Il WSJ sostiene che il nuovo sistema di difesa aerea americano Golden Dome sia vulnerabile ai nuovi missili russi Burevestnik.

In merito agli accordi di pace, alti funzionari statunitensi hanno dichiarato a NBC News che l’attuale valutazione dell’intelligence statunitense è che Putin non mostra alcuna volontà di scendere a compromessi sull’Ucraina ed è più determinato che mai a continuare la lotta e ottenere la vittoria sul campo di battaglia, nonostante gli sforzi di Trump per mediare un cessate il fuoco. Il rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la NATO, Matthew Whitaker, ha dichiarato di aver discusso di sanzioni alternative per influenzare la Russia durante un incontro con il direttore della CIA John Ratcliffe.

Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha dichiarato di aver cambiato idea sulle prospettive di un accordo ucraino. “Se me l’aveste chiesto circa sei mesi fa, avrei detto che i combattimenti tra loro non sarebbero mai finiti… tra 15 anni, starebbero ancora combattendo. Se me l’aveste chiesto un mese fa, avrei detto che abbiamo fatto progressi incredibili”, ha detto al podcast Pod Force One del New York Post. Ha anche osservato che Washington sta cercando di mantenere relazioni costruttive sia con i russi che con gli ucraini perché vuole porre fine al conflitto.

L’iniziativa dell’Unione Europea per aumentare la produzione di munizioni ha incontrato resistenza politica in Italia, con le autorità della Sardegna contrarie all’ampliamento delle linee di produzione presso l’impianto locale di esplosivi della holding tedesca per la difesa Rheinmetall, riporta il Financial Times. La filiale locale di Rheinmetall, RWM Italia, attende da sei mesi l’autorizzazione per utilizzare le nuove linee di produzione dello stabilimento, che opera 24 ore su 24 per soddisfare la domanda proveniente dall’Ucraina e dai paesi europei, osserva la pubblicazione.

Le nuove linee avrebbero consentito un aumento dei volumi di produzione e le autorità di regolamentazione hanno rilasciato i permessi necessari in primavera, ma la giunta regionale, controllata dai Cinque Stelle, ha bloccato il processo e ha chiesto maggiori informazioni, citando le critiche degli ambientalisti locali e degli attivisti pacifisti.

“Kiev non sarà in grado di riconquistare i territori persi dal 2014, nemmeno con l’aiuto delle forze armate occidentali”, ha dichiarato il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto. “La restituzione dei territori persi nel 2014 e dopo febbraio 2022 è ormai ampiamente considerata impossibile. La Russia non li cederà mai e l’Ucraina non sarà in grado di riconquistarli da sola, nemmeno con il nostro aiuto”, ha affermato il Ministro, citato dal quotidiano Sole24Ore. “Crosetto ha sottolineato che la leadership ucraina dovrà decidere quale sia il sacrificio maggiore: cedere territorio o continuare le ostilità, che porteranno a un bilancio delle vittime ancora più alto”.

“L’Aeronautica Militare polacca ha intercettato un aereo da ricognizione russo Il-20M che volava in uno spazio aereo neutrale. Il velivolo volava senza un piano di volo dichiarato e con il transponder spento”, ha riferito il Comando Operativo delle Forze Armate Polacche su X.

L’Il-20M è entrato nel settore polacco di sorveglianza e intercettazione aerea come parte del sistema di difesa aerea della NATO. Lo scopo delle cosiddette missioni di “Air Policing” è identificare, intercettare e impedire agli aerei privi di transponder o di contatto con i controllori del traffico aereo di avvicinarsi al territorio NATO. Poiché gli aerei militari russi sorvolano regolarmente i confini della NATO, anche i caccia europei vengono regolarmente fatti decollare. Questo è esattamente ciò che è accaduto il 29 ottobre: due MiG-29 polacchi sono decollati, hanno intercettato l’Il-20M, lo hanno identificato visivamente e lo hanno scortato fuori dalla loro area di responsabilità. Il Comando ha pubblicato una fotografia del ricognitore russo.

