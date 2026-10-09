UKRAINERUSSIAWAR. Peskov: “Al momento non si intravede alcuna via verso una soluzione pacifica in Ucraina”. Kiev: siamo pronti a un cessate il fuoco. USA – Russia voglio far ripartire il Nord Stream

Nessun accordo in vista tra Russia e Ucraina a esserne sicuri Stati Uniti e Russia. “La guerra in Ucraina potrebbe sfociare in un’ulteriore escalation e nell’estensione del conflitto oltre i confini del Paese” ha detto il Segretario di Stato USA Rubio. “Al momento non vi sono prospettive di risolvere il conflitto in Ucraina attraverso negoziati” ha chiosato il Segretario di Stato USA Rubio. Sulla stessa lunghezza d’onda il portavoce del Cremlino Dimitrij Peskov: “Al momento non si intravede alcuna via verso una soluzione pacifica in Ucraina”.

Proseguono invece le trattative USA-Russia in materia economico-finanziara. Alti funzionari russi e statunitensi hanno tenuto colloqui per coinvolgere un investitore americano nel progetto del gasdotto Nord Stream, Reuters. Trai partecipanti alla discussione figuravano Jared Kushner – imprenditore e genero del Presidente USA – e Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del Presidente russo.

Anche il Regno Unito ha esteso le sanzioni alla Russia ha ampliato di 26 voci la propria lista di sanzioni contro la Russia. Sul fronte europeo restano deludenti performace per Kiev. “Bisogna smettere di dare a Kiev false speranze sull’adesione all’Unione Europea” ha scritto Rapporteur europeo, ”Nessuno che valuti seriamente la situazione crede che l’Ucraina diventerà membro dell’UE entro la fine del decennio, se mai accadrà. Esistono modi più efficaci per aiutare l’Ucraina: ad esempio, ammettere il Paese nella NATO e fornire aiuti militari”, ha chiosato un funzionario europeo. Allo stesso tempo, i diplomatici dell’UE ritengono che la separazione dei negoziati di adesione per Ucraina e Moldavia sia solo questione di tempo. Nel frattempo l’Ungheria ha revocato il veto sulla fase tecnica dei negoziati di adesione all’UE per Ucraina e Moldavia; lo ha riferito il portale Rapporteur citando alcune fonti. Il prossimo passo sarà concordare le bozze delle posizioni comuni; se approvate, queste potrebbero aprire la strada all’avvio di due gruppi di capitoli negoziali per l’adesione.

“La Moldavia sta istituendo “zone di protezione” presso i valichi di frontiera con l’Ucraina in previsione di possibili attacchi con droni riferisce” Newsmaker . “Le guardie di frontiera, i funzionari pubblici e i cittadini presenti ai posti di blocco potranno evacuare verso un luogo sicuro”.

Si innalza anche la tensione Russia – NATO. “La NATO potrebbe bloccare l’accesso della Russia al Mar Baltico nel giro di poche ore in caso di attacco a uno degli Stati membri dell’Alleanza” ha detto il Ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna. “Ciò creerebbe una crisi “esistenziale” per Mosca”. Il ministro ha fatto notare che circa il 60% delle esportazioni russe di petrolio via mare transita attraverso il Mar Baltico, così come le rotte utilizzate dalle navi dirette a Kaliningrad. Allo stesso tempo, Tsahkna ha riconosciuto che al momento non vi sono segnali di preparativi per un attacco russo. L’esercito lituano presiederà il confine con la regione di Kaliningrad per due settimane, con la possibilità di prorogare il periodo, ha dichiarato il Ministro dell’Interno Martynas Katelinas.

Dall’Intelligence danese arriva la notizia secondo cui: “La Russia ha iniziato a condurre operazioni di sabotaggio contro aziende danesi che forniscono equipaggiamenti all’Ucraina, dopo aver concluso che i suoi tentativi di sabotaggio su più vasta scala non erano riusciti a ridurre il sostegno militare a Kiev”. ”In primavera abbiamo osservato molta pianificazione ma ben poca esecuzione. All’inizio dell’estate, invece, abbiamo visto l’avvio di molte più operazioni”, ha affermato Josefine Christiansen, analista senior del Servizio di sicurezza e intelligence danese, intervenendo a una conferenza sulla sicurezza nazionale a Copenaghen. Secondo la funzionaria, la Russia ha concluso che la sua strategia precedente, mirata a una vasta gamma di obiettivi, “non è riuscita a dissuadere l’Occidente e la NATO dal sostenere l’Ucraina”.

