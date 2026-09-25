UKRAINERUSSIAWAR. No di Mosca e Washington alla proposta ucraina di una tregua incondizionata. Putin invitato al G20 di Miami. Continuano le operazioni chirurgiche russe contro i data center ucraini

Stati Uniti e Russia rifiutano l’offerta dell’Ucraina di una tregua incondizionata. L’Ucraina ha concordato un cessate il fuoco totale, immediato e incondizionato, secondo una dichiarazione congiunta di 51 Stati membri dell’ONU. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha detto che non sarebbe una soluzione e il Ministro per gli Affari Esteri Sergej Lavrov ha dichiarato: L’Ucraina sarebbe rimasta entro i confini del 1991 — esclusa la penisola di Crimea — se gli accordi di Minsk fossero stati attuati”. “Non sospenderemo l’Operazione Militare Speciale durante i negoziati, in qualsiasi formato essi avvengano”. Ha chiosato Lavrov dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU/.

“Il Cremlino accoglie con favore l’invito degli Stati Uniti affinché il Presidente russo partecipi al vertice del G20”; la questione sarà gestita attraverso i canali diplomatici ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrj Peskov. Il G20 è in programma a dicembre a Miami. Il Cremlino non ha registrato alcun rifiuto da parte di Zelenskyy in merito a un invito a visitare Mosca, ha dichiarato Peskov. L’inviato speciale del Presidente russo, Kirill Dmitriev, è volato negli Stati Uniti per colloqui con i rappresentanti del Presidente USA, Steve Witkoff e Jared Kushner; lo riferisce Reuters citando alcune fonti.

Gli Stati Uniti hanno rifiutato di sostenere una dichiarazione di critica alla Russia, presentata in vista di una riunione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Il documento è stato letto dall’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri, Kallas, e dal Ministro degli Esteri ucraino, Sybiha. La dichiarazione ha ricevuto il sostegno di Austria, Canada, Estonia, Francia, Slovacchia, Svizzera, Italia e Regno Unito; successivamente si sono uniti altri Stati.

OpenAI, azienda sviluppatrice di intelligenza artificiale, mira a sostenere l’Ucraina nella difesa informatica. Gli specialisti avranno accesso al pacchetto software Daybreak, come annunciato da una startup statunitense a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York: “Vogliamo fornire loro strumenti più potenti affinché possano individuare e risolvere le vulnerabilità, oltre a proteggere le reti critiche da cui le persone dipendono”. Daybreak aiuta a individuare e risolvere le vulnerabilità di sicurezza nei sistemi informatici. Questo pacchetto software non è disponibile al pubblico.

Gli Stati Uniti non hanno ancora preso una decisione definitiva sulla concessione all’Ucraina di licenze per la produzione di missili destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot; lo ha riferito ai media tedeschi Ian Bateson, portavoce del Dipartimento di Stato.Come osservato dal rappresentante del Dipartimento di Stato USA, la questione è ancora in fase di discussione.

Gli ambasciatori dell’UE hanno concordato di prorogare le sanzioni contro la Russia per tre anni; fino a settembre 2029 si tratta di un precedente storico, riferisce Reuters. Kiev potrebbe ricevere 20 miliardi di euro dall’UE se le riforme avranno successo, ha dichiarato Guillaume Mercier, rappresentante della Commissione Europea. Ha sottolineato che le riforme chiave riguardano il rispetto dello Stato di diritto e la lotta alla corruzione.

Le forze armate ceche hanno annunciato che dei caccia cechi sono decollati d’urgenza durante la notte per pattugliare lo spazio aereo sopra la Polonia, in risposta a un attacco aereo russo contro l’Ucraina e ancora un elicottero russo Mi-8 russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi è entrato dalla regione di Kaliningrad, nei pressi della città di Braniewo. Secondo le forze armate, l’elicottero è penetrato per circa 300 metri nel territorio polacco: “La natura dell’incidente indica che la Russia sta nuovamente mettendo alla prova la prontezza del nostro sistema di difesa aerea”, hanno riferito i militari polacchi. I radar polacchi hanno tracciato il Mi-8, facendo scattare il decollo immediato di caccia intercettori.

