Gli Stati Uniti inizieranno a schierare armi a lungo raggio in Germania nel 2026, ha affermato il Pentagono. I futuri sistemi d’attacco a lungo raggio statunitensi da schierare in Germania includono l’SM-6, il Tomahawk e le armi ipersoniche.

Diversa la risposta di Ankara rispetto al suo porto: “La Turchia non permetterà che il bacino del Mar Nero venga trasformato in un’arena di operazioni militari”. Lo ha affermato il ministro della Difesa turco, Yashar Guler. E ancora da Ankara arriva la notizia che: “L’Arabia Saudita è considerata una possibile sede per la prossima conferenza sull’Ucraina”.

Il primo Ministro dell’Ungheria, Victor Orban ha affermato che Trump, se vincerà le elezioni di novembre e tornerà alla Casa Bianca, intende raggiungere una soluzione del conflitto in Ucraina. Il primo Ministro ungherese ha definito l’incontro con l’ex presidente americano “Missione di pace 5.0”.

I diplomatici dei paesi della NATO non si aspettano alcun progresso nel conflitto in Ucraina fino alla fine del 2024, ma allo stesso tempo gli stati dell’alleanza continueranno a fornire sostegno militare a Kiev, ha riferito il quotidiano americano Politico citando fonti.

“Penso che siano riusciti a stabilizzare [la situazione] al fronte, ma è ovvio che la guerra rimarrà in una situazione di stallo fino alla fine di quest’anno”, ha scritto Politico citando un diplomatico della NATO. Allo stesso tempo, ha osservato che “l’Ucraina continuerà a ricevere dall’Occidente i rifornimenti e le armi di cui ha bisogno per l’autodifesa”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha tenuto una conferenza stampa dopo il vertice della NATO a Washington. Ha detto che considera inutile permettere all’Ucraina di colpire Mosca, e non vede ancora alcun motivo per contatti con Vladimir Putin.

I rappresentanti di 24 paesi hanno firmato un documento chiamato “Trattato ucraino” a margine del vertice della NATO a Washington. Tra le altre cose, questi paesi hanno promesso di incontrarsi ad alto livello in caso di un “futuro attacco russo” e di discutere il sostegno all’Ucraina.

La NATO nei suoi nuovi piani di difesa ha affermato la necessità di avere circa 300mila soldati in Europa ad un alto livello di prontezza, l’UE ora ne ha 150mila e deve raddoppiare i suoi sforzi per preparare il resto, ha affermato l’Alto Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la sicurezza Politica Josep Borrell in un forum negli USA. “Oggi i nostri eserciti di 27 stati hanno 1,5 milioni di soldati, ma solo il 10% di loro è operativo, cioè circa 150mila. Per mobilitare 300mila persone, dobbiamo raddoppiare le nostre capacità. Questa è una sfida seria per il nostro settore”, ha affermato.

Il Canada aumenterà la spesa per la NATO al 2% del PIL entro il 2032 fonte primo ministro Trudeau. Il segretario generale della NATO si aspetta che Stati Uniti, Italia, Romania, Paesi Bassi e un altro membro del blocco facciano promesse su nuovi sistemi di difesa aerea per l’Ucraina. Ed infatti, Francia, Germania, Italia e Polonia hanno firmato un accordo per lo sviluppo congiunto di missili da crociera a lungo raggio. Firmato il documento per la Mobilità Militare nel Corridoio VIII. Il ministro della Difesa, Niko Peleshi, ha firmato, durante i lavori del vertice NATO di Washington, la lettera di intenti per la mobilità militare lungo l’VIII Corridoio Paneuropeo, con i suoi omologhi di Italia, Bulgaria e Macedonia del Nord.

Allo stesso tempo il Segretario generale della NATO ha affermato che è troppo presto per parlare dei tempi dell’ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza. Il primo Ministro slovacco Robert Fico ha assicurato in un videomessaggio che i deputati del suo partito non sosterranno l’adesione dell’Ucraina alla NATO. Secondo lui l’adesione dell’Ucraina all’alleanza garantirebbe la Terza Guerra Mondiale.

