Le autorità regionali filorusse confermano l’attacco di un drone nemico alla centrale nucleare di Zaporizhzhya. Nella zona si è visto del fumo nero e denso e alcuni residenti hanno sentito dei colpi di mitragliatrice. La centrale nucleare di Zaporizhzhya non è stata danneggiata e funziona normalmente. L’attacco alla centrale sembra essere stato effettuato con droni kamikaze. On line sono stati pubblicati dei filmati dall’area della centrale nucleare di Zaporizhzhya, attaccata il 20 luglio da tre UAV ucraini.

La testata RIA Novosti ha intervistato un rappresentante dell’amministrazione della regione. «Le forze ucraine hanno attaccato la centrale nucleare di Zaporizhzhia» ha spiegato Volodymyr Rogov, membro del Consiglio principale della regione di Zaporizhzhia che ha aggiunto: «La parte del reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia non è stata danneggiata dall’attacco dei droni ucraini. Ma il fatto stesso del bombardamento è mostruoso. Lo Stato terrorista, (l’Ucraina ndr)» ha continuato il funzionario, «deve essere fermato prima che segni un disastro per i territori liberati o per l’intera regione dell’Europa orientale».

L’attacco non è il primo del genere: 11 dipendenti della centrale sono rimasti feriti durante un attacco lo scorso lunedì.

Un’altra fonte social informa che l’Ucraina, con droni kamikaze statunitensi, ha attaccato la centrale nucleare di Energodar: «Il comando delle forze armate ucraine ha dato l’ordine di attaccare un impianto nucleare nella regione di Zaporozhye». Secondo l’amministrazione della città, le esplosioni non hanno causato gravi danni all’impianto, ma gli attacchi alla struttura continuano.

Finora sono stati segnalati tre droni kamikaze. I carichi utili dei droni ucraini erano costituiti in via preliminare da diversi chilogrammi di TNT.

Va notato che gli Stati Uniti hanno recentemente fornito a Kiev un gran numero di droni kamikaze per attaccare le strutture a terra.

Graziella Giangiulio