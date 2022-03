UKRAINERUSSIAWAR. Parte l’operazione israeliana di soccorso agli sfollati ucraini

Il governo di Israele ha approvato oggi l’invio di un ospedale da campo in Ucraina per curare i rifugiati nell’ovest del paese. La missione umanitaria Shining Star (in ebraico, Kochav Meir) ha lo scopo di assistere i rifugiati che arrivano nell’Ucraina occidentale. L’ospedale dovrebbe essere attivo per circa un mese.

L’operazione sarà gestito dal ministero degli Esteri e dal ministero della Sanità e sarà gestito dallo Sheba Medical Center, dallo Schneider Children’s Medical Center del Clalit Health Fund e da una delegazione di personale medico e infermieristico di tutto il sistema sanitario. Il costo della creazione e del funzionamento dell’ospedale per il periodo menzionato sarà di circa 21 milioni di shekel, che saranno finanziati dall’Ufficio del primo Ministro, dal ministero degli Esteri e dal ministero della Sanità, con l’assistenza della Schusterman Family Philanthropies, che contribuisce a progetti nazionali e sociali in Israele, e The Joint.

L’ospedale fornirà cure ai rifugiati e includerà un pronto soccorso, una sala parto e reparti per il trattamento di uomini, donne e bambini. Le capacità di imaging e di laboratorio (X-Ray) saranno portate, e saranno usate tecnologie di telemedicina con lo Sheba Medical Center in Israele.

L’operazione, Shining Star (Kochav Meir) è intitolata all’ex primo ministro Golda Meir, che era nata in Ucraina e che ha fondato Mashav, l’Agenzia dello Stato di Israele per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Parlando dell’ospedale da campo proposto all’inizio di marzo, il ministro della Salute Nitzan Horowitz (foto piccola) ha detto che “sarà gestito da civili; i preparativi sono in corso al ministero della salute”. In un’intervista rilasciata a KAN Reshet B, ha aggiunto che “ci sono molti volontari, professionisti medici e medici che vogliono andare”, riporta Jerusalem Post.

Il governo israeliano ha lavorato per fornire aiuti umanitari e sostegno in Ucraina, mentre si occupa dei rifugiati in arrivo dall’Europa orientale. I volontari israeliani di United Hatzalah sono sparsi lungo diversi confini ucraini, per assistere i rifugiati. Israele si è preparato ad assorbire centomila ucraini secondo la Legge del Ritorno, che permette a chiunque abbia almeno un avo ebreo di immigrare in Israele. Il ministro dell’Interno Ayelet Shaked ha annunciato che il governo permetterà agli ucraini con un parente in Israele di entrare nel paese, segnando un improvviso cambiamento nella politica dello stato.

Anna Lotti