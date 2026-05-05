UKRAINERUSSIAWAR. No a Kiev nella UE senza percorso comunitario. Kushner e Witkoff saltano viaggio in Ucraina: nessun avanzamento nei negoziati. Russi penetrano a Oleksandrohrad

Secondo quanto riportato dai media ucraini, che citano fonti governative, la Russia starebbe discutendo con gli Stati Uniti un allentamento delle sanzioni in cambio di un cessate il fuoco senza garanzie. “L’America riceverà notizie di silenzio sul fronte, Putin otterrà un allentamento parziale delle sanzioni e ingenti profitti. In altre parole, questo tipo di accordo è sostanzialmente privo di garanzie di sicurezza, cosa che non può essere gradita agli ucraini”, ha affermato la fonte.

Nei giorni scorsi Donald Trump ha detto che “Biden ha stanziato 350 miliardi di dollari per l’Ucraina, il che è semplicemente folle. Questo è uno dei motivi per cui… La guerra continua”. Sempre in tema, Jules Hurst, Sottosegretario alla Difesa ad interim per le Finanze statunitensi ha affermato che “il bilancio militare statunitense per il 2027 non prevede aiuti militari all’Ucraina”.

Witkoff e Kushner hanno rinviato il loro viaggio in Ucraina perché non vedono progressi nei negoziati, secondo quanto riportato dal Kyiv Independent. Un altro fattore che potrebbe aver influenzato la decisione dei rappresentanti statunitensi è la completa hiusura di Kiev al piano di pace proposto da Mosca.

Il primo Ministro ungherese entrante Magyar ha chiesto maggiori diritti per gli ungheresi in Ucraina prima dei negoziati di adesione all’UE, riporta Bloomberg. Durante un incontro con il presidente del Consiglio europeo Costa, Magyar ha avanzato richieste che si allineano parzialmente con la posizione di Orbán.

Di contro le autorità ucraine chiedono con insistenza una rapida adesione del Paese all’UE, il che sta raffreddando le relazioni con gli Stati europei e creando confusione, riporta il Financial Times, citando alcune fonti. Le fonti europee del Financial Times sottolineano che il processo di allargamento si basa sul rispetto di criteri specifici e non può essere accelerato da una decisione politica. “L’adesione non è un regalo. Forse a Kiev c’è qualche malinteso al riguardo”, ha affermato un funzionario.

Il Regno Unito intende aderire al prestito di 90 miliardi di euro dell’UE per l’Ucraina, riporta Reuters, citando una dichiarazione del governo.

Il capo del dipartimento investigativo dell’SBU nella regione di Poltava è stato posto in custodia cautelare per 60 giorni con una cauzione di 5 milioni di UAH. Lui e un suo subordinato sono sospettati di aver estorto 110.000 dollari a un imprenditore in cambio di un patteggiamento e dell’archiviazione del caso contro la sua azienda.

L’azienda ucraina Fire Point ha presentato per la prima volta un modello del nuovo missile balistico FP-9, più grande dell’Iskander russo e in grado di colpire bersagli a una distanza fino a 855 km. Questo missile è potenzialmente in grado di colpire obiettivi nella regione di Mosca.

In merito ai negoziati di pace con la Russia, Yuriy Fedorenko, comandante della brigata BPS delle Forze Armate ucraine.”Non ci sarà pace nel prossimo futuro. Non ci saranno accordi nel prossimo futuro. L’orizzonte temporale in cui qualcosa può cambiare non è prima del 2027”.

Non solo, l’Ucraina afferma che “non ha ricevuto alcuna proposta dalla Russia per un cessate il fuoco il 9 maggio”, ministro degli Esteri Sybiga. Altre indiscrezioni emergono dalle registrazioni di Mindic, sembra che in una abbia riferito: “Non appena verrà firmato un accordo di pace, i nostri finanziamenti cesseranno immediatamente”.

Torna a salire l’indice di gradimento del presidente Vladimir Putin che in settimana si attesta al 73% e la stessa percentuale ritiene che stia facendo un buon lavoro, secondo un sondaggio della Fondazione per l’Opinione Pubblica. Putin non ha invitato Trump alla parata del 9 maggio a Mosca, ha detto Peskov, rispondendo a una domanda della TASS.

Sempre Vladimir Putin in un incontro con i rappresentanti delle popolazioni indigene russe, Vladimir Putin ha annunciato la necessità di costruire un ponte per Sakhalin, nonostante gli elevati costi del progetto: “È una storia costosa. Non è tanto il ponte in sé ad essere costoso, quanto le infrastrutture adiacenti, che sono la parte più costosa, ma è comunque necessario realizzarlo”. La Russia sta attuando piani su larga scala per lo sviluppo dell’Estremo Oriente, della Siberia e dell’Artico. Gli interessi delle popolazioni che vivono in queste terre da secoli sono “una priorità assoluta”, ha sottolineato il presidente.

Il bilancio russo riceverà 200 miliardi di rubli di entrate grazie all’aumento dei prezzi del petrolio, ha dichiarato il Ministro delle Finanze Anton Siluanov in un’intervista all’agenzia di stampa Vesti. “Ci aspettiamo queste entrate aggiuntive. Ma voglio precisare subito che i livelli di entrate e di deficit degli ultimi due mesi sono rimasti invariati”, ha affermato Siluanov.