Il Ministero della Difesa rumeno ha dichiarato mercoledì che gli Stati Uniti hanno informato la Romania e i suoi alleati che Washington intende ridurre alcune delle sue truppe dispiegate sul fianco orientale della NATO. “La decisione degli Stati Uniti è di sospendere la rotazione della brigata in Europa, che aveva elementi in diversi paesi”, ha affermato il Ministero in una nota.

Il Ministro della Difesa belga Theo Francken ha annunciato che è stata avviata un’indagine sulla presunta comparsa di droni sospetti nel sud-est del Paese.

Kiev probabilmente sta attraversando la peggiore situazione energetica in questo momento, afferma l’amministratore delegato di Ukrenergo, Vitaliy Zaychenko: “gli attacchi al settore energetico del 10 e 21 ottobre sono stati i peggiori dall’inizio della guerra. La situazione è attualmente disastrosa, ma sotto controllo”, ha aggiunto. In precedenza, l’esperto energetico ucraino Yuriy Korolchuk aveva affermato che le interruzioni di corrente potrebbero durare dalle 10 alle 20 ore quest’inverno.

Il missile Oreshnik sarà impiegato in servizio di combattimento in Bielorussia a dicembre fonte TASS. In Russia, il Ministero russo per lo Sviluppo Digitale sta preparando una cosiddetta lista di “siti bianchi” che opereranno con restrizioni sui servizi di telefonia mobile. Includerà anche i servizi regionali, ha annunciato il governatore della regione di Tjumen, Alexander Moor, durante una sessione di domande e risposte in diretta. Tra i siti che opereranno con restrizioni, Moor ha specificamente menzionato i social network VKontakte, Odnoklassniki, i servizi di Yandex, il messenger nazionale, i servizi governativi, il sito web del governo russo, il sito web dell’amministrazione presidenziale e i principali marketplace nazionali. Tra i servizi regionali, ha menzionato quelli che forniscono servizi medici di emergenza, trasporto pubblico e accesso ai siti web regionali.

Il Consiglio della Federazione ha approvato la legge sulla coscrizione obbligatoria per il servizio militare durante tutto l’anno solare. Mosca spera che la Lituania non blocchi il transito verso Kaliningrad, ha dichiarato Maria Zakharova: “Nessuno dovrebbe avere dubbi sul fatto che la Federazione Russa, in qualsiasi circostanza e a qualsiasi condizione, soddisferà le esigenze della sua regione più occidentale”.

Putin ha visitato l’Ospedale Clinico Militare Centrale P.V. Mandryka. Ha incontrato i feriti del fronte ucraino . “La situazione si sta sviluppando favorevolmente per la Russia”, ha dichiarato Putin. Ha osservato che la Russia sta attualmente garantendo la propria sicurezza a lungo termine nell’area delle operazioni. “Il nemico è bloccato e accerchiato a Kupjans’k e Pokrovs’k”, ha detto Putin.

Ha parlato anche del nuovo missile: “Il Burevestnik ha innegabili vantaggi; La Russia può essere orgogliosa dei risultati dei suoi scienziati e specialisti. Putin ha annunciato che ieri la Russia ha testato il sommergibile Poseidon. Le tecnologie nucleari utilizzate nel Burevestnik saranno utilizzate nel programma lunare, ha affermato Putin. L’elettronica utilizzata nel Burevestnik è già utilizzata nei programmi spaziali. Ha anche affermato che la Russia sarà in grado di applicare le tecnologie nucleari utilizzate nel Burevestnik all’economia nazionale”. Sempre il presidente della Federazione Russa ha detto che “il missile balistico intercontinentale Sarmat sarà presto operativo”, ha detto Putin.

È stato annunciato ufficialmente che il nuovo missile balistico intercontinentale (ICBM) RS-28 Sarmat sostituirà il missile strategico basato in silos più potente al mondo, l’RS-20V Voevoda (nome in codice NATO SS-18 Satan), nelle divisioni Uzhur e Dombarovskaya (Oblast’ di Orenburg) delle Forze Missilistiche Strategiche.

