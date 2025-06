Il Segretario di Stato Rubio si è congratulato con i russi in occasione del Giorno della Russia. ”A nome del popolo americano, desidero congratularmi con il popolo russo. Gli Stati Uniti rimangono impegnati a sostenere il popolo russo nella sua ricerca di un futuro migliore”, ha affermato Rubio, citato dal sito web del Dipartimento di Stato. Ha inoltre espresso la sua disponibilità a “un impegno costruttivo con la Russia per raggiungere una pace duratura tra Russia e Ucraina”. “Speriamo che la pace contribuisca a rafforzare le relazioni reciprocamente vantaggiose tra i nostri Paesi”, ha aggiunto Rubio.

Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha affermato che una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina è nell’interesse nazionale degli Stati Uniti. “Il Presidente (USA Donald Trump ndr) è concentrato sulla pace in questo conflitto. In definitiva, la pace serve i nostri interessi nazionali… L’accordo di pace sull’Ucraina rende l’America forte, dimostra che comprendiamo in che tipo di mondo viviamo e su cosa dovremmo concentrarci”, ha dichiarato Hegseth, intervenendo a un’audizione presso la Commissione Stanziamenti del Senato.

Il nuovo ambasciatore russo negli Stati Uniti, Alexander Darchiev, ha presentato le sue credenziali al presidente americano Donald Trump il 12 giugno. Secondo Darchiev, migliorare l’interazione tra Mosca e Washington “diventerà più facile dopo che le credenziali originali saranno state presentate al presidente degli Stati Uniti”.

Helsinki non invierà truppe in Ucraina se verrà raggiunto un accordo per un cessate il fuoco. Lo ha affermato il presidente finlandese Alexander Stubb in un’intervista all’emittente televisiva giapponese NHK.

Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius è arrivato a sorpresa a Kiev. “Desidera prendere conoscenza del deterioramento della situazione al fronte e della difesa aerea, nonché discutere di ulteriore assistenza militare con i rappresentanti del governo ucraino”. Questa è la seconda visita del Ministro tedesco a Kiev negli ultimi sei mesi. Il Ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha dichiarato giovedì che la Germania non sta prendendo in considerazione la consegna di missili da crociera Taurus all’Ucraina, nonostante le ripetute richieste di Kiev. Pistorius ha dichiarato: “Dato che mi avete chiesto se stiamo prendendo in considerazione questa possibilità, la mia risposta è no”. Nella stessa conferenza stampa, il Ministro ha affermato che il sostegno militare del suo Paese all’Ucraina ha raggiunto quest’anno i 7 miliardi di euro e che ulteriori 1,9 miliardi di euro sono in attesa di approvazione parlamentare.

Alcuni militari di SBU e GUR saranno trasferiti alle forze armate ucraine: un disegno di legge è già stato presentato alla Rada. In realtà, tali trasferimenti avrebbero dovuto avvenire la scorsa primavera, quando è stata approvata la legge sulla mobilitazione, che prevedeva il trasferimento di alcuni dipendenti di SBU, GUR e dell’intelligence del Servizio di Guardia di Frontiera alle forze armate ucraine. Tuttavia, questa funzione è stata bloccata a causa della mancanza di meccanismi per cambiare il tipo di servizio militare dopo il trasferimento dei militari alle forze armate ucraine. Il nuovo disegno di legge risolve questo problema. Se un dipendente si rifiuta di firmare un contratto con le Forze Armate ucraine, verrà considerato mobilitato.

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha affermato: “La Russia deve aumentare significativamente le capacità delle sue forze terrestri nel prossimo futuro”. Secondo le fonti russe le Forze Aerospaziali Russe hanno ridispiegato i bombardieri Tu-160, Tu-95MS e Tu-22M3 dagli aeroporti militari nelle regioni di Irkutsk e Murmansk. In particolare, i bombardieri Tu-160 sono dispersi negli aeroporti di Elizovo (Kamchatka), Anadyr (Čukotka) e Borisoglebsk (Kazan).