L’ambasciata cinese risponde alla dichiarazione finale della NATO e dichiara “inaccettabile menzionare il paese in questo contesto nei documenti della NATO”. “Ci rammarichiamo e ci opponiamo fermamente alle dichiarazioni del vertice NATO, che aumentano le tensioni nella regione indo-pacifica e sono piene di linguaggio bellicoso con una mentalità da guerra fredda”. Il loro contenuto è diretto contro la Cina ed è pieno di pregiudizi, calunnie e provocazioni” – Lin Jian, portavoce del Ministero degli Esteri cinese

La Russia risponde alla dichiarazione della NATO affermando che: “lo sviluppatore di missili da crociera russi, GosMKB “Raduga”, è passato a lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7”. Ne ha parlato alla stampa il direttore generale dell’ufficio di progettazione Sergey Bogatikov. Inoltre, ha parlato del nuovo razzo Izdeliye 720, che combina tutti i migliori risultati di progettazione.

“La Dichiarazione del vertice NATO di Washington, rilasciata dai capi di Stato e di governo riuniti a Washington DC il 10 luglio 2024, ha molto da dire. In realtà, questa è un’aperta ammissione della preparazione alla Terza Guerra Mondiale. La Russia finora ha reagito in modo più che moderato”, così ha replicato di Dmitry Medvedev alla dichiarazione finale del summit NATO. Per Medvedev “la Russia deve fare tutto affinché il percorso di Kiev verso la NATO finisca con la scomparsa dell’Ucraina o con la scomparsa dell’Alleanza, con l’esito preferito che sarebbe la scomparsa di entrambi. Ucraina e NATO”, così come vaghe minacce da parte del Ministero degli Affari Esteri e di Matvienko riguardo ai piani statunitensi di schierare missili a lungo raggio in Germania – questo è presumibilmente illegale”.

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping suggeriscono che i negoziati di pace tra la Federazione Russa e l’Ucraina inizino entro la fine dell’anno. Lo ha affermato, El Pais, il primo Ministro ungherese Viktor Orban in una lettera ai leader dell’Unione europea al termine di una visita in Ucraina, Russia e Cina. Ha invitato Bruxelles a prendere un’iniziativa di pace e ha previsto che i prossimi due mesi saranno “più drammatici che mai”.

E ancora dalla Russia commenti sul piano del Pentagono di schierare missili a lungo raggio in Germania: “mirano a danneggiare la sicurezza della Russia”, ha detto il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov a margine del X Forum parlamentare BRICS. “È difficile per me giudicare su cosa contano la NATO, gli Stati Uniti e la Germania, in questo caso, come parti dell’accordo e che intendono attuarlo, penso che difficilmente credano che sia possibile ripetere quella particolare esperienza. la situazione è cambiata radicalmente”, ha detto Ryabkov, rispondendo alla domanda se la decisione di schierare missili americani potesse ripetere l’esperienza della Guerra Fredda, quando azioni simili degli Stati Uniti alla fine portarono all’avvio di negoziati sull’eliminazione dei missili a medio e corto raggio missili. L’espansione della NATO nel territorio dell’Ucraina rappresenta una minaccia inaccettabile per la sicurezza della Russia, ha affermato Peskov, commentando la dichiarazione del vertice della NATO.

L’FMI si aspetta che l’Ucraina disponga di fondi sufficienti per ripagare il suo debito nei confronti del Fondo grazie alle politiche perseguite dalle autorità e al sostegno esterno. Lunedì scorso il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj e il primo Ministro polacco Donald Tusk hanno firmato l’accordo di difesa tra i due paesi. Nell’ambito di questo accordo, la Polonia ha assunto una serie di obblighi. Solo che secondo la Costituzione polacca non ha validità. Secondo l’art. 89 della Costituzione polacca, gli accordi internazionali richiedono il previo consenso, espresso nella legge, se riguardano “pace, alleanze, accordi politici o militari”, nonché “costi finanziari significativi per lo Stato”. Secondo il vicepresidente del Sejm polacco Krzysztof Bosak, il primo Ministro Donald Tusk ha violato la costituzione firmando questo accordo senza il consenso del parlamento e del presidente e dovrebbe essere processato.