Putin ha anche firmato una legge sull’uso dell’IA nelle campagne elettorali. L’immagine e la voce di una persona reale create da reti neurali possono essere utilizzate nelle campagne elettorali solo con il consenso scritto di un cittadino maggiorenne. Tuttavia, i partiti mantengono il diritto di utilizzare l’immagine e la voce del proprio candidato, e il candidato stesso può utilizzarle in foto con altre persone. Se l’immagine o la voce di una persona affiliata a un agente straniero viene utilizzata nella campagna elettorale, deve essere accompagnata da una nota specifica.

Secondo un decreto governativo, droni intercettori e armi laser sono stati inclusi nelle forze di pronto intervento a protezione del confine di Stato russo nello spazio aereo. Il governo russo ha limitato l’importazione di apparecchiature per la ricezione e la trasmissione di segnali da satelliti stranieri, compresi quelli a duplice uso. Da metà aprile, le Forze Armate russe hanno intensificato gli attacchi contro le navi portarinfuse dirette ai porti ucraini, con almeno sette navi attaccate in 17 giorni: 14.04 – nave portarinfuse “Lady Maris”; 24.04 – nave “Sms Carrera”; 27.04 – nave da carico secco “Fethiye M”; 27.04 – nave da carico secco “Medkon Sia”; 27.04 – nave “Ramco”; 28.04 – nave “Sithonia II”; 29.04 – nave “Kiran Marmara”. Inoltre le forze russe hanno iniziato a prendere di mira le stazioni di servizio ucraine: in un giorno ne hanno attaccate tre stazioni a Charkiv e una a Chuguev. Ci sono state vittime, secondo la procura regionale.

Il primo maggio ennesimo incendio è scoppiato al terminal marittimo di Tuapse in seguito a un attacco di droni, secondo quanto riportato dalla task force del Territorio di Krasnodar. Non ci sono vittime. 128 vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. Sono stati impiegati 41 mezzi per spegnere l’incendio. La task force non ha fornito ulteriori dettagli.

Un drone ha attaccato il laboratorio esterno di monitoraggio delle radiazioni presso la centrale nucleare di Zaporižžja. L’attacco rappresenta una minaccia per la sicurezza nucleare e per il sistema di monitoraggio delle radiazioni, ha sottolineato la centrale nucleare di Zaporižžja. Non ci sono feriti, né gravi.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 4 maggio. Mosca, un drone delle forze armate ucraine ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Mosfilmovskaya. Dieci droni diretti verso la capitale sono stati abbattuti durante la notte. Durante il respingimento di un attacco aereo sulla regione di Rostov, circa una ventina di UAV sono stati distrutti in sei distretti della regione.

Le forze armate russe hanno colpito le regioni di Chernihiv, Sumy e Mykolaïv. Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno utilizzato un drone kamikaze per attaccare un’azienda industriale nel distretto di Pogarsky, ferendo un dipendente.

Nella direzione di Sumy, il gruppo di forze Sever continua gli attacchi contro le forze ucraine nelle foreste di confine nel settore di Tetkino. Continuano gli scontri con armi leggere a Kondratovka e dintorni. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi le forze armate russe hanno respinto un contrattacco delle forze armate ucraine in direzione di Myropillya. Nei pressi di Novodmytrivka, i gruppi d’assalto sono avanzati fino a 400 metri in tre aree.

Nella regione di Belgorod, 4 morti e cinque feriti da attacchi di droni ucraini.Numerosi villaggi sono sotto attacco da parte delle forze armate ucraine.

Nel settore di Charkiv, vicino al villaggio di Veterynarne, i gruppi d’assalto russi continuano a bonificare le foreste circostanti. Le unità d’assalto del gruppo di forze Nord si stanno scontrando con le forze armate ucraine nelle foreste del distretto di Vovčans’k, nonché nei pressi di Chaikivka; tre gruppi ucraini che hanno lanciato contrattacchi sono stati colpiti dalle forze armate riusse. Sono in corso operazioni nelle foreste a nord-ovest del distretto di Kupjans’k.

A Kupjans’k sono in corso combattimenti di trincea. Più a sud, si combatte per la periferia di Kovsharovka.

Continuano intensi combattimenti nel settore di Lyman. La città è accerchiata e le forze armate russe hanno inviato aerei d’assalto attraverso le foreste verso Shchurove con l’obiettivo di aggirare la città da ovest. Più a nord, giungono notizie di combattimenti vicino al villaggio di Pryshyb. Il nemico sta contrattaccando senza sosta.

In direzione di Slov”jans’k, proseguono i combattimenti nelle vie di accesso a Rai-Oleksandrivka, l’insediamento è stato bombardato dai russi. Le forze russe controllano Kalenyky e stanno prendendo d’assalto Kryva Luka.

A Kostjantynivka, le forze russe stanno penetrando a nord-ovest della città, attaccando costantemente la logistica ucraina con l’obiettivo di interrompere i rifornimenti da Družkivka a Kostjantynivka.

In direzione sud di Dobropillja, le forze russe stanno avanzando da Hryshyne e Novooleksandrivka verso Myrnohrad e Vasylivka a ovest.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, le forze russe stanno penetrando le difese ucraine a nord-ovest di Oleksandrohrad, combattendo in un’area boschiva oltre il fiume Volchya in direzione di Lesnoye. Artiglieria e droni hanno ingaggiato posizioni ucraine nelle aree degli insediamenti. Samiilivka, Velykomykhailivka, Kolomytsi, Pokrovs’ke.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze armate ucraine stanno portando nuove truppe nella parte settentrionale di Stepnohirs’k.

Graziella Giangiulio

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