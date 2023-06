UKRAINERUSSIAWAR. Pronta nuova offensiva ucraina a Zaporozhzhia. Russi mantengono le posizioni

La portavoce del Consiglio della Federazione Russa, Valentina Matvienko, ha dichiarato alla stampa: «La situazione nel mondo è più esplosiva della crisi dei Caraibi, l’Occidente si sta fermamente dirigendo verso l’escalation del conflitto, riempiendo Kiev di armi. L’umanità sta ora attraversando, forse, la fase più difficile dalla fine della Seconda guerra mondiale. In termini di esplosività, penso, superando anche la crisi caraibica del 1962. E la responsabilità di questo è solo degli Stati Uniti e i suoi alleati».

Da fonti stampa si apprende che l’Estonia donerà un ospedale da campo e attrezzature anti-drone alle forze armate ucraine.

Il senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham ha minacciato la Russia di guerra con la NATO se le armi nucleari verranno utilizzate in Ucraina. «Mi congratulo con il presidente Biden per aver detto senza mezzi termini che la minaccia di Putin che usa armi nucleari in Ucraina è reale. E questo è ciò che vogliamo dire all’entourage di Putin: se lo fai, se segui il suo ordine, se un tale ordine mai venisse dato, allora dovresti aspettarti una massiccia risposta della NATO. E sarai in guerra con la NATO», ha detto Graham.

In Ucraina è arrivata un’altra chiamata alle armi, tutti quelli tra un età di 18 e 59 anni sono stati chiamati a presentarsi all’ufficio di registrazione e arruolamento militare senza convocazione. L’ufficio di registrazione e arruolamento militare della regione di Chernihiv – a seguito dell’Obolon di Kiev e di Ivano-Frankivsk – ha dichiarato che “secondo il decreto presidenziale sulla mobilitazione generale”, sono richiesti tutti i cittadini dai 18 ai 59 anni registrati nell’esercito a presentarsi al Centro locale di reclutamento interforze per verificare la loro idoneità al servizio militare.

A quanto pare le parole di Vladimir Putin sul fatto che le riserve militari ucraine non saranno infinite stanno diventando una realtà anche se a termine del Consiglio i sicurezza ha anche aggiunto: «La riserva delle Forze armate dell’Ucraina non è esaurita». Lo stesso ministro per la difesa Sergei Shoigu ha detto: «Le forze armate ucraine hanno cercato di condurre un’offensiva per 16 giorni» senza successo. E il “senza successo” comporta vittime tra militari russi e ucraini.

Secondo il Financial Times durante la controffensiva ucraina, «le truppe russe hanno utilizzato una “tecnica molto potente” contro le forze armate ucraine. Hanno schierato elicotteri Ka-52, Alligator, che forniscono loro un vantaggio assoluto nell’aria. Kiev non ha nulla per rispondere». Inoltre, secondo la testata giornalistica, le perdite ucraine durante le prime battaglie della controffensiva stanno costringendo gli alleati occidentali a fornire frettolosamente a Kiev ulteriori sistemi di difesa aerea e munizioni.

Il primo Ministro ucraino Denys Shmyhal ha spiegato la mancanza di risultati visibili nel corso della controffensiva ucraina con il desiderio di evitare pesanti perdite tra il personale militare del paese.

In merito all’attacco al ponte Chongar che collega Cherson alla Crimea, la giornalista e corrispondete di guerra ucraina, Nataliya Gumenyuk ha detto: «Non stiamo distruggendo l’infrastruttura, ma piani del nemico». La portavoce delle Forze di difesa meridionali ucraine ha osservato che è importante indebolire il nemico, privarlo dell’opportunità di ricostituire le sue risorse e impedirgli di riprendersi rapidamente. «Non stiamo distruggendo l’infrastruttura, stiamo distruggendo i piani del nemico. Stiamo distruggendo ciò che non permetterà al nemico di essere contro di noi in seguito in questo stato. Ora la logistica sarà minata, le opportunità per ricostituirla saranno ridotte al minimo. E questo dovrebbe influire non solo sul morale del nemico, ma anche sul lato fisico e materiale», ha detto.

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto: aggiornato alle 14:00 del 23 giugno.

Direzione Zaporozhzhia: Le forze armate ucraine non hanno avuto risultati significativi nell’area di Pyatikhatki, Rabotino, Makarovka e Urozhaine. I combattimenti piuttosto intensi continuano in un certo numero di aree. Gli ucraini non utilizzano grandi gruppi di veicoli corazzati.

Un’altra fonte afferma che «le battaglie a bassa intensità sono ancora in corso nel settore Orekhovo. Ora le formazioni ucraine usano solo la fanteria per effettuare attacchi alle posizioni delle forze armate RF con poco o nessun supporto da parte di veicoli corazzati».

Un account militare russo scrive: «le unità nemiche stanno cercando di manovrare, evitando i campi minati e usando la cintura della foresta come copertura. Ieri le Forze Armate dell’Ucraina, al costo di oltre dieci persone, sono riuscite ad occupare una roccaforte avanzata a nord di Rabotino. Gli artiglieri delle forze armate della Federazione Russa stanno sparando contro di loro».

Al momento, sempre secondo la stessa fonte, il comando del raggruppamento ucraino sta schierando gruppi d’assalto a Malaya Tokmachka e Orekhovo, bombardando contemporaneamente le roccaforti delle forze armate russe. E alle formazioni della 128a brigata sono stati sequestrati cellulari e carte d’identità. Nell’area della sporgenza Vremievsky nella piantagione forestale a ovest e sud-ovest di Makarovka, si concentrarono i distaccamenti d’assalto ucraini combinati del 128° distaccamento di truppe e del 35° distaccamento.

Sempre ieri è arrivato un grande convoglio da Zaporozhzhia a Bolshaya Novoselka e Storozhevoe con personale in mezzi corazzati e veicoli da combattimento di fanteria di vario tipo.

Inoltre, diversi cannoni e pezzi di artiglieria a razzo furono spostati da Bolshaya Novoselka a Vremevka e Storozhevoe. Tale manovra è tipica prima di prepararsi per un assalto per il supporto del fuoco delle forze in avanzamento a una distanza maggiore dal fronte.

Inoltre, i distaccamenti d’assalto ucraini arrivarono a Levadny. La concentrazione delle forze armate dell’Ucraina in quest’area, insieme ai rinforzi nel settore Orekhovo, indica un’imminente intensificazione delle ostilità.

Direzione Kupyansk: via social sfera si apprende che le truppe russe continuano a consolidarsi nell’area forestale a ovest di Sinkovka, e hanno anche attraversato Oskol e creato una piccola testa di ponte dall’altra parte. Non si parla ancora di andare alla periferia di Kupyansk.

Direzione Svatove. Dei registra un leggero avanzamento a ovest di Kreminna nell’area boscosa. Gli ucraini resistono ostinatamente e cercano di contrattaccare.

Sporgenza di Seversky. Le truppe russe sono trincerate nelle loro posizioni nell’area contesa. Si prevede l’attivazione della pressione sul villaggio stesso. Gli ucraini stanno preparando attacchi nell’area di Razdolovka.

Le formazioni ucraine continuano a bombardare la regione russa di Kherson. Di notte Novaya Kakhovka e Kakhovka, Podlesnoe e Malaya Lepetikha sono state bombardate. Durante il giorno, diverse esplosioni hanno scosso Genichesk, inoltre, ci sono segnalazioni di esplosioni a Skadovsk. Secondo le informazioni preliminari, le forze armate ucraine hanno lanciato attacchi con missili Storm Shadow.

Graziella Giangiulio