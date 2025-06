“Un cessate il fuoco in Ucraina comporta dei rischi per la NATO, perché permetterà alla Russia di aumentare il suo armamento e potenzialmente di attaccare l’Alleanza”, ha detto il Segretario Generale della NATO Marke Rutte.

Nel frattempo si apprende da Foreign Policy che le autorità statunitensi non intendono ancora interrompere la fornitura di intelligence satellitare all’Ucraina, citando fonti vicine all’amministrazione Trump. La rivista ritiene inoltre che sia molto probabile che Trump smetta di partecipare attivamente alla risoluzione del conflitto e incolpi sia Kiev che Mosca per non aver “fatto come aveva ordinato”.

In termini di estensione dei dazi, la Commissione Europea proporrà di vietare l’uso del Nord Stream, oggi dismesso, nell’ambito di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, scrive il Financial Times.

Querelle tra l’ambasciatore di Israele a Kiev e il governo di Israele sull’invio del sistema Patriot da Tel Aviv a Kiev. L’ambasciatore israeliano in Ucraina Brodsky ha detto: “Israele ha trasferito i sistemi Patriot, precedentemente in servizio con l’esercito israeliano, all’Ucraina”. “I sistemi Patriot che un tempo avevamo ricevuto dagli Stati Uniti ora si trovano in Ucraina. Si tratta di installazioni israeliane che erano in servizio in Israele all’inizio degli anni ’90. Abbiamo concordato di trasferirli all’Ucraina. Purtroppo, se ne è parlato poco”, ha aggiunto.

Immediata la risposta del Ministero per gli esteri israeliano che ha smentito il suo ambasciatore. “La dichiarazione non è vera. Israele non ha trasferito i sistemi Patriot all’Ucraina.”

Dall’Ucraina sui apprende che oltre 100.000 militari delle Forze Armate ucraine hanno disertato”, fonte deputato della Rada Ruslan Gorbenko. Secondo Gorbenko, uno dei motivi della diserzione è l’insoddisfazione per i comandanti di brigata. Inoltre, a causa della carenza di combattenti, i militari affermano: “Se il TCC non “cattura” nuovi uomini, lascerò la linea del fronte e andrò a “catturarli” io stesso”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la delegazione ucraina ai colloqui con la Russia non è autorizzata a discutere di questioni territoriali. Secondo Zelensky, discutere di questo argomento è “il suo lavoro”. Un rappresentante del Ministero degli Esteri ucraino ha affermato che è troppo presto per parlare di preparativi per un nuovo round di negoziati con la Russia.

Il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov ha riferito che “i rimorchi con i corpi dei morti sono fermi al confine da diversi giorni, tutto è pronto per il loro trasferimento in Ucraina”. Un aereo da trasporto merci russo Il-62M delle Forze Aerospaziali Russe è rientrato da Pechino. Secondo il Ministero per la Difesa russo: “L’esercito russo ha lanciato un attacco di gruppo contro le aziende dell’industria della difesa a Kiev nella notte. Gli attacchi hanno preso di mira anche posti di comando e siti di schieramento delle Forze Armate ucraine, infrastrutture aeroportuali militari e depositi di carburante. Tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti”. Secondo fonti locali ucraine sarebbe stato colpito anche il centro per rilascio passaporti britannico.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 10 giugno. Tra le 21:50 (ora di Mosca) del 9 giugno e le 5:50 (ora di Mosca) del 10 giugno, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 102 droni ucraini, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. Secondo i dati del Ministero, 46 droni sono stati abbattuti nella regione di Bryansk, 20 nella regione di Belgorod. Nove droni sono stati neutralizzati nella regione di Voronezh e in Crimea, quattro nella regione di Kaluga e in Tatarstan. Tre droni sono stati abbattuti nella regione di Mosca, due ciascuno nelle regioni di Leningrado, Orël e Kursk, e un altro nella regione di Smolensk.

