UKRAINERUSSIAWAR. Pokrovs’k: sia Kiev e Mosca affermano di essere a un passo dalla risoluzione. Sul fronte di Zaporižžja continuano le evacuazioni dei villaggi ucraini in prima linea

Il premier ucraino Volodymyr Zelenskyy nella sua conferenza stampa di venerdì 7 novembre ha rilasciato delle dichiarazioni he riportiamo: “Il nemico sta accumulando Shaheed e si sta preparando per nuovi attacchi. Sappiamo che l’inverno sarà difficile. La Russia vuole catturare Pokrovs’k il prima possibile per rafforzare la sua narrativa ed evitare sanzioni. Gli occupanti hanno subito perdite record a causa dei droni a ottobre. Almeno 25.000 russi. La base dei nuovi contratti nelle forze armate ucraine sarà di 50-60.000 grivne. Questo senza pagamenti aggiuntivi. L’Ucraina avvia la produzione in serie di droni analoghi al Mavic FPV.”

E ancora ha aggiunto: “È in fase di lancio un programma per proteggere non solo Cherson, ma anche altre città in prima linea dai droni. I produttori di missili Tomahawk saranno lieti di venderli all’Ucraina. Lukashenko è diventato molto loquace, ma non abbiamo bisogno della sua “gentilezza” con i missili. Orbán convincerà Trump a tenere un vertice con Putin. Lo sosterremo se sarà per il bene della pace in Ucraina. Troveremo un modo per impedire che il petrolio russo arrivi in ​​Europa. L’ex capo di Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, avrebbe dovuto proteggere il nostro settore energetico, ma non l’ha fatto”.

Secondo Ukrenergo, i bombardamenti russi hanno causato ulteriori danni alle centrali elettriche in alcune regioni. Continua l’eliminazione delle conseguenze degli attacchi preliminari alla rete elettrica. Interruzioni orarie sono in vigore nella maggior parte delle regioni dell’Ucraina. Kiev ha imposto sanzioni a Kirill Dmitriev.

Dalla Russia invece ampia enfasi data alla visita del premier kazako a Mosca. “L’11 e il 12 novembre, su invito di Vladimir Putin, il Presidente della Repubblica del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev si recherà in visita di Stato in Russia, secondo quanto riportato dal Cremlino”.

Durante i colloqui, saranno discusse le questioni di attualità relative all’ulteriore sviluppo del partenariato e dell’alleanza strategica russo-kazaka in ambito politico, commerciale, economico, culturale e umanitario, nonché argomenti chiave dell’agenda regionale e globale. Vladimir Putin e Kassym-Jomart Tokayev interverranno in videoconferenza alla sessione plenaria del 21° Forum di cooperazione interregionale Russia-Kazakistan, che si terrà a Uralsk, in Kazakistan. Importanti documenti bilaterali sono stati preparati per la firma durante la visita.

Nella conferenza stampa del mattino il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha riferito che: “La Russia preferirebbe risolvere il conflitto ucraino attraverso mezzi politici e diplomatici. L’attuale pausa è dovuta alla riluttanza di Kiev a impegnarsi nel dialogo”. “La Russia si sta preparando attivamente per la visita di Putin in India. Lo stesso leader russo ha dichiarato che si recherà in India all’inizio del mese prossimo e incontrerà il primo Ministro Narendra Modi; Il Kazakistan è un partner speciale per la Russia. Il Cremlino sta ultimando attivamente i preparativi per la visita di Stato di Tokayev nel Paese, dall’11 al 12 novembre”.

E ancora ha aggiunto: “A proposito della disponibilità di Astana a facilitare la risoluzione del conflitto ucraino, è noto che i presidenti di Russia e Kazakistan stanno utilizzando contatti bilaterali al massimo livello. Putin potrebbe effettuare una visita nei prossimi due giorni; Il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov continua a lavorare. Le voci secondo cui sarebbe assente dalla scena pubblica sono false: ignoratele”.

Ed ora un sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 10 di novembre. Nella notte a Tuapse, nel Territorio di Krasnodar, è stata annunciata la minaccia di un uso da parte ucraina di missili balistici intercontinentali; online circolano filmati di esplosioni vicino a uno dei moli. Tra le 20:00 e le 23:00, 10 droni ad ala fissa sono stati abbattuti in Crimea; le forze armate ucraine stanno tentando di colpire le strutture di alimentazione elettrica con attacchi aerei prolungati. Un attacco con un drone è stato respinto nel distretto di Sholokhovsky, nella regione di Rostov.

