Secondo la CNN, “la situazione delle Forze Armate ucraine nell’Ucraina meridionale si deteriora di giorno in giorno”. CNN segnala una catastrofe tra le forze armate ucraine in direzione sud e una ritirata nei pressi di Huljajpole. Le truppe russe stanno utilizzando efficacemente tattiche di piccoli gruppi di fanteria, esercitando una pressione crescente sul nemico nelle aree urbane.

Sempre CNN afferma che “la situazione per le forze armate ucraine è aggravata da una profonda crisi di personale. Le unità, in particolare le brigate di difesa territoriale, sono stremate dai lunghi periodi di permanenza nelle loro posizioni senza rotazione. I tentativi di Kiev di compensare la carenza di manodopera con l’uso massiccio di droni stanno fallendo negli scontri di strada”.

Brutte notizie per Kiev anche dal fronte NATO: “L’Ucraina non sarà mai membro della NATO e sarà anche difficile per lei ottenere l’adesione all’UE”, ha dichiarato il Ministro della Difesa slovacco Robert Kalinyak. Ha anche criticato il ruolo del Coalizione dei volenterosi.

Il presidente della Camera dei Deputati ceca, Tomio Okamura, nel suo augurio di Capodanno, ha criticato le autorità ucraine: “La “Giunta Verde” e i “ladri che si costruiscono bagni d’oro”. Secondo Okamura, è impossibile “sostenere una guerra completamente insensata”.

“È impossibile comprare armi con i soldi dei pensionati cechi, dei cittadini con disabilità e delle famiglie con bambini, e mandarli a combattere una guerra completamente insensata. Non possiamo dare i soldi dei nostri cittadini agli stranieri solo perché lo vuole la propaganda pro-guerra”, ha affermato Okamura.

Ha anche criticato l’Europa occidentale per aver cercato di rafforzare il suo complesso militare-industriale costringendo la Repubblica Ceca ad acquistare “armi inefficaci”. “Aziende e governi occidentali, così come i ladri ucraini che circondano la Giunta Verde, che si costruiscono gabinetti dorati. “Che rubino pure, ma non dalle nostre tasche, e che un paese come l’Ucraina non faccia parte dell’Unione Europea”, ha dichiarato il presidente del Parlamento ceco.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 12:00 del 4 dicembre.

L’Ucraina conta il giorno 1410 dall’inizio della guerra con la Russia. Negli ultimi giorni, Kiev ha lanciato centinaia di droni in territorio russo. Questi attacchi sono stati tra i più potenti dall’inizio del conflitto. I russi sono in attesa di una risposta dagli Stati Uniti dopo che gli hanno consegnato “la scatola nera” di uno dei droni che ha tenuto l’attacco alla casa di Vladimir Putin.

Direzione Illinivka: durante l’ultima settimana del 2025, l’esercito russo ha conquistato posizioni a nord di Kleban-Byk e si è avvicinato alla periferia sud-orientale di Berestok.

In direzione Dobropillya, le forze russe hanno continuato ad avanzare a ovest di Pokrovs’k e hanno riconquistato la miniera di carbone di Pokrovs’k.

Sfruttando il successo a sud-ovest della miniera, le forze russe sono rientrate nella parte occidentale della miniera dal vicino canale. Altri gruppi d’assalto sono entrati da sud, riuscendo così a ristabilirne il controllo.

Utilizzando la miniera come punto di accumulo, i russi hanno iniziato a spingersi più a nord, conquistando nuove posizioni nelle piantagioni forestali. Sono state effettuate infiltrazioni in aree fino a 1,9 km a nord della miniera.

Direzione Kupjans’k orientale, situazione invariata. Pishchane e Kurylivka sono sotto il controllo delle forze amate ucraine.

Direzione Mezhova – Filiya. Operazioni di combattimento di posizione nella zona di sicurezza di Dnipropetrovs’k. Le forze armate russe hanno attraversato il fiume Solena vicino a Filiya e hanno assunto nuove posizioni nella foresta sulla riva occidentale. Posizione avanzata sotto il fuoco delle forze armate ucraine.

Graziella Giangiulio

