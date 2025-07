Stati Uniti e Germania hanno concordato di fornire all’Ucraina cinque sistemi Patriot, ha dichiarato il Ministro della Difesa tedesco Pistorius. “La Germania fornirà ulteriori sistemi di difesa aerea e le munizioni necessarie. Inoltre, durante il mio viaggio a Washington la scorsa settimana, ho concordato con Peter Hegseth che la Germania si unirà nella fornitura di cinque sistemi Patriot, di cui c’è urgente bisogno, il più rapidamente possibile”, ha dichiarato Pistorius. In cambio, la Germania riceverà cinque nuovi Patriot dagli Stati Uniti, che la Svizzera avrebbe dovuto ricevere nel 2027-2028. Allo stesso tempo, i media scrivono che il primo sistema Patriot sarà fornito all’Ucraina nell’ambito di questo programma solo tra 6-8 mesi.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha invitato l’UE e la NATO ad aumentare i finanziamenti per l’Ucraina: ha bisogno di fondi per i droni e di “motivare l’esercito”. Secondo il presidente ucraino, l’UE ha già aperto la possibilità di ricevere 150 miliardi di euro, che gli Stati membri possono attrarre in base a obblighi e trasferire all’Ucraina, ma al momento questa iniziativa non è stata attuata nella pratica. “Già 10 Paesi sono pronti a prendere questi soldi, ma non vediamo il risultato che li hanno presi e ce li hanno dati”, ha sottolineato il rappresentante dell’Ucraina.

Si alza la tensione tra Mosca e Varsavia. La Polonia ha chiesto ai suoi cittadini di lasciare la Federazione Russa, ha dichiarato il Ministero degli Esteri: “Raccomandiamo ai cittadini polacchi che si trovano in Russia di lasciare il suo territorio se la situazione personale, familiare o lavorativa non richiede loro di rimanere in questo Paese”.

L’Ucraina ha lasciato il Brasile senza il suo ambasciatore a causa dell’insoddisfazione nei confronti del presidente Lula da Silva. A Kiev si sta sviluppando una crisi politica. Il direttore del NABU ha invitato Zelensky a non firmare il disegno di legge n. 12414 e a restituirlo con il relativo veto. “Ora si sta creando una minaccia alle aspirazioni euro-atlantiche del nostro Paese. Due istituzioni indipendenti, il NABU e il SAP, vengono di fatto trasferite completamente a un regime dipendente”, ha affermato Krivonos manifestando una certa preoccupazione.

Il Ministero della Difesa ucraino ha spiegato inoltre che per coprire i costi della sicurezza il prossimo anno sarà necessario un budget di almeno 120 miliardi di dollari. Si apprende che le Forze di Difesa Aerea ucraine risparmiano i missili per i Patriot, a dirlo il deputato del Rada Ruslan Gorbenko. Secondo il parlamentare, se entro la fine dell’anno, come promesso, l’Ucraina riceverà due sistemi, da 8 a 12 lanciatori e tre radar, questo sarà il piano massimo su cui si potrà contare. “Secondo la lista standard, sono necessari tre missili per abbattere i missili balistici, ma i nostri sono riusciti ad abbatterli con uno solo. Pertanto, è molto importante che i sistemi Patriot siano dotati di missili”, ha osservato il deputato.

Zelensky ha annunciato diverse altre fasi di scambio di prigionieri con la Russia. Ha ascoltato resoconti sulle fasi di scambio di prigionieri già effettuate, così come su quelle attualmente in preparazione. “Ci aspettiamo che diverse fasi di scambio rispettino gli accordi del secondo incontro di Istanbul e continuino le nostre altre attività per liberare il nostro popolo, sia militare che civile”, ha scritto Zelensky.

Il capo del Ministero russo per le Emergenze, Alexander Kurenkov, ha chiesto ai capi del Territorio di Krasnoyarsk, dell’Oblast’ di Irkutsk e della Repubblica di Yakuzia di estinguere gli incendi boschivi nella regione entro la fine di questa settimana. Il round di negoziati tra Russia e Ucraina si terrà il 24 luglio, ha riferito una fonte della TASS. Mentre fonti mediatiche in Turchia affermano che un incontro delle delegazioni di Russia e Ucraina è previsto per oggi, 23 luglio al Palazzo Ciragan di Istanbul.