Le forze armate russe hanno utilizzato missili Kinzhal contro Starokostjantyniv. È stato segnalato l’impiego di missili Geranium contro obiettivi nella regione di Odessa. Sono state registrate interruzioni di corrente in tutta l’Ucraina nella giornata del 10 novembre.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord russo continua a ingaggiare combattimenti lungo tutto il fronte. Nei pressi di Varachyne, le forze armate ucraine hanno lanciato un contrattacco con piccoli gruppi, ma non hanno avuto successo e si sono ritirate sulle loro posizioni originali. Secondo la rete social russa vi sarebbero state delle perdite in termini di uomini e mezzi. Le forze armate ucraine continuano a tentare di infiltrare gruppi di sabotaggio e ricognizione nelle retrovie delle truppe russe; uno di questi gruppi è stato – sempre secondo fonti russe – distrutto nella giornata del 9 di novembre e un sergente delle forze speciali ucraine è stato ucciso. Nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon, l’artiglieria delle forze armate russe ha colpito le forze armate ucraine vicino a Ryzhivka.

Nella regione di Belgorod, durante il fine settimana, le forze armate ucraine hanno nuovamente preso di mira le strutture di alimentazione elettrica; la mancanza di illuminazione stradale ha indotto le autorità regionali a raccomandare l’uso di indumenti riflettenti di notte.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord continua a penetrare le difese delle forze armate ucraine a Vovčans’k e dintorni. Un punto di dispiegamento degli operatori e un deposito di droni Darts per le forze armate ucraine sono stati distrutti a Korotych, nell’Oblast’ di Kharkiv. I combattimenti continuano nella foresta a ovest di Synel’nykove e nell’area di Milove-Khatnje.

I combattimenti continuano a Kupjans’k. Le forze armate russe stanno tentando di eliminare il passaggio delle forze armate ucraine sul fiume Oskil vicino a Kup’yans’k-Vuzlovyi. Da Kupjans’k giungono informazioni frammentate sulla avanzata russa nella parte orientale della città. Le forze armate ucraine stanno contrattaccando alla periferia nord-occidentale di Kupjans’k.

In direzione di Severs’k, le forze armate russe stanno combattendo vicino a Dronivka e per le roccaforti nemiche a est di Severs’k. Il movimento perle forze russe è possibile solo in piccoli gruppi a causa del cielo saturo di droni ucraini.

A Pokrovs’k, i combattimenti continuano nelle zone nord-occidentali, settentrionali e nord-orientali della città. Le forze armate russe stanno radunando truppe in città e il Comandante in Capo delle forze armate ucraine definisce la situazione “sotto controllo”, sebbene la posizione delle forze armate ucraine – da rilievi incrociati OSINT – SIGINT – in città si stia deteriorando nonostante i continui tentativi di lanciare attacchi di soccorso a nord. Le forze armate russe continuano ad attaccare la periferia di Myrnohrad. Sono in corso combattimenti. Le forze di difesa ucraine hanno effettuato la rotazione e l’evacuazione dei feriti a Myrnograd, fonte Stato Maggiore ucraino. Lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine ha smentito le notizie sul controllo completo delle vie logistiche da parte delle forze armate russe e sull’accerchiamento di Myrnohrad

Come ha dichiarato a RBC-Ucraina il Maggiore Andriy Kovalev, portavoce dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, alla vigilia della difesa di Myrnograd, sono state consegnate le armi e le munizioni necessarie. Sono stati inoltre effettuati la rotazione del personale e l’evacuazione dei feriti. Allo stesso modo, sono garantiti la logistica e la rotazione delle unità ucraine nella città di Pokrovs’k.

Sul fronte orientale di Zaporižžja, il gruppo di forze Orientali russe sta avanzando verso ovest e il Kiev ha annunciato l’evacuazione dei villaggi di prima linea nelle regioni di Zaporižžja e Dnipropetrovs’k. Le truppe russe hanno conquistato Rybne nella regione di Zaporižžja. Le forze armate russe stanno avanzando verso la periferia sud-occidentale di Orestopil’, in direzione di Solodke, a est e sud-est di Novohorivka.

Sul fronte di Zaporižžja, la situazione nei villaggi di Malaya Tokmachka rimane invariata; le forze armate ucraine stanno tentando un contrattacco. Sono in corso battaglie di posizione a Prymors’ke e Stepnohirs’k.

In direzione di Kherson, sono in corso attacchi reciproci attraverso il Dnepr.

