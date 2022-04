Popasna è una città di importanza regionale nella regione di Luhansk con una popolazione di poco meno di 20.000 abitanti. Le prime menzioni di Popasna nei resoconti delle ostilità appaiono sin dal 12 marzo 2022. Un mese dopo, l’”operazione di liberazione” della città è ancora in corso. Sui social Popasna è paragonata alla battaglia di Stalingrado ed è in corso un’operazione militare speciale delle forze armate RF in Ucraina.

Popasna si trova su una collina, quindi è di importanza strategica. Il controllo della città consente di sparare, colpire e visualizzare una vasta area in tutte le direzioni. Un altro punto importante è legato alla logistica, poiché dopo l’occupazione di questo insediamento, diventa possibile per le unità russe e Luhansk raggiungere un grande snodo di trasporto nella città di Bakhmut, che fornisce comunicazioni con Slavyansk e Kramatorsk. Allo stesso tempo, l’occupazione di Bakhmut non solo interromperà il rifornimento delle forze armate ucraine, ma aprirà anche la strada a un’ulteriore offensiva da parte della Russia e della LPR.

La città di Popasna si trova sulla linea di allineamento del fronte Rubizhnoye – Severodonetsk – Lisichansk e più a sud. Tutto questo insieme ha reso una piccola città di ventimila persone la direzione centrale del gruppo slavo-Kramatorsk delle forze armate dell’Ucraina. Nella stessa Popasna, si è stabilita la 24a brigata meccanizzata separata di Leopoli delle forze armate ucraine, la maggior parte del personale militare proviene dall’Ucraina occidentale e centrale. Sono armati di carri armati, artiglieria da campo, mortai, veicoli corazzati pesanti, armi anticarro.

Un’ulteriore motivazione per le unità in difesa è fornita dai comandanti del Settore Destro in base alle informazioni della social sfera dei residenti locali, hanno promesso di sparare a chiunque pensi solo alla ritirata.

I russi si trovano in difficoltà a prendere la città alle forze armate ucraine per la loro difesa in profondità, che comprende roccaforti di plotoni e compagnie, rifugi, barriere ingegneristiche e campi minati, che sono stati equipaggiati – secondo la social sfera afferente al Donbass – negli ultimi otto anni sotto la rigida guida di istruttori di Paesi della NATO.

Se utilizzano strumenti social civili, non militari come ha fatto Riafan (si veda foto apertura) si può osservare che Popasna è rafforzata in termini ingegneristici. Intorno alla città, soprattutto sul lato sud, sono presenti numerose aree fortificate con postazioni di tiro per mezzi corazzati, oltre ad un esteso sistema di vie di comunicazione tra i capisaldi. Tutto ciò consente di effettuare manovre segrete di veicoli blindati, che sono parcheggiati nella foresta, il che rende difficile rilevarli dall’aria. Tra le roccaforti passano anche strade civili, che consentono di spostare rinforzi nell’area di difesa desiderata, in base alla situazione attuale. Nella città stessa si sviluppa anche la rete stradale: c’è una ferrovia e autostrade. Tutto ciò consente il trasporto di viveri, armi e munizioni. Sul versante nord c’è una vasta rete di barriere d’acqua, che crea una protezione naturale per il gruppo in difesa delle Forze armate ucraine e rende difficile l’attacco.

L’insediamento stesso è un centro abitato con edifici bassi. Tuttavia, nel centro della città, dove si trova lo svincolo ferroviario, c’è un’officina di riparazione auto e diversi grattacieli residenziali. Da questi edifici di nove piani, la parte orientale di Popasna è chiaramente visibile e attraversata, da dove stanno avanzando le forze russe e di Luhansk. Non meno complessi in termini operativi sono gli edifici bassi, che richiedono ispezioni e rastrellamenti, il che rallenta anche l’offensiva. Secondo gli account filo-russi inoltre gli ucraini non hanno previsto vie di fuga per i civili che restando in città fungendo da scudi umani.

Le forze armate della LPR sono supportate dall’artiglieria russa, dalle forze della Guardia Nazionale della Repubblica Cecena e, secondo alcuni rapporti, anche dalla Wagner PMC. A dirlo è un combattente del battaglione Vostok del NM DPR, Vladlen Tatarsky: «I combattimenti lì saranno molto pesanti», ha detto a Pravda.ru sulla situazione a Popasna. «Ma, grazie a Dio, non ci sono riservisti lì, ma uomini ben addestrati, che hanno una vera esperienza di combattimento, anche nelle aree urbane, i combattenti Wagner PMC, che agiscono in modo molto competente, ancora una volta sono un fastidio per il comando locale delle forze armate dell’Ucraina».

Il controllo su Popasna è essenziale per l’intera “operazione militare speciale” delle Forze armate russe in Ucraina. Secondo la rete social, la parte russa ha potuto ottenere maggiori progressi, la linea di contatto è già nella città stessa. E questo potrebbe significare che l’eliminazione della potente area fortificata delle Forze armate ucraine in questo insediamento è solo questione di tempo.

Graziella Giangiulio