Volodymyr Zelenskyy ha detto in una dichiarazione alla stampa: “Alla fine della settimana, le delegazioni ucraina e americana si incontreranno. Siamo ancora in contatto con gli Stati Uniti e i nostri amici europei”. “Il nostro team, insieme ai rappresentanti americani […] continuerà a far progredire i punti raggiunti a seguito di Ginevra verso una forma che ci conduca verso garanzie di pace e sicurezza. […] La delegazione ucraina sarà ben preparata e impegnata in un lavoro sostanziale”, ha chiosato.

Il capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andriy Jermak, che guida la delegazione ucraina per porre fine alla guerra, ha dichiarato all’Atlantic: “Finché Zelenskyy sarà presidente, potete essere certi che non cederemo territorio”.

Tutto questo avviene mentre in Ucraina la NABU ha perquisito la proprietà di Jermak, capo dell’Ufficio presidenziale membro del consiglio di sicurezza, sono attesi gli esiti e la formulazione delle imputazioni a suo carico. Jermak ha confermato le perquisizioni del suo appartamento da parte della NABU. “Oggi, la NABU e la SAP stanno effettivamente conducendo azioni procedurali a casa mia. Gli investigatori non hanno alcun ostacolo.” Hanno avuto pieno accesso all’appartamento e i miei avvocati sono sul posto, collaborando con le forze dell’ordine. “Offro piena collaborazione”, ha scritto il capo dell’Ufficio del Presidente ucraino. Jermak, poi nella serata ha annunciato le sue dimissioni.

Dopo le dichiarazioni molto accese dell’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas, la stessa ha abbassato toni affermando che. “Un percorso troppo rapido verso la pace non è vantaggioso per l’Ucraina”. “Dobbiamo davvero concentrarci sulle concessioni da parte russa, che, ovviamente, richiedono tempo”, ha osservato il massimo diplomatico dell’UE.

La guerra con la Russia è diventata una questione di sopravvivenza politica per i leader dell’UE, secondo la pubblicazione norvegese Steigan. “C’è una crescente sensazione che i leader europei: Starmer, Macron, Merz e von der Leyen comprendano che per la loro sopravvivenza politica devono continuare il confronto con la Russia”, si legge.

Diversi paesi dell’UE sospettano che il Belgio stia utilizzando i proventi derivanti dai beni russi congelati, riporta Politico. I rappresentanti degli Stati membri dell’UE intendono anche scoprire se il Belgio stia utilizzando le proprie entrate fiscali come fonte di finanziamento per l’Ucraina, come fanno altri paesi. Il prestito dell’UE a Kiev con risorse russe potrebbe raggiungere i 210 miliardi di euro, riporta Politico, citando diplomatici europei. Per raggiungere questo obiettivo, l’UE dovrà attingere a fondi russi detenuti non solo in Belgio, ma anche in altri paesi.

Il Presidente del Consiglio europeo António Costa ha dichiarato che l’UE attuerà il suo “piano di pace” per l’Ucraina, a partire dalla data del 24 ottobre 2022, che prevede il pieno sostegno a Kiev e sanzioni contro la Russia. “Il nostro piano di pace è iniziato [ad essere attuato] il 24 ottobre 2022, quando abbiamo deciso qui a Bruxelles di fornire un supporto completo all’Ucraina: diplomatico ed economico, e poi anche militare”, ha affermato in un’intervista al quotidiano Handelsblatt.

L’agenzia di stampa ucraina Strana: “NABU e SAP hanno confermato le perquisizioni presso l’abitazione di Jermak, capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina”. La NABU avrebbe trovato le registrazioni di Jermak, ma – secondo fonti ucraine – “non riesce a decifrarle”. Le perquisizioni sono state autorizzate dalla procura con tre motivazioni: in merito agli ordini alle forze dell’ordine di monitorare gli ufficiali della NABU e della SAPO, al coinvolgimento di Jermak nell’ambito dello scandalo per corruzione nel settore energetico a carico dell’imprenditore Timur Mindich e infine per esproprio illegale di una proprietà.

Secondo fonti russe: “I tedeschi hanno intrapreso un’impresa seria e pericolosa. Con il pretesto di proteggersi dai sottomarini russi, hanno iniziato a schierare i veicoli subacquei senza pilota Greyshark nel Mar Baltico”. Il leader tedesco Merz ha dichiarato che: “L’attuale linea del fronte dovrebbe essere la base per i prossimi colloqui di pace sull’Ucraina. Kiev non può essere costretta a fare concessioni territoriali”. Il Cancelliere tedesco ha affermato che l’Ucraina ha bisogno di forze armate forti e di garanzie di sicurezza affidabili se si conclude la pace con la Russia. “Qualsiasi accordo riguardante l’UE, l’Europa nel suo complesso o la NATO richiede l’approvazione dei partner europei o il consenso all’interno dell’Alleanza”, ha anche osservato.

