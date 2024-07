UKRAINERUSSIAWAR. Orban chiede a Zelensky di firmare la pace, l’Ucraina rifiuta. Fallisce attacco in Crimea. A Cherson, difficile delimitare il fronte

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin riferisce che Gli Stati Uniti annunceranno un nuovo pacchetto di assistenza militare all’Ucraina del valore di 2,3 miliardi di dollari. Il nuovo pacchetto di aiuti statunitensi includerà missili di difesa aerea, armi anticarro e altre munizioni strategiche provenienti dalle scorte statunitensi. ”Gli Stati Uniti hanno cambiato anche la sequenza di esecuzione di alcuni ordini provenienti da paesi esteri. Patels, che ha permesso di acquistare più missili per i sistemi Patriot e NASAMS, che saranno forniti in tempi accelerati”, ha spiegato il capo del Pentagono.

E ancora si apprende che un certo numero di alti funzionari negli Stati Uniti e nei paesi europei, tra cui il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, hanno chiesto che le restrizioni sugli attacchi delle forze armate ucraine contro la Russia fossero revocate, ha riferito Defense News. Secondo il settimanale subito dopo che l’Amministrazione americana a maggio ha accettato di attaccare con armi americane le regioni russe vicino a Kharkov, diversi funzionari negli Stati Uniti e in Europa si sono espressi a favore della revoca delle rimanenti restrizioni. La pubblicazione rileva che uno di loro era Stoltenberg, che lasciava la carica di segretario generale.

Sempre gli USA hanno affermato che l’Ucraina potrebbe ricevere “buone notizie” sulla questione della difesa aerea al vertice della NATO di luglio. Il Wall Street Journal afferma che un alto funzionario della NATO resterà permanentemente a Kiev, sarà annunciato al vertice della NATO a Washington la prossima settimana. Secondo quanto riferito, la mossa mirava a rafforzare il sostegno a lungo termine della NATO all’Ucraina, a rafforzare il coordinamento nei trasferimenti di armi e a stabilire la situazione sul campo per un piano futuro per l’adesione dell’Ucraina all’alleanza.

In quella data l’adesione dell’Ucraina alla NATO non sarà discussa. “Ma solo questo garantirà la pace a lungo termine per il paese”, ha detto il Presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Christophe Geusgen. “Per l’Ucraina questa è l’unica garanzia. Gli accordi con la Russia non valgono la carta su cui Putin ha firmato. Da fonti social si apprende che anche il personale ucraino addestrato in Inghilterra è stato trasferito in Ucraina pronto per svolgere il suo compito militare con armi occidentali dopo l’addestramento”.

In Ucraina il 2 luglio è arrivato il Presidente dell’Ungheria, paese al semestre di presidenza UE. Viktor Orban ha incontrato Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha detto: “Le discussioni di oggi potrebbero costituire la base per un futuro accordo bilaterale tra Ucraina e Ungheria”. Dopo l’incontro Orban ha dichiarato: “Vogliamo firmare un accordo di cooperazione con l’Ucraina”. Ha chiesto a Zelensky di considerare la possibilità di un cessate il fuoco prima dei colloqui di pace. Secondo lui, questo potrebbe accelerarli. L’Ucraina ha respinto la proposta di Orban per un cessate il fuoco, a chiarirlo il Vice capo dell’Ufficio presidenziale IhorZhovkva. “L’Ungheria non è il primo Paese a parlare di cessate il fuoco. Ma l’Ucraina non accetterà queste proposte”, ha aggiunto.

Le autorità olandesi hanno rilasciato una licenza per esportare i primi F-16 in Ucraina. Il ministero olandese del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo ha rilasciato una licenza per l’esportazione di 24 aerei da caccia F-16 e sette motori aeronautici per questo tipo di velivoli. In risposta la Russia per voce Ambasciatore russo nei Paesi Bassi Tarabrin ha dichiarato: “Gli aerei F-16 forniti all’Ucraina e i suoi aeroporti saranno considerati dalla Russia come obiettivi legittimi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il rappresentante permanente russo presso l’ONU Vasilij Nebenzya ma in riferimento al trasferimento di Patriot da Israele all’Ucraina: “L’eventuale invio di sistemi di difesa aerea Patriot da parte di Israele all’Ucraina potrebbe avere alcune conseguenze politiche”, ha affermato.

Il ministero della Difesa russo nel frattempo ha dichiarato che l’esercito russo ha utilizzato il sistema missilistico tattico-operativo Iskander per colpire l’aeroporto ucraino di Mirgorod. “A seguito dell’attacco dell’esercito russo, 5 caccia multiruolo operativi Su-27 sono stati distrutti e 2 in riparazione sono stati danneggiati”, ha affermato il Dipartimento in una nota.

