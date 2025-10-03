UKRAINERUSSIAWAR. Pokrovs’k rasa al suolo dai missili russi. Zelensky in Danimarca chiede che l’Ucraina sia inserita nel piano del muro di droni europeo. Putin parteciperà al G20 

Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina informazioni di intelligence sugli attacchi a lungo raggio contro la Russia. Washington sta anche facendo pressione sugli altri paesi della NATO affinché facciano lo stesso, riporta Reuters.

Macron si è opposto all’idea della Commissione Europea e della Germania di stanziare 140 miliardi di euro a Kiev utilizzando risorse russe. Ha sottolineato che ciò violerebbe il diritto internazionale. Stesso dicasi per il Belgio: si è rifiutato di sequestrare beni russi, chiedendo ai leader di tutti i paesi dell’UE di “firmare un impegno a condividere i rischi finanziari del regno”, ha dichiarato il Primo Ministro Bart De Wever.

La Finlandia non ha ricevuto il sostegno unanime dei paesi dell’UE affinché tutti gli stati membri dell’UE finanzino il cosiddetto “muro dei droni” nella parte orientale del blocco, ha dichiarato il primo Ministro Petteri Orpo. Si apprende che comunque secondo il primo Ministro danese il piano di difesa “muro di droni” proposto dall’UE, ma “indipendentemente dalle capacità che possiamo acquistare, sviluppare o creare, i droni continueranno a penetrare in Europa”. Inoltre la NATO sta facendo pressione sulla Grecia affinché aumenti il ​​supporto militare all’Ucraina, in particolare fornendole caccia francesi Mirage, scrive il quotidiano greco Kathimerini.

Volodymir Zelenskyy è arrivato in Danimarca, dove parteciperà al vertice della Comunità Politica Europea. Se parliamo di un “muro di droni”, stiamo parlando di tutta l’Europa, non di un solo Paese, afferma Zelensky. “Se la Russia decide di attaccare la Polonia o un altro Paese con i droni, significa che qualcosa di simile potrebbe accadere ovunque. Abbiamo bisogno di forze di risposta rapida che sappiano come contrastare efficacemente i droni.”

Altre sue dichiarazioni: “Il personale militare ucraino esperto nel respingere gli attacchi dei droni è già in Danimarca per l’addestramento. Il programma PURL non solo aiuta l’Ucraina, ma rafforza anche il partenariato tra Europa e Stati Uniti”.

Il primo Ministro danese ha dichiarato: “Penso che tutti abbiamo sottovalutato la seria minaccia rappresentata dalla Russia… L’Ucraina è attualmente l’unica esperta al mondo in capacità anti-droni; non ci stiamo muovendo abbastanza velocemente su nessuna questione.”

Secondo i media ucraini, nella giornata del 2 ottobre si è svolto uno scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca. L’Ucraina troverà i mezzi e le armi per oscurare Mosca, afferma il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine Gnatov “Qualsiasi azione del nemico volta a danneggiare il nostro Paese incontrerà una risposta simmetrica. Il presidente aveva assolutamente ragione. E noi condurremo queste operazioni. Capiranno sicuramente che non otterranno alcun vantaggio in questo modo”, ha affermato.

Per il Ministero dell’Energia ucraino, la centrale nucleare di Chernobyl è senza corrente. Le interruzioni di corrente nella centrale nucleare di Chernobyl si sono verificate a causa della perdita di connessione alla linea da 330 kilovolt in una sottostazione di Slavutych. L’impianto è stato rapidamente commutato su una fonte alternativa e l’energia elettrica è stata ripristinata, ha riferito l’AIEA.

L’Ucraina ha intercettato solo il 6% dei missili balistici lanciati dalla Russia a settembre, e le principali strutture militari delle forze armate ucraine sono già state distrutte, riporta il quotidiano britannico Financial Times, citando la propria analisi di dati open source dell’Aeronautica Militare ucraina raccolti dall’organizzazione londinese Centre for Information Resilience (CIR). Secondo funzionari ucraini, attuali ed ex funzionari, almeno quattro fabbriche di produzione di droni sono state distrutte quest’estate.

Il Consiglio dei Ministri dell’Ucraina ha adottato la risoluzione che vede gli uomini di età compresa tra 25 e 60 anni che non sono registrati per il servizio militare automaticamente aggiunti al registro in base ai dati di altri registri statali.

Un Il-96-300 governativo è diretto da San Pietroburgo a New York. In Crimea è stata presa la decisione di limitare le vendite di carburante a non più di 20 litri per acquisto, ha annunciato il governatore della Crimea Sergei Aksyonov. Il governatore Yevhen Balitsky ha annunciato che la regione di Zaporižžja non ha intenzione di imporre restrizioni alle vendite di benzina e gasolio. Secondo il governatore, la regione sta attraversando difficoltà temporanee con la fornitura di benzina AI-92 e AI-95, ma le autorità stanno lavorando per stabilizzare la situazione il più rapidamente possibile.

