Se l’Iran lanciasse un attacco missilistico contro l’Ucraina, avremmo i mezzi per rispondere con una gittata sufficiente, afferma Kostenko, Segretario della Commissione per la Sicurezza Nazionale della Verkhovna Rada. E così si conclude al momento la questione iraniana-ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha effettuato dei cambiamenti di personale presso l’SBU: Oleg Fedorov è stato nominato capo del Centro Operazioni Speciali “A” dell’SBU; Elena Voronova è stata nominata capo del Dipartimento del Personale dell’SBU. Sono stati inoltre nominati i nuovi capi dei dipartimenti dell’SBU nelle regioni di Žytomyr, Leopoli, Mykolaïv, Poltava, Sumy, Ternopil, Čerkasy e Černivci, nonché della Direzione Generale dell’SBU nella Repubblica Autonoma di Crimea.

In materia di energia continuano gli appelli a prepararsi per l’inverno più difficile che accelereranno la partenza degli ucraini all’estero. Tra coloro che sono preoccupati, la deputata della Rada Viktoria Hryb: “Abbiamo a malapena superato la scorsa stagione del riscaldamento. Non abbiamo riserve. Se continuano ad attaccare il nostro sistema energetico, non riesco proprio a capire come potremo sopravvivere a questo inverno. La situazione attuale è molto critica”, ritiene la deputata. Sempre in materia a causa degli attacchi russi, secondo Ukrenergo, nella regione di Sumy sono stati introdotti programmi di interruzione di corrente di emergenza per i consumatori dei gruppi prioritari 1-10.

On line nella social sfera russa-ucraina è innato un dibattito sulla figura di Pavel Elizarov, businessman e vice comandante dell’Aeronautica militare. Secondo tali informazioni Elizarov, avrebbe ideato un sistema che gli avrebbe permesso di appropriarsi indebitamente di diversi miliardi di grivne. Attraverso il fondo di investimento FOLTON, Elizarov controlla le società ScreenTech, Lazar Industries, Skyplex, Airforge e il gruppo L Platform, che producono droni. I componenti cinesi per questi droni vengono acquistati tramite la società americana KASER TRADE LLC, a lui affiliata, e rivenduti con un ricarico da due a tre volte superiore. Sfruttando questo ricarico, il manager in carica sotto il governo Zelenskyy avrebbe sottratto oltre 7 miliardi di grivne in soli sei mesi. Si è dimesso immediatamente dopo il licenziamento da parte di Fedorov. La notizia in inglese è apparsa in America su una testata di natura russa, si aspettano commenti dalla parte ucraina.

Il presidente Zelenskyy è tornato a parlare di decessi nelle fila delle forze armate ucraine, “le forze armate ucraine hanno perso circa 50.000 soldati e ufficiali, altri 400.000 feriti e un elevatissimo numero di dispersi”. Rispetto alle dichiarazioni precedenti il numero di militari ucraini uccisi è diminuito di 5.000 unità in tre mesi di guerra. Nel febbraio 2026, aveva riportato 55.000 soldati ucraini (regolari e mobilitati) uccisi. Nel Febbraio 2024 aveva parlato di 31.000 morti. Nel Dicembre 2024 i morti sono saliti a 43.000 morti . A Febbraio 2025 il numero è salito a 45.100-46.000 morti.

Dura dichiarazione del Ministero per gli Affari Esteri russo contro Zelensky: “non solo ha perso la sua capacità giuridica, ma è completamente incapace di raggiungere accordi”. La sfiducia di raggiungere un accordo di pace è totale.

Pavel Durov è stato aggiunto alla lista dei terroristi ed estremisti del Servizio di monitoraggio Rosfin. Agli individui e alle organizzazioni inclusi nel relativo registro Rosfinmonitoring è vietato interagire con i media, pubblicare informazioni online, organizzare eventi pubblici, partecipare alle elezioni e utilizzare qualsiasi servizio finanziario che non sia correlato al pagamento di tasse, stipendi e risarcimenti danni. I trasferimenti sui conti di Pavel Durov saranno ora considerati finanziamento del terrorismo, la cifra secondo i media russi ammonterebbe a 50 milioni di rubli. Telegram non diventerà automaticamente una risorsa vietata o estremista: le restrizioni riguarderanno principalmente le finanze personali e il patrimonio del suo fondatore, si legge ancora nella stampa russa. L’avvocata e attivista per i diritti umani Ekaterina Kutuzov alla stampa russa ha dichiarato: “L’acquisto di Telegram Premium non è attualmente un reato punibile”. Secondo l’avvocato, l’attuale legislazione russa non vieta l’acquisto di un abbonamento a pagamento al servizio di messaggistica, né prevede sanzioni per chi lo paga.

