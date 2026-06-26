“L’UE trasferirà oggi all’Ucraina la prima tranche di 3,2 miliardi di euro di un prestito di 90 miliardi di euro”, Ursula von der Leyen. “SI prevede una seconda tranche di aiuti di bilancio a Kiev per un importo di 3,7 miliardi di euro per settembre”, ha aggiunto il portavoce della Commissione europea Balázs Ujváry.

Complessivamente, la Commissione europea intende destinare 8,5 miliardi di euro del programma di finanziamento per l’Ucraina entro quest’anno. Due terzi saranno destinati alle esigenze militari dirette, il restante terzo al sostegno di bilancio ed economico.

Continuano le dichiarazioni contrastanti su chi stia vincendo la guerra tra Ucraina e Russia. I russi continuano smentire le dichiarazioni occidentali, l’ultima volta lo ha fatto il Consigliere presidenziale russo Jurij Ušakov dal vertice ASEAN secondo cui l’avanzata russa è visibile dai satelliti. Il 25 giugno, il portavoce del Dipartimento di Stato americano Jeremy Levin invece: “L’Ucraina sta attualmente vincendo la guerra”, Levin ritiene che l’Ucraina sia riuscita a ribaltare le dinamiche della guerra e ora ha l’iniziativa. Sulla stessa lunghezza d’onda il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, in un’intervista a Fox News: “l’Ucraina sta andando bene sul campo di battaglia”. Il Segretario ha anche dimostrato delle carte che dimostrerebbero che il Presidente Trump ha causato un aumento di 1.000 miliardi di dollari nella spesa per la difesa della NATO. “Da presidente, lei ha costantemente insistito affinché gli europei uniformassero le loro spese per la difesa… Ecco la prova.”

La Slovacchia non parteciperà al nuovo pacchetto di aiuti finanziari della NATO per Kiev, ha dichiarato Robert Fico: “Farò tutto il possibile per garantire che la Slovacchia non partecipi ai prestiti militari per l’Ucraina”. Una disposizione che stanzia 70 miliardi di euro all’anno all’Ucraina per le esigenze militari potrebbe essere inclusa nel documento finale del vertice NATO di Ankara, secondo quanto riportato in precedenza dall’ANSA. Il vertice si terrà il 7 e l’8 luglio.

Il Segretario di Stato americano Rubio ha inoltre dichiarato che al vertice Trump-Putin in Alaska “ci sono state solo proposte, non accordi” per porre fine alla guerra. “In Alaska è stata fatta solo una proposta, non c’è mai stato un accordo”. Ha aggiunto che gli Stati Uniti restano pronti a svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione del conflitto.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato la rimozione di sette persone e due imbarcazioni dalle liste di sanzioni relative alla Russia, tra cui il figlio dell’imprenditore Vladimir Potanin. Le restrizioni vengono revocate per le imbarcazioni “Vyacheslav Arshinov” e “Gennady Egorov”. Il Dipartimento non ha fornito alcuna spiegazione per questa decisione.

La Danimarca sta trasferendo 15.000 “proiettili a lungo raggio” (a quanto pare calibro 155 mm) all’Ucraina, mentre le Forze Aerospaziali Russe hanno “osservato” le esercitazioni NATO in Finlandia facendo decollare due aerei da ricognizione. La Lettonia ha trasferito 14 veicoli blindati CVRT all’Ucraina, Ministro della Difesa lettone. Kiev ha ricevuto 10 nuovi aerei da addestramento ALTO NG grazie al supporto del governo ceco e dei cittadini cechi tramite la fondazione Dárek pro Putina. Questo permetterà la creazione di una base di addestramento in Ucraina per la formazione dei futuri piloti militari.

Il cancelliere tedesco Merz ha chiesto la fine delle ostilità lungo le linee del fronte in Ucraina e l’avvio di negoziati con la Russia. Ha rilasciato questa dichiarazione durante una conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina a Danzica. I polacchi hanno annullato la conferenza di Olena Zelenska, programmata da un mese mostrando che le tensioni tra i due paesi continuano.

Emmanuel Macron ha annunciato che la Marina francese ha fermato una petroliera nel Mar Mediterraneo, vicino alla Sicilia, che, secondo Parigi, sarebbe collegata alla Russia. Si tratta della nave Deliver. Secondo Marine Traffic, la Deliver, battente bandiera camerunese, era in rotta da Primorsk a Singapore. La petroliera è soggetta a sanzioni da parte di UE, Svizzera, Regno Unito, Australia, Canada, Ucraina e Nuova Zelanda per il trasporto di petrolio russo.

In merito alle dichiarazioni su chi vince la guerra i dati lungo la linea del fronte raccontano un’altra verità rispetto a quanto detto dalla NATO e dagli USA. Interruzioni di corrente di emergenza sono iniziate in tutta Kiev: la ragione ufficiale è un guasto tecnologico in uno degli impianti di alimentazione, fonte Ukrenergo.

