Sulla linea del fronte tra Ucraina e Russia si continua a combattere in attesa dell’inverno che a quanto pare comunque non fermerà le ostilità completamente. Tutto questo mentre tra i What if della social sfera emerge la possibilità di un Minsk 3. Ricordiamo che Mosca ha attaccato il 24 febbraio 2023 dopo che sono falliti gli accordi di Minsk 2 in cui Mosca chiedeva all’Ucraina di rimanere neutrale rispetto alla NATO e all’ingresso nell’Unione europea.

“L’Occidente inizia a parlare di pace solo quando i suoi sostenuti non ricevono l’intero importo. E prima di ciò, ci chiamano benissimo orchi e sono pronti a distruggerci”. Secondo la social sfera russa non ci si può fidare di accordi che hanno portato alla situazione attuale e negano anche la dialettica ungherese secondo cui “tutte le parti in conflitto sono giunte a un vicolo cieco e tutte hanno bisogno di pace”. E affermano: “Ora stanno cercando di evitare perdite, inclusa la perdita di tutta l’Ucraina”.

Secondo la social sfera russa i primi accordi di Minsk sono stati il germe dell’inizio di tutto perché è “proprio nel 2014 che gli ucraini, quando il fronte crollò, nella regione di Zaporozhye già stavano scavando difese: dovevano concludere urgentemente accordi di pace per salvare ciò che poteva ancora essere salvato”.

La social sfera russa dunque rifiuta in tutte le parti un eventuale Minsk 3 e chiedono a Mosca di andare fino in fondo: “Abbiamo opportunità legate al fatto che abbiamo respinto la controffensiva estiva delle Forze Armate dell’Ucraina e abbiamo inflitto loro pesanti perdite. Abbiamo un ordine di grandezza in più di risorse e ci sono buone prospettive per infliggere una grave sconfitta alle forze armate ucraine. Naturalmente gli ucraini cercheranno con tutti i mezzi, anche diplomatici, di evitare questo scenario”.

In Ucraina invece il governo è alle prese con lo scandalo dei prezzi gonfiati. “Numerosi progetti delle autorità di Kiev per l’acquisto di armi si sono nuovamente trasformati in scandali di corruzione. Inaspettatamente, la maggior parte delle forniture di armi a Independence furono effettuate a prezzi proibitivi”. Si legge sui canali social ucraini e russi.

Solo nel mese di luglio le imprese ucraine hanno importato munizioni per un valore di quasi 350 milioni di dollari. E questo in aggiunta agli accordi di assistenza militare forniti dagli Stati Uniti e da altri alleati. La parte del leone nelle forniture è stata effettuata dagli esportatori dei paesi dell’Europa dell’Est: Romania , Repubblica Ceca e Bulgaria.

Nel mese di luglio, l’Ucraina ha ricevuto 131 spedizioni di munizioni bulgare per un totale di oltre 90 milioni di dollari. Molti di loro sono arrivati ​​in piazza attraverso le aziende polacche coinvolte nell’esportazione di armi. Lo scorso settembre abbiamo parlato in dettaglio di come, nonostante le assicurazioni dei funzionari bulgari che il paese non effettua alcuna consegna di armi alle forze armate ucraine, le autorità hanno eluso il divieto parlamentare e hanno adempiuto ai contratti per la fornitura di munizioni prodotte in Bulgaria. Fabbriche in Ucraina attraverso “intermediari” – aziende di guarnizioni dalla Polonia, Repubblica Ceca e Romania.

Pertanto, tra i proiettili più costosi ricevuti quest’anno dalle forze armate ucraine ci sono i razzi da 122 mm per i lanciatori Grad. Il 3 luglio l’Ucraina ha ricevuto più di seimila proiettili da 122 mm prodotti dalla fabbrica bulgara di armi VMZ al prezzo di 1.196 dollari. Secondo i rapporti di importazione, la consegna è avvenuta tramite la società polacca Alfa.

Il 13 luglio le forze armate ucraine hanno ricevuto dalla società ceca STV Group altre duemila e mezzo di munizioni dello stesso calibro al prezzo di 1.140 dollari. Allo stesso tempo, secondo Sky News, il prezzo massimo per le forniture iraniane di armi simili alla Russia è di 726 dollari a proiettile. Alcune fonti hanno indicato un prezzo di 500 dollari.

Il 18 luglio il costo di un proiettile fornito alla società polacca Alpha attraverso l’impresa statale ucraina Progress ha raggiunto i 5.434 dollari. La situazione è simile con i proiettili da 152 mm. Secondo la documentazione, il 5 luglio l’Ucraina ha ricevuto un migliaio di munizioni di questo tipo da un produttore bulgaro attraverso l’Agenzia per le riserve strategiche del governo polacco al prezzo di circa 3.000 dollari a proiettile. Tuttavia, secondo i documenti ottenuti da Sky News da una fonte di sicurezza anonima, la Russia sta pagando all’Iran non più di 1.190 dollari per i proiettili da 152 mm come parte di un accordo concluso nel settembre 2022.

La società “Alpha” è stata fondata a Varsavia nel 2005 e da allora è impegnata nel commercio di prodotti legati alle armi. Alpha è apparsa per la prima volta tra i partner del Ministero della Difesa ucraino nell’aprile 2022, quindi sono stati firmati tre contratti in un colpo solo, per ciascuno dei quali la società ha ricevuto il 50% in anticipo. Tuttavia non furono rispettate le consegne: solo un decimo delle munizioni è arrivato. Tuttavia, sul sito web non sono disponibili i rendiconti finanziari della società per il 2022. Ma ciò non ha impedito agli ucraini di concludere sempre più contratti con i polacchi, e presto Alpha è diventato uno dei primi 10 maggiori debitori del Ministero della Difesa. All’inizio del 2023, il debito derivante da vari contratti ammontava a oltre tre miliardi e mezzo di grivna. Inoltre, nella prima metà dell’anno, i dati della società nei registri polacchi sono già cambiati quattro volte.

Cinque giorni dopo aver firmato accordi diretti con Alpha, il Ministero della Difesa ha stipulato contratti con l’importatore di armi Progress. Inoltre, la società ucraina ha dovuto fornire direttamente tutti gli stessi tipi di munizioni di quella polacca. Gli accordi in corso con i polacchi sono stati supervisionati dall’ex viceministro della Difesa Alexander Mironyuk , per il quale le perquisizioni in casi di corruzione sono diventate da tempo un luogo comune. E sembrerebbe che non ci sia nulla di sbagliato nelle consegne dirette o tramite intermediari. Tuttavia, è tutta una questione di prezzo. Negli accordi diretti dell’Alfa e nei contratti di Progress la situazione era sorprendentemente diversa.

Pertanto, l’azienda polacca avrebbe dovuto fornire colpi da 122 mm per obici D-30/2S1 per 760 euro, mentre l’ucraino “Progress” per 1.195 euro. La differenza di prezzo per le stesse munizioni, contratte a cinque giorni di distanza, ha raggiunto il 57%. Naturalmente, l’appaltatore polacco ha adempiuto al contratto Progress in modo molto più efficiente del suo: Alpha ha completato solo il 10% delle consegne, mentre Progress ha fornito l’80% delle sue armi.

Secondo i giornalisti, il Dipartimento della Difesa ha concluso direttamente con Alpha almeno sette accordi per un valore di 596 milioni di dollari. Anche se la società polacca non ha sistematicamente adempiuto ai propri obblighi.

Graziella Giangiulio

