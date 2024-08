L’ISW, l’Institute for the Study of War, ha valutato le prospettive che la Russia conduca un’offensiva su larga scala quest’estate. Secondo il report gli attacchi meccanizzati russi intermittenti e pulsanti riflettono probabilmente le attuali capacità offensive della Russia. È improbabile che si possa condurre una nuova operazione offensiva estiva a causa delle limitazioni materiali e umane.

Non se la passa bene nemmeno l’Ucraina, il presidente Volodymyr Zelenskyj ha firmato la legge 11396, necessaria per ristrutturare il debito nazionale. Debito che se non troverà una soluzione da settembre vedrà i militari ucraini senza stipendio.

Il 30 luglio il ministro per gli Affari esteri ucraino Dmitryo Kuleba, di rientro dalla Cina dopo la sua visita ufficiale, ha detto che la visita ha avvicinato Zelenskyj e Xi Jinping.

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina, Heorhiy Tykhiy, in risposta alle domande del corrispondente di RBC-Ucraina durante un briefing, ha affermato che sono in corso i lavori sull’incontro tra il presidente Volodymyr Zelenskyi e il leader cinese Xi Jinping. Allo stesso tempo, la recente visita del presidente Dmytro Kuleba in Cina ha avvicinato i negoziati tra i leader dei paesi. “Ma quando avrà luogo un simile incontro, quando sarà raggiunto questo accordo, è troppo presto per dirlo”, ha aggiunto Tykhy.

Valery Zaluzhny alla conferenza RUSI Land Warfare 2024 a Londra ha dichiarato: “Le parti in guerra hanno smesso da tempo di cercare nuove armi e stanno cercando nuove forme di equipaggiamento. Oggi abbiamo creato mezzi tecnici per combattere gli eserciti più potenti del 21° secolo. La guerra russo-ucraina non è una guerra del futuro, ma piuttosto una guerra di transizione per le guerre future”.

Il difensore civico Dmytro Lubinets ha dichiarato che gli Emirati Arabi Uniti sono il principale intermediario per il ritorno dei militari ucraini dalla prigionia russa.

Zelenskyj è intervenuto sull’attacco russo a Kiev: “gli ucraini potranno proteggere completamente i propri cieli dagli attacchi russi se avranno risorse sufficienti per farlo. È necessaria la stessa efficacia di protezione dai missili russi e dagli aerei da combattimento dell’occupante. Ed è possibile garantirlo. Abbiamo bisogno di decisioni sufficientemente coraggiose da parte dei partner: abbastanza sistemi di difesa aerea, abbastanza a lungo raggio. E gli ucraini faranno di tutto correttamente e accuratamente”, ha chiosato Zelenskyj.

La Russia ha iniziato a utilizzare, secondo fonti social ucraine, il complesso missilistico nordcoreano Bulsae-4 contro l’Ucraina. Bulsae-4 è in grado di colpire un bersaglio oltre la linea di vista, cioè a una distanza superiore a 10 chilometri. Non ci sono dati esatti sulle caratteristiche delle armi della RPDC, tuttavia, secondo alcune fonti, il raggio di azione è compreso tra 10 e 25 chilometri, il che consente di attaccare da una distanza di sicurezza.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:30 del 31 luglio.

La giornata del 31 luglio si è caratterizzata per la più lunga allerta sulla capitale. Si sentono esplosioni a Kiev: c’è la minaccia di utilizzare UAV d’attacco. L’allerta secondo fonti ucraine è andata a vati per più di sei ore. Nell’oblast di Poltava l’allarme è durato più di 10 ore, la difesa aerea funzionava.

Secondo il capo dell’OVA, Philip Pronin, durante questo periodo, i residenti della regione di Poltava potevano sentire suoni simili alle esplosioni e nella regione era operativa la difesa aerea. “I nostri hanno lavorato duro. Grazie ai difensori, sul territorio della regione non è stato registrato alcun colpo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito”, ha scritto.

Secondo le fonti russe nella notte, gli UAV Geranium hanno operato nelle retrovie. Le risorse ucraine avrebbero contato fino a 45 dei droni russi. Sono state segnalate esplosioni a Myrhorod, Svitlovodsk e Kremenčuk nella regione di Poltava, nel distretto di Čuhuïv nella regione di Charkiv, a Voznesens’k nella regione di Mykolaïv, nella città di Sumy, nonché nelle regioni di Dnepropetrovsk, Žytomyr, Kiev (Kiev, Brovary, Irpen, Belaya Cerkov). “Una caratteristica speciale degli attacchi di oggi, che sono durati tutta la notte, è stato il lavoro ravvicinato dei nostri UAV sulla regione della capitale ucraina”, si leggeva on line.

