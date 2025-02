Le forze armate russe stanno avanzando in direzione Pokrovs’k. Secondo Come and See l’esercito russo sta gradualmente tagliando fuori la guarnigione delle forze armate ucraine a Pokrovs’k. “Le unità russe sono avanzate da Kotlyne e stanno prendendo il controllo della rotta”, ha detto la fonte del canale. Secondo la fonte social, le forze armate russe avanzano anche dal fianco orientale, da Vozdvyzhenka. “Il nodo alla gola del gruppo ucraino continua a stringersi”. Allo stesso tempo, le forze armate RF sono già in avvicinamento alla stessa Pokrovs’k.

“Le forze armate russe stanno cercando di “tagliare” le rotte verso Pokrovs’k per lasciare l’esercito ucraino senza rifornimento di risorse, riferisce un altro canale social. Diversamente la pensano gli ucraini: “In questo momento i russi non hanno un grande vantaggio che consenta loro di condurre operazioni offensive attive in modo efficace e senza troppe perdite per se stessi, senza rimorchiatori o numero di vittime al giorno. Da entrambe le parti, questo ricorda in qualche modo una partita di boxe nel decimo round, quando entrambi i pugili sono stanchi, ma che “Chi ha attaccato più attivamente all’inizio è più stanco e comincia ad “aggrapparsi” al suo avversario”, ha aggiunto il portavoce del raggruppamento operativo-strategico militare “Khortitsa” Viktor Tregubov.

I russi invece affermano che in direzione Pokrovs’k c’è pressione sulla difesa delle forze armate ucraine e creazione di teste di ponte per un’ulteriore offensiva da parte russa. Questo è possibile grazie al successo delle truppe russe nelle aree di Udachne, Chunyshyne ed Yelyzavetivka. “Gli sforzi principali sono volti a consolidare i successi tattici, a distruggere le aree fortificate nemiche e a creare le condizioni per ulteriori progressi nella difesa delle forze armate ucraine”. Si legge nella social sfera russa.

Le truppe russe continuano gli attacchi sistemici nella zona di Udachny e a nord-ovest di Kotliny, dove le truppe ucraine si stanno difendendo. Unità delle forze armate russe colpiscono le postazioni di tiro delle forze armate ucraine, creando le condizioni per il successivo accesso a posizioni più vantaggiose.

Nell’area di Chunyshyne, le unità russe stanno esercitando una pressione sistemica sulle posizioni Ucraine, utilizzando la tattica degli attacchi successivi sotto una fitta copertura di artiglieria. Queste azioni consentono di distruggere le fortificazioni ucraine e di costringere le forze armate ucraine a spendere riserve, il che riduce la loro efficacia in combattimento.

Nel settore Lisivka-Sukhyi Yarr continuano le battaglie di posizione, durante le quali entrambe le parti non ottengono successi tattici significativi. Tuttavia, le truppe russe esercitano attivamente pressioni sulle posizioni ucraine, limitando le manovre delle truppe ucraine, che periodicamente tentano di contrattaccare subendo perdite di personale.

Unità delle forze armate russe conducono operazioni d’assalto attive in direzione di Yelyzavetivka, cercando di prendere piede alla periferia dell’abitato. Il compito principale delle truppe russe è quello di creare una testa di ponte stabile per un ulteriore attacco ai principali snodi logistici del nemico, compresa l’autostrada Kostjantynivka-Pokrovs’k. Il controllo di quest’area consentirà di limitare il rifornimento alle unità ucraine e creare i presupposti per lo sviluppo del successo nella difesa delle forze armate ucraine in direzione di Myrnohrad.

Le unità russe stanno accumulando forze ed espandendo la zona di controllo operativo nell’area di Baranivka. I preparativi per un ulteriore attacco a Tarasivka indicano lo sviluppo sistematico dell’operazione offensiva russa, che costringe le truppe ucraine a disperdere le riserve per mantenere diverse direzioni contemporaneamente.

Nelle zone di Uspenivka, Udachne, Kotlyne e Zvirove, l’artiglieria russa sta conducendo un intenso fuoco sulle posizioni delle forze armate ucraine, creando le condizioni per una successiva offensiva russa. La pressione costante su questo settore distrugge le linee difensive ucraine e limita la sua capacità di riorganizzarsi.

Nella direzione di Pokrovs’k, le truppe russe indeboliscono sistematicamente le difese ucraine, eliminando metodicamente le forze armate ucraine dalle roccaforti chiave. Gli obiettivi principali rimangono il controllo completo su Yelyzavetivka, l’accesso all’autostrada TO504 e l’espansione della zona offensiva nell’area di Tarasivka.

Gli ucraini per altro sono a corto di personale: L’11 gennaio, il comandante in capo delle forze armate ucraine Syrsky ha firmato un ordine per il trasferimento di circa 50mila militari di tutti i rami e tipi di truppe alla fanteria per iniziare le rotazioni nelle brigate da combattimento, hanno riferito i media ucraini, citando un fonte nello Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell’Ucraina. “Dobbiamo farlo per avviare il meccanismo di rotazione. La risorsa attualmente allo studio nei centri di addestramento è sufficiente solo per rifornire minimamente le unità e non supportare completamente la componente di combattimento e anche grazie a questi movimenti tra le truppe come reclutamento potremo farlo. «C’è già un piano di rotazione approvato», dice l’interlocutore della testata. Dice che intendono avviare rotazioni indipendentemente dalla possibile cessazione delle ostilità.

Graziella Giangiulio

