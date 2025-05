Il Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) ha ritenuto la Russia responsabile dell’abbattimento del volo MH17 nell’Ucraina orientale nel 2014 e la questione del risarcimento sarà presa in considerazione nel prossimo futuro, afferma il governo olandese.

Il presidente Donald Trump ha affermato di insistere sulla necessità di tenere un incontro tra i rappresentanti della Federazione Russa e dell’Ucraina il 15 maggio, sottolineandone l’importanza, ritiene che “si possano ottenere risultati positivi nei negoziati tra Russia e Ucraina”.

“L’appello del presidente degli Stati Uniti affinché Kiev accetti “immediatamente” i colloqui con la Russia a Istanbul ha messo a repentaglio i piani dell’Europa di convincere gli Stati Uniti della necessità di imporre nuove sanzioni contro la Russia e ha ostacolato i piani di Londra di imporre nuove restrizioni”, ha riferito il quotidiano britannico The Guardian, citando diplomatici europei anonimi. Trump ha affermato che sta valutando la possibilità di volare a Istanbul, dove potrebbero aver luogo gli incontri tra i rappresentanti di Russia e Ucraina. Trump ha poi chiarito che potrebbe recarsi a Istanbul se ciò fosse utile ai negoziati per risolvere il conflitto in Ucraina. Nel frattempo ha annunciato la presenza di Marco Rubio.

L’inviato speciale del presidente americano Witkoff afferma che il conflitto in Ucraina non può essere risolto senza il consenso di Putin. Witkoff ha indicato come argomenti principali nei negoziati per la risoluzione la rinuncia ai territori da parte di Kiev, l’uso della centrale nucleare di Zaporižžja e l’accesso dell’Ucraina al Dnepr e al Mar Nero. Secondo l’Inviato “in forma di ultimatum” Trump insiste sui negoziati diretti tra Russia e Ucraina, altrimenti gli Stati Uniti si ritireranno dal processo di risoluzione. La presenza del presidente Trump sarà vincolata alla presenza del presidente Putin. Gli Stati Uniti stanno discutendo l’invio di truppe provenienti da Gran Bretagna, Francia, Germania e Polonia a ovest del Dnepr come parte dell’accordo ucraino, ha affermato l’inviato speciale di Trump Kellogg.

L’Unione Europea è pronta ad attendere un possibile incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin, previsto per il 15 maggio in Turchia, prima di spingere gli Stati Uniti ad annunciare nuove sanzioni contro Mosca, riporta Bloomberg, citando fonti a conoscenza della situazione. Secondo le fonti della pubblicazione, la parte americana avrebbe voluto offrire un’opportunità di negoziazione tra Russia e Ucraina giovedì, prima di aumentare la pressione su Vladimir Putin.

I paesi dell’UE hanno raggiunto un accordo completo sul 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia, riporta Handelsblatt, citando un diplomatico europeo. Non includeva alcuna “proposta controversa” per paura del veto dell’Ungheria o della Slovacchia. “Abbiamo raggiunto il limite di ciò che si può ottenere con le sanzioni”, ha affermato la fonte. In sostanza, come si legge nella pubblicazione, le nuove misure “non andranno oltre il quadro” del precedente pacchetto, il 16°.

L’UE ha stanziato 140 miliardi di euro in aiuti all’Ucraina nell’arco dei tre anni del piano d’azione militare congiunto. Di cui 50 miliardi di euro sono destinati al sostegno militare. Lo ha annunciato il Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio Andrius Kubilius.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha dichiarato lunedì che il presidente russo Vladimir Putin dovrebbe accettare di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky giovedì a Istanbul. “Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha colto l’occasione per offrirsi personalmente di recarsi a Istanbul. Esortiamo Vladimir Putin ad accettare”, ha dichiarato il ministro, citato dai media francesi. Ha ribadito che, dal punto di vista di Parigi, un cessate il fuoco è una “precondizione” per qualsiasi colloquio di pace. “Parlerò con Volodymyr Zelensky e i miei colleghi europei questo pomeriggio. Il quadro è stato definito. È tutto chiaro”, ha detto ai giornalisti, scrive Le Figaro. “O la Russia fa sul serio e vuole la pace, o non fa sul serio e dobbiamo imporre ulteriori sanzioni”, ha aggiunto Macron.

