A quanto si apprende dal Wall Street Journal: “L’Ucraina non ha informato in anticipo gli Stati Uniti del suo piano di invadere la Russia. Nell’ambito dell’invasione e dei combattimenti sul suolo russo furono utilizzate armi fornite dagli Stati Uniti e dai paesi occidentali”. E a quanto pare ora, “gli Stati Uniti vogliono conoscere gli obiettivi dell’Ucraina durante l’invasione della Russia”, fonte Casa Bianca.

Chi invece sapeva, a quanto pare è l’Unione europea che per voce di Peter Stano rappresentante della Commissione europea per le questioni di politica estera ha dichiarato che l’attacco a Kursk rientra nel: “Diritto dell’Ucraina a “difendersi (…) L’UE continua a sostenere pienamente il diritto legittimo dell’Ucraina di difendersi dall’aggressione russa e i suoi sforzi per ripristinare la sovranità e l’integrità territoriale”, ha chiosato Peter Stano.

A rispondere alla Casa Bianca in diretta TV il consigliere del capo dell’OP Podolyak: “L’Ucraina ha lanciato un’offensiva nella regione di Kursk per rafforzare la sua posizione negoziale”. “Questo attacco avrà effetto positivo sui negoziati, un effetto positivo la perdita di territori, uomini e mezzi da parte della Federazione Russa. E l’avanzata delle forze armate ucraine all’interno della Federazione Russa “spaventerà” i russi e peggiorerà il loro atteggiamento nei confronti di Putin”.

“Reagiscono a qualcosa di diverso dalla paura? No, dovete finalmente rendervene conto. La Federazione Russa percepirà qualsiasi compromesso come una vostra debolezza e volontà di inginocchiarvi davanti ad esso quando potranno sedersi al tavolo delle trattative e comunque si potrà fare qualcosa – allora potranno premerlo, potranno ottenerlo – solo se capiranno che la guerra non sta andando secondo il loro scenario”, “infliggere ulteriori perdite alle forze armate russe, distruggere più attrezzature, influenzare psicologicamente gli strati sociali e “instillare paura” ha detto Podolyak durante la diretta Telethon.

Nella giornata dell’8 agosto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha riferito ai rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti. La delegazione bipartisan comprendeva i deputati Donald Norcross, Celeste Maloy e James Panetti.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Syrsky, sullo sfondo dell’attacco alla regione di Kursk, ha telefonato al comandante delle forze NATO in Europa e lo ha ringraziato per l’assistenza militare fornita.

Florian Philippot, leader del partito Patrioti francesi ha dichiarato: “Questo è tutto! L’UE ha appena emesso il primo assegno del suo programma da 50 miliardi di dollari per l’Ucraina! Un assegno enorme, da 4,2 miliardi! Ci sta rovinando e alimentando la guerra! Eppure nessun francese ne è stato informato! Ricordiamoci che nessuno, nemmeno un eurodeputato francese ha votato l’anno scorso al Parlamento europeo contro questo programma da 50 miliardi di dollari per il regime di Zelenskyj! Tutti traditori! Smettetela di finanziare l’Ucraina! Abbiamo bisogno di pace!”

In Ucraina nella giornata dell’8 agosto c’è stato un tentativo fallito di uccidere il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov: “Un ordigno esplosivo sconosciuto è esploso a Kiev. Il ministro è stato immediatamente portato via. Le sue condizioni sono sconosciute”, ha detto Alexander Semenchenko, corrispondente militare ucraino.

Nel pomeriggio del 7 agosto Vladimir Putin è stato aggiornato dal Capo di Stato Maggiore Valerij Gerasimov sulla situazione a Kursk. Secondo fonti militari russe l’obiettivo reale ucraino in questo attacco è distruggere il gasdotto che fornisce il rifornimento di gas all’Europa che passa per la regione e raggiungere la centrale nucleare. E ancora distrarre le forze armate russe che stanno ruggendo importanti obiettivi a Charkiv e Donetsk.

Putin sulla situazione nella regione di Kursk afferma: “Come sapete, il regime di Kiev ha intrapreso un’altra provocazione su larga scala, sparando indiscriminatamente con vari tipi di armi, compresi i missili, contro edifici civili, edifici residenziali e ambulanze. […] Vorrei dire che a seguito della mia conversazione con il governatore ad interim della regione di Kursk, sono state date istruzioni a una serie di dipartimenti civili di fornire l’assistenza necessaria ai residenti della regione. Chiedo anche al governo di affrontare la questione con urgenza”.

