In attesa degli esiti della Riunione informale dei ministri della Difesa dell’UE a Stoccolma, Svezia, che si sta svolgendo oggi, si apprende che il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha chiesto un accordo di cessate il fuoco in Ucraina. Secondo lui, questo è l’unico modo per porre fine al conflitto.

Vicino al confine bielorusso, sono concentrati attualmente 17.000 militari ucraini, ha riferito domenica 5 marzo il canale televisivo di stato STV, citando informazioni del Comitato per il confine di stato della Bielorussia. Rileva che nella regione ucraina di Rivne «continuano a rafforzare il confine, dove costruiscono nuove fortificazioni e strutture ingegneristiche, creano una seconda linea di fossati anticarro. Per questo vengono utilizzate speciali strutture in cemento-tetraidi». Il ministero degli Affari interni della Bielorussia ha deciso di creare in difesa del territorio unità di droni, anche con UAV d’attacco, secondo il ministro dell’Interno della Bielorussia Ivan Kubrakov.

Diverso l’approccio polacco da quello ungherese, si trova infatti alla seconda fase della creazione del porto centrale per le comunicazioni in Polonia, a circa 40 chilometri a sud-ovest di Varsavia, sarà la costruzione di una base militare. Nell’ambito del rafforzamento del fianco orientale della NATO, il complesso militare comprenderà, tra l’altro, una base aeronautica da trasporto e le relative strutture necessarie per fornire supporto operativo e logistico alle truppe della Polonia e della NATO, nonché per garantire il rapido ridispiegamento delle forze in caso di possibile conflitto armato. On line da giorni stanno circolando video con attrezzature militari statunitensi nel porto polacco di Gdynia. Secondo i resoconti dei media, questa attrezzatura appartiene alla 3a brigata corazzata della 1a divisione di cavalleria. Si sta preparando per la ridistribuzione negli Stati Uniti continentali dopo aver partecipato all’esercizio AtlanticResolve.

L’International Relief Fund for Ukraine guidato dal Regno Unito sta lavorando con ritardi, e il nuovo pacchetto di aiuti militari potrebbe non arrivare nel paese fino all’estate, riferisce il Guardian.

Gli Stati Uniti hanno, si apprende dai media, avrebbero dato il permesso per la resa di Bachmut. Il capo del Pentagono ha affermato che Bachmut ha un significato più simbolico che strategico e operativo.

Purtroppo da fonti ucraine, servizio stampa del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky dopo la comparsa sui media di informazioni sui disaccordi tra Zelensky e Zaluzhny, si apprende che ill comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny e il comandante delle forze di terra delle forze armate ucraine Oleksandr Syrsky hanno sostenuto la continuazione dei combattimenti a Bakhmut e il rafforzamento delle posizioni in città.

Se la ritirata non avverrà i militari e il personale al seguito saranno esposti ai colpi di artiglieria e fanteria meccanizzata e ancora saranno sotto il tiro dell’aviazione russa. Hanno dunque a differenza di quanto scrivono i media ucraini poche speranze di riprendere posizioni. Quello che è certo è che Zaluzhny rischia il posto se Bachmut cade. Il capo del ministero della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov non ha escluso che il servizio militare nel Paese non sia più necessario. «Forse non abbiamo più bisogno del servizio militare», ha detto Reznikov in un’intervista all’edizione ucraina di Liga. A suo avviso, i giovani dall’età di 18 anni possono seguire corsi speciali di addestramento militare e, una volta all’anno, corsi di specializzazione.

Mentre i politici decidono cosa fare al fronte, in territorio di scontri si muore. Il pericolo ora sono le mine piantate a terra dagli ucraini e i cecchini d’ambo le parti, le prime perché piantate dagli ucraini che ora non sono più in teatro ma le cui mappe sono sparite, e i militari ucraini spesso cadono sulle trappole create dai colleghi, i secondi perché sono a piede libero e sotto il controllo di nessuno. «I cecchini ucraini stanno mirando ai civili ad Bachmut», ha detto l’uomo la cui moglie è stata uccisa in questo modo. Ma lo stesso vale per la parte russa che si sta facendo strada a suon di proiettili.

In base ai video postati sulla rete social la fuga delle forze armate ucraine da Bachmut ha cessato di essere nascosta. Colpiscono tutto ciò che c’è, pickup, auto, moto e biciclette. Molte persone camminano per i campi. Nell’area di Chasov Yar, l’ufficio del comandante, dove effettuano l’ispezione e la verifica dei documenti. Hanno paura delle spie. Ogni ora, su un canale speciale, via social quelli rimasti a Bachmut sono invitati a deporre le armi e arrendersi o lasciare la città.

