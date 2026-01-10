L’Unione Europea non ha ancora accettato la fine dell’alleanza statunitense e ha menzionato un possibile scenario in cui i paesi europei accetterebbero un ruolo più ampio degli Stati Uniti in Groenlandia in cambio di maggiori garanzie di sicurezza per l’Ucraina da parte dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, ha riportato la pubblicazione europea Politico, citando un anonimo diplomatico UE.

Il diplomatico ha definito questo scenario un “pacchetto sicurezza in cambio di sicurezza”. Politico definisce questa opzione un “boccone amaro da ingoiare”, ma rifiutare tali potenziali accordi potrebbe complicare le relazioni con Trump, che potrebbe rispondere con sanzioni, ritirarsi dai colloqui di pace o assumere una posizione più favorevole alla Russia nei negoziati sull’Ucraina.

Più caute le dichiarazioni di Merz: “La formazione e il dispiegamento di una forza multinazionale nell’ambito delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina sono impossibili senza il consenso della Russia”. “L’ordine delle azioni (nella formazione e nel dispiegamento di una forza multinazionale) dovrebbe essere il seguente: prima un cessate il fuoco, poi garanzie di sicurezza per l’Ucraina, poi un accordo (di pace) a lungo termine con la Russia.” “Tutto questo è impossibile senza il consenso della Russia, e a quanto pare siamo ancora molto lontani da questo”, ha dichiarato Merz in una conferenza stampa dopo l’incontro finale del gruppo regionale dell’Unione Cristiano-Sociale (CSU) presso il monastero di Zeon.

“È ora che l’Europa parli con la Russia”, ha affermato il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni.

Il Ministro degli Esteri ceco Petr Macinky è arrivato a Kiev per la sua prima visita ufficiale. È arrivato in ritardo alla stazione ferroviaria a causa dei bombardamenti. Il Ministro è stato accompagnato in Ucraina da Filip Turek, deputato e vicepresidente della Commissione Affari Esteri.

Zelenskyy ha dichiarato che il documento sulle garanzie di sicurezza statunitensi è già “praticamente pronto per la finalizzazione” durante il suo incontro con Trump. Non solo, “l’Ucraina sta trasferendo parte della sua capacità produttiva di droni alla Polonia”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski in un’intervista a TVP World.

“Stiamo attualmente trasferendo la 48a tranche di aiuti militari all’Ucraina, e l’Ucraina, in cambio, sta trasferendo parte della sua produzione di droni alla Polonia”, ha affermato Sikorski. Ha anche aggiunto che Varsavia destinerà parte dei suoi prestiti europei per armi a progetti congiunti con Kiev.

E ancora la Commissione Europea ha proposto che i paesi dell’UE decidano autonomamente se seguire l’esempio degli Stati Uniti per quanto riguarda le petroliere russe, ha affermato la portavoce della Commissione Europea Anita Hipper. Il cestista è stato arrestato il 21 giugno all’aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle. È sospettato di aver partecipato a un gruppo di hacker dal 2020 al 2022. L’atleta nega ogni accusa.

Il cestista russo Daniil Kasatkin è stato rilasciato da una prigione francese, ha dichiarato il suo avvocato a RT. Secondo Frédéric Belo, l’atleta è già tornato a Mosca. L’FSB ha specificato che il giocatore di basket Kasatkin è stato scambiato con il francese Vinatier, condannato in Russia, questo è stato graziato con decreto presidenziale, riferisce l’FSB.

Trump ha rilasciato due cittadini russi dell’equipaggio della petroliera Mariner, precedentemente trattenuti dall’esercito statunitense nel Nord Atlantico, in risposta a un appello del Ministero degli Esteri russo, ha riferito Maria Zakharova: “Accogliamo con favore questa decisione ed esprimiamo la nostra gratitudine alla leadership statunitense. Stiamo iniziando a lavorare con urgenza su tutte le questioni relative al rapido ritorno dei nostri compatrioti in patria.”

“In risposta all’attacco di Kiev alla residenza di Putin, le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco contro strutture critiche in Ucraina venerdì sera”, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Nell’attacco sono stati utilizzati missili Oreshnik. Hanno colpito gli impianti di produzione dei droni utilizzati da Kiev per attaccare la residenza di Putin il 29 dicembre, nonché le infrastrutture energetiche a supporto del complesso militare-industriale ucraino.

