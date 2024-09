 #UKRAINERUSSIAWAR. Potenziata la produzione di caccia Stealth russi

Ci sarebbe carenza di caccia di quinta generazione SU-57 per l’aeronautica militare russa e Mosca corre ai ripari.

Attualmente, la produzione dei caccia di quinta generazione Su-57 destinati ad equipaggiare le forze aerospaziali russe non si avvicina nemmeno lontanamente ai numeri raggiunti dagli Stati Uniti e dalla Repubblica popolare cinese con i loro velivoli omologhi.

Diverse fonti mostrano che questi aerei stealth hanno uno schieramento limitato, operando principalmente dal territorio russo e con limitata partecipazione al conflitto ucraino . In questo contesto, uno degli ultimi annunci della russa United Aircraft Corporation – Uac, parte della Rostec State Corporation, è stata l’espansione delle strutture dello stabilimento aeronautico di Komsomolsk-on-Amur, intitolata a Yuri Gagarin, focalizzato sulla produzione di nuovi caccia Sukhoi Su-57, designazione NATO ” Felon”. L’inaugurazione di queste nuove strutture è coincisa con il 97° anniversario dello stabilimento, il 22 agosto scorso.

Secondo i comunicati Uac, l’ultima consegna conosciuta registrata di caccia Su-57 alle Forze Aerospaziali è avvenuta nel dicembre 2023. Nel corso del 2024, Uac ha consegnato ufficialmente altri modelli di cacciabombardieri come il Su-30SM2 e il Su-35S. Si ritiene che le forze aerospaziali russe abbiano in linea una decina di unità operative in servizio.

Recentemente, l’UAC ha confermato l’apertura di nuove strutture presso l’impianto aeronautico di Komsomolsk-on-Amur, compresa l’apertura di “edifici per i test del sistema di carburante, nonché il completamento della prima fase di costruzione di un hangar per i test dei sistemi di alimentazione; apparecchiature radioelettroniche di bordo, al fine di aumentare la produzione in serie di aeromobili.”

Inoltre, secondo le parole del direttore generale della United Aircraft Construction Corporation e vicepresidente della Soyuzmash Russia, Yuri Slyusar: “Modernizzare ed espandere le capacità produttive dell’impianto di Komsomolsk-on-Amur fa parte di un programma di investimento pluriennale che coinvolge significativi finanziamenti statali e risorse proprie della società (…) La modernizzazione tecnologica e l’espansione delle capacità produttive dello stabilimento di Komsomolsk è un programma di investimenti a lungo termine che comprende un grande volume di il finanziamento statale e l’investimento dei fondi propri dell’impresa. In questo modo abbiamo creato la produzione più avanzata e su larga scala per la realizzazione dei più moderni complessi aeronautici (…) Questa iniziativa ha portato alla creazione di un impianto di produzione all’avanguardia, su larga scala e ad alta tecnologia per la fabbricazione dei sistemi aeronautici più avanzati“.

È stato inoltre notato che verranno costruiti nuovi hangar per testare i vari sistemi di combattimento dei nuovi aerei da caccia stealth.

L’obiettivo di questi investimenti è aumentare il numero di aerei prodotti nello stabilimento di Komsomolsk-on-Amur. Anche se la dichiarazione ufficiale menziona solo il Su-57, queste nuove strutture avranno probabilmente un impatto positivo sulla produzione di altri aerei da combattimento attualmente consegnati alle forze aerospaziali russe.