Una stazione Starlink che fornisce connettività all’Ucraina ha preso fuoco in Polonia; si indaga sull’ipotesi di incendio doloso. Antenne e un generatore di corrente sono rimasti danneggiati, riferisce RMF24. Il Ministro polacco per gli Affari Digitali ha dichiarato che vi sono forti indizi di un “tentativo deliberato di interrompere il funzionamento della stazione”. Insieme a una sottostazione in Lituania, questo impianto fornisce connettività internet all’Europa centrale e orientale, in particolare all’Ucraina.

L’aeroporto di Berlino ha temporaneamente sospeso le operazioni dopo l’avvistamento di un drone nelle vicinanze, Zeit. I voli sono stati completamente interrotti per 45 minuti. Diversi voli sono stati dirottati su Dresda.

Volodymy Zelensky ha dichiarato di non aver ricevuto una risposta concreta da Trump in merito alla richiesta di aiutare l’Ucraina con missili per la difesa aerea Patriot. Nel frattempo la Russia continua con gli attacchi mirati alle infrastrutture sensibili. Negli ultimi due giorni colpiti principalmente i data center. Si contano 353 attacchi registrati contro Kiev negli ultimi tre mesi: A Luglio – 112; Ad Agosto – 124; a Settembre – 117. Gli obiettivi principali sono i depositi logistici, inclusi i magazzini alimentari. Il data center del provider di hosting ucraino MiroHost è stato distrutto. Apparecchiature appartenenti a diversi altri provider di servizi Internet — KIEVNET, DOMONET e FAUST/Fast .net — hanno subito danni a Kiev, secondo quanto dichiarato dalle aziende stesse.

In materia di difesa un cittadino israeliano non mobilitato è stato mandato al confine ucraino: consegnato alla polizia (SBGS). Le guardie di frontiera hanno accertato che l’uomo possedeva anche la cittadinanza ucraina e risultava ricercato nei registri delle persone soggette agli obblighi di leva. Di conseguenza, è stato consegnato alle forze dell’ordine. Le operazioni di mobilitazione non vengono effettuate presso i posti di controllo del Servizio statale di guardia di frontiera (SBGS).

Nella giornata del 24 settembre una Delegazione russa diretta in Bielorussia. Minsk ha affermato di aver bloccato un attacco di sabotaggio previsto nel territorio russo.

Il debito pubblico russo è cresciuto del 6,8% nella prima metà del 2026, raggiungendo i 37,5 trilioni di rubli. I costi per il servizio del debito sono ammontati a 1,8 trilioni di rubli, secondo un rapporto preliminare della Corte dei Conti sull’esecuzione del bilancio federale. Le entrate del bilancio federale per il periodo gennaio-giugno hanno raggiunto i 18,5 trilioni di rubli, con un aumento dell’11,9% su base annua. Le entrate derivanti da petrolio e gas sono diminuite del 18,2%, attestandosi a 3,5 trilioni di rubli, mentre le entrate non legate a petrolio e gas sono aumentate del 22,6%, raggiungendo i 15 trilioni di rubli. L’esecuzione di cassa della spesa ha totalizzato 24,4 trilioni di rubli. Il bilancio federale ha chiuso il primo semestre dell’anno con un deficit di 5,8 trilioni di rubli. La Corte dei Conti ha inoltre rilevato un incremento nell’esecuzione della spesa per gli appalti pubblici — passata dal 54,4% del periodo gennaio-giugno 2025 al 71,8% dello stesso periodo del 2026 — e per gli investimenti in conto capitale, saliti dal 33,9% al 46,2%. Il Ministero delle Finanze russo ha riferito che l’onere del debito sui bilanci regionali in Russia si attesta su livelli di sicurezza, con i prestiti di bilancio che rappresentano oltre il 65% del debito pubblico.