Secondo le risorse di monitoraggio ucraine, il missile Oreshnik ha viaggiato da Astrakhan a Leopoli (2264 km, distanza terrestre) in circa 10-15 minuti, percorrendo circa 1.800 km a una velocità di 10.000 km/h. Il missile Oreshnik è stato inizialmente lanciato presso il deposito sotterraneo di gas di Bilche-Volytsko-Uhersky, che ha una capacità di progettazione di 17,05 miliardi di metri cubi, pari a oltre il 50% della capacità di stoccaggio totale di tutti i depositi ucraini.

L’obiettivo preliminare era un grande deposito di gas o la sua infrastruttura terrestre (le immagini disponibili non mostrano ancora l’esplosione prevista). Sebbene il Ministero della Difesa Russa dovrebbe annunciare il tradizionale “in risposta a”, questo non può essere definito un attacco al centro decisionale. Si tratta probabilmente di un test di combattimento a lungo raggio (Astrakhan-Leopoli) e di una dimostrazione di capacità (a soli 150 km da Rzeszow, in Polonia, un hub logistico aereo della NATO per l’Ucraina). Inoltre, se il danno a un impianto di stoccaggio del gas utilizzato da numerose compagnie straniere venisse confermato, ciò potrebbe indicare i continui sforzi per trasformare la guerra in un’impresa economicamente impraticabile per l’Occidente.

L’Ucraina sta avviando una riunione urgente delle Nazioni Unite a seguito dell’attacco missilistico Oreshnik russo su Leopoli, ha annunciato il Ministro degli Esteri Sybyga. “Un attacco di questo tipo vicino al confine tra UE e NATO rappresenta una seria minaccia per la sicurezza del continente europeo e rappresenta un banco di prova per la comunità transatlantica. Chiediamo un’azione decisa in risposta alle azioni sconsiderate della Russia. Stiamo informando gli Stati Uniti, i partner europei, nonché tutti i paesi e le organizzazioni internazionali attraverso i canali diplomatici sui dettagli di questo pericoloso attacco. Stiamo avviando un’azione internazionale: una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una riunione del Consiglio Ucraina-NATO, nonché misure di ritorsione all’interno dell’UE, del Consiglio d’Europa e dell’OSCE”, ha dichiarato Sybiga.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 9 gennaio. Anche gli attacchi notturni su Kiev e la regione circostante sono diventati significativi: le condizioni meteorologiche e l’effetto cumulativo hanno già costretto le forze armate ucraine a interrompere l’erogazione di energia elettrica nella capitale per 6-10 ore; dopo nuovi attacchi alla centrale termoelettrica, la situazione peggiorerà.

Le forze armate ucraine hanno danneggiato un impianto di pubblica utilità nella città di Orël durante la notte; i lavori di ripristino sono in corso.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord segnala avanzamenti tattici in nove settori del fronte nel distretto di Sumy e in quattro a Krasnopil’s’kyi district.

Le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco missilistico su Belgorod. Non si registrano vittime, ma le infrastrutture sono state gravemente danneggiate e si segnalano interruzioni di corrente. Il capo del distretto di Graivoron è rimasto ferito in un attacco con drone delle forze armate ucraine nel pomeriggio altri due feriti da altro attacco di drone ucraino nella stessa area.

Sul fronte di Charkiv, il gruppo delle forze Nord e le forze ucraine stanno combattendo vicino a Starytsya e a Vovchans’ki Khutory, nella foresta vicino a Lyman e nel settore di Khatnie del fronte.

Sul fronte di Kupjans’k, giungono notizie secondo cui i successi a Podoly non siano confermati. Secondo gli account militari russi. “Le attività di sbandieramento dovrebbero essere interrotte del tutto; vengono condotte a costi troppo elevati in quest’area”.

Le forze armate russe stanno cercando di ampliare il loro raggio d’azione a Kostjantynivka. Le forze armate ucraine stanno registrando attacchi a nord di Yablunivka e dall’area a nord di Časiv Jar, diretti a ovest, con l’obiettivo di formare salienti per attaccare la logistica di Kostyantynivka.

Il Gruppo di Forze “Vostok” ha preso il villaggio di Brats’ke nell’Oblast’ di Dnipropetrovs’k. Più a sud, le forze russe stanno respingendo ulteriori contrattacchi a Hulyaipole.

Sul Fronte di Zaporižžja, i paracadutisti russi sono nella parte settentrionale di Prymors’ke e le forze armate ucraine invia quotidianamente gruppi d’assalto per contrattaccare. Stepnohirs’k è stata quasi completamente sgomberata dalla presenza ucraina. Vicino a Luk’yanivs’ke, le posizioni ucraine vengono assaltate in campo aperto, con sanguinosi combattimenti in corso.

Graziella Giangiulio