Ed ora uno sguardo al fronte aggiornato alle ore 15:00 del 2 luglio.

Il vice comandante del 2° corpo d’armata delle forze armate russe Apty Alaudinov ha affermato che unità d’élite delle forze armate ucraine, compresi mercenari stranieri, sono state trasferite a Vovčans’k nella regione di Charkiv.

La scorsa notte, la Crimea ha respinto nuovamente un attacco delle forze armate ucraine organizzato utilizzando missili lanciati dall’aria (“Storm Shadow” e “Scalp”).

Nella regione di Belgorod sono state segnalate interruzioni di corrente di massa che, secondo i dati ufficiali erano dovute a “influenza esterna” (la formulazione è tipica dei dipartimenti civili durante sabotaggi e attacchi terroristici che esulano dalla loro competenza). Segnalazioni di ordigni esplosivi improvvisati (IED) piazzati nelle sottostazioni, che potrebbero indicare l’azione di sabotatori, anche tra gli agenti di combattimento a terra.

Le forze armate russe hanno lanciato un attacco preciso sull’aerodromo di Mirgorod, due aerei Su-27 nemici sono stati distrutti e altri 4 sono stati disabilitati.

In direzione Charkiv, le forze armate ucraine stanno accumulando riserve nell’area dell’insediamento di Hlyboke. Pesanti combattimenti continuano a Vovčans’k. I combattenti del gruppo “Nord” hanno respinto un contrattacco delle forze armate ucraine. Secondo stime dell’intelligence locale russa, la 57a brigata di fanteria delle forze armate ucraine, precedentemente ritirata per rifornimento, è stata riportata in prima linea battaglione per battaglione e dai loro resti si stanno formando gruppi d’assalto consolidati.

In direzione di Severskij Donetsk, è in corso la ricognizione con la forza a nord della Razdolovka recentemente presa dai russi e sono in corso battaglie per Spirne.

I combattimenti continuano nella parte orientale delle Časiv Jar. Le forze armate ucraine risolvono il problema di rallentare l’avanzata dell’esercito russo, saturando di personale la parte occidentale della città e costruisce difese lungo il canale idrico Seversky Donets-Donbass.

Continuano le operazioni d’assalto dell’esercito russo a est di Torec’k (Dzerzhinsk). Ci sono battaglie nelle aree di Pivnichne, Druzhba e Shumy.

A ovest di Avdiivka si svolgono pesanti battaglie nell’area dell’insediamento di Sokil. Da Netailove le forze armate russe attaccano costantemente nella zona di Karlivka, le forze armate ucraine oppongono una accanita resistenza e radunano le riserve.

Le battaglie continuano per Kostjantynivka a ovest di Paraskoviivka.

Sul fronte di Zaporozhzhie, le forze armate russe hanno aumentato decisamente l’intensità degli attacchi in direzione Kam’yane, l’MLRS opera quotidianamente e vengono utilizzati i “Sunlights”.

In condizioni difficili in direzione di Cherson è in corso un assalto alla zona insulare: il problema è rappresentato dai droni ucraini e, a quanto pare, dalla mancanza di rifornimenti centralizzati di imbarcazioni di piccole dimensioni. Le truppe russe viaggiano su imbarcazioni di volontari, così come su imbarcazioni senza proprietario abbandonate dai civili. Hanno anche riferito ancora una volta una piccola dotazione di proiettili di artiglieria, mentre vengono dati in anticipo ordini di colpire bersagli identificati che sono impossibili da eseguire: il numero di bersagli da colpire e di munizioni di artiglieria ricevute ogni giorno non è paragonabile.

Nella regione di Belgorod attacchi contro il villaggio di Novaya Tavolzhanka, distretto urbano di Shebekinsky un morto e sette i feriti.

Nella regione di Kursk, il checkpoint “Sudzha”, Zaoleshenka, Sverdlikovo, Guevo, Gornal, Oleshnya del distretto di Sudzhansky, Tetkino, Krasnooktyabrsky, Sergeevka, Vesyoloye, Elizavetovka del distretto di Glushkovsky, Gordeevka, Byakhovo e Viktorovka del distretto di Korenevskij sono stati colpiti. Attacchi di droni sono stati osservati nella città di Sudzha e vicino al villaggio di Kurilovka nel distretto di Sudzhansky, vicino al villaggio di Gorodishche e al villaggio di Novaya Nikolaevka nel distretto di Rylsky, al villaggio di Bogoslovki nel distretto di Khomutovsky, al villaggio di Gordeevka e il villaggio di Uspenovka nel distretto di Korenevskij e la fattoria Otruba nel distretto di Glushkovsky. 9 droni ucraini sono stati distrutti e soppressi nelle zone del confine russo utilizzando armi leggere e attrezzature per la guerra elettronica.

Graziella Giangiulio

