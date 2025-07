L’Unione Europea si sta preparando a introdurre le sanzioni più severe contro la Russia dal 2022, ha dichiarato il Ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot. Il prossimo pacchetto di misure mira a “esaurire” le risorse della Russia e a impedirle di condurre un’operazione militare, ha aggiunto il Ministro. Le misure colpiranno le entrate petrolifere, gli “attori finanziari” russi e di altri Paesi. Le sanzioni saranno introdotte su proposta di Parigi, ha osservato, pertanto l’UE intende incoraggiare Mosca ad accettare un cessate il fuoco.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti intendono fornire armi all’Ucraina. “Invieremo altre armi. Devono essere in grado di difendersi. Sono stati colpiti duramente. Invieremo altre armi, principalmente difensive”, ha affermato. Mettendo così a tacere le voci che da più di una settimana circolano sulla sospensione di invio di armi a Kiev. Trump ha assicurato a Zelensky di non aver dato l’ordine di congelare gli aiuti militari all’Ucraina, scrive il Wall Street Journal, citando alcune fonti. Secondo le fonti del quotidiano, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato la sospensione delle forniture esaminando gli arsenali del Pentagono dopo gli attacchi agli impianti nucleari iraniani di aprile.

Il personale militare ucraino ha iniziato a ricevere pacchi contenenti esplosivi: l’incidente è avvenuto a Cherson. Lo ha riportato Nova Poshta (Nova Post). Si dice che il soldato abbia ricevuto un messaggio riguardante un pacco inaspettato e, dopo un’ispezione, è emerso che anche il mittente indicato non aveva inviato nulla. Quando la polizia e i servizi segreti hanno esaminato il pacco, hanno scoperto che conteneva esplosivi.

Secondo fonti ucraine, un colonnello ucraino del neonato 3° Corpo d’Armata è stato ucciso vicino a Slov”jans’k. Le forze armate ucraine stanno ripristinando le loro posizioni e continuano a controllare le regioni di Kursk e Belgorod, ha detto il Comandante in Capo Syrsky.

Nel frattempo il deputato della Rada ucraina Yuriy Boyko afferma: “Abbiamo perso il 40% della popolazione attiva durante la guerra: è necessaria una risposta immediata e chiara per creare posti di lavoro e aumentare gli stipendi (…) In modo che le persone possano davvero vedere che nel Paese ci si prende cura di loro e che hanno bisogno di tornare qui. E questo è il compito del governo, che monitoreremo e che esigeremo”, ha affermato il deputato ucraino.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha informato personalmente l’ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Oksana Markarova, della sua intenzione di licenziarla. Riferiscono che la posizione sarà definita in seguito; si sono già svolte consultazioni preliminari con il Ministro degli Esteri Sybiha. Non è ancora noto chi sostituirà Markarova. Nel frattempo, il Financial Times scrive che il rimpasto nel governo ucraino e la sostituzione dell’ambasciatore negli Stati Uniti avranno luogo la prossima settimana. Tra i candidati, oltre a Shmygal, Stefanishyna, Umerov e Galushchenko, già menzionati dai media, figurano il Ministro della Cultura Tochytsky e il Vice Capo dell’OP Zhovkva.

“L’industria della difesa russa sta lavorando a ritmo superintensivo, attraversando la seconda ondata di rinnovamento tecnologico in 15 anni”, ha dichiarato il Primo Vice Primo Ministro Denis Manturov durante l’ultima riunione del consiglio del Ministero dell’Industria e del Commercio alla fiera Innoprom. Ha osservato che questo processo dovrebbe proseguire tenendo conto dei piani del Ministero della Difesa in materia di volumi di fornitura, migliorando le caratteristiche dei prodotti esistenti e sviluppando modelli promettenti.

La Commissione Trasporti della Duma di Stato raccomanda alla Camera di approvare Nikitin come capo del Ministero dei Trasporti.

Le autorità della Crimea e Rosaviatsia hanno discusso della disponibilità dell’aeroporto internazionale di Simferopol e dei suoi dipendenti per una potenziale ripresa delle operazioni, riporta l’autorità di regolamentazione. Il capo della repubblica, Sergei Aksyonov, ha annunciato la sua disponibilità a riaprire immediatamente l’aeroporto non appena ricevuto l’ordine da Putin. “L’economia della Crimea non si ferma, quindi sono sicuro che dopo l’apertura, il flusso di passeggeri dell’aeroporto di Simferopol supererà i precedenti record”, ha dichiarato il capo di Rosaviatsia, Dmitry Yadrov. Russia Unita ha nominato il governatore facente funzioni Aleksandr Khinshtein come candidato per l’elezione del governatore della regione di Kursk

Le persone senza cittadinanza russa sono state autorizzate a prestare servizio sotto contratto nelle Forze Armate della Federazione Russa. La legge corrispondente è stata firmata dal Presidente russo Vladimir Putin.