La parte turca si aspetta che i negoziati tra Russia e Ucraina a Istanbul si svolgano, ma l’agenda è determinata dalle parti, non dal paese ospitante, ha detto una fonte diplomatica turca a RIA Novosti. La parte turca non ha informazioni sui piani del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di recarsi a Istanbul per eventuali negoziati tra Russia e Ucraina il 15 maggio.

Volodymyr Zelensky ha detto in merito ai colloqui in Turchia: “Noi tutti in Ucraina vorremmo che il presidente Trump fosse lì con noi – a questo incontro in Turchia”. ”Questa è l’idea giusta. Possiamo cambiare molto. Il presidente Erdogan può davvero ospitare un incontro al massimo livello”, ha aggiunto. E ha continuato: “La Russia non ha risposto alla nostra proposta di un incontro diretto giovedì e mantiene uno “strano silenzio”. La Russia continua ad attaccare l’Ucraina nonostante l’offerta di cessate il fuoco”. Zelensky ha detto ancora: “Avrò un incontro con Erdogan ad Ankara il 15 maggio, aspetteremo un incontro con Putin. Se Putin non sarà pronto a volare ad Ankara, io ed Erdogan voleremo a Istanbul. Faremo tutto il possibile per garantire che questo incontro abbia luogo.”

Il consigliere del capo dell’ufficio presidenziale Podolyak, ha detto che Zelensky non incontrerà nessuno a Istanbul se non Putin. Il rifiuto di Putin di partecipare ai colloqui in Turchia sarà il segnale finale della riluttanza della Russia a porre fine alla guerra, ha detto il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, Andriy Yermak.

Il bilancio dell’Ucraina non dispone di fondi sufficienti per sostenere le Forze Armate ucraine, quindi la Rada dovrà aumentare la spesa di 4,8 miliardi di dollari, afferma il deputato Yaroslav Zheleznyak. A breve il Consiglio dei Ministri presenterà una proposta di modifica al bilancio 2025. Zelensky il 12 maggio ha firmato la legge che ratifica l’accordo minerario tra Stati Uniti e Ucraina.

Dalla Russia Dimitrj Peskov afferma che: “Il linguaggio degli ultimatum non può essere utilizzato per dialogare con la Russia”, commentando la minaccia di introdurre nuove sanzioni europee contro la Russia se Mosca si rifiutasse di cessare il fuoco in Ucraina.

Sergey Lavrov e il capo del Ministero degli Esteri turco hanno discusso dell’iniziativa di Vladimir Putin di avviare colloqui diretti sull’Ucraina il 15 maggio a Istanbul fonti Ministero degli Esteri russo e spetterà a lui insieme a Ushakov preparare la missione di dialogo. “La parte russa continua a prepararsi per i negoziati a Istanbul. Il Cremlino annuncerà chi rappresenterà la Russia nei negoziati con l’Ucraina non appena Putin lo riterrà necessario”, ha spiegato Peskov.

“I temi dei colloqui di Istanbul riguarderanno le questioni di una soluzione sostenibile e le realtà sul campo, tra cui la questione dei territori”, ha affermato il viceministro degli Esteri russo Ryabkov. “La Russia è pronta a negoziare in modo responsabile”, ma dubita della capacità di negoziare della controparte, ha osservato.

Putin ha definito “idioti” quei rappresentanti della leadership dei paesi occidentali che sono pronti a danneggiare i propri paesi solo per danneggiare la Russia. “Fanno molte cose a loro discapito”, ha detto il presidente attirando l’attenzione dei suoi interlocutori della dirigenza di Delovaya Rossiya (Business Russia) durante un incontro al Cremlino. “Sembra che non faranno mai questo o quello perché gli fa male. Ma lo fanno, quegli idioti… oh, scusatemi, vi prego.”

Al momento non è prevista alcuna conversazione telefonica tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump, ha dichiarato a Interfax il portavoce Dmitry Peskov.