Le autorità nella regione di Černihiv hanno dichiarato l’evacuazione obbligatoria da altri 12 insediamenti di confine. L’evacuazione obbligatoria è proseguita anche da sette villaggi di confine, dove era stata dichiarata durante l’inverno. Il comandante in capo Syrsky afferma che è necessario formare nuove brigate per respingere una possibile offensiva dalla Bielorussia Secondo lui, la Russia ha modificato i suoi piani e intende creare nuove divisioni e altre cinque brigate quest’anno. L’Ucraina è costretta a reagire.

Alexander Lukashenko, premier bielorusso ha annunciato un incontro con i rappresentanti di Volodymyr Zelenskyy. Secondo BELTA, il presidente bielorusso ha dichiarato di aver avvertito la parte ucraina delle conseguenze dei tentativi di coinvolgere Minsk nel conflitto. A suo dire, in tal caso, “la qualità della guerra cambierebbe all’istante” e diventerebbe “completamente diversa”. “A proposito, abbiamo ricevuto una risposta: il Presidente e loro lo hanno capito. Quindi, ragazzi, negoziamo. Dobbiamo negoziare in modo sostanziale”, ha sottolineato il leader bielorusso.

In Russia ci si prepara alla tornata elettorale, il costo totale delle elezioni della Duma di Stato di settembre 2026 potrebbe raggiungere i 27,4 miliardi di rubli, Nikolai Bulaev, vicepresidente della Commissione elettorale centrale (CEC) russa.

Le massime autorità della Federazione hanno rilasciato dichiarazioni sulle relazioni o non relazioni con l’Occidente dal forum legale di San Pietroburgo. Dmitrij Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa: “Il liberalismo occidentale è pura funzione, l’idea di libertà e uguaglianza era solo per uso interno”. “Il rapporto tra sanzioni e Convenzione europea dei diritti dell’uomo è stato dimenticato per sempre”. E ancora ha detto: “FMI e Banca Mondiale operano secondo un sistema di racket neocoloniale”. “Erogano prestiti con condizioni umilianti, imponendo riforme strutturali che rendono i paesi dipendenti, non efficienti. Le vittime finiscono in una spirale di debiti senza via d’uscita”.

E ha continuato: “Siamo franchi, provocano direttamente tensioni internazionali e regionali. I Paesi che permettono la creazione di basi militari occidentali sui loro territori dovrebbero essere consapevoli che mettere a disposizione il proprio territorio per commettere atti di aggressione rientra nella definizione di aggressione”. “Il colonialismo dovrebbe essere un crimine contro l’umanità a sé stante”. “Possiamo farlo nell’ambito dei lavori preparatori per la Convenzione delle Nazioni Unite” “In questo modo, quei Paesi occidentali potranno essere ritenuti responsabili di tutto il loro dominio”. Ha chiosato Medvedev.

Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, il problema principale ora nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti, “non ci crederete, ma il problema principale che abbiamo in questo momento nelle relazioni con gli Stati Uniti è […] che da ora in poi, tutti i figli di funzionari consolari nati sul suolo statunitense saranno considerati cittadini americani e riceveranno i relativi certificati. Potranno attraversare il confine statunitense in entrambe le direzioni solo con documenti americani, in qualità di cittadini americani”, ha dichiarato. “Obbligare le famiglie dei diplomatici russi a far diventare i propri figli cittadini americani e soggetti alle leggi americane “non è possibile””, ha osservato Lavrov.

“I paesi occidentali stanno sfruttando una scappatoia nella convenzione delle Nazioni Unite per creare l’illusione di legalità nel sequestro di merci russe via mare nell’interesse dell’Ucraina”, ha affermato Alexander Pastukhov, rappresentante del Servizio di intelligence estera russo, da San Pietroburgo. “L’Occidente sta scambiando la moderazione della Russia per debolezza; Sono necessari emendamenti alla legge federale per distinguere tra azioni ostili e non amichevoli da parte di stati stranieri; Le complesse azioni ostili dei paesi occidentali contro la Russia possono essere definite una nuova marcia verso Est”; “L’Occidente non è ancora pronto a impegnarsi in un confronto aperto con la Russia e quindi combatte attraverso i suoi alleati; I paesi occidentali e i loro satelliti si rendono conto che le loro sanzioni non sono in grado di raggiungere gli obiettivi dichiarati contro la Russia”, “queste stesse sanzioni stanno colpendo le loro economie”.

In materia di carburanti, rispondendo alle critiche ucraine ma anche interne “La situazione relativa al carburante per aerei nella Federazione Russa è sotto controllo; non sussistono rischi critici”, ha annunciato il capo del Ministero dei Trasporti.



