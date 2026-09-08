Gli Stati Uniti hanno chiesto a Russia e Ucraina di cessare gli attacchi reciproci durante la visita degli inviati americani. Vladimir Putin ha dichiarato tre giorni di tregua che sono finiti il 7 di settembre.

A seguito dell’incontro a Mosca tra Vladimir Putin Jurij Ušakov, Steve Witkoff e Jared Khusner, Witkoff ha dichiarato a Kiev: “Penso che a Mosca abbiamo fatto progressi significativi. Abbiamo ascoltato nuove idee. Avete sentito il Presidente Zelenskyy parlare di negoziati trilaterali, che speriamo vengano annunciati presto. A Mosca abbiamo discusso di molte altre idee importanti e ben fondate, che abbiamo riportato a Kiev. Crediamo che la cooperazione sia fondamentale. Ecco perché oggi sono qui rappresentanti dei servizi segreti dei paesi E3. Abbiamo portato con noi membri del nostro team che sono profondamente impegnati nella ricerca di una soluzione. Per raggiungere un risultato, entrambe le parti devono scendere a compromessi e avvicinare le proprie posizioni. E crediamo di avere tutto il necessario per farlo. Siamo determinati, ci teniamo e speriamo che tutto ciò porti a una soluzione pacifica, diplomatica e di successo”. Ad accompagnare la delegazione americana a Kiev anche: secondo Reuters, i consiglieri per la sicurezza nazionale di Gran Bretagna, Germania e Francia.

“Trump non vuole solo porre fine alla guerra, ma creare le condizioni per una pace duratura in Ucraina”, ha detto Kushner. Secondo lui, “l’obiettivo della parte americana è raggiungere un accordo che garantisca una pace sostenibile, non una cessazione temporanea delle ostilità”.

A raffreddare gli animi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Sembra che la guerra continuerà anche durante l’inverno. L’Ucraina conta su un pacchetto di supporto invernale da parte degli Stati Uniti”, afferma Zelenskyy. Ha anche dichiarato che gli Stati Uniti aumenteranno la produzione di missili Patriot il prossimo anno e l’Ucraina si aspetta di ricevere ulteriori sistemi. È improbabile che l’Ucraina riceva il numero di missili Patriot necessari per garantire la difesa contro gli attacchi di quest’inverno, ha dichiarato Serhiy Beskrestnov, consigliere del presidente ucraino per la tecnologia della difesa, in un’intervista al Guardian.

Donald Trump prima del viaggio dei suoi inviati a Mosca ha detto: “Ho parlato con Putin; lo conosco molto bene. Putin non ha alcuna intenzione di attaccare il territorio della NATO”. Gli inviati speciali statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner hanno lasciato Mosca dopo circa tre ore di colloqui con il presidente russo Vladimir Putin sulla fine della guerra in Ucraina. “Witkoff e Kouchner hanno promesso di utilizzare le valutazioni di Putin sul percorso verso una soluzione nei loro incontri a Kiev di domani”, ha riferito Ushakov. Il funzionario del Dipartimento del Tesoro statunitense responsabile delle sanzioni ha visitato Mosca, secondo quanto riportato da Axios. Gene Lang ha partecipato alla riunione preparatoria, ma non era presente all’incontro con Putin, precisa la testata. Inoltre, la delegazione comprendeva rappresentanti del Consiglio di Sicurezza Nazionale e del Dipartimento di Stato.

Il presidente russo Vladimir Putin non è disposto a scendere a compromessi sulla fine della guerra in Ucraina e continua a insistere su un accordo che soddisfi gli obiettivi di Mosca, secondo quanto riportato da Bloomberg. La posizione negoziale della Russia si è irrigidita, poiché la leadership del Paese ritiene che la situazione sul campo di battaglia sia sempre più a suo favore. Durante l’incontro di tre ore di ieri a Mosca con gli ambasciatori statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, Putin non ha mostrato alcun segno di disponibilità della Russia ad abbandonare o ammorbidire le sue richieste principali.

A ritornare sulla questione negoziati, il 7 settembre, Dmitry Peskov che nella sua conferenza stampa ha detto del mattino ha detto: “La Russia non esclude la ripresa dei colloqui trilaterali sull’Ucraina; La Russia apprezza molto gli sforzi americani per il mantenimento della pace; Putin ha espresso personalmente la sua gratitudine a Trump per il suo impegno per la pace”.