Il Comitato Investigativo della Federazione Russa incriminerà l’ex Vice Ministro della Difesa Timur Ivanov per due nuove accuse di corruzione, ha riferito a Kommersant una fonte delle forze dell’ordine. La prima accusa è relativa alla ricezione di una tangente di 152 milioni di rubli tramite un prestito per Agrokompleks Russkoye Selo, la seconda alla costruzione di uno stabilimento balneare per 56 milioni di rubli per l’ex moglie del funzionario.

Il Vicepresidente Yuri Ivanenko è stato nominato Presidente ad interim della Corte Suprema della Federazione Russa. Il Cremlino presume che Kiev non abbia ancora revocato il divieto di negoziare con Putin, ha detto Peskov. Così ha risposto a una domanda sulla possibilità di preparare un incontro tra il presidente russo e Zelensky.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 22 luglio. Attacchi notturni dei “Geran” russi hanno colpito Odessa. Diversi droni abbattuti dalla difesa aerea ucraina in avvicinamento a un aeroporto militare sono caduti in zone residenziali. Esplosioni sono state udite anche nella regione di Dnipropetrovs’k, e FAB con UMPK operavano a Sumy e Zaporižžja.

La regione di Rostov ha riferito di aver respinto un attacco aereo ucraino a Rostov sul Don, Millerovo, Donetsk e nel distretto di Azovskij. Nella regione di Samara, diversi droni ucraini sono stati distrutti durante un tentativo di attacco a una delle imprese industriali. Non ci sono vittime né danni, ha riferito il governatore. Durante il giorno, le forze armate ucraine hanno utilizzato la tattica della “carovana di droni”, distruggendo diverse regioni.

Nel tratto di confine di Kursk, gli ucraini hanno rinnovato i tentativi di sfondare il territorio russo in direzione Tetkino e Glushkovo a causa delle riserve ridistribuite. Il 24° battaglione separato delle forze armate Ucraine “Aidar” e il 425° reggimento separato hanno attaccato gli ucraini o nella zona di Bezsalivka e nel villaggio di confine di Novyi Put’. A seguito di un ampio bombardamento, anche da parte delle forze aerospaziali Russe, entrambi i gruppi d’assalto sono stati colpiti dai russi.

In direzione Sumy, il nemico sta premendo a Kondratovka. A Varachyne, le forze russe hanno filmato una dimostrazione di bandiere sul tetto di una delle case nella parte sud-orientale del villaggio. Il GrV “Sever” russo sostiene di controllare una parte significativa dell’insediamento, ma è troppo presto per parlare di una sua liberazione. Azioni offensive sono in corso a Yunakivka e nelle vicinanze del villaggio.

In direzione di Charkiv, sono in corso combattimenti in territorio ucraino nei pressi dell’insediamento di Milove. I combattimenti continuano a Vovčans’k e nelle aree circostanti.

Nella regione di Belgorod registrati attacchi di droni

In direzione di Kostjantynivka, l’offensiva continua nella zona di Yablunivka e Oleksandro-Kalynove. A ovest, le forze sono avanzate a est e a nord-est di Popiv Yar e stanno prendendo d’assalto la parte occidentale di Poltavka.

In direzione di Pokrovs’k, le forze armate russe stanno attaccando Zvirove da Pishchane. Il fronte a sud di Pokrovs’k ha iniziato a muoversi; gli ucraini ammettono gravi perdite di uomini e la perdita dell’insediamento di Bilyc’ke. Sono state diffuse riprese delle operazioni di combattimento del nostro DRG a Pokrovs’k.

In direzione di Donetsk Sud, il gruppo di forze Vostok riferisce che le forze armate russe continuano le loro operazioni offensive a sud di Zelenyi Hai e verso Oleksandrohrad. Si sta verificando una graduale avanzata verso Maliivka. L’area di penetrazione a ovest di Vil’ne Pole è stata ampliata. Si registrano successi in direzione di Temyrivka.

Sul fronte di Zaporižžja, i paracadutisti russi continuano ad avanzare da Kam’yans’ke a Plavni. Contemporaneamente, giungono informazioni su un’offensiva nella zona di Stepnohirs’k. Sono in corso combattimenti.

Nella regione di Cherson si registrano 10 attacchi da parte ucraina in 10 diverse località

Nella DPR, a Horlivka, a seguito di un attacco di un drone delle forze armate ucraine contro un autobus urbano, un autista è rimasto ferito. Le forze armate ucraine stanno bombardando con artiglieria a canna liscia e attaccando con droni.

