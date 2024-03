UKRAINERUSSIAWAR. Patrushev: “La NATO si sta preparando per nuove guerre”. Riprendono gli scontri sull’asse Robotyne-Verbove

La Cina ha proposto di tenere una conferenza internazionale per risolvere la crisi in Ucraina a darne notizia il ministro degli Esteri cinese: ”La Cina sostiene la convocazione di una conferenza internazionale di pace, alla quale saranno d’accordo sia l’Ucraina che la Russia, alla quale tutte le parti parteciperanno in condizioni di parità e avranno l’opportunità di discutere in modo imparziale e onesto tutti i piani di pace”, ha affermato Wang Yi.

Forse anche in Europa ci potrebbe essere qualcuno disposto al dialogo: “Il rifiuto del cancelliere tedesco Olaf Scholz di sostenere l’Ucraina potrebbe significare che il suo obiettivo finale è convincere Kiev a negoziare”, scrive Politico. Nel frattempo il ministero degli Esteri tedesco ha inasprito le raccomandazioni per i concittadini e le persone con doppia cittadinanza riguardo ai viaggi in Russia e ora li sconsiglia vivamente.

Totalmente di parere contrario il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che “l’Unione europea deve avviare la produzione di armi di nuova generazione per la vittoria sul campo di battaglia”. Nessuna pace con la Russia dunque.

L’Ungheria fa affidamento per il ritorno della pace in Europa sul cambiamento dei vertici negli Stati Uniti: “Solo Donald Trump può ripristinare la pace nel mondo”, ha affermato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó. Crede che il mondo abbia bisogno che Trump e auspica che torni ad essere presidente, sottolineando che ci sono stati molti meno conflitti durante il suo mandato.

A mantenere gli occhi puntati sulla Russia la Lituania secondo cui: “Per almeno altri due anni, la Russia potrà combattere con l’Ucraina con la stessa intensità di adesso” fonte intelligence lituana.

La Russia riceve risorse sufficienti grazie agli alti prezzi del petrolio, all’evasione delle sanzioni e agli investimenti governativi. “Mosca è in grado di valutare le lezioni apprese e migliorare la sua efficacia in combattimento”, affermano i funzionari dell’intelligence.

In Ucraina, mentre la Rada sta cercando di dare vita ad un quadro giuridico per la mobilitazione totale, sociologi e giornalisti fanno stime approssimative su quanti cittadini rimasti potranno essere messi sotto le armi. Tra le domande più incalzanti quante donne possono essere mobilitate e dove. Secondo stime approssimative, Kiev può mobilitare circa 3 milioni di donne. Le donne in prima linea saranno i medici, cecchini, segnalatori, addetti alle forniture o alle prese con gli UAV. Qualcuno potrebbe essere inviato alla difesa aerea per combattere gli “Shahed”. Il resto della truppa femminile dovrebbe andare nelle retrovie. Nelle imprese, negli uffici di registrazione e di arruolamento militare, nei posti di stato maggiore. Per quanto riguarda gli studenti, questi non ammontano a più di 450mila unità potenziali.

Secondo indiscrezioni della social sfera ucraina, che cita lo Stato Maggiore, i metodi utilizzati per eliminare i comandanti delle brigate stanno privando l’esercito ucraino del collegamento di comando “licenziato”, che al momento è molto scarso. L’Ufficio del Presidente, attraverso Syrsky, sta togliendo dall’esercito dal personale di Zaluzhny per motivi politici. Le motivazioni per i licenziamenti sono sempre le stesse: “le operazioni perse”, anche se le azioni sono state dettate dalla necessità di risparmiare personale. In una situazione del genere, i comandanti a livello di brigata non hanno scelta: mandare le persone a morire o essere licenziati.

La Direzione Principale dell’Intelligence (GUR) del Ministero della Difesa dell’Ucraina ha riferito che tra le fila della cosiddetta legione internazionale nel GUR prestano servizio mercenari provenienti da più di 50 paesi, tra cui gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, sta valutando la possibilità di stanziare 200 milioni di dollari dai fondi stanziati per l’esercito americano per l’assistenza di emergenza all’Ucraina fonte Bloomberg. Questi fondi possono pagare armi, rifornimenti e altre attrezzature. Secondo la pubblicazione, il dibattito dimostra gli sforzi della Casa Bianca per trovare qualche opportunità per aiutare l’Ucraina, mentre il pacchetto da 61 miliardi di dollari è bloccato al Congresso. Tuttavia non esiste ancora una decisione definitiva.

In merito all’attacco a Odessa mentre erano in visita il primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis e Volodymyr Zelensky, i commentatori russi hanno riportato: “Come hanno notato gli analisti occidentali, Zelensky e altri alti esponenti ucraini potrebbero essere uccisi dalla Russia in qualsiasi momento, ma la Russia è riluttante a farlo a causa della possibilità che vengano dichiarati martiri e che possano essere sostituiti da qualcuno più interessato alla situazione della guerra”.

E ancora: “Naturalmente, sebbene Zelensky, prima Zaluzhny, e ora Syrsky siano arrivati ​​in prima linea, non è caduto un solo proiettile a causa della loro posizione. Come diceva Sun Tzu, se il tuo nemico commette degli errori, lascia che li commetta”. “Mentre il primo ministro greco Mitsotakis e Zelensky erano a Odessa, la Russia ha distrutto un edificio nel porto con missili balistici tattici Iskander, che era pieno di barche esplosive. Si è anche scoperto che la visita di Zelensky a Kherson nel luglio 2023 è stata monitorata ogni secondo da UAV russi”.