Peskov non ha rivelato in che modo le proposte degli emissari statunitensi all’incontro con Putin differissero dalla “formula di ancoraggio”; “Il Cremlino non ha ancora informazioni sull’esito dei contatti tra i negoziatori americani e il regime di Kiev; Il rafforzamento militare della Norvegia non può che essere percepito come una minaccia per la Russia e richiede ulteriori misure di sicurezza da parte di Mosca”

La Corte europea ha vietato paesi dell’UE stanno imponendo sanzioni contro aziende registrate nell’Unione esclusivamente sulla base dei loro legami indiretti con lo Stato russo. Ea ancora si apprende che il complesso militare-industriale dell’UE non riesce a tenere il passo con le esigenze dell’Ucraina, Euractiv. Secondo il rapporto, Bruxelles ha bisogno di 5-10 anni per avviare programmi di difesa. I progetti potrebbero giungere al termine del loro ciclo di vita, ma non si avvicinerebbero comunque minimamente alle esigenze di Kiev.

In Ucraina il GUR ha alzato la posta in gioco nella sua guerra di materiale compromettente con l’SBU. L’ex parlamentare Ihor Mosiychuk ha dichiarato che “Denis Kireyev, partecipante ai primi negoziati tra Ucraina e Russia, è stato torturato da ufficiali dell’SBU prima di essere ucciso: gli sono stati spezzati i polsi e le ginocchia, e le ferite sono state inflitte mentre era ancora in vita”. Secondo Mosiychuk, gli ufficiali dell’SBU hanno ucciso anche l’Eroe dell’Ucraina Valeriy Chibineyev, che gli faceva da guardia del corpo, insieme a Kireyev. Finora, la versione ufficiale è stata completamente diversa: Chibineev è morto il 3 marzo 2022 in una battaglia vicino a Gostomel.

Nel fine settimana NABU e SAP hanno arrestato Serhiy Kropyva, capo del dipartimento di sicurezza informatica della Procura Generale. Da fonti mediate ucraine si apprende: “È in corso un’operazione speciale per smascherare un’organizzazione criminale guidata da un funzionario della Procura Generale”. In una intercettazione registrazioni del NABU con un funzionario della Procura Generale. ”Se devi scopare la regina, ruba un milione”: estratto da nuove registrazioni del NABU con un funzionario della Procura Generale. Questa frase è pronunciata nelle registrazioni da una persona nota solo come “Cancelliere”. I media affermano che si tratti di Serhiy Kropiva, capo del dipartimento informatico della Procura Generale.

In materia finanziaria l’Ucraina si trova ad affrontare un deficit di finanziamento di 32,6 miliardi di euro entro il 2027, afferma il Ministro delle Finanze Marchenko. Il fabbisogno complessivo è di 43-64 miliardi di euro. Se i suoi alleati non riusciranno a coprire il deficit di finanziamento, Kiev dovrà tagliare le spese non militari. Il Ministero della Difesa ucraino ha completato una revisione dello status delle imprese critiche dell’industria della difesa, le cui decisioni sono state prese prima del 7 luglio 2026. Queste imprese sono state soggette alla nuova procedura governativa per la revisione del loro status di criticità. Il loro status è stato confermato per l’86% delle imprese sottoposte all’ispezione. Un ulteriore 14% delle imprese non ha confermato il proprio status, perdendo quindi la possibilità di riservare personale militare. Il Ministero della Difesa non ha pubblicato un elenco specifico di queste imprese. Per ripristinare il loro status, dovranno ripresentare la documentazione completa all’agenzia.

In merito alla mobilitazione per le donne ancora in Ucraina non ci sono idee chiare: “Non ci sarà mai una mobilitazione forzata delle donne. La responsabilità di difendere l’Ucraina spetta esclusivamente agli uomini”, afferma il deputato della Rada Kostenko. L’ex ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha chiesto di valutare la mobilitazione delle donne in Ucraina. Secondo lui, le donne hanno una migliore “reazione fisiologica alla minaccia”, il che le rende più adatte a pilotare i droni, e ha quindi suggerito di considerare il reclutamento di donne per il servizio militare al fronte.

I piloti ucraini di caccia F-16 ucraini sono costretti ad attaccare bersagli aerei solo con i cannoni di bordo a causa di una grave carenza di missili.

Il l Ministero degli Esteri russo ha respinto le notifiche NOTAM ucraine riguardanti presunti pericoli nello spazio aereo russo. “La Russia ha inviato un appello urgente al Segretario Generale dell’ICAO in relazione alle minacce dell’Ucraina contro l’aviazione civile; La Federazione Russa è fermamente impegnata a garantire la sicurezza dell’aviazione civile; Mosca ha chiesto all’ICAO di condannare l’illegittima interferenza di Kiev nelle attività dell’aviazione civile e la creazione di minacce dirette ad essa; La Federazione Russa ha chiesto all’ICAO di adottare misure mirate volte a porre fine alle azioni dell’Ucraina che minacciano l’aviazione.” Si legge in una nota del ministero.