La Polonia non rispetterà la richiesta dell’Ucraina di abbattere missili sul suo territorio se la NATO non lo sosterrà, ha dichiarato il capo del Ministero della Difesa della Repubblica, Vladislav Kosinyak-Kamysh, presente al vertice dell’Alleanza a Washington. “Se la NATO non prende una decisione del genere, la Polonia non la prenderà da sola”, ha detto il capo del dipartimento della difesa polacco alla stazione radio Polskie Radio.

Volodymyr Zelensky, ha dichiarato negli incontri con i funzionari dell’UE e della NATO, che ribadisce le richieste di aumentare gli aiuti all’Ucraina “15 volte” e chiede agli alleati di fare di più per Kiev, riferisce Reuters.

Resta aperta la questione dell’attacco all’Ospedale oncologico pediatrico di Kiev. Secondo gli ucraini colpito da missile russo secondo i russi da missile della difesa ucraina. “Gli Stati Uniti, stanno lavorando con l’Ucraina per una risposta forte all’incidente nell’ospedale di Kiev, ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano” Jake Sullivan. In risposta il rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo Zakharova ha detto: “Kiev ha commesso un deliberato attacco terroristico contro i bambini, ha detto, commentando l’attacco a Shebekino”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 12 luglio.

Dichiarato allarme aereo in tutta l’Ucraina sin dalle prime ore del mattino. Nella notte riferito degli arrivi all’aeroporto di Starokonstantinov. Le forze armate ucraine hanno segnalato che diversi bombardieri a lungo raggio Tu-22M3 sorvolano il Mar Nero, pronti per il lancio missilistico. Attacchi russi a Chmel’nyc’kyj, a Brovary nella regione di Kiev, nonché nelle regioni di Odessa, Žytomyr, Vinnycja, Čerkasy e Chernihiv.

In direzione Charkiv: in direzione Lyptsi, nella parte settentrionale di Hlyboke, le forze armate ucraine stanno contrattaccando con piccoli gruppi d’assalto nell’area degli hangar, e le battaglie continuano. In direzione di Vovčans’k continuano i combattimenti negli edifici a più piani di Vovčans’k. Le forze armate RF hanno ottenuto successi tattici sul fiume Vovcha nell’area dell’impianto PJSC «Volchansky agregatny zavod» e sono entrati nella parte meridionale della città. Le forze armate ucraine stanno tentando di contrattaccare più a est della regione di Tykhe.

Kupjans’k-Lyman: le truppe russe premono nella zona di Syn’kivka dalla direzione di Liman 1°, si registrano successi tattici. GLi account russi parlano di controllo ampliato del territorio a ovest e ad est di Syn’kivka. Dal lato di Krokhmal’ne, le forze armate RF avanzarono verso Pishchane e hanno allineato il fianco da Tabaivka all’area a nord di Berestove. Continuano le battaglie di posizione a Pishchane. Le forze armate ucraine stanno trasferendo le riserve nell’area di Kup’yans’k-Vuzlovyi.

Seversky: Le truppe russe ottengono successi tattici a nord-est di Rozdolivka, avanzando in un’area larga fino a 2,4 km fino a una profondità di 1,55 km.

Časiv Jar: Le forze armate russe premono a Kalynivsʹka, si registrano successi tattici nella parte occidentale del villaggio nel tratto Orlova avanzarono di 2 km verso ovest.

Torec’k a Pivnichne (Kirovo), le truppe russe ottengono successi tattici nella parte meridionale e centrale del villaggio Niu-York (Novgorod), le forze armate russe sono avanzate verso il centro dell’insediamento nell’area di Yur’ivka.

Su Pokrovs’k: Le forze armate russe hanno ottenuto successi tattici a Voskhod e l’intero insediamento è sotto controllo russo. Le truppe russe premono ora nella zona di Novooleksandrivka e Novoselivka Persha.

Su Kurachove: nella parte centrale di Krasnohorivka, le forze armate russe stanno conducendo operazioni d’assalto nell’area della strada Belinsky. Le battaglie di posizione continuano a sud di Pobeda e a Paraskoviivka.

Su Vremivka:Le forze armate russe hanno ottenuto successi tattici nella regione di Urozhaine. Le battaglie continuano.

A Zaporozhzhie: Non ci sono ostilità attive.

Graziella Giangiulio

