Gli Stati Uniti e il G7 concedono all’Ucraina un prestito di 50 miliardi di dollari. Il Dipartimento di Stato americano inoltre ha approvato la possibile vendita di equipaggiamenti per aerei da caccia F-16 e la loro manutenzione a Kiev per 266 milioni di dollari fonte Pentagono, Agenzia per la cooperazione alla sicurezza.

Grazie a questi ultimi finanziamenti secondo il ministro delle Finanze Serhiy Marchenko: “L’Ucraina avrà fondi e armi sufficienti per circa la metà del 2025”. Secondo il primo Ministro polacco Donald Tusk: “I colloqui di pace tra Russia e Ucraina potrebbero iniziare quest’inverno”.

Tra le grandi incognite da chiarire tra Russia e Ucraina l’adesione alla NATO di Kiev e la conservazione dei territori occupati da Mosca.

Secondo fonti social russe a novembre l’Ucraina ha importato dalla Cina UAV per un valore di 99,15 milioni di dollari e altri pezzi di ricambio per un valore di 10,04 milioni di dollari. In totale, nel 2024, le importazioni di UAV dalla Cina ammontavano a 962,7 milioni di dollari e di pezzi di ricambio a 99 milioni di dollari.

Volodymyr Zelensly ha insistito sull’avere altri 10-12 sistemi Patriot che secondo lui garantiranno la vita all’Ucraina. Zelenskyj ha discusso la questione con Biden, il segretario generale della NATO Rutte e il primo Ministro polacco Tusk. “Un sistema costa 1,5 miliardi – prendiamo dalle risorse russe – costerà 30 miliardi, ma coprirà completamente il nostro intero cielo”, ha detto.

E ha aggiunto: “Se il nostro cielo è completamente protetto, non hanno alcun vantaggio. Nessun KAB, nessun missile balistico, ecc. potrà colpire le infrastrutture civili dell’Ucraina, il nostro settore energetico, gli ospedali, le scuole e le università”.

Sempre Zelenskyj alla riunione del gruppo di contatto per porre fine alla guerra vuole discutere dell’invito dell’Ucraina alla NATO a darne notizia il vice capo dell’ufficio presidenziale Igor Zhovkva. Secondo il politico ucraino: “La posizione della Germania su questo tema è decisiva. Ci sono già stati incontri con i rappresentanti della Germania ed è in corso anche un dialogo con gli Stati Uniti”. “Fino a quando non vinceremo, avremo bisogno di garanzie di sicurezza prima di aderire alla NATO. Uno dei meccanismi di garanzia che Svezia e Finlandia hanno ricevuto al vertice di Madrid. Stiamo lavorando su questo”, ha detto Zhovkva.

Secondo gli ucraini, stando a Nazar Voloshin: “La Russia ha inviato circa 150mila soldati all’offensiva in tre direzioni orientali”. “Più di 70mila soldati sono concentrati in direzione Pokrovs’k, fino a 36mila in direzione Kurakhove e più di 40mila in direzione Vremivka. Egli ha osservato che l’esercito russo sta cercando di irrompere nella periferia di Kurakhove per prenderne il controllo: bombarda la città con KAB e artiglieria”.

La Russia “sarà sicuramente pronta a prendere in considerazione” un altro scambio di prigionieri con gli Stati Uniti seguendo l’esempio di quello di agosto, ha detto alla NBC il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov. Ryabkov ha detto di non voler “giudicare anticipatamente nulla”, ma ha osservato che tali accordi aiutano a migliorare le relazioni tra Russia e Stati Uniti, e un nuovo scambio sarebbe “un utile passo avanti, soprattutto all’inizio della prossima amministrazione”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:00 dell’11 di dicembre.

Il 10 dicembre sono stati ricevuti dati dal Kursk Bulge sull’ingresso delle forze armate russe nel territorio della regione di Sumy. I russi sono riusciti a conquistare la zona di confine vicino al villaggio di Alessandria nella regione di Sumy. Gli eventi si svolgono a sud della liberata Plekhovo e delle aree forestali vicine a Plekhovo: ci sono state pesanti battaglie per il controllo della zona.

La manovra può essere spiegata dalla complessità del terreno in direzione Plekhovo-Sudzha: il fiume Psel blocca il percorso delle truppe russe. Gruppo di truppe “Nord” dopo la liberazione del villaggio Novoivanovka continua ad avanzare verso est e, con pesanti combattimenti, ha sconfitto le forze armate ucraine da diverse posizioni nelle piantagioni forestali. Le forze armate ucraine hanno effettuato 3 contrattacchi senza successo con unità d’élite. Scrivono che le azioni offensive delle forze armate russe sono supportate dall’artiglieria missilistica e dal Solntsepek TOS. Secondo la social sfera russa gli ucraini contano almeno 20 morti.

A Torec’k, le forze armate russe ora controllano il microdistretto di Zabalka e la miniera centrale insieme alle discariche dell’insediamento minerario. L’esercito russo si dirige verso Shcherbynivka e Leonidivka a ovest.

Nella direzione Pokrovs’k la situazione per le forze armate ucraine continua a peggiorare. A nord di Petrivka i russi hanno chiuso la “tasca” e continuano gli attacchi in direzione di Dachens’ke e Zelene. Le forze armate russe si stanno basando sul loro successo a Shevchenko e si stanno muovendo verso la discarica (un’altezza importante). Ci sono progressi a sud di Novotroits’ke, a nord di Novoolenivka, a Soncivka, a sud di Voznesenka. L’esercito russo si muove su un fronte ampio, allungando le forze del ucraine e privandole della possibilità di trasferire rinforzi lungo la LBS. Altra fonte riporta che “una fonte attendibile ha riferito che le forze russe sono a soli 1,5 km da Pokrovs’k. La battaglia per la città inizierà molto presto”.

Nella regione di Charkov, le forze armate russe hanno occupato 5 edifici a Vovčans’k e hanno respinto un contrattacco. Sono in corso pesanti battaglie.

A Kurachove, le forze armate russe hanno preso l’ascensore nel centro della città (altezza significativa) e sono avanzate fino al microdistretto di Yuzhny. Nel nord-ovest del bacino gli scontri continuano oltre il blocco di edifici a più piani e a sud di Stari Terny, dove gruppi d’assalto russi premono in direzione della strada Dachne-Kurachove per tagliare la strada alle forze armate ucraine. Il percorso delle forze verso la città.

Di notte, a seguito di un attacco di droni a Bryansk, un impianto di produzione ha preso fuoco, hanno scritto di un incendio in un deposito petrolifero. Il governatore ha annunciato che l’incendio era stato spento. Taganrog, nella regione di Rostov, è stata attaccata di notte con missili. Un’impresa industriale è stata danneggiata e 14 automobili nel parcheggio sono state bruciate.

Nella DPR di Gorlovka, a seguito del lancio di un IED da un UAV delle Forze Armate Ucraine per strada. Bolotnikov, un uomo è rimasto gravemente ferito.

Graziella Giangiulio