Anche il Wall Street Journal parla di sconfitte dell’esercito ucraino sul fronte di Bachmut. «A causa delle pesanti perdite di equipaggiamento, la 79a brigata di fanteria delle forze armate ucraine è passata alle auto blindate. L’esercito ucraino riconosce che nelle battaglie vicino ad Bachmut negli ultimi mesi, molte delle unità più addestrate delle forze armate ucraine sono state sconfitte». Il numero dei morti è classificato e non può essere reso pubblico.

Alle 15 del sei marzo la Battaglia per Bachmut secondo la social sfera si presentava così.

Il comando ucraino sta effettuando una parziale evacuazione del presidio dalla città. Le uniche strade per Konstantinovka e Chasov Yar sono sotto il controllo del fuoco delle unità russe, quindi il ritiro viene effettuato lungo le strade di campagna sotto costante bombardamento. Al momento, le forze armate ucraine stanno conducendo contrattacchi sulla linea Bogdanovka-Krasnoye e sull’autostrada Konstantinovka-Bachmut per mantenere un corridoio fisico dalla città in caso di ritiro completo.

L’artiglieria delle Forze Armate dell’Ucraina sta sparando con tutte le sue forze contro le aree di avanzamento. Nell’aria da Druzhkovka ci sono almeno sei elicotteri Mi-8 e Mi-24, oltre a aerei d’attacco ucraini e caccia da Dnepropetrovsk.

La situazione peggiora di giorno in giorno. Il comando del gruppo delle forze armate ucraine utilizzerà la riserva combinata di armi per fornire assistenza alle unità a Bachmut. Secondo l’informatore militare, è iniziato il trasferimento delle formazioni dalle brigate appena create alla zona di combattimento.

Nella stessa Bachmut, gli uomini della WAGNER hanno finito il rastrellamento nell’area dell’impianto di lavorazione della carne e si sono recati all’autodromo di Bakhmutsky. Insieme a questo, si nota un’offensiva da Shchedraya Street da sud a Zabakhmutovka.

Nella periferia sud della città, gli uomini della WAGNER hanno aumentato la zona di controllo sulle strade Shchedraya e Karla Marksa, spostandosi dall’impianto di raccolta differenziata. Inoltre, i distaccamenti d’assalto del PMC WAGNER si sono spostati leggermente a nord lungo Nezalezhnosti Street.

Le forze armate ucraine stanno bombardando la zona di confine nel distretto di Khomutovsky, ha detto il governatore della regione di Kursk Roman Starovoit.

Non si placano inoltre le polemiche sugli attacchi nella, secondo il ministero della Difesa russa i crimini commessi nella regione di Bryansk sono stati commessi con armi della NATO; «La Russia ha tratto le opportune conclusioni da quanto accaduto nella regione di Bryansk, questo crimine non resterà impunito». Il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin ha chiesto di rafforzare la sicurezza delle strutture antiterrorismo.

Le vittime dell’attacco dei militanti ucraini ai villaggi di Bryansk riceveranno 500mila rubli ciascuna, le famiglie delle vittime, un milione ciascuna, ha detto l’amministrazione distrettuale.

Il Financial Times ha pubblicato un’intervista con un terrorista che ha partecipato all’attacco alla regione di Bryansk. Ha confermato che l’attacco è stato concordato con le autorità ucraine: «Sì, certo, questa azione è stata concordata, altrimenti non sarebbe potuta accadere. Come immagini che ho attraversato l’oscurità della notte lì? Ci sono ponti minati, ci sono telecamere, ci sono droni a ricerca di calore, ci sono posti di osservazione aperti nascosti. Se non fossi stato d’accordo con nessuno… penso che saremmo stati semplicemente distrutti». Il presunto complice dell’attacco terroristico nella regione di Bryansk, Ilya Bogdanov è apparso nella base di ricerca del Ministero degli affari interni. Come base per la ricerca: viene indicato un articolo del codice penale. Tuttavia, cosa esattamente non è specificato. Secondo RIA Novosti, Bogdanov è anche incluso nell’elenco dei terroristi ed estremisti di Rosfinmonitoring.

Sempre nel fine settimana Ii ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha ispezionato il raggruppamento russo di truppe “Vostok” in direzione sud-Donetsk nella zona NVO. Il ministro ha ascoltato un rapporto del comandante del gruppo, il generale Rustam Muradov e degli ufficiali del quartier generale sulla situazione attuale e sulle azioni delle truppe. Ha prestato particolare attenzione all’organizzazione di un supporto completo per le truppe del gruppo, nonché al lavoro delle unità mediche e di retroguardia. Shoigu ha ringraziato il personale militare che svolge i propri compiti nella zona delle operazioni speciali e ha consegnato i premi statali: l’Ordine del coraggio, l’insegna “Croce di San Giorgio” e la medaglia “Per il coraggio”. Nella giornata del 6 marmorea a Mariupol sempre per ascoltare le truppe e vedere come procede la ricostruzione.

