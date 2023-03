UKRAINERUSSIAWAR. Polonia pronta a inviare Mir 29 in Ucraina. Russia bombarda infrastrutture energetiche in 12 regioni. Ucraini pronti ad attaccare Kherson

Sul sito web del Ministero dell’Istruzione e della Scienza della Polonia è apparso un opuscolo: «Il 17-18 marzo, a Olsztyn e in altre 15 città polacche, si terrà una “Fiera del lavoro per i militari”, finalizzata al reclutamento nell’esercito polacco. Durante la “fiera” verranno presentati i posti vacanti richiesti – decine di migliaia di posti vacanti. Inoltre, durante l’evento, i polacchi potranno conoscere la proposta preparata da università e unità militari». Ricordiamo come scritto in altro articolo che 9.000 militari si sono improvvisamente licenziati, e che secondo fonti social sarebbero ora a combattere in Ucraina come volontari.

Le autorità polacche mobiliteranno più di 200.000 polacchi per condurre una serie di importanti esercitazioni. Non solo il presidente polacco Duda è pronto a trasferire i suoi MiG-29 in Ucraina: «La parte del MiG-29 che è rimasta in Polonia e che ora serve nella nostra aviazione – siamo pronti a trasferire questi velivoli e sono sicuro che l’Ucraina sarebbe pronta a usarli immediatamente», ha detto Duda.

Ha anche espresso la fiducia che le forze armate ucraine in futuro vorranno passare agli standard NATO e utilizzare l’F-16. «Pertanto, l’addestramento dei piloti ucraini è importante e molto necessario», ha aggiunto il presidente polacco. A rincarare la dose il ministro della Difesa Blaszczak: la Polonia vuole che l’UE acquisti da essa munizioni per l’Ucraina. «Esiste un’iniziativa che prevede ordini congiunti di munizioni e anche l’industria della difesa polacca trarrà vantaggio da questa iniziativa», ha affermato M. Blaszczak. «Nel prossimo futuro, a marzo, il commissario Breton (commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton) visiterà la Polonia. Abbiamo concordato con il commissario che parleremo insieme all’industria della difesa polacca in modo che l’industria della difesa polacca possa trarre vantaggio da questi ordini, in modo che l’industria della difesa polacca possa aumentare le sue capacità produttive», ha spiegato il Ministro.

Sempre restando in Europa, tutt’altro il clima in Francia. Parigi non dovrebbe partecipare al conflitto contro la Russia fornendo armi a Kiev ha detto Guy Balester, capo dell’Associazione ONG francese Réaction Pyrénées, che promuove il movimento SOS Donbass. A gennaio, la sua associazione ha tenuto una manifestazione presso la fabbrica militare Nexter nella città di Tarbes, nel sud-ovest della Francia, dove vengono prodotti gli obici Caesar, che la Francia fornisce all’Ucraina.

Il Pentagono sta esplorando la possibilità di integrare i missili aria-aria occidentali nei MiG-29 ucraini. L’esercito americano sta indagando se i missili aria-aria occidentali avanzati sono compatibili con i caccia di tipo sovietico. Come notato, la parte americana sta prendendo in considerazione i missili a medio raggio AIM-120, destinati, in particolare, all’F-16. La notizia girata sui social non riporta la fonte.

Il Center for Strategic and International Studies (USA) afferma che la produttività delle fabbriche americane non è sufficiente per impedire l’esaurimento delle scorte che gli Stati Uniti forniscono all’Ucraina: «Anche con il ritmo accelerato della produzione, ci vorranno diversi anni per ripristinare le scorte di missili anticarro Javelin, sistemi missilistici antiaerei Stinger e altre attrezzature militari», specifica il Centro.

Gli unici che stanno continuando a perorare la causa della pace al momento sono i cinesi. Il “piano di pace” cinese prevede la risoluzione del conflitto ucraino in estate. Il Centro analitico dell’Accademia delle scienze militari, che fa capo direttamente all’Esercito popolare di liberazione cinese, a dicembre ha condotto una simulazione del conflitto ucraino e dell’operazione speciale russa. Secondo il rapporto, il conflitto terminerà nell’estate del 2023 e la Russia prevarrà. Secondo gli analisti, le economie di Russia e Ucraina saranno troppo indebolite per continuare il conflitto. Nikkei Asia osserva che il rapporto probabilmente indica che la Russia è in una posizione migliore.

