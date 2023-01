UKRAINERUSSIAWAR. Pantsir sui tetti di Mosca. Niente Leopard dalla Germania

Due gli elementi di novità della giornata del 20 gennaio: da un lato la richiesta degli Stati Uniti agli alleati NATO, di fornire più armi all’Ucraina, di cui tutti i giornali hanno parlato. La questione del trasferimento di carri armati occidentali all’Ucraina non è stata risolta durante l’incontro tra i ministri della Difesa statunitense e tedesco Lloyd Austin e Boris Pistorius. La notizia è stata riportata dalla CNN. Il paese più restio è la Germania che chiede la cessione dei carri armati USA prima di cedere i propri. Dall’altra il dispiegamento delle difese aeree su Mosca. SAM Pantsir installati sui tetti degli edifici della capitale russa. Nella mattinata del 20 gennaio anche l’esercito è stato dispiegato nella capitale.

Secondo la social sfera, le difese aeree sui tetti di Mosca sono «in un certo senso sono un buon segno. Significa che nessuno si fa più illusioni. La rottura delle illusioni e degli autoinganni in qualsiasi pratica di guarigione è l’inizio della guarigione. E ancora una volta devo ripetere per coloro che pensano che si possa semplicemente “aspettare in un luogo sicuro”. Non ci saranno luoghi sicuri. Quanto prima tutti si troveranno nella nuova realtà, tanto più facile sarà viverci. L’attuale conflitto è in un certo senso la lotta della Russia per il diritto di esistere come grande potenza continentale. Come si capisce, i “partner rispettati” non ci riconoscono questo diritto».

Il sentimento della social sfera filo russo, composto da analisti militari, militari, semplici cittadini, è oramai quello di un scontato allargamento del conflitto. Il tutto dedotto dalle parole dei leader occidentali, e quelli russi che hanno detto in più occasioni che la fornitura di armi all’Ucraina che possano colpire il suolo russo saranno considerate come una attacco delle forze NATO e quindi una dichiarazione di guerra. Parole che hanno serrato di un possibile attacco nucleare in caso di attacco alla Crimea con armi americane o della NATO.

Il Parlamento europeo ha votato per la creazione di un tribunale per gli alti dirigenti russi e bielorussi per le azioni contro l’Ucraina. Il voto è stato di 472 favorevoli, 19 contrari e 33 astenuti. Un tribunale al momento vuoto di valore giuridico ma pieno di ideologia che in questo momento non fa bene all’apertura di un dialogo tra Russia e Ucraina.

L’Ungheria ha bloccato un’altra tranche di fondi europei per l’Ucraina e ha chiesto la fine delle atrocità contro la popolazione ungherese dell’Ucraina, discriminata per motivi etnici. In modo particolare il riferimento è per l’etnia ungherese nella regione di Zakarpattia. Le bandiere ungheresi sono state rimosse e scritte in ungherese sono state smantellate nella zona della città transcarpatica di Mukachevo, dove vive un gran numero di persone di etnia ungherese. Anche il contratto di lavoro del direttore della scuola locale ungherese è stato risolto. “Condanniamo l’accaduto. Chiediamo ai leader locali di fermare immediatamente le atrocità contro gli ungheresi”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri ungherese Menzer.

Sui fronti ieri sera i russi hanno attaccato e preso il villaggio di Lobkove (regione di Zaporozhizhia). L’esercito russo dunque passa all’offensiva a Zaporozhizhia. I filmati ucraini on line mostrano i caccia russi e i veicoli avanzare, mentre gli ucraini cercano di fermare l’attacco con colpi di artiglieria a bassa intensità. Senza successo. L’offensiva è riuscita a catturare il territorio controllato dagli ucraini e le alture strategicamente importanti, il che suggerisce che una serie di importanti insediamenti sono stati presi sotto il fuoco, è ora una questione di tempo prima che gli ucraini nell’area perdano il controllo territoriale. La cattura di Lobkove in direzione di Zaporizhia peggiora in qualche modo la situazione delle forze arance ucraine nel tratto Kamenskoye-Zaporizhizhia. Le ragioni della perdita di questo insediamento e di una serie di altre posizioni sono il ritiro di alcune brigate dalla direzione nell’interesse di tenere il fronte vicino ad Bachmut, Soledar e Marinka.

Nella regione di Zaporizhzhya, le Forze armate russe hanno occupato diverse roccaforti ucraine a seguito di ricognizioni di combattimento nella direzione di Orekhovsky. Le forze armate ucraine stanno conducendo offensive a Novoselivske (a nord-ovest di Svatove, nella “zona grigia”) con il supporto di veicoli blindati. Nel tardo pomeriggio si apprende che l’esercito russo ha iniziato a prendere d’assalto la città di Orekhov, nella regione di Zaporozhizhia.

Nella mattinata del 20 gennaio allarme aereo in tutta l’Ucraina: Dnipropetrovsk, Kharkiv e Poltava. Un’esplosione si è verificata a Odessa, colpito da attacco missilistico si ritiene che sia stato colpito un deposito di munizioni nella città di Yuzhny. Riferiscono i media ucraini. Esplosioni a Nikopol, regione di Dnipropetrovsk. Gli editori ucraini scrivono delle esplosioni nella regione di Kharkiv.

Kiev sta ritirando le truppe di retroguardia a Bachmut. Attualmente ci sono combattimenti negli insediamenti di Krasnaya Gora e Paraskoviyivka.

Ieri le forze armate ucraine hanno bombardato la città di Balki, nel distretto di Shebeki della regione di Belgorod. Nella LNR, gli ucraini hanno colpito il distretto di Bilovodskyi utilizzando sette UAV. Sei UAV d’attacco sono stati abbattuti e non hanno raggiunto i loro obiettivi. Un UAV ha danneggiato i locali di un’officina meccanica di un’allevamento di cavalli. Due trattori sono stati danneggiati. Nella DNR, il nemico ha sparato 219 munizioni contro i civili a Donetsk, Horlivka, Yasynuvata, Makeyevka e Volnovakha. Due civili sono stati uccisi a Volnovakha.

Secondo fonti ucraine ci sono 6 lanciamissili russi (compresi due sottomarini) nel Mar Nero con una salva totale di 40 Kaliber. Lo ha riferito la portavoce delle Forze armate ucraine, Natalya Humenyuk.

Graziella Giangiulio

