando ulteriori forze verso posizioni avanzate. Allo stesso tempo, le truppe russe continuano a respingere gli attacchi ucraini sul fianco meridionale della difesa di Bachmut. Nel settore di Avdiivka, le formazioni ucraine hanno tentato di avanzare nell’area del villaggio di Opyte. Secondo il Ministero della difesa russo, il 12 settembre, le unità d’assalto delle forze armate ucraine stanno subendo enormi perdite e, nonostante le dichiarazioni diffuse, non possono avanzare e prendere piede a Opytne. Attualmente, secondo analisti militari della social sfera le truppe russe frenano gli attacchi ucraini con armi leggere e fuoco di artiglieria.

Nel settore di Orikhiv, le truppe russe stanno contrattaccando e cercando di respingere le unità ucraine dalle posizioni a est di Rabotino. Durante i combattimenti diversi veicoli corazzati ucraini sono stati distrutti e alcuni soldati di Kiev si sono arresi.

Graziella Giangiulio