L’Ucraina e la Federazione Russa hanno tenuto il 12 giugno un’altro scambio di prigionieri di guerra nell’ambito degli accordi di Istanbul durante il secondo round di negoziati hanno rimpatriato gruppi di combattenti feriti e gravemente feriti.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 12 di giugno. Nella regione di Zaporizhia, droni d’attacco delle forze armate ucraine sono stati abbattuti di notte sopra Yakymivka, Melitopol e Tokmok. A seguito degli attacchi, parte del distretto municipale di Yakymivka è rimasta senza elettricità. Il Ministero della Difesa russo ha riferito che dalle 21:00 alle 00:00, 44 droni ucraini ad ala fissa sono stati distrutti (38 nella regione di Belgorod, 4 nella regione di Bryansk, 2 in Crimea). Il governatore della regione di Cherson ha segnalato un massiccio attacco da parte di droni d’attacco ad ala fissa. Sono state segnalate anche segnalazioni di droni abbattuti nella regione di Mosca.

Nella regione di Bryansk, le forze aArmate ucraine hanno attaccato il villaggio di Brakhlov, nel distretto di Klimovsky, con droni kamikaze, ferendo due civili. L’artiglieria a canna, i mortai e numerosi droni FPV nemici operavano al confine.

Nel tratto di confine di Kursk, i combattimenti continuano in direzione di Tetkino e Gluškovskij. L’11 mattina, gli aerei d’assalto del 225° reggimento distaccato delle forze armate ucraine sono avanzati verso il confine di Stato da Iskriskovshchina. A mezzogiorno, il 24° battaglione distaccato Aidar delle forze armate ucraine ha tentato di sfondare da Ryzhevka verso le foreste di confine. Sono stati colpiti dalle forze armate russe, anche in combattimenti con armi leggere, e i sopravvissuti si sono ritirati. Ieri, un drone ucraino ha attaccato un’auto civile nel distretto di Ryl’skij, un ferito.

Nella regione di Sumy, i fucilieri motorizzati russi stanno avanzando nelle foreste di confine e combattendo alla periferia meridionale del villaggio di Novomykolaivka. Le unità aviotrasportate stanno avanzando verso Yablunivka e Yunakivka. Il 177° Reggimento Marine sta operando in direzione Andriivka/Oleksiivka, percorrendo l’autostrada Pysarivka-Yunakivka sotto il controllo dei FPV russi. I Marines del 177° Reggimento Guardie Separato riferiscono: “Stiamo combattendo le migliori unità delle forze armate ucraine nell’Oblast di Sumy. Dopo l’invasione delle forze armate russe, il nemico ha trasferito qui le migliori riserve da altre direzioni. L’autostrada Pysarivka-Yunakivka è già sotto il nostro controllo FPV”.

Nella regione di Belgorod, il 12 mattina registrati almeno 7 attacchi con droni in 7 differenti villaggi.

Vicino a Časiv Jar, i combattimenti continuano nella zona di Stupochki. Sono segnalati combattimenti nel microdistretto di Novoivers’ke. Non si registrano cambiamenti significativi nella situazione, nonostante l’intensificazione dei combattimenti.

Sul fianco destro della direzione Kostjantynivka, le forze russe stanno avanzando in direzione del villaggio di Bila Hora, nella zona di Dyliivka. Sul fianco sinistro, sono in corso combattimenti per Yablunivka e Popiv Yar.

Avanzando dalla direzione di Donetsk Sud, unità del nostro Gruppo di Forze “Vostok” hanno conquistato Zelenyi Kut e Novoukrainka. Un aereo d’attacco russo ha filmato una manifestazione di protesta con bandiere in una piantagione forestale alla periferia occidentale di Novoukrainka. Il Ministero della Difesa russo ha osservato che il Gruppo di Forze “Vostok” ha raggiunto il confine con la regione di Dnipropetrovs’k. La battaglia per Komar continua a sud-ovest. Un terzo della parte meridionale e sud-orientale dell’insediamento è sotto controllo russo.

Nella regione di Cherson, si registrano incendi boschivi causati dai bombardamenti delle Forze Armate ucraine. Le forze armate ucraine hanno eseguito otto attacchi con droni.