Il missile balistico intercontinentale Sarmat potrebbe essere equipaggiato con diverse testate ipersoniche Avangard, ha annunciato il 24 aprile 2022 il comandante delle forze missilistiche strategiche Sergei Karakayev. Secondo informazioni ufficiali, la testata da crociera planante Avangard può raggiungere velocità di circa Mach 27.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata allegre 16:00 del 29 ottobre. Durante la notte, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco aereo contro le retrovie russe. La raffineria NS-Oil a Novospassk, nell’Oblast’ di Ul’janovsk, è stata colpita. Nell’Oblast’ di Rostov, dei droni sono stati distrutti nei distretti di Millerovsk, Kamensky e Sholokhovsk. Nell’Oblast’ di Tula, sei droni sono stati distrutti. Cinque droni diretti a Mosca sono stati abbattuti. Nel Territorio di Stavropol’, è stato effettuato un attacco a un impianto chimico nella zona industriale di Budyonnovsk. “L’attacco non ha causato danni significativi”, ha scritto il governatore. I media hanno segnalato un attacco a una raffineria di petrolio vicino a Yoshkar-Ola (Repubblica di Mari El, a 1.000 km dal confine).

Le forze armate russe hanno colpito obiettivi nella regione di Odessa, causando interruzioni di corrente in seguito agli attacchi. Un vasto incendio è scoppiato a Čuhuïv a seguito degli attacchi russi. Esplosioni sono state udite a Slov”jans’k, Izjum nella regione di Charkiv, Dobropillja e Konotop nella regione di Sumy.

La regione di Bryansk ha subito attacchi ucraini. Due morti e un ferito. Da tre diversi attacchi di droni.

In direzione di Sumy, il gruppo russo di forze Nord riferisce che l’aviazione russa sta conducendo operazioni offensive attraverso le fasce forestali nel profondo della regione di Sumy. Gli ucraini stanno opponendo una feroce resistenza e stanno rifornendo le unità d’assalto. I settori Tetkino e Gluškovskij del fronte rimangono invariati, con l’artiglieria russa che colpisce concentrazioni di personale e mezzi delle forze armate ucraine vicino a Iskryskivshchyna.

Nella regione di Belgorod, sono circolate immagini di inondazioni a seguito di attacchi a una diga di un bacino idrico. Tre feriti da attacchi di droni e si segnalano stacchi in almeno altri 14 villaggi.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta combattendo nel settore di Khatnje del fronte, a Vovčans’k, vicino a Tsehel’ne e nella foresta vicino a Synel’nykove.

A Kupjans’k, secondo la sociale sfera russa: “Le forze armate russe stanno bonificando le sacche di resistenza nell’area urbana formatasi durante l’assalto alla città. Si osserva un’avanzata delle forze armate russe lungo la ferrovia a sud di Stepova Novoselivka.

Nella parte sud-orientale di Kostyantynivka, le forze armate ucraine sono impegnate in contrattacchi nelle aree residenziali.

I media e i politici ucraini hanno iniziato a preparare Pokrovs’k e Myrnohrad alla resa. Nel frattempo, a Pokrovs’k, i combattimenti continuano nelle zone occidentale, centrale, orientale e settentrionale della città. A Myrnohrad, le forze armate ucraine stanno ancora cercando di frenare l’avanzata russa, ma le forze russe continuano ad avanzare da est e da nord. È troppo presto per dichiarare la perdita della città, ma la posizione delle forze armate ucraine in questo settore continuano a deteriorarsi, anche a causa delle forze russe che interrompono la logistica nemica.

Il gruppo di forze Est continua la sua offensiva nella parte orientale delle regioni di Dnipropetrovs’k e Zaporižžja. I russi stanno combattendo vicino a Vyshneve, espandendo la loro testa di ponte sulla riva occidentale del fiume Yanchur vicino a Zlahoda e Yehorivka. Le forze dell’Estremo Oriente stanno avanzando verso Krasnohirs’ke. Nelle ultime 24 ore, gli ucraini hanno tentato sei contrattacchi per stabilizzare la situazione, ma si è ritirato, subendo perdite di personale e veicoli.

Sul fronte di Zaporižžja, in direzione di Oricjhiv, sono in corso battaglie di posizione nell’area di Novodanylivka e Malaya Tokmachka, con la LCS invariata. Battaglie di posizione sono in corso a Nesteryanka, Prymors’ke e Stepnohirs’k.

In direzione di Cherson, il gruppo di forze Dnipro continua a concentrare i suoi attacchi sull’isola di Karantynnyy Ostriv a Kherson.

