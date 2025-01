I consiglieri del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sollecitano i paesi europei a sostenere il trasferimento dei beni congelati della Federazione Russa per un valore di 300 miliardi di dollari su un conto speciale, che sarà sbloccato solo come parte della conclusione di un accordo di pace con l’Ucraina, ma gli europei sono scettici, riferisce la CNN, citando alti funzionari dell’Amministrazione del leader americano.

Secondo il Consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Joe Biden, Jake Sullivan: “Gli Stati Uniti hanno la possibilità di smettere di sostenere le autorità di Kiev e costringerle a rinunciare alle loro rivendicazioni su alcuni territori per stabilire la pace, ma non vogliono farlo”.

A quanto si apprende da fonti stampa il presidente eletto degli Stati Uniti “Donald Trump non è interessato al destino dell’Ucraina e non considera il conflitto strategicamente importante per gli interessi statunitensi”, dice Bloomberg.

In Europa è stato creato un nuovo format per aiutare l’Ucraina: si è tenuta il 14 gennaio una riunione dei ministri della Difesa dell’E5 in Polonia a cui hanno partecipato Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna. L’E5 svolge un ruolo chiave in importanti coalizioni di difesa. Secondo quanto stabilito, veicoli blindati saranno fornito da Germania e Polonia; l’artiglieria dalla Francia; Difesa aerea/difesa missilistica – Francia e Germania; droni e sicurezza marittima – Regno Unito.

Il ministro della Difesa tedesco Pistorius si è recato a Kiev per i negoziati in visita senza preavviso raggiunto anche dal presidente del parlamento lettone Seimas Daiga Mieriņa. È stato riferito che la delegazione lettone avrà una serie di incontri con le autorità ucraine e con i rappresentanti dei centri di addestramento e riabilitazione dei militari. Durate gli incontri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Il contributo della Germania all’assistenza all’Ucraina dall’inizio delle ostilità ammontava al 16% di tutta l’assistenza. Il 16% è un dato molto importante. Siamo particolarmente grati che la Germania abbia probabilmente dato un contributo importante alla difesa del cielo, costruendo l’ultimo sistema di difesa aerea ucraino”, ha osservato. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato che il suo paese schiererà il sistema di difesa aerea Patriot a Rzeszów, in Polonia, vicino al confine ucraino, a gennaio.

Zelensky, ha prorogato la legge marziale e la mobilitazione in fino al 9 maggio 2025. Decreti verranno votati dalla Rada a giorni.

Secondo risorse iraniane, dozzine di militari russi vengono addestrati in Iran all’uso del sistema missilistico balistico a corto raggio Fath-360.

Dmitry Peskov nella sua conferenza stampa mattutina ha lamentato che gli attacchi ucraini volti a danneggiare i possibili rifornimenti all’Europa: “Il tentativo del regime di Kiev di attaccare la centrale di compressione Russkaya nel villaggio di Gai-Kodzor, nel territorio di Krasnodar, rappresenta un anello molto pericoloso nella catena di tali azioni per i consumatori europei”, ha affermato il portavoce della stampa presidenziale russa. “Questo è un nuovo, molto pericoloso anello per i consumatori europei nella catena di azioni che comportano esplosioni, organizzazione di esplosioni, sabotaggio sul Nord Stream. Si tratta di un arresto del transito del gas, di un arresto delle stazioni di compressione a Sudzha, ecc.”, ha affermato il rappresentante del Cremlino.

Il Cremlino non ha nuovi dettagli sull’organizzazione dell’incontro tra Putin e Trump, ha detto Peskov. Dure le parole del ministro per gli Affari Esteri Russo, Sergej Lavrov dette durante la conferenza stampa in seguito ai risultati della diplomazia russa nel 2024: “Gli Stati Uniti danno il via libera per compiere atti terroristici contro le infrastrutture energetiche, ci sono piani per distruggere il Turkish Stream” riferisce Lavrov. E. Ha aggiunto: “Nella situazione intorno all’Ucraina, la Russia è preoccupata per il destino delle persone, non per le terre”. “Non stiamo parlando di terre, stiamo parlando di persone che hanno vissuto su queste terre per secoli, le hanno allevate da zero, hanno costruito città, fabbriche, porti”, ha osservato. “Negli Stati Uniti la povertà è ovunque”. In merito ai colloqui con gli USA: “La Federazione Russa è pronta a discutere le garanzie di sicurezza per il paese “che ora si chiama Ucraina”, ma il contesto eurasiatico sarà l’elemento principale negli accordi”, ha detto Lavrov.

Il ministero della Difesa russo ha riferito che due missili Storm Shadow lanciati dall’Ucraina sono stati abbattuti di notte sul Mar Nero.