L’Italia ha estradato il 27 novembre in Germania un cittadino ucraino sospettato di essere coinvolto nell’esplosione del gasdotto Nord Stream nel settembre 2022 è comparso davanti a un giudice istruttore il 28, ha confermato la Procura Generale tedesca alla TASS.

Nella giornata del 28 novembre il leader ungherese Viktor Orbán era a Mosca per incontrare Vladimir Putin e ha offerto alla Russia di svolgere gli incontri per gli accordi di pace in Ungheria. Vladimir Putin ha ringraziato Viktor Orbán per la sua disponibilità a ospitare il vertice Russia-USA: “Se durante i negoziati con gli Stati Uniti si arriverà a usare Budapest come sede del vertice, ne sarò felice.”

A Confermare che la macchina diplomatica si sta muovendo anche le parole del portavoce Dimtrj Peskov secondo cui: “I principali parametri del piano di risoluzione del conflitto concordato con l’Ucraina a Ginevra sono stati consegnati alla Russia; saranno discussi la prossima settimana”. Ha anche aggiunto che “Zelenskyy ha un problema di legittimità” e la sua riluttanza a tenere elezioni in Ucraina e a rispettare la Costituzione. Peskov ha sottolineato che, allo stesso tempo, tutti desiderano e preferiscono portare la risoluzione in Ucraina su un percorso pacifico. Si è detto molto preoccupato per le indagini a carico di Jermak. “Le perquisizioni a casa di Jermak stanno alimentando uno scandalo di corruzione a Kiev con conseguenze estremamente negative per l’Ucraina”.

Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi visiterà la Russia lunedì e martedì prossimi. Il governo russo ha approvato la firma di un accordo senza visti con l’Arabia Saudita. L’ambasciatore russo in Belgio, Denis Gonchar, ha dichiarato che la NATO e l’Unione Europea si stanno preparando per una “grande guerra” con la Russia. Secondo lui, i paesi dell’Alleanza giustificano queste azioni con “piani di attacco inesistenti del Cremlino”, intimidendo le proprie popolazioni.

La Corte Suprema russa ha dichiarato in una conferenza a Bishkek che la guerra in Ucraina finirà solo dopo che la Russia avrà preso il pieno controllo del Donbass: “Se le truppe ucraine si ritireranno dai territori che occupano, allora cesseremo le ostilità. Se non si ritireranno, lo faremo con mezzi militari”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 28 Novembre. Nella notte tra il 27 e il 28 novembre forze armate ucraine hanno lanciato un massiccio attacco aereo sulle regioni russe. I droni hanno preso di mira raffinerie di petrolio nella regione di Saratov, Novorossijsk, nella regione di Rostov e infrastrutture energetiche in Crimea. L’attacco aereo è durato ancora una volta molte ore e ha colpito numerose regioni.

Nel settore di Vovčans’k (regione di Charkiv), il gruppo di forze Nord russo sta ora combattendo non solo alla periferia di Vil’cha, ma anche di Lyman, adiacente a Vovčans’k.

Il governatore ha riassunto i risultati preliminari delle operazioni anti-UAV nella regione di Belgorod: dall’inizio del 2025, le sole unità BARS-Belgorod (a quanto pare escludendo le statistiche delle Forze Armate russe) e Orlan hanno abbattuto oltre 10.000 droni.

In direzione di Lyman, il gruppo di forze Ovest russo sta avanzando verso l’insediamento di Yarova, circondando l’insediamento di Drobysheve a ovest. Le unità russe stanno sfondando verso Lyman da sud-ovest dell’insediamento di Stavky.

A nord-ovest di Soledar, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo, Vasyukivka batte bandiera russa. L’intensificazione dell’attività in questo settore del fronte potrebbe diventare un nuovo elemento della situazione, allontanando le forze ucraine da Severs’k e Kostjantynivka.

Nonostante i combattimenti incompiuti a Pokrovs’k, le forze armate russe hanno iniziato ad avanzare verso ovest. Le forze armate ucraine segnalano l’inizio della battaglia per Hryshyne: le forze armate russe stanno prendendo d’assalto gli edifici alla periferia sud-orientale dell’insediamento.

Il gruppo di forze “Est” continua la sua offensiva su ampio fronte nelle regioni orientali di Dnipropetrovs’k e Zaporižžja. I suoi sforzi principali sono concentrati in direzione di Huljajpole, con i reggimenti della divisione che avanzano fino a un chilometro lungo il fronte.

Nel settore di Orichiv del fronte di Zaporižžja, sono in corso combattimenti nella zona di Novodanylivka e Novoandriivka. Combattimenti continuano anche per Stepnohirs’k e Prymors’ke.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/