“Se il fondatore di Telegram, Pavel Durov, non vuole negoziare con la Russia e preferisce sostenere l’Ucraina, allora non diventa solo un imprenditore, ma un complice del regime ucraino sotto la protezione dei paesi occidentali”, ha dichiarato alla stampa russa Alexey Chepa, Primo Vicepresidente della Commissione Affari Internazionali della Duma di Stato russa. In risposta Durov ha postato un meme dove a sinistra c’è una sua foto e a destra c’è una foto di Lavrov che stringe la mano ai membri del governo afghano.

Wildberries, colpita da attacchi ucraini, ha trasferito la seconda tranche di pagamenti di sostegno ai venditori le cui merci sono state danneggiate a seguito degli attacchi alle strutture logistiche dell’azienda, come riportato dal servizio stampa di RWB. La seconda tranche di pagamenti ha interessato oltre 97.000 piccole e medie imprese, inclusi i venditori che avevano già ricevuto i primi pagamenti di sostegno. I fondi saranno accreditati a breve sui loro saldi sulla piattaforma. Wildberries aveva precedentemente effettuato la prima tranche di pagamenti a oltre 88.000 imprenditori e aveva anche lanciato una serie di ulteriori misure di sostegno per gli imprenditori.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 31 luglio. Le forze armate Russe hanno colpito una filiale di Nova Poshta a Haisyn, nell’oblast’ di Vinnycja almeno 8 i morti. Non ci sono ancora informazioni ufficiali. Un doppio attacco missilistico è stato lanciato su Čornomors’k, quattro navi portarinfuse sono state colpite nel Mar Nero. Secondo il FT inoltre le forze armate Russe hanno già attaccato più di 200 stazioni di servizio in Ucraina: oltre 80 nella regione di Charkiv, più di 30 nella regione di Zaporižžja . Colpita anche la regione di Sumy.

Attacco aereo ucraino nella regione di Rostov, sono stati abbattuti dai russi droni nelle città di Taganrog e Bataysk, nonché nei distretti di Rodionov-Nesvetaysky e Myasnikovsky. Nella città di Gukovo, un ferito e evacuazione nei rifugi per i residenti. A Volgograd, sono stati attaccati un magazzino della Wildberries, una società di carburanti ed energia, un condominio nel distretto di Traktorozavodsky e un’abitazione privata nel distretto di Krasnoarmeysky,cinque i feriti. Gli account e i media ucraini stanno diffondendo filmati degli attacchi a Kazan e Kaspijsk. Droni abbattuti nella regione di Voronež, in Crimea e a Sebastopoli.

Nella regione di Sumy, le forze armate russe rivendicano il controllo dei villaggi di Mohrytsya e Malaya Slobodka, si aspettano reazioni dalla parte ucraina.

Nella regione di Belgorod due feriti in due diverse località da attacchi di droni.

Nella regione di Charkiv, i soldati russi hanno mostrato un video con bandiera issata ha preso il controllo del villaggio di Yurchenkove, notizia poi affermata anche dal Ministero della Difesa russo.

Nel distretto di Lyman, l’offensiva dell’esercito russo sulla città continua. Più a nord, le forze armate ucraine stanno contrattaccando in diverse aree vicino a Raihorodok.

Nei pressi di Dobropillya, è stata segnalata da fonti OSINT la presa da parte russa anche del villaggio di Chernihivka non ci sono conferme.

A Luhansk, un morto da attacco di drone ucraino. Nel distretto di Kremins’kyi, un drone ha provocato il ferimento di due persone. A Tors’ke, un drone ha attaccato ha provocato un ferito.

Nel Donec’k, a Horlivka, un morto da attacco di drone. Un’auto è stata attaccata sulla strada Donec’k-Mariupol’, nel distretto di Volnovacha, ferendo due persone. Un ferito da attacco di drone sulla strada sulla strada Manhush-Urzuf.

Nell’oblast’ di Zaporižžja, unità russe hanno portato avanti una azione offensiva vicino a Zorivka e Zelene.Le forze armate ucraine hanno risposto infiltrando gruppi separati. Nel villaggio di Blahovishchenka, nel distretto di Kam’yans’ko-Dniprovs’kyi, le forze armate ucraine hanno lanciato un bombardamento di artiglieria, un morto. A Kam’janka-Dniprovs’ka un morto da attacco ucraino.

Nella regione di Cherson, cinque civili sono rimasti uccisi e nove feriti a seguito degli attacchi avvenuti il ​​giorno precedente.

Graziella Giangiulio

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