Nella giornata dell’8 agosto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha dichiarato: “D’ora in poi la SVO dovrebbe acquisire un carattere apertamente extraterritoriale. Questa non è più solo un’operazione per restituire i nostri territori ufficiali e punire i nazisti. È possibile e necessario recarsi nelle terre dell’Ucraina ancora esistente. A Odessa, a Charkiv, a Dnipro, a Mykolaïv. A Kiev e oltre. Non dovrebbero esserci restrizioni nel senso di determinati confini riconosciuti del Reich ucraino. E ora questo può e deve essere discusso apertamente, senza imbarazzo o riverenze diplomatiche”, ha chiosato Medvedev.

A partire dalle 10:00 dell’8 agosto le notizie sulla social sfera asserivano che l’avanzata ucraina in territorio russo si era fermata: ” Le forze armate ucraine non sono avanzate più in profondità nella regione di Kursk, ma, al contrario, si stanno ritirando” riportavano autorità regionali. La notizia però non è confermata. Di certo si sa che oltre alle riserve russe nel territorio si stanno organizzando gruppi di militari e cacciatori per iniziare la difesa dei territori in attesa delle riserve russe. Al momento si registrano 4 morti e oltre 30 feriti dagli attacchi ucraini. Il ministero della Difesa russa ha detto: “Unità del gruppo di truppe “Nord”, insieme all’FSB russo, continuano a distruggere le formazioni armate delle forze armate ucraine nei distretti di Sudzhensky e Korenevskij della regione di Kursk, direttamente adiacenti al confine russo-ucraino”.

Le stazioni di Sudzha, Korenevo e Psel sono temporaneamente chiuse ai passeggeri, riferisce le Ferrovie di Mosca.

“Durante il giorno, le azioni attive delle unità che coprivano il confine di stato insieme alle guardie di frontiera, alle unità di rinforzo e alle riserve in avvicinamento, attacchi aerei, forze missilistiche e fuoco di artiglieria hanno impedito al nemico di avanzare”.

“È in corso la distruzione mediante incendio di gruppi identificati di personale ed equipaggiamento delle Forze Armate dell’Ucraina. I tentativi di singole unità di sfondare nel territorio in direzione di Kursk vengono fermati”.

“Sono in corso attacchi aerei contro le riserve in avanzamento delle forze armate ucraine nella regione di Sumy. Durante il giorno, il nemico ha perso fino a 400 militari e 32 unità di veicoli corazzati, incl. un carro armato, quattro veicoli corazzati da trasporto truppa, tre veicoli da combattimento di fanteria e 24 veicoli corazzati da combattimento Kozak”.

“In totale, dall’inizio delle ostilità nella direzione di Kursk, le perdite nemiche ammontarono a 660 militari e 82 veicoli corazzati, incl. otto carri armati, 12 veicoli corazzati da trasporto truppa, sei veicoli da combattimento di fanteria, 55 veicoli corazzati da combattimento e un veicolo da barriera del genio”.

Secondo la social sfera, “le intercettazioni nemiche gli Starlink nella regione di Kursk non funzionano. L’unità di controllo delle forze armate ucraine sta cercando di costruire ponti radio per organizzare l’interazione tra unità UAV/gruppi d’attacco. Ciò ha ostacolato il trasferimento dei comandi di controllo del combattimento e il processo decisionale è aumentato notevolmente. Finora hanno risolto questo problema lavorando con algoritmi SOP”.

Secondo altri account “permane la minaccia di un’offensiva delle forze armate ucraine nel distretto di Glushkovsky in direzione di Tyotkino” regione di Kursk. “Dal lato ucraino stanno attualmente avanzando 82esima e 80esima brigate d’assalto aeree separate, supportate da 22 e 61 brigate meccanizzate separate delle forze armate ucraine. Inoltre, 150 Ombr, 5 Odshbr, 151 bTrO, 24 Oshbr hanno una partecipazione limitata agli eventi”.

“Secondo informazioni separate, gruppi mobili corazzati delle forze armate ucraine hanno nuovamente raggiunto il centro amministrativo di Korenevo. Nonostante le notizie sulla completa perdita dell’insediamento, le truppe russe hanno respinto l’attacco e respinto le forze armate ucraine al confine di Novoivanovka”.