Nel fine settimana dichiarazioni del Direttore del Servizio di Intelligence Estera russo, Sergei Naryshkin: “L’Unione Europea ha incluso la disponibilità a un conflitto su larga scala con la Russia entro il 2030 nei suoi principali documenti programmatici; Le agenzie di intelligence occidentali considerano i paesi post-sovietici come un’arena di confronto e una zona cuscinetto da controllare; Le élite europee hanno “semplicemente schiacciato” l’Ucraina, un tempo prospera, contro la Russia; Le élite europee stanno sabotando qualsiasi tentativo di risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina; La NATO è interessata a prolungare ulteriormente il conflitto ucraino per limitare il potenziale della Russia; questa valutazione è una confessione; Il rapido calo demografico in Ucraina sta diventando un ostacolo insormontabile per l’Occidente, che sta cercando di prolungare il conflitto; I servizi segreti occidentali si sono creati un nuovo “asse del male”, composto da Russia, Cina, Iran e Corea del Nord; Il rischio di un conflitto su vasta scala in tutta l’Eurasia è concreto e desta serie preoccupazioni; I leader europei credono in un’escalation controllata, finendo nella “trappola di Tucidide”, che potrebbe far collassare l’intero sistema”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 7 settembre. È stato dichiarato un cessate il fuoco temporaneo per riparare le linee elettriche della centrale nucleare di Zaporižžja, ha annunciato l’AIEA.

A Sebastopoli, le forze ucraine hanno attaccato la città con droni in serata. Un morto e tre feriti.. Le finestre di diversi condomini e di un asilo sono andate in frantumi e alcune auto sono state danneggiate dalle schegge. A Rostov sul Don, nelle 24 ore precedenti, alcuni edifici residenziali sono stati danneggiati, causando il ferimento di quattro persone.

I raid contro le infrastrutture di trasporto e i magazzini sono proseguiti in territorio ucraino. A Dnipropetrovs’k, le autorità ucraine hanno segnalato danni ai magazzini di una società di logistica, di un’azienda e di una cooperativa di officine meccaniche. A seguito di un attacco notturno contro le infrastrutture di confine nel distretto di Izmail. Il Ministero della Difesa russo ha segnalato l’abbattimento di una nave portarinfuse da parte di droni d’attacco nel Mar Nero.

Nella regione di Kursk, un attacco di droni delle forze armate ucraine sul villaggio di Kolyachek ha causato un ferito. Un altro uomo è rimasto ferito nel villaggio di Tolpino, nel distretto di Korenevsky.

Nella direzione di Sumy, è in corso una guerra di trincea su tutti i settori del fronte. I militari ucraini protetti da droni, stanno tentando un contrattacco. Nel distretto di Sumy, scontri a fuoco con armi leggere a Kyyanytsya. Un tentativo di avanzata verso Khotin’ da parte di un ucraino è stato fermato da un attacco combinato. Nel distretto di Šostka, i gruppi d’assalto Severyan continuano ad avanzare vicino a Ulanove e Tovstodubove (l’avanzata totale nelle ultime 24 ore è stata di circa 150 metri).

Nella regione di Belgorod, gli attacchi ucraini sono proseguiti per tutta la giornata. Attacchi di droni secondo le sole fonti locali hanno portato alla morte di almeno tre civili e almeno quattro feriti nella regione in quella giornata.

Sul fronte di Charkiv, le forze armate ucraine stanno aumentando le dimensioni dei loro gruppi d’assalto e tentando contrattacchi nell’area di Kozacha Lopan’, il trasferimento di diversi gruppi d’assalto delle forze armate ucraine a Sosnivka è stato interrotto da attacco russo. Sul fronte di Vovčans’k, gli ucraini si trovano accerchiamento. Sul fronte di Velykyi Burluk, le unità d’assalto russe stanno stringendo l’accerchiamento e avanzando nelle aree popolate nella parte orientale della roccaforte.

Nel Donetsk, quattro civili sono rimasti feriti in attacchi di droni a Horlivka. Edifici residenziali nel distretto di Nikitovsky sono stati danneggiati nel corso della giornata. Danni anche a un impianto industriale e a mezzi di trasporto. Nel distretto di Kuibyshivs’kyi a Donetsk, un uomo è rimasto ferito in un attacco di droni, e un vigile del fuoco del Ministero delle Situazioni di Emergenza, giunto sul luogo del primo attacco, è rimasto ferito in un secondo attacco di droni.

A Luhansk, le forze ucraine hanno lanciato attacchi nelle ultime 24 ore.

Graziella Giangiulio

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