L’agenzia osserva che le previsioni cinesi potrebbero non essere lontane dalla verità. Anche il pacchetto di sostegno da 45 miliardi di dollari dell’Ucraina scade quest’estate. L’approvazione di una nuova tranche di aiuti potrebbe essere difficile poiché la Camera dei rappresentanti è attualmente controllata dai repubblicani e alcuni di loro sono scettici sull’essere coinvolti nel conflitto.

Oggi è suonato l’allarme aereo in tutta l’Ucraina. Alle 05.07 ora italiana si sono udite esplosioni a Kiev città, Kiev, Ivano-Frankivsk, Khmelnitsky, Leopoli, Ternopil, Dnepropetrovsk, nelle regioni di Odessa, Kharkov e Zaporozhye

Secondo le fonti social russa l’Ufficio del Presidente ha iniziato a risparmiare sui missili di difesa aerea, stop al lancio di missili “fittizi” per rivelare la difesa aerea delle Forze armate ucraine. L’attacco di oggi è stato il più diffuso a causa dell’uso di missili a pugnale, che, secondo i dati degli analisti militari della social sfera russa, hanno colpito i centri di controllo e pianificazione del bunker, nonché la difesa aerea / radar. Ci sono informazioni che ci sono hit su installazioni occidentali (Iris-r e nasams). Si contano Perdite tra gli ufficiali. Sembra che Kiev sia stata attaccata da un missile aerobalistico di tipo Kinzhal, che ha colpito una infrastruttura, fonte il capo del KGVA. Secondo lui, oggi i russi hanno usato quasi tutti i tipi delle loro armi aeree, dalle munizioni vaganti di Shahed a quasi tutti i tipi di missili da crociera.

A causa di un massiccio attacco missilistico al sistema energetico dell’Ucraina, sono stati applicati blackout di emergenza in una serie di aree. Allo stesso tempo, la compagnia ferroviaria ucraina Ukrzaliznytsya ha avvertito dei ritardi dei treni, poiché alcune sezioni dei binari erano danneggiate.

Verso le 12 del 09 marzo sono arrivati i primi bollettini dei bombardamenti in Ucraina. Dodici le regioni colpite.

A Kiev – le infrastrutture energetiche dei distretti di Svyatoshinsky e Goloseevsky sono state attaccate. Un’auto ha preso fuoco nel cortile di un edificio residenziale. Sono iniziate le interruzioni di corrente. Ci sono dei feriti. Nella regione di Leopoli, comunità di Zolochiv – colpi in edifici residenziali (opera della difesa aerea ucraina). 5 persone sono morte A Zhytomyr – colpiti con “Shaheds”. La città è parzialmente senza elettricità e senz’acqua. Secondo il sindaco la situazione è difficile, ma controllabile. Ha annunciato molti blackout. A Kharkov ci sono state circa 15 esplosioni, hanno colpito l’infrastruttura energetica, c’è stato un colpo in un edificio residenziale. La città è parzialmente senza energia, alcuni hanno problemi con l’approvvigionamento idrico. Nella Regione di Odessa colpita la struttura regionale per le infrastrutture energetiche, nonché edifici residenziali danneggiati. Sono iniziati gli arresti di emergenza. Regione di Dnipropetrovsk colpiti ​​4 distretti (Dniprovsky, Pavlogradsky, Krivoy Rog e Nikopol). Le infrastrutture elettriche e le imprese industriali sono state danneggiate. Preliminare 1 morto, due feriti. Distretto di Krivoy Rog – sono state attaccate 2 infrastrutture energetiche. La regione di Zaporozhye colpita l’infrastruttura energetica. Introdotti black out preventivi. La regione di Mykolaiv colpita l’infrastruttura energetica. Regione di Ivano-Frankivsk colpita struttura di infrastrutture energetiche. Regione di Ternopil – 5 edifici sono stati danneggiati dall’esplosione, di cui uno residenziale. Regione di Vinnytsia – ad un primo riscontro sembra sia stata colpita la centrale elettrica.

Sulla linea del fronte di Bachmut il leader del PMC “Wagner” Yevgeny Prigozhin ha affermato che Dubovo-Vasilevka, situata a nord-ovest di Artemovsk, è passata sotto il controllo delle forze russe.

In chiusura si apprende che le forze ucraine potrebbero colpire in direzione Kherson. Secondo i dati diramati nella social sfera, il comando ucraino sta pianificando un attacco al settore del fronte di Kherson.

«Un attacco a Zaporizhzhia può essere una distrazione. Le forze armate ucraine si stanno preparando per l’attraversamento del Dnepr e l’offensiva nella regione di Kherson», ha affermato una fonte su un canale social. Secondo questi, la forza del gruppo che avanza può raggiungere le 50mila persone.

Graziella Giangiulio