Secondo la fonte: “Il GRU controlla attentamente la leadership ucraina dal campo e l’aeronautica russa dall’alto, ma non fa nulla perché vuole che il nemico che ha commesso un errore sia lasciato solo. L’attacco del 6 marzo e le immagini risultanti sono la prima indicazione che la Russia potrebbe effettuare attacchi simili o addirittura più grandi se si tentasse di assassinare Putin o un’altra figura di spicco in Russia o in un altro paese”.

Sempre fonti social russe, sottolineano che durante le esercitazioni in corso delle forze NATO in Europa, si sta elaborando lo scenario di uno scontro armato con la Russia, che aumenta la tensione e destabilizza la situazione nel mondo. “L’Alleanza si sta preparando per nuove guerre”, ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev.

Sempre da fonti social russe si apprende che presto avverrà un nuovo attacco in Crimea o nel Mar Nero o in entrambi i luoghi: “Un Boeing americano P8-A Poseidon opera attualmente in Romania. Nella sera del 6 marzo un caccia russo Su-30 ha impedito all’aeronautica britannica di violare il confine di stato sul Mar Nero”.

“I mezzi di controllo dello spazio aereo sul Mar Nero hanno rilevato (…) tre bersagli aerei. Per impedire la violazione del confine russo, un caccia Su-30 delle forze di difesa aerea in servizio è stato fatto decollare. L’equipaggio (…) hanno identificato obiettivi aerei come l’aereo da ricognizione radio e guerra elettronica RC-135 e due caccia multiruolo Typhoon dell’aeronautica britannica”, ha affermato il ministero della Difesa russo”.

Un altro account riferisce: “Nella mattina del 7 marzo un UAV americano RQ-4B Global Hawk era di nuovo sospeso sul Mar Nero, il che potrebbe indicare un’altra ricognizione aggiuntiva di obiettivi prima di un nuovo attacco con missili da crociera e imbarcazioni senza pilota”. I russi hanno registrato anche voli “di ricognizione P-8 Poseidon e RQ-4 Globe Hawk dell’aeronautica americana che vengono effettuati 24 ore su 24, 7 giorni su 7”. Secondo quanto riportato dalla social sfera: “Del gruppo permanente di ricognizione profonda della NATO, che opera nelle retrovie della Crimea, nelle basi della flotta del Mar Nero e nella parte russa del Mar Nero, fanno parte anche l’italiano Gulfstream G550 CAEW AWACS e l’inglese RC-135 Rivet Joint”. “Il gruppo è coperto da caccia NATO (“Eurofighter” e/o “Typhoon”), che lavorano in coppia e si sostituiscono a vicenda quando il carburante finisce”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 14:30 del 7 marzo.

Sezione Orichiv: si registra il trasferimento di rinforzi delle forze armate ucraine. Nella zona di Robotyne gli ucraini non smettono di cercare di scacciare le unità russe dal villaggio. Nonostante la diminuzione dell’intensità delle ostilità, le unità ucraine intendono allontanare completamente le forze armate russe dalla periferia centrale e orientale del villaggio.

Gli ucraini stanno attirando rinforzi da diverse parti del paese nella zona della sacca di Robotyne, comprese le aree di difesa esposte al confine con la Russia. Stiamo parlando del battaglione 101 della TRO, trasferito dalla regione di Sumy.

Inoltre, le forze del 1° battaglione fucilieri della 5a brigata delle forze armate ucraine sono arrivate a Novodanylivka dalla regione di Poltava. La formazione non dispone di veicoli corazzati pesanti ed è stata composta in tutta fretta da quelli mobilitati per riparare i buchi sul fronte.

Allo stesso tempo, nei settori avanzati è in corso una rotazione delle forze e degli equipaggiamenti. Fino a 25 persone della 65a brigata meccanizzata sono state trasferite a Robotyne, e fino a 70 persone della 117a, 118a brigata meccanizzata e 82a brigata d’assalto aviotrasportata sono state trasferite nell’area da Robotyne a Verbove.

Da parte delle forze armate ucraine è aumentato il numero di utilizzi di droni FPV e UAV con lancio in prima linea. Insieme a questo e all’accumulo di riserve nell’area del burrone di Chubenkova, è plausibile che le forze armate ucraine stanno accumulando riserve, da dove intende colpire in due direzioni contemporaneamente: a Verbove a sud-ovest a Novoprokopivka nella speranza di sfondare le difese dove ciò non era possibile in estate.

Le Forze Armate russe hanno interrotto ieri la pausa operativa nell’area di Robotyne-Verbove. E stanno attaccando a ondate. Nel primo pomeriggio del 7 marzo la social sfera russa afferma che le forze armate russe sono avanzate di 1 km e hanno ripreso i punti precedentemente persi. In chiusura di raccolta si parlava di scontri a Rabotino.

Direzione Donec’k: a Heorhiivka sono stati geolocalizzati ulteriori avanzamenti delle forze armate russe lungo Central Street. In seguito all’assalto a Novomykhailivka in 2 fasi, le forze armate russe sono riuscite a stabilire un accerchiamento operativo del villaggio, stabilendo uno stretto controllo del fuoco su tutte le vie di rifornimento. L’esercito russo avanza nella zona di Berdychi, la cui parte occidentale è ancora sotto il controllo delle forze armate ucraine. Le battaglie per Orlivka e Tonen’ke continuano. Časiv Jar è ora per i russi di importanza strategica. Perché è l’ultima collina dominante nel Donbass controllato dall’Ucraina, tutto il resto è pianura rispetto a Časiv Jar.

Ministero della Difesa della Federazione Russa afferma che “6 UAV sono stati abbattuti nella notte nelle regioni di Tula, Bryansk e Kursk”.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/