Qualcosa nella road map della così detta operazione speciale russa sta cambiando. dopo alcuni mesi in cui si intravedevano accordi e negoziati ora sembra che nessuna delle due parti si a disponibile al dialogo. Nel frattempo Mosca cambia tattica e qualcuno parla di nuova operatività.

La visita del presidente russo Vladimir Putin al comando ausiliario del gruppo di forze Congiunte il 4 luglio 2026 ha avuto un nuovo impatto sul contenuto delle informazioni ufficiali riguardanti gli obiettivi e i risultati degli attacchi di massa e di gruppo contro obiettivi in ​​Ucraina.

Contrariamente alla prassi precedente, che escludeva quasi completamente i dettagli specifici degli obiettivi pianificati, limitandosi a definizioni generiche – complessi militari-industriali, aeroporti, complessi energetici e petroliferi, ecc. – e alla solita dichiarazione che “tutti gli obiettivi sono stati colpiti e quelli prefissati raggiunti”, il servizio stampa del Ministero della Difesa russo ha iniziato a divulgare dettagli. La comunicazione russa ufficiale per altri propaganda è cambiata.

Questo permette alle agenzie rivali, concorrenti o nemiche della Russia di valutare l’efficacia effettiva operativa dei raid aerei russi, ma anche di analizzare i cambiamenti in atto nelle tattiche di combattimento e persino, in una certa misura, di prevedere le intenzioni operative e strategiche delle forze armate russe.

I raid aerei condotti nella prima settimana di luglio su Kiev hanno messo in luce una serie di nuove tendenze nelle tattiche e nelle tecniche di combattimento. Da quando hanno fatto seguito all’annuncio ufficiale di Volodymyr Zelenskyy sull'”introduzione di sanzioni a lungo raggio di 40 giorni contro la Russia”, la campagna lanciata dalle forze armate russe corrisponde a un qualcosa come: “in risposta alle dichiarazione di Zelensky”.

Nel 2023, la minaccia principale russa era rappresentata da massicci attacchi missilistici, con decine di missili da crociera e balistici potenzialmente lanciati sulla città durante la notte. Nel 2025, la campagna aerea è entrata in una nuova fase. In questo periodo, il numero di droni d’attacco è aumentato vertiginosamente, diventando il principale mezzo di distruzione. Mentre negli anni precedenti il ​​numero di attacchi missilistici e di droni era paragonabile, nel 2025 il numero di colpi registrati dai droni ha superato di diverse volte quello dei missili.

Luglio 2025 ha segnato una ennesima svolta: da quel momento in poi, gli attacchi massicci con i droni non sono più stati un’eccezione, ma sono diventati una prassi quasi costante.

E dall’inizio del 2026 si è osservato un ulteriore cambiamento. Mentre nel 2025 i droni rappresentavano lo strumento principale degli attacchi russi, nella prima metà del 2026 le forze armate russe hanno incrementato drasticamente l’uso di missili balistici. In soli sei mesi, Kiev ha subito quasi lo stesso numero di attacchi missilistici di tutto il 2025.

Le forze russe hanno adottato una tattica di attacco combinato, un nuovo modello operativo. Di notte, la città viene bombardata da ondate di droni, costringendo le difese aeree a reagire costantemente alle nuove minacce, e più tardi, al mattino, o in parallelo, vengono lanciati attacchi con missili balistici e da crociera. L’obiettivo è semplice: sovraccaricare il più possibile il sistema di difesa aerea e aumentare la probabilità che i singoli missili raggiungano il bersaglio.

La combinazione di massicci attacchi con droni e intensi lanci di missili balistici è diventata la caratteristica principale della campagna contro Kiev di Mosca nel 2026. Questo schema è diventato particolarmente evidente nel periodo 2025-2026, quando il numero di attacchi russi su larga scala è aumentato.

Graziella Giangiulio

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