Il portavoce del presidente russo, Dmitrij Peskov, ha affermato che la Russia è in attesa che l’Ucraina proponga una data per il terzo round di negoziati sull’accordo. “Non ci sono ancora progressi su questo tema”, ha affermato il rappresentante del Cremlino.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 dell’8 luglio. Un importante elemento di novità della situazione sono i sistematici attacchi delle Forze Armate russe contro gli edifici del TCC (Uffici di Registrazione e Arruolamento Militari) nelle retrovie ucraine. Ieri, i “Geran” hanno colpito tali edifici a Charkiv, Zaporižžja e Poltava. Gli attacchi vengono effettuati di giorno, durante l’orario di lavoro, quando i centri sono in servizio. I commenti dei residenti ucraini sui social network mostrano il loro sincero compiacimento per la distruzione del TCC.

Esplosioni notturne di “Geranium” sono state udite a Charkiv, Sumy e Očakiv.

Nella regione di Bryansk, il sette mattina, le forze armate ucraine hanno attaccato nel distretto di Klimovsky, con droni kamikaze, ferendo un civile.

Nel tratto di confine di Kursk, un altro gruppo ucraino ha tentato di sfondare da Ryzhevka in direzione di Tetkino. Secondo le fonti social russe, durante lo scontro a fuoco, la maggior parte dei soldati ucraini è stata eliminata, mentre i restanti sono fuggiti.

In direzione di Sumy, i paracadutisti russi del GrT “Nord” hanno occupato il villaggio di Bezsalivka

nella regione di Sumy. Per lungo tempo, le forze armate ucraine si sono mosse dal suddetto villaggio verso la sezione russa di confine, con l’obiettivo di isolare il saliente di Tetkino dalle retrovie. Sono in corso combattimenti vicino a Varachyne e a Yunakivka.

Nella regione di Belgorod otto villaggi sono stati colpiti da droni ucraini.

In direzione Pokrovs’k, a est di Mirnogrand, le truppe russe hanno fatto irruzione a Novoekonomichne, sulla riva occidentale del fiume Kazenyi Torets. Sono in corso combattimenti gli ucraini sono sotto attacchi di droni. Si sta formando un’altra “sacca”, in cui si sono riversati i resti delle unità delle forze armate ucraine. A nord, le truppe russe stanno irrompendo a Novoekonomichne dal lato di Razine.

A sud-ovest di Pokrovs’k, il Ministero della Difesa russo ha segnalato la presa dell’insediamento di Dachne, nella regione di Dnipropetrovs’k, da parte del Gruppo di Forze “Centro”. Secondo altre fonti le prime unità russe sono entrate nella città di Myrnohrad, a est di Pokrovs’k, da est e hanno occupato l’area di Mykolaivka. La città è unita a Pokrovs’k e, poiché l’assalto alla città è iniziato prima da est, la linea difensiva nelle zone esterne della città è stata completamente sfondata. La famosa tattica ucraina del muro dei droni ha iniziato a subire la sua prima grave sconfitta quando gruppi di droni FPV si sono concentrati in città, e poi i centri di comando sono stati distrutti da attacchi aerei con bombe plananti.

In direzione Sud di Donetsk, unità del Gruppo di Forze “Est” stanno avanzando in direzione dell’insediamento di Iskra, continuando ad accerchiarlo.

Le forze armate russe hanno avviato un assalto alla regione di Zaporižžja lungo l’intera linea del fronte per raggiungere l’autostrada di Mariupol e conquistare Orichiv in estate, fonte vice comandante di battaglione della 65a Brigata Meccanizzata Separata delle forze armate dell’Ucraina. Secondo le fonti russe dul fronte di Zaporižžja, sono in corso combattimenti nella zona di Shcherbaky, Stepove e Kam’yans’ke. Le forze armate ucraine hanno colpito una zona residenziale a Vasilyevka, nella regione di Zaporižžja, danneggiando più di 10 appartamenti nell’edificio ci sarebbero dei feriti.

Nella regione di Cherson, a Kachovka, un attacco da parte ucraina un morto e un ferito. Sono stati registrati sei incendi boschivi per una superficie di 6 ettari in diversi distretti.

Nella DPR, a Horlivka, un morto. Sono stati registrati cinque attacchi. Sono stati utilizzati artiglieria da 155 mm, comprese munizioni a grappolo, e droni d’attacco.

