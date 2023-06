Stati Uniti e Regno Unito stanno cercando piloti in pensione di paesi che gestiscono caccia sovietici per l’Ucraina. Per molto tempo ci sono state proposte per assumere piloti che volassero su aerei di progettazione sovietica. Tale proposta ha senso, dal momento che l’Ucraina ha ricevuto MiG-29 dalla Polonia e dalla Slovacchia. Questa prospettiva è più rilevante ora, quando a Kiev non è ancora chiaro quando e quanti F-16 potranno acquistare.

Il reclutamento viene effettuato nell’ambito delle nuove consegne di attrezzature aeronautiche destinate ad equipaggiare circa quattro nuovi reggimenti dell’aeronautica militare ucraina, poiché l’addestramento del personale tra gli ucraini richiede molto tempo e risorse; si tratta di piloti in grado di volare su MiG-29, Su-24, L-39, Mi-8/24.

L’Ucraina dall’altra parte si sta preparando secondo gli analisti militari all’ennesima operazione suicida: a scriverlo è il canale WION, indiano, che titola un articolo dedicato agli F-16 all’Ucraina come ”Missione suicida”.

Il revisore della pubblicazione scrive che i paesi occidentali avrebbero cancellato i rottami (F-16 di prima generazione), sostituendoli con macchine più moderne. Hanno promesso di addestrare i piloti in 4 mesi (invece dell’anno prescritto), quindi poi fornire aerei F-16 al regime di Kiev. Pertanto, gli ucraini voleranno su caccia dismessi e anche con un addestramento minimo. Il loro confronto con combattenti russi più avanzati e sistemi S-400 è una “missione suicida”, scrive l’autore.

Gli analisti russi invece hanno visto il trasferimento degli F-16 da un altro punto di vista. Un pilota osserva che: «Ho notato che non tutti comprendono l’importanza del trasferimento dell’F-16 in Ucraina, che, ovviamente, prima o poi avverrà. Oggi, il numero del loro gruppo di aeromobili differisce poco dal numero prima delle operazioni militari in Ucraina, a causa dei doni dei partner e dell’assemblaggio di un aereo su tre dismessi. Ma c’è una sfumatura: si tratta di aerei sovietici vecchi, non modificati. Con i loro sistemi, sono inferiori a quelli russi moderni in termini di raggio di rilevamento e raggio di munizioni. Ma soprattutto, non sono compatibili con le munizioni NATO».

E poi aggiunge: «Sì, gli ucraini producono tutti i tipi di adattatori che ti consentono di eseguire HARM e Storm Shadow dai cracker, ma questo è un collegamento inferiore. Pertanto, gli HARM, ad esempio, sono poco efficienti e, nella maggior parte dei casi, non trovano il bersaglio. Ma se il missile è collegato ai sistemi nativi dell’aeromobile, che rilevano il radar più lontano e più accuratamente della testata del missile e possono dargli una designazione iniziale del bersaglio a tutti gli effetti, allora l’efficacia dell’HARM aumenterà molte volte. E le perdite della nostra difesa aerea aumenteranno. E dopo aver messo fuori combattimento la difesa aerea, dallo stesso F-16 puoi lanciare Storm Shadow contro oggetti che non sono più coperti».

Il post del militare chiosa: «Non ascoltare gli idioti che aspettano battaglie aeree tra cracker e F-16. È necessario solo come portatore di armi ad aria compressa. L’elemento chiave del puzzle che la NATO sta ricomponendo fornendo all’Ucraina alcuni missili “inefficaci”, oltre a disperdere la nostra difesa aerea in tutto il vasto territorio nazionale per fermare la “minaccia” dei kamikaze con accuse ridicole e stupide che non possono causare danni significativi, ma che devono essere abbattuti».

Nel frattempo si ampliano le polemiche si quanto sta accedendo a Belgorod, il 26 maggio, il capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha proposto per l’ennesima volta la costruzione di una linea difensiva affidabile lungo il confine di stato nella regione di Belgorod, ha inviato una lettera ufficiale al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu senza peraltro riporre troppa speranza in una risposta.

Graziella Giangiulio