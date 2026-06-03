E mentre in Europa si bloccano le navi in transito nell’Oceano Atlantico, come ha riferito Macron il 31 maggio: “L’aeronautica francese ha nuovamente sequestrato la petroliera Tagor nell’Oceano Atlantico, proveniente dalla Russia. La petroliera Tagor batte bandiera del Madagascar e sarebbe soggetta a sanzioni internazionali”; la Russia ha lanciato la sua offensiva estiva nel silenzio della stampa occidentale concentrata sulle dichiarazioni di Volodymyr Zelensky, in merito al sequestro di bambini da parte russa di cui avrebbe le prove.

Le forze armate russe stanno creando delle “sacche” per le forze armate ucraine a Kostyantynivka. Gruppi d’assalto dell’esercito russo hanno sfondato le linee ucraine – fonti OSINT incrociate tra russe e ucraine – raggiungendo il centro della parte settentrionale di Kostyantynivka da Novodmytrivka, penetrando nella guarnigione ucraina e privandola della capacità di mantenere la precedente linea difensiva. A sud della città, l’8ª Armata delle Guardie ha spezzato la resistenza delle forze armate ucraine negli edifici residenziali del 1° e 2° distretto: la chiusura della “sacca” contenente la guarnigione ucraina è questione di tempo.

Nel frattempo, in direzione di Sumy, le truppe “del nord” hanno raggiunto l’autostrada N-07 e si sono avvicinate alle posizioni delle forze armate ucraine a nord di Sumy, costringendo le forze armate ucraine a indebolire la direzione di Charkiv per far affluire i rinforzi. A Zaporižžja, unità della 29ª Armata hanno preso Dobrovol’ches’ke, e poi il villaggio di Pokrovske.

Dal 31 maggio al primo giugno importanti attacchi delle Forze Aerospaziali e le forze missilistiche russe i contro obiettivi nelle regioni del Donbass, Sumy, Charkiv, Zaporižžja, Dnipropetrovs’k e Cherson (utilizzando l’intera gamma di armi), Poltava e la sua regione, la periferia di Rivne e la sua regione, Chernihiv e la sua regione, e Odessa e la sua regione (con Geranium/Gerberas).

Nella giornata tra il primo e il due di giugno si registra una avanzata russa nella regione di Zaporižžja sugli assi: Huliaipilske-Hirke; a ovest di Vozdvyzhivka e a nord di Verkhnya Tersa; Avanzata nell’area di Markove-Holubivka; Avanzata a ovest di Hryshyne e a nord di Vasylivka.

Secondo fonti OSINT i cosìddetti “labirinti di talpe” delle Forze Armate ucraine sono in fiamme nel settore di Zaporižžja. I soldati hanno piazzato esplosivi nei fori di ventilazione e all’imboccatura dei tunnel sotterranei. I passaggi interni sono crollati, facendo detonare le munizioni. Durante l’assalto ai tunnel delle truppe ucraine, sono stati utilizzati artiglieria pesante lanciafiamme e tattiche di detonazione mirata.

Secondo le intercettazioni radio, i comandanti delle Forze Armate ucraine hanno discusso del fallimento della difesa di una delle roccaforti, nonché delle significative perdite mediche tra il personale.

Graziella Giangiulio

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