I cittadini russi devono fare “il massimo” per unirsi, afferma il tenente generale Apti Alaudinov, comandante delle forze speciali di Akhmat. Ha invitato i russi a non dividersi in nazionalità e religioni, ma a fare tutto il possibile per diventare “un tutt’uno”. Alaudinov ha aggiunto che i russi non dovrebbero dubitare della loro vittoria. “La vittoria è nostra. “E questa è una rispsota chiara”, ha sottolineato il comandante di “Akhmat”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 17:00 del 13 maggio. Carri armati e veicoli blindati pesanti ungheresi sono stati avvistati mentre attraversavano città chiave vicino al confine con l’Ucraina. La situazione tra Ungheria e Ucraina si è riscaldata per via della minoranza transcarpata e delle presunte spie ungheresi arrestate venerdì scorso.

Le forze armate russe si trovano a 1 km dal confine con la regione di Dnipropetrovs’k, ha dichiarato al Primo Canale Igor Kimakovsky, consigliere del capo della DPR. L’Ucraina intende ritardare il rientro nella Federazione Russa dei residenti rimasti e detenuti con la forza nella regione di Kursk, in territorio ucraino, riferisce il Servizio di intelligence estero russo. Secondo il servizio, l’entourage del presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisce gli abitanti di Kursk evacuati dalle Forze armate ucraine una “risorsa preziosa”.

Nella regione di Bryansk, gli ucraini continuano a bombardare la zona di confine. Le forze armate ucraine minano anche le strade in punti remoti. Ieri il governatore della regione ha riferito che un ordigno esplosivo a distanza è detonato mentre un veicolo civile era in movimento sull’autostrada Suzemka-Strachovo e due civili hanno riportato ferite da schegge.

Nella regione di confine di Kursk, si sta sviluppando una situazione difficile nella zona di Tyotkino. Le forze armate ucraine stanno cercando di isolare la zona di combattimento, interrompendo i rifornimenti con attacchi a ponti e attraversamenti e isolando le unità russe avanzate con i droni. Gli ucraini non abbandonano i tentativi di sfondare nel territorio della regione di Kursk, nonostante le perdite, riferisce GrV Sever. Le forze armate russe infliggono danni da fuoco complessi alle riserve ucraine in avvicinamento, impedendo loro di entrare in battaglia. Le truppe russe stanno ostacolando la logistica delle forze armate ucraine nella regione di Sumy lungo la rotta Sumy-Putyvl’-Glukhov, il movimento avviene attraverso la città di Konotop. Le autorità ucraine hanno annunciato l’evacuazione dei civili dal villaggio. Nova Sloboda e Mar’yanivka. In un’altra direzione, Pavlivka – Novyi Put’, è stato scoperto un tentativo di far avanzare un gruppo d’assalto delle forze amate ucraine verso il confine di Stato russo. La maggior parte della fanteria ucraina è stata colpita e quattro soldati ucraini sono stati fatti prigionieri.

Nella direzione di Sumy, le forze armate russe stanno conducendo operazioni offensive nelle roccaforti dei villaggi di Bilovody e Loknya, nonché nelle piantagioni forestali vicine.

In direzione di Liman, si hanno segnalazioni di battaglie nei pressi dell’insediamento Kolodyazi. Lypove, Novomykhailivka e in direzione di Hrekivka. Gli ucraini stanno registrando l’arrivo delle riserve russe.

Nella direzione di Kostjantynivka, è noto che le forze armate russe stanno continuando la loro offensiva. Ci sono battaglie in corso nei pressi del Myronivs’ke Reservoir e negli insediamenti di Vodyane Druhe, Myronivs’kyi e Nova Poltavka scrivono canali nemici.

In direzione di Dnipropetrovs’k, il Gruppo di forze “Centro” ha installato una bandiera a Kotlyarivka, le operazioni d’assalto continuano nelle direzioni nord e sud-ovest.

In direzione Sud Donetsk sono in corso combattimenti per l’insediamento di Bahatyr, le unità del Gruppo di forze Vostok russe stanno avanzando dalla parte meridionale dello sviluppo. A sud-est, le forze armate russe formarono un saliente del fronte in direzione dell’insediamento Komar incastrata tra i villaggi Vesele e Odradne.

A Cherson hanno riferito che le forze armate ucraine hanno colpito 15 villaggi con droni e vi sarebbero almeno quattro morti.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/