E ancora: “L’era di un unico sistema di pagamento internazionale globale sta volgendo al termine, sostituita da una rete di istituzioni di pagamento indipendenti, regionali e subregionali”, questa la valutazione di Mikhail Dorofeev, vicepresidente della Banca di San Pietroburgo, al XIV Forum Internazionale di Diritto di San Pietroburgo. Secondo Mikhail Dorofeev, l’obiettivo è creare un’infrastruttura di pagamento russa non basata sul dollaro, fondata sugli sviluppi del fintech, che si integri facilmente nell’attuale sistema di pagamento unificato, in fase di disgregazione. La regolamentazione delle criptovalute dovrebbe svolgere un ruolo chiave in questo contesto: la legislazione nazionale in materia è ancora in fase di elaborazione e il mercato si aspetta che il progetto di legge renda le criptovalute un mezzo di pagamento senza restrizioni.

In materia noi negoziati a esprimersi Vladislav Maslennikov, direttore del Dipartimento per gli Affari Europei del Ministero degli Esteri russo: “l’Unione Europea e la NATO non stanno dimostrando la volontà di discutere un trattato di non aggressione reciproca con la Russia”, Izvestia. “Abbiamo sentito solo quello che è stato detto praticamente tramite un megafono attraverso i media. Non ho visto alcun segnale di disponibilità dell’Occidente a discutere di questi temi con la Russia”, ha affermato.

In risposta alle azioni della Romania, la Federazione Russa chiuderà il suo consolato a San Pietroburgo, ha riferito il Ministero degli Esteri. Il Console Generale rumeno è stato dichiarato persona non grata.

Persiste una criticità in Crimea dopo i bombardamenti ucraini: “La task force della Crimea ha deciso di ridurre il numero di treni Grand Service Express Tavria in servizio da e per la penisola. La decisione è stata presa congiuntamente con il Ministero dei Trasporti della Repubblica e la direzione dell’Azienda Statale Federale Ferroviaria della Crimea, come riportato dall’ufficio stampa della compagnia. Krymenergo ha temporaneamente interrotto la fornitura di energia elettrica in tutta la Crimea. “Questo è necessario per evitare il sovraccarico della rete elettrica e per prevenire un collasso dell’intero sistema di alimentazione”, ha spiegato l’azienda.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 25 giugno. Diversi droni diretti verso Mosca sono stati abbattuti durante la notte. Operazioni di combattimento contro droni ucraini sono state condotte in Crimea e a Sebastopoli; la penisola è il bersaglio principale delle forze armate ucraine, come ha sottolineato Zelensky commentando l’operazione volta a interrompere la logistica con droni d’attacco. Nel Territorio di Krasnodar, un raid ha provocato un incendio in un deposito di petrolio.

Le forze armate russe hanno condotto attacchi separati nelle regioni di Sumy, Zaporižžja, Dnipropetrovs’k e Poltava. Nella regione di Poltava, un impianto industriale è stato colpito da missili Geranium: qualcosa sta bruciando vicino al deposito di petrolio di Pokrovs’ke. Nei pressi di Zaporižžja, le forze armate russe hanno colpito una sottostazione di distribuzione del gas.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord conferma la presa di Ivolzhans’ke. Nel distretto di Šostka, scontri a fuoco con armi leggere a Bachivs’k e nelle aree circostanti.

Nella regione di Belgorod ancora due feritila attacchi diversi FPV. Diversi distretti della regione sono sotto attacco.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord continua le operazioni offensive nel villaggio di Kozacha Lopan’ e nelle aree boschive adiacenti. Nel distretto di Vovčans’k, le unità d’assalto russe sono impegnate in scontri a fuoco nei villaggi di Losivka, Ukrains’ke e Zemlyanyi Yar. Nel settore di Velykyj Burluk, i gruppi d’assalto russi combattono a Petro-Ivanivka e nell’area circostante.

Nel distretto di Kupjans’k, i combattimenti continuano a est di Oskil, con progressi tattici da parte delle forze armate russe. Sono emerse prove fotografiche di avanzamenti negli edifici di Glushkovka, Kurilovka e Kurylivka-1.

Nel settore di Slov”jans’k, le forze armate russe stanno avanzando a sud della conquistata Rai-Oleksandrivka e sui fianchi. Il fronte si è ampliato.

L’assalto su larga scala a Kostjantynivka si sta avvicinando a una conclusione in favore dei russi. Le forze armate ucraine stanno lanciando molteplici attacchi sulla città. Secondo le stime ucraine, solo pochi quartieri all’ingresso nord-occidentale della città rimangono sotto il controllo ucraino o nella zona grigia. On line immaginerei prigionieri ucraini.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, le unità del gruppo di forze Vostok hanno preso delle roccaforti lungo la linea Velyka Oleksandrivka.

Nella regione orientale di Zaporižžja, i gruppi d’assalto del gruppo di forze Vostok hanno continuato a penetrare le difese nemiche a ovest di Vozdvyzhivka.

Nella regione di Kherson, danni a infrastrutture e proprietà sono stati registrati in 14 aree popolate della regione a seguito di attacchi.

Graziella Giangiulio

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