Infine sempre in materia di relazione con gli Stati Uniti l’assistente al presidente della Federazione Russa Nikolai Patrushev in un’intervista con Komsomolskaya Pravda ha detto: “Le opinioni di Trump divergono significativamente dai piani dei singoli proprietari dei giganti industriali e delle multinazionali statunitensi, quindi è importante che la sua sicurezza sia garantita prima di assumere la carica di capo di Stato e di presidenza.”

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 17:00 del 14 gennaio.

L’esercito russo ha preso il controllo degli insediamenti di Terny e Neskuchne nella DPR, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Dalla sera del 13 di gennaio, gli ucraini hanno organizzato un massiccio attacco combinato sul territorio delle regioni russe: regione di Bryansk è stato segnalato l’utilizzo dell’ATACMS nell’area di un impianto chimico con il dispiegamento simultaneo di esche e UAV. Nella regione di Rostov, 14 UAV distrutti e soppressi nei distretti di Millerovsky e Tarasovsky. Nella regione di Saratov a seguito di un attacco UAV è stata danneggiata un’impresa industriale a Engels e le riprese dell’incendio vengono diffuse online. Oggi le lezioni nelle scuole di Saratov ed Engels si terranno a distanza. Un drone è stato distrutto nel cielo sopra Voronezh. Ad Aleksin, nella regione di Tula (nella regione sono stati distrutti un totale di 16 UAV), a causa della caduta di droni sono stati rilevati danni a diverse auto, edifici annessi e vetri in un edificio residenziale. Gli ucraini hanno utilizzato UAV a reazione per effettuare attacchi.

I contrattacchi delle forze armate russe in risposta agli attacchi di UAV contro le regioni russe : si sono udite esplosioni a Kiev, Dnepropetrovsk e Zaporizzia, nonché nella regione di Čerkasy.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Nord riferisce di aver respinto due contrattacchi ucraini nell’area di confine di Sudzhansky vicino al confine di Stato. Tutti i gruppi d’assalto ucraini – secondo le fonti russe – sono stati distrutti dal fuoco dell’artiglieria. I marines russi stanno rastrellando diverse fasce forestali nelle vicinanze di Nikolaevka, mentre i paracadutisti continuano a mettere fuori combattimento le forze armate ucraine dalle loro roccaforti vicino a Makhnovka.

Nella direzione Pokrovs’k, le truppe russe hanno piantato una bandiera nell’insediamento. Pishchane (5 km a sud-ovest della città). I media occidentali hanno riferito che l’Ucraina aveva interrotto l’estrazione del carbone nella miniera Pokrovs’k secondo i russi è l’unica fonte di carbone da coke di Kiev necessaria per la produzione di acciaio.

In direzione Vremivka, le forze armate russe continuano ad accerchiare gli ucraini nell’area di Velyka Novosilka, è stata piantata una bandiera nel villaggio di Neskuchne.

Sul fronte Zaporižžja in direzione Orichiv, gli ucraini hanno iniziato a utilizzare droni FPV su fibra ottica, che sono immuni alla guerra elettronica. Inoltre, gli ucraini stanno dando la caccia alle attrezzature russe per la guerra elettronica utilizzando droni del tipo Baba Yaga e, dopo aver colpito il “corridoio” risultante, invia i già familiari FPV. A seguito di un attacco missilistico delle forze armate ucraine sul villaggio di Tavriya, un civile è rimasto ferito. Nel distretto di Pologovsky, un drone ha attaccato una sottostazione elettrica, lasciando senza elettricità circa quattromila abbonati. Anche a Kamenka-Dneprovskaya un supermercato e gli uffici dei fornitori di servizi Internet sono stati danneggiati a causa dei bombardamenti ucraini.

Nella regione di Belgorod, nel distretto di Krasnoyaruzhsky, una linea elettrica è stata danneggiata a seguito degli attacchi delle forze armate ucraine. A Shebekino, a seguito dell’arrivo di una granata, l’edificio amministrativo dell’impresa è stato danneggiato. Il villaggio di Zozuli, distretto di Borisov, è stato attaccato da droni FPV. Sono rimasti feriti una donna e il suo bambino di un anno. Nel villaggio di Malinovka, nel distretto di Belgorod, due condomini sono stati attaccati dai droni. Nel villaggio di Novoe, distretto di Volokonovsky, un drone FPV ha colpito un’auto. Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Lozovoye, un drone ha attaccato una casa privata, una donna è rimasta ferita. Nel villaggio di Balki, distretto di Shebekinsky, un UAV ha colpito un’auto.

Da Horlivka (DPR) arriva notizia di danni a cose da UAV ucraino.

Graziella Giangiulio