Vyacheslav Volodin guiderà la nona legislatura della Duma di Stato; lo hanno riferito fonti di RBC. Ricopre la carica di presidente della camera bassa del parlamento da dieci anni.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 24 settembre. Durante la notte, le forze armate ucraine hanno mantenuto alta la minaccia di attacchi con UAV e missili contro le regioni russe. Allarmi aerei, missilistici e per droni in Crimea e Sebastopoli, nel Territorio di Krasnodar, nelle regioni di Rostov e Brjansk, nonché nella DPR e nella LPR. In precedenza, tra le 08:00 e le 20:00, il Ministero della Difesa russo ha riferito della distruzione di 35 UAV ucraini sopra le regioni di Belgorod, Brjansk, Kursk e Orël, il Territorio di Krasnodar, il Baschiria, la Crimea e il Mar Nero.

Durante la notte, le forze armate russe hanno lanciato una serie di attacchi sul territorio ucraino. Forti esplosioni hanno scosso Kiev dopo la mezzanotte. I media ucraini riferiscono di impiego di missili balistici, che hanno causato incendi in diversi quartieri della città. Il sindaco di Kiev ha riferito che nel distretto di Obolon hanno preso fuoco dei serbatoi di carburante. Successivamente, sono state udite esplosioni a Odessa e nel distretto di Odessa. Durante la notte sono rimasti attivi allarmi aerei anche nelle regioni di Vinnycja, Dnipropetrovs’k, Žytomyr, Poltava, Charkiv, Čerkasy e Černihiv.

Il 23 settembre sono proseguiti gli attacchi contro mezzi di trasporto civili e insediamenti di confine nella regione di Brjansk. Si registrano sei feriti in quattro diversi attacchi.

Sul fronte di Sumy, combattimenti di posizione e l’avanzata di gruppi d’assalto russi in diversi settori. Secondo le forze armate russe le forze armate ucraine stanno rafforzando le proprie posizioni e hanno ridislocato diverse unità di veicoli corazzati ricondizionati nella regione di Sumy. L’aviazione, l’artiglieria e i droni russi hanno effettuato attacchi nelle aree di Sumy, Hlukhiv, Doroshivka, Hrunivka, Tovstodubove, Fotovyzh e Stepok. Nel distretto di Sumy sono stati segnalati progressi vicino a Khotin’, Kyyanytsya e Marine, con scontri a fuoco (armi leggere) nei pressi di Mala Rybytsya. Nel distretto di Šostka, le unità russe sono avanzate vicino a Ulanove e Tovstodubove. Proseguono combattimenti vicino a Stepok, Krasnopil’s’kyi district.

Nella regione di Kursk, un UAV ucraino ha attaccato un’area residenziale della città di Kursk; un uomo di 50 anni è rimasto ferito e un’abitazione, un garage, un’auto e un negozio hanno subito danni, innescando un incendio.

Nella regione di Belgorod, nell’arco delle ultime 24 ore complete segnalate dalle autorità regionali, le forze ucraine hanno sferrato 150 attacchi contro il territorio; otto civili sono rimasti feriti, sette sono stati ricoverati in ospedale e due versano in gravi condizioni. Gli attacchi hanno colpito 13 municipalità. Sono stati registrati quattordici episodi di attacchi di artiglieria, aerei e missilistici, oltre a sei casi di ordigni esplosivi sganciati da droni; 145 droni sono stati distrutti o neutralizzati.

Nel distretto di Charkiv, il gruppo di forze “Nord” segnala combattimenti e un’intensificazione degli attacchi contro le unità ucraine nel nord-est della regione. Nel settore di Liptsi è stato segnalato un avanzamento lungo le fasce alberate a sud di Hoptivka. Nel settore di Vovčans’k, gruppi d’assalto russi sono penetrati più a fondo nell’area controllata dall’Ucraina; sono in corso scontri a fuoco con armi leggere vicino a Petropavlivka e Rublene. Nel settore di Velykyi Burluk fonti social vicino ai militari russi parlano di avanzamenti fino a 500 metri. Notizi ada confermare.

Continuano glia attacchi ucraini contro la regione del Donetsk e Luhans’k.

Nel settore di Lyman, secondo l’Ucraina, le unità russe hanno lanciato 13 attacchi.

Nessun cambiamento significativo nel settore di Kupjans’k.

Nel distretto di Zaporižžja i russi mantengono l’iniziativa.

Graziella Giangiulio

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