Gli investigatori in Georgia stanno esaminando la possibilità che l’esplosivo rinvenuto durante un arresto sia stato importato dall’Ucraina per poi transitare in Russia, ha affermato Mamuka Mdinaradze, capo dei Servizi di Sicurezza dello Stato. “L’indagine si basa su due teorie. Una teoria, la più convincente in questa fase, è che (l’esplosivo) dovesse rimanere in Georgia. Tuttavia, esiste anche un’ipotesi secondo cui dovesse essere diretto in Russia, e l’autista lo conferma”, ha dichiarato Mdinaradze in un’intervista al canale televisivo Imedi.

La Russia prevede di nazionalizzare e svendere asset esteri nell’ambito di un nuovo meccanismo di privatizzazione in risposta a qualsiasi tentativo europeo di sequestrare asset russi all’estero, riporta Bloomberg, citando una fonte vicina al governo russo.

Il portavoce del Cremlino Dimtrj Peskov ha detto che : “La Russia sarà rappresentata al vertice del G20 al livello appropriato; Putin parteciperà al vertice in un modo o nell’altro”. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova ha spiegato che: “Le affermazioni di Volodymyr Zelensky secondo cui l’Ucraina avrebbe rimpatriato 1.600 bambini dalla Russia sono l’ennesima spietata invenzione”.

Ed ora uno guardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 2 ottobre. Nella notte, le forze armate russe hanno colpito le infrastrutture ferroviarie di Bucha, vicino a Kiev, incendiandole. Almeno 20 droni hanno sorvolato Odessa, causando interruzioni di corrente colpite centrali elettriche. Il Ministero dell’Energia ucraino ha riferito che le interruzioni di corrente sono iniziate nelle regioni di Kiev e Chernihiv a seguito di attacchi di droni diurni. La città di Slavutyč è rimasta senza corrente a causa dell’attacco di droni diurno.

Più di 10 droni delle forze armate ucraine sono stati distrutti in due distretti della regione di Voronezh. Nella regione di Rostov, i droni sono stati abbattuti nei distretti di Verkhnedonsky, Sholokhovsky, Millerovsky e Chertkovsky.

In direzione di Sumy, sul fianco destro dell’offensiva, i marines del gruppo di forze nord sono avanzati di 100 metri attraverso le fasce forestali; la distanza riportata nei rapporti indica la gravità dei combattimenti. Vicino a Sadky, gli ucraini hanno lanciato un contrattacco senza successo.

Nella regione di Belgorod tre i feriti da attacchi di droni ucraini. Colpite in totale 12 località, numerosi i danni a beni e cose.

Sul fronte di Charkiv, nella foresta a ovest di Synel’nykove, le forze armate russe continuano a superare le difese delle forze armate ucraine. Sulla riva sinistra di Vovčans’k, il gruppo di forze nord sta espandendo la sua testa di ponte attraverso combattimenti.

Sul fronte di Lyman, le forze armate russe stanno espandendo la loro zona di controllo a nord di Yampil’, successi delle forze armate russe si registrano – dati social media – nel villaggio di Zarichne.

Sul fronte di Severs’k, le Forze Armate russe stanno avanzando su Dronivka e stanno combattendo anche vicino ai confini di Zvanivka.

Pokrovs’k viene rasa al suolo dalle forze armate russe con missili anticarro e artiglieria. Si apprende da fonti ucraine che anche Kucheriv Yar è passato in mano russe, Donec’k.

Sul fronte di Dnipropetrovs’k, unità del gruppo di forze orientali hanno continuato ad avanzare in profondità nelle difese ucraine e hanno liberato Verbove. Più a sud, gli ucraini hanno segnalato l’ingresso delle unità russe, avanzate nel villaggio di Verbove. Poltavka, Oblast’ di Zaporižžja.

Sul fronte di Zaporižžja, nel settore Stepnohirs’k-Prymors’ke, i paracadutisti russi stanno conducendo operazioni d’assalto in piccoli gruppi; le forze armate ucraine hanno costruito uno scudo difensivo utilizzando droni FPV.

Nell’Oblast’ di Cherson, attacchi con droni ucraini hanno danneggiato il palazzo del consiglio comunale di Nova Kachovka, uccidendo il presidente del Consiglio dei Deputati. Le forze armate ucraine ha bombardato Oleshky, Hornostaivka, Zavodivka, Kachovka, Kairy, Korsunka, Lyubymivka,Mala Kardashynka, Obryvka, Peschanivka e Proletarky. Le forze armate russe stanno attaccando Cherson quella ancora in mano agli ucraini.

Graziella Giangiulio