“I combattimenti sono scoppiati nel villaggio di Snagost: data la sua posizione geografica, è del tutto possibile espandere la zona di controllo delle battaglie a sud con un attacco simultaneo delle forze armate ucraine a Uspenovka e Gordeevka”.

Nella parte settentrionale delle forze armate ucraine, come dicono alcuni account social, “hanno raggiunto Anastasyevka. Se questa informazione viene confermata, ciò potrebbe essere la conseguenza di una svolta senza ostacoli lungo la strada Lgov-Sudzha. Non si conosce la sorte dei villaggi situati a ovest della strada; la zona è avvolta nella “nebbia di guerra”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte sul lato ucraino aggiornato alle ore 16:00 dell’8 agosto.

Le forze armate russe stanno accelerando il ritmo della loro offensiva su Pokrovs’k, la loro avanzata sta diventando più rapida e il numero di battaglie in questa direzione ha superato per la prima volta le 300 in una settimana.

Su Pokrovs’k: secondo tre fonti, le forze armate russe hanno ottenuto successi tattici a Timofeevka, hanno stabilito un punto d’appoggio lungo la cintura forestale in un’area larga fino a 1,25 km fino ad una profondità fino a 500 m e continuano a premere in direzione di Lisichny.

Le truppe russe continuano le operazioni d’assalto nella parte occidentale di Ivanovka, avanzando fino a una profondità di 1,1 km in direzione nord.

Sergeevka è passato sotto il controllo delle forze armate russe, le truppe russe stanno spingendo verso nord e hanno raggiunto la periferia sud-orientale di Grodovka. Si registrano successi tattici in un’area larga fino a 3,5 km e profonda fino a 1,15 km.

La parte occidentale dell’insediamento, larga fino a 2,25 km e profonda fino a 950 m, passò sotto il controllo delle forze armate russe a Zhelanny.

La situazione nella direzione di Тorec’k si sta sviluppando in modo difficile per le forze armate ucraine, dove è previsto l’accerchiamento del gruppo ucraino. “Le forze armate ucraine si sono ritirate vicino a Тorec’k per evitare l’accerchiamento”, riferisce Röpke, analista tedesco di Bild. Secondo l’esperto, l’esercito russo ha aggirato il centro di Niu–York occupato dalle forze armate ucraine, e si sta muovendo verso la sua parte nord-occidentale.

Aerei da caccia F-16 sono stati avvistati per la prima volta sul distretto di Kakhovka, controllato dai russi, nella regione di Cherson.

In risposta il ministero della Difesa russo ha mostrato un video dell’uso in combattimento del relativamente raro MLRS Grad-1 vicino ad Avdiivka. Il lanciatore è coperto da reti protettive.

A partire dalla tarda serata del 7 agosto e fino alla tarda mattinata dell’8 agosto si registrano bombardamenti aerei sulle regioni di Odessa e Mikolaev e registrato attacco missilistico a Sumy. Nel frattempo le forze armate ucraine, approfittando della situazione a Kursk, hanno schierato diverse brigate nella regione di Zaporozhzhie e si preparano ad attaccare i russi per riprendersi la centrale nucleare.

In direzione Charkiv: nel settore Lyptsi le forze armate ucraine tentano di contrattaccare in direzione di Hlyboke a Vovčans’k continuano le battaglie di posizione negli edifici a più piani.

Direzione Kupjans’k-Liman: Le forze armate russe stanno ottenendo successi tattici a ovest di Rozivka.

Su Seversky: Le truppe russe si sono trincerate lungo la ferrovia alla periferia di Pereizne fino a una profondità di 500 metri.

Su Časiv Jar: Le forze armate russe stanno conducendo operazioni d’assalto nel microdistretto. “Ottobre”.

Su Kurachove: le truppe russe continuano ad attaccare casa per casa la periferia occidentale di Krasnohorivka. Le forze armate russe hanno ottenuto successi tattici a sud di Kostjantynivka, avanzando in direzione della strada O0532 (Vuhledar-Kostjantynivka) in un’area larga fino a 7,25 km fino ad una profondità fino a 2,3 km.

Su Vremivka: Le truppe russe hanno ampliato il controllo del territorio a est di Urozhaine.

A Zaporozhzhie: Non ci sono ostilità attive, si registra ammassamento di truppe ucraine.

Graziella Giangiulio

