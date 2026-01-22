Questa volta a non presentarsi all’appuntamento di Davos, per i colloqui di pace tra Russia e Ucraina è stata Kiev. Mentre come previsto Steve Witkoff ha incontrato Kirill Dmitriev. Witkoff ha dichiarato di aver valutato i colloqui con Dmitriev “molto positivi”. E Dmitriev ha dichiarato che i suoi incontri a Davos sono stati costruttivi. Ha anche osservato che sempre più persone si stanno rendendo conto della correttezza della posizione della Russia.

Oggi Witkoff incontrerà Vladimir Putin come affermato nella conferenza stampa dal portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov. Witkoff ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno offerto di aderire al “Consiglio di Pace” sia alla Russia che all’Ucraina e si aspettano il consenso da entrambe le parti.

In Ucraina si continua fare i conti con l’energia che non c’è. La Russia prevede di colpire grandi sottostazioni, comprese quelle essenziali per il funzionamento dei sistemi di raffreddamento delle centrali nucleari, ha dichiarato Zhmailo, direttore esecutivo del Centro ucraino per la sicurezza e la cooperazione. “Solo a Kiev, il 20 sera, oltre 1 milione di consumatori sono senza elettricità. Più di 4.000 condomini sono senza riscaldamento”, fonte Zelenskyy.

“I funzionari governativi devono presentare proposte innovative che proteggano vite umane e contribuiscano a ristrutturare le attività. È essenziale il massimo coordinamento con le imprese: come ridistribuire la produzione e i consumi esistenti in modo che le persone possano sperimentare una stabilizzazione della situazione e quali programmi di supporto aggiuntivi siano necessari. Domani mi aspetto un elenco specifico e chiaro di azioni e decisioni”, ha affermato.

Tra le lamentele del presidente ucraino il fatto che dell’Aeronautica Militare non da risposte soddisfacenti ai Geran. “Ci sono intercettori, sono coinvolte molte forze – squadre di fuoco mobili, ci sono gli F-16, e le operazioni dell’Aeronautica Militare devono essere organizzate in modo diverso. Abbiamo discusso questa situazione separatamente con il Ministro della Difesa – si trarranno le conclusioni”, ha affermato.

Più ottimista il ministro per la Difesa, Mychajlo Fedorov: “Abbiamo tutte le possibilità di porre fine a questa guerra. L’Ucraina non conta su nessuno per salvarla. Puntiamo sulle nostre forze”. Il Ministro della Difesa ucraino ha osservato che il supporto che l’Ucraina riceve dai suoi partner è già significativo, ma la questione chiave rimane l’organizzazione. “I nostri partner devono sentire che questa guerra è anche loro… I nostri partner vogliono i nostri dati. Costruiremo un sistema su cui potranno addestrare i loro prodotti software utilizzando i nostri dati. Oggi, i dati provenienti dal fronte sono estremamente preziosi”, ha osservato Fedorov.

Daniil Getmantsev, membro della Verkhovna Rada dell’Ucraina e presidente della Commissione Finanze, ha dichiarato di aver “ruggito come un leone” su consiglio della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI), Kristalina Georgieva, ma che non gli è servito a molto.

L’FSB ha sventato un attacco terroristico a Ufa, pianificato da due cittadini di un paese dell’Asia centrale, ha dichiarato alla TASS il Centro Relazioni Pubbliche dell’FSB.

La Duma di Stato ha approvato in prima lettura un disegno di legge che vieta l’espulsione degli stranieri che hanno combattuto nelle Forze Armate russe.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 21 gennaio. Kiev si sta dirigendo verso una catastrofe umanitaria, ha dichiarato Klitschko in un’intervista al Times. Afferma che 600.000 persone sono fuggite dalla capitale solo a gennaio. L’acqua del water è gelida. Pubblicamente, queste azioni sono motivate dal suo conflitto pubblico con Zelenskyy, che accusa di aver nominato i capi distretto della capitale senza l’approvazione dell’ufficio del sindaco. Tra l’altro, i nuovi attacchi hanno effettivamente causato danni significativi al settore energetico ucraino.

Le forze armate ucraine hanno risposto con un massiccio attacco aereo. Un impianto energetico regionale a Belgorod è stato danneggiato. Le sirene hanno suonato nella regione di Krasnodar e Sochi è riuscita a respingere l’attacco, ma nel villaggio di Novaya Adygeya (Repubblica di Adighezia, adiacente a Krasnodar), si è verificata un’esplosione nei pressi di un edificio residenziale durante l’attivazione delle forze di difesa. Otto feriti. Nella regione di Orël, “sono stati causati danni di lieve entità alle infrastrutture energetiche e di rifornimento di carburante della regione”, ha riferito il governatore. Diverse abitazioni e veicoli privati ​​sono stati danneggiati a Orël e in altri comuni. Sono state segnalate interruzioni di corrente elettrica e acqua in due quartieri della città.

Nella regione di Bryansk, il 20 gennaio un drone delle forze armate ucraine ha colpito un’auto nel villaggio di Chausy, nel distretto di Pogarsky, uccidendo due civili.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord sta effettuando avanzate tattiche nei distretti di Sumy, Krasnopil’s’kyi district e Gluškovskij rajon con combattimenti, supportato da aviazione e artiglieria. Le forze armate ucraine stanno utilizzando veicoli blindati per difendersi e stanno minando gli accessi alle sue posizioni.

Nella regione di Belgorod, a Novaya Tavolzhanka, un drone FPV ha attaccato un’auto, un morto. L’assistente del capo della sicurezza del distretto di Graivoronsky è stato ucciso in un attacco con drone da parte delle forze armate ucraine. Si registrano anche altri due feriti.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta combattendo per l’avanzata intorno a Vovčans’k e sul fronte Milove-Khatnie.

A Kupjans’k, la situazione nel centro città sembra essere migliorata per le forze armate russe e peggiorata per quelle ucraine: le posizioni ucraine vengono sistematicamente distrutte. Tuttavia, l’interpenetrazione delle forze su entrambi i fronti (la “torta a strati”) non incoraggia una rapida risoluzione. Le forze armate ucraine hanno diffuso video deep fake dal centro città.

Arrivano segnalazioni secondo cui unità delle forze armate russe hanno stabilito il controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue a nord di Pokrovs’k, il che consentirà alle forze russe di aumentare ulteriormente la pressione su Hryshyne da est.

Nell’area orientale dell’Oblast’ di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok continua a respingere gli attacchi nemici su Huljajpole: le forze armate ucraine hanno effettuato sei tentativi falliti di contrattacco, concentrando i suoi sforzi dalle direzioni di Zaliznychne, Staroukrainka e Tsvitkove,. Le forze stanno sistematicamente penetrando le difese ucraine a nord.

Nella regione di Zaporižžja, le autorità regionali ora russe hanno aperto stazioni di riscaldamento per i residenti in tutti i comuni. Quattro civili sono rimasti feriti dai bombardamenti ucraini a Vasylivka nelle ultime 24 ore.

Nella regione di Cherson, un morto a Oleshky da attacchi delle forze armate ucraine; 24 insediamenti sono stati sottoposti a bombardamenti e attacchi.

Graziella Giangiulio