Una serie di immagini mostra la costruzione di rifugi in cemento per aerei presso la base aerea di Saki in Crimea. Le Forze Aerospaziali Russe stanno rafforzando la protezione delle infrastrutture nelle aree a portata delle armi ucraine.

Le forze armate russe hanno lanciato massicci attacchi con droni e missili su Kiev e regione (secondo fonti ucraine almeno 100 droni). Il cielo sopra la capitale ucraina era coperto di fumo a causa degli incendi; Klitschko ha riferito di attacchi per tutta la notte in tutta la città. “È significativo che solo quattro civili siano rimasti feriti a seguito di un raid così massiccio: i nostri stavano colpendo obiettivi militari”, affermano sui social i russi. Si sono udite esplosioni anche nelle città portuali della regione di Odessa.

Nel tratto di confine di Kursk, le Forze Armate ucraine non stanno abbandonando i loro tentativi di infiltrarsi nelle direzioni di Tetkino e Gluškovskij riferisce il Gruppo di Forze Sever. Dal 5 maggio, gli ucraini hanno effettuato 191 tentativi di irruzione nel territorio russo. Le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco missilistico contro il Centro Culturale e Ricreativo Granin nel distretto di Rylsky. Un morto e cinque feriti. A Sudzha, a seguito di un attacco delle forze armate ucraine, una donna è rimasta ferita dall’esplosione di una mina e un secondo ferito.

In direzione di Sumy, i fucilieri motorizzati russi stanno completando il rastrellamento della periferia del villaggio di Vodolahy e stanno avanzando a Novomykolaivka con tenaci combattimenti. Le unità aviotrasportate continuano battaglie per la presa di Yablunivka, dove i paracadutisti russi sono avanzati nel villaggio stesso e nella periferia. Nelle ultime 24 ore, le truppe ucraine hanno lanciato sei contrattacchi senza successo: tre nella zona di Kindrativka, due vicino ad Andriivka e uno a Yunakivka.

Nella regione di Belgorod, droni ucraini sono stati abbattuti e un bambino di 8 anni ferito. Sull’autostrada Korocha-Belgorod, un camion con un’autocisterna ha preso fuoco a seguito di un attacco da parte di un drone ucraino. Il secondo UAV è esploso nel parcheggio di un’area commerciale vicino al villaggio di Pogorelovka, danneggiando un trattore. Sotto attacco almeno sei località della regione.

In direzione Kostjantynivka, le forze armate russe stanno sviluppando un’offensiva verso il bacino idrico di Kleban-Bykske Reservoir da ovest e da est. È in corso l’assalto a Yablunivka e Oleksandro-Kalynove.

Diversi canali TG internazionali riportano della formazione di un nuovo calderone per le Forze Armate ucraine a nord-ovest di Toretsk.

A sud di Pokrovs’k, si stanno combattendo vicino al confine con la regione di Dnipropetrovs’k, nella zona di Orikhove e Kotlyarivka.

Nel settore del fronte di Donetsk Sud, anche il GrV “Vostok” sta sviluppando un’offensiva da Bahatyr in direzione della regione di Dnipropetrovs’k. Le bandiere russe sono state piantate ad Oleksiivka e sono in corso attacchi su Zelenyi Kut. La battaglia per Komar è in corso.

Sono pervenute segnalazioni di contrattacchi da parte dell’MBE ucraino nel Mar Nero, al largo della costa occidentale della Crimea. Il 10 giugno i russi hanno postato un video in cui illustravano attacco del 9 giugno con missile da crociera Kh-22 alla piattaforma di perforazione Tavrida. Secondo le fonti scovi russe: ”Sulle piattaforme, oltre a un gruppo di uomini del GUR, c’erano molte cose interessanti: punti di controllo per droni marittimi, sistemi di guerra elettronica, sistemi di comunicazione e un punto di rifornimento per droni. In generale, il luogo era importante per le forze armate ucraine. Al momento dell’attacco, si stavano preparando a lanciare droni marittimi sul territorio della Crimea, ma ora non lo stanno più facendo…”, scrive la fonte del canale.

Graziella Giangiulio