La Corea del Sud ha richiamato il proprio ambasciatore dall’Ucraina; la decisione è stata annunciata da Seul il fatto avviene a seguito delle dichiarazioni di Kiev in merito all’invio di due militari nord coreani catturati dall’esercito ucraino in zona di guerra. Kiev avrebbe infranto la regola di riservatezza.

A differenza degli Stati Uniti e Russia, l’Ucraina si è detta pronta a diverse soluzioni per un cessate il fuoco, portavoce del Ministero degli Esteri ucraino, Tykhyi. Nello specifico, ciò include un cessate il fuoco incondizionato e totale. È prevista anche la possibilità di una tregua nel Mar Nero, mediata da Turchia ed Egitto. Inoltre, sono in corso discussioni riguardanti un cessate il fuoco nel settore energetico e una tregua alimentare mediata dall’India, così come una tregua energetica mediata dagli Stati Uniti. L’unica questione rimasta in sospeso, a quanto pare, è la disponibilità della Federazione Russa. Mosca ha detto in più occasioni che non è interessata a un cessate il fuoco temporaneo.

I dati di rete indicano un calo della qualità della connessione internet in alcuni quartieri di Kiev, a seguito di una serie di attacchi russi con droni contro le infrastrutture energetiche che hanno causato interruzioni di corrente di emergenza. Attacco contro lo stabilimento chimico-farmaceutico Borshchahivka di Kiev, una delle più grandi aziende farmaceutiche dell’Ucraina.

La difesa aerea di Kiev ha abbattuto un drone d’attacco “Geran-5” utilizzando un sistema MANPADS nei pressi dell’Accademia dell’SBU. Sono state attuate interruzioni di corrente d’emergenza nelle regioni di Černihiv, Sumy e Poltava, secondo quanto riferito dalle compagnie energetiche regionali.

La Procura Generale della Russia ha inviato richieste al Ministero della Giustizia e della Sicurezza dei Paesi Bassi, nonché ad altri paesi, per l’arresto e l’estradizione di nove rappresentanti della Corte Penale Internazionale (CPI) che sono stati condannati in absentia nella Federazione Russa. Le persone in questione sono il Procuratore della CPI Karim Khan, il Presidente della Corte Piotr Józef Hofmański, la Prima Vicepresidente Luz del Carmen Ibáñez Carranza e i giudici Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala, Sergio Gerardo Ugalde Godínez, Bertram Schmitt, Reine Alapini-Gansou e Haikele Ben Mahfoudh.

Kiev ha risposto all’attacco ai data center attaccando i data center russi: Un incendio è scoppiato in un data center di Yandex nella città di Sasovo, nella regione di Rjazan’, in seguito a un attacco con droni (UAV). Le azioni di Yandex sono scese di oltre il 3% in seguito a un attacco con droni contro un data center nella regione di Rjazan’. CIAN ha segnalato un’interruzione del servizio in seguito a un attacco al data center di Yandex.

Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov nella sua conferenza stampa del mattino ha fatto diverse dichiarazioni sulla situazione Russia – Ucraina e Iran: “L’incendio del petrolio sulla petroliera nel Mar Nero non ha causato problemi ambientali; “ce la siamo cavata con poco”; La Russia è convinta che una soluzione in Ucraina debba essere globale; misure parziali non saranno sufficienti; Gli accordi sull’Ucraina devono essere garantiti e durare “per generazioni”; La Russia apprezza l’interesse dell’India per la questione di una soluzione in Ucraina; Se l’Iran intende realmente ritirarsi dal TNP (Trattato di non proliferazione nucleare), l’argomento potrebbe essere affrontato durante l’incontro tra Putin e Pezeshkian; Il formato della CSI (Comunità degli Stati Indipendenti) ha dimostrato il proprio valore e la propria rilevanza, fungendo da base per forme di integrazione più avanzate”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 dell’8 ottobre. Le forze armate russe hanno proseguito gli attacchi sul territorio ucraino. Durante la notte, fonti ucraine hanno segnalato esplosioni nella regione di Kiev, vicino a Hlevaha e alla periferia della capitale. Fonti di monitoraggio riferiscono di un attacco con UAV contro una sottostazione elettrica nei pressi di Vyšhorod. Nella regione di Odessa, sono stati segnalati attacchi a strutture vicino a Izmail.