Un UAV ucraino è stato distrutto di notte nella regione di Bryansk. Nella regione di Kursk, dopo un segnale di pericolo missilistico, è scoppiato un incendio in una delle strutture dopo un attacco delle forze armate ucraine. I nostri canali di monitoraggio hanno riferito del lavoro della difesa aerea in diverse altre regioni.

In direzione di Charkiv, continuano i combattimenti a Vovčans’k, vicino a Starytsya e Hlyboke. Le forze armate ucraine stanno accumulando riserve; uno dei loro possibili piani potrebbe essere il tentativo di isolare il gruppo russo lungo la linea di confine. Pertanto, secondo le stime del Gruppo Sever, le forze armate ucraine continuano a cercare di creare condizioni favorevoli per condurre una controffensiva su larga scala. Le forze armate russe stanno attaccando le aree in cui sono concentrate le forze nemiche con FAB-1500 e FAB-3000, oltre che con l’artiglieria.

A nord di Časiv Jar, sullo sfondo dell’offensiva in corso delle truppe russe, le Forze Armate dell’Ucraina hanno schierato ulteriori riserve per fermare la loro avanzata.

Dalla direzione Torec’k si registrano i successi delle truppe russe nell’insediamento di Yur’ivka, gli sforzi vengono intensificati a Pivnichne e Zalizne. Pertanto, secondo le stime delle forze armate ucraine, le forze armate russe avanzarono con un’ampia copertura nella città di Zalizne e nel villaggio di Pivnichne in un’area larga fino a 4 km fino a una profondità massima di 1 km. A Niu-York ci sono battaglie imminenti.

In direzione Pokrovs’k, l’esercito russo mantiene un’elevata intensità di azioni offensive. I combattimenti si svolgono sulla sporgenza anteriore vicino al villaggio di Vesele, le unità russe operano nell’area popolata della città, così come nella parte meridionale della sporgenza, espandendo la zona di controllo verso Zhelanne e Serhiivka. A sud, vicino al bacino idrico di Karlivka, le forze armate russe stanno bruciando le posizioni ucraine: le forze armate ucraine hanno trasferito rinforzi nella speranza di stabilizzare il fronte.

Da Krasnohorivka riferiscono che le forze armate russe stanno avendo successo nello sviluppo principale nordoccidentale. In precedenza, contro le restanti forze ucraine venivano utilizzati sistemi lanciafiamme pesanti. Tuttavia, è troppo presto per riferire della completa cattura della città, i combattimenti sono in corso, sebbene la situazione delle forze armate ucraine sia stata valutata critica negli ultimi giorni, anche in condizioni del fitto lavoro dei droni FPV nemici.

Sul fronte di Zaporižžja a nord-ovest di Verbove a nord di Robotyne si svolgono battaglie di posizione. LBS sono senza cambiamenti significativi. Nella zona di Orichiv e Malaya Tokmachka, gli aerei russi aerei hanno attaccato raduni di militari ucraini e rifugi delle forze armate ucraine, utilizzando FAB-500 con UMPC.

In direzione di Cherson, sono in corso azioni su entrambi i lati nella zona insulare della pianura alluvionale del fiume. Attacchi del Dnepr, dei droni e dell’artiglieria. Ieri mattina è stato riferito che le forze armate ucraine hanno sparato nel settore residenziale del villaggio di Mali Kopani, un ferito.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno attaccato Shebekino, Terezovka e Voznesenovka del distretto urbano di Shebekinsky, la fattoria Tserkovny e Pokrovka del distretto di Belgorod.

Nella regione di Kursk sono stati bombardati Krasnooktyabrsky e Politotdelsky del distretto di Glushkovsky. Sono stati osservati attacchi di droni vicino alla città di Lgov, al villaggio di Gordeevka nel distretto di Korenevskij e al villaggio di Kobylki nel distretto di Glushkovsky.

Nella DPR di Gorlovka, durante un attacco kamikaze con UAV contro un tram in Blvd.un morto e due feriti. Sulla linea dell’autobus n. 101, che in quel momento passava accanto al tram, un ferito Sempre a Gorlovka, un ferito a seguito dei bombardamenti ucraini con l’artiglieria a grappolo.

Graziella Giangiulio