Durante la notte, le forze ucraine hanno rivendicato l’attacco al data center della Yandex DC LLC a Sasovo, nella regione di Rjazan’. In Baschiria, sono state colpite strutture appartenenti alla Gazprom Neftekhim Salavat.

Nella regione di Chernihivs’ka, l’aviazione russa e gli equipaggi dei droni “Geran” hanno colpito officine di assemblaggio e stoccaggio di UAV vicino a Černihiv, Semenivka e Pekurivka, e un Distaccamento di frontiera del Servizio statale di guardia di frontiera dell’Ucraina (SBGS).

Proseguono i combattimenti in direzione di Sumy. Fonti OSINT parlano di avanzamenti russi Kyyanytsya e Khotin’. Sono in corso scontri a fuoco con armi leggere nell’area boschiva nel distretto di Šostka. Le forze ucraine stanno rafforzando le linee difensive di riserva e ridislocando le proprie riserve.

Nella regione di Kursk, un morto da attacco di drone.

Nella regione di Belgorod, due feriti da attacchi a piede agricole. Danneggiati palazzi amministrativi ed edifici residenziali.

Sono in corso combattimenti nel settore di Charkiv. I russi hanno attaccato postazioni ucraine vicino a Velykyi Burluk, Chornohlazivka, Myshchenky, Prykolotne, Novoselivka, Kupyne, Derhači, Novyi Burluk, Varvarivka e Ternove. A Dergachi è stato distrutto un punto di schieramento temporaneo per mercenari colombiani d’assalto della Guardia Nazionale dell’Ucraina. I combattimenti proseguono vicino a Tokarivka, nel settore di Lyptsi.

Nel Donec’k, tre civili sono rimasti feriti a Horlivka in seguito ad attacchi con droni (UAV).

Nel Luhans’k, attacchi di drone hanno portato alla morte di una persona e al ferimento di altri sei.

Gli scontri continuano nel settore di Lyman. Forze ucraine stanno lanciando contrattacchi nelle aree di Yampil’ e Zarichne.

Nel settore di Kupjans’k, i combattimenti proseguono vicino a Kup’yans’k-Vuzlovyi e nella parte settentrionale di Kupjans’k. Le forze ucraine stanno colpendo le infrastrutture ferroviarie a Kup’yans’k-Vuzlovyi. Lo scontro principale si concentra su specifiche posizioni e linee di rifornimento lungo il fiume Oskil.

Nel distretto di Družkivka, sono in corso combattimenti vicino a Oleksijevo-Druzhkivka. A Dobropillja, le unità russe stanno conducendo operazioni offensive nei distretti meridionale, centrale e settentrionale della città.

Nel settore di Zaporižžja, li russi proseguono le operazioni offensive dopo la presa di Holubkove e Samoylovka. Sulla direttrice di Orikhiv continuano i combattimenti per la città di Orikhiv, bersaglio di attacchi da parte dell’aviazione russa. Sono stati segnalati ripetuti attacchi alle infrastrutture dei ponti a Zaporižžja, fondamentali per la logistica militare nemica nell’area.

Nel distretto di Cherson, le forze ucraine continuano ad attaccare con droni FPV e a minare a distanza le strade nel distretto di Oleshky. Due i morti da attacchi ucraini. L’artiglieria russa e gli equipaggi di UAV continuano a colpire le posizioni delle AFU sulla riva destra del fiume Dnepr.

Graziella Giangiulio

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