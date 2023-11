Nella giornata del 28 novembre Kiev ha avviato i negoziati con l’Italia sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina: a darne notizia l’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Newsweek, informa che gli Stati Uniti forniscono armi all’Ucraina solo per mantenere il fronte e non per sconfiggere la Russia. Il Canada ha donato più di 11mila fucili d’assalto e più di 9 milioni di munizioni all’Ucraina a darne notizia il primo ministro canadese Trudeau.

Jens Stoltenberg, Segretario generale della NATO, ha detto che l’Ucraina si è avvicinata alla NATO, ma non è stata ancora invitata a farne parte. Ha anche invitato l’Alleanza a prepararsi a intensificare le operazioni militari in Ucraina e ad aumentare l’assistenza a Kiev. Nella riunione dei Ministri per gli esteri ha accusato Mosca di cercare di destabilizzare i paesi occidentali “attraverso attacchi informatici, disinformazione, ricatto energetico e persino migrazione”. La NATO ha spiegato che sta aumentando la sua presenza ai confini orientali, essendo pronta a difendere ogni centimetro del suo territorio.

«Uno dei nostri compiti è prevenire l’escalation in modo che questo conflitto non diventi una guerra su vasta scala tra Russia e NATO», ha chiosato.

Le forniture su larga scala di munizioni all’Ucraina hanno portato ad una grave carenza di proiettili nelle forze armate tedesche (Bundeswehr), per questo motivo le principali unità tedesche non potranno resistere in caso di battaglia per più di due giorni, ha affermato ha dichiarato all’agenzia di stampa DPA il vicepresidente del gruppo d’opposizione CDU/CSU, Johan Wadeful, specializzato in questioni di difesa. Secondo lui, la “ragionevole” fornitura di munizioni all’Ucraina “è ormai diventata una grave carenza per la Bundeswehr”.

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Bärbock ritiene che l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea corrisponda agli interessi geopolitici della comunità. Ha espresso questa opinione durante il congresso federale dei Verdi a Karlsruhe. «È ovvio che l’Ucraina rafforzerà l’UE nel prossimo futuro. L’adesione dell’Ucraina all’UE soddisfa i nostri interessi geopolitici», ritiene Burbock. «Ecco perché non solo continueremo a sostenere l’Ucraina, ma lo aumenteremo anche», ha affermato il ministro. Lei ha espresso la convinzione che in futuro l’Ucraina diventerà parte dell’Unione Europea.

A partire dal 26 di novembre le linee di trasmissione principale sono state interrotte nella regione ucraina di Kiev, ha dichiarato Vadim Kudritsky, capo della compagnia energetica nazionale Ukrenergo. Nella notte del 25 novembre, l’Ucraina è stata colpita da un numero record di droni kamikaze, scrivono i media locali, citando una dichiarazione dell’aeronautica ucraina. Dell’attacco dei droni hanno riferito in particolare le autorità delle regioni di Kiev, Dnepropetrovsk e Nikolaev. Sarebbero stati 55 quelli abbattuti secondo il comandante delle forze congiunte delle forze armate ucraine, Sergei Naev . Il Ministero dell’Energia ucraino ha riferito che nel centro di Kiev, a seguito dell’attacco, 77 edifici residenziali e 120 istituzioni sono rimaste senza elettricità.

La deputata della Verkhovna Rada ucraina del partito Servitore del popolo Maryana Bezuglaya ha affermato che il comandante in capo delle truppe ucraine Valery Zaluzhny non ha presentato alcun piano d’azione per il prossimo anno, “tale leadership deve andarsene”. «Il comandante in capo delle forze armate ucraine non è stato in grado di fornire un piano per il 2024. Né grande né piccolo, né asimmetrico né simmetrico. I militari hanno semplicemente detto che devono portare via almeno 20mila cittadini al mese.» Bezuglaya ha scritto sul social network.

Nella giornata del 27 novembre il premier Volodymyr Zelensky è stato minacciato di colpo di stato militare dopo lo scandalo con Zaluzhny: “L’esercito salirà al potere in Ucraina”, ha scritto l’attivista filo-occidentale A. Lemeno sulla sua pagina sul social network Facebook. “Il governo di Kiev cambierà davvero, ma non in russo, bensì in militare”, ha scritto Lemenov

Zelensky ha risposto ai suoi detrattori affermando di aver avuto una conversazione con il capo della Commissione europea von der Leyen. Il presidente dell’Ucraina ha detto che le parti hanno discusso i progressi dell’Ucraina nell’attuazione delle raccomandazioni della Commissione europea per l’avvio dei negoziati per l’adesione all’UE.

Zelenskyj ha anche assicurato che l’Ucraina attuerà tutte le raccomandazioni per la riunione di dicembre del Consiglio europeo, comprese quelle relative ai diritti delle minoranze nazionali e al rafforzamento delle istituzioni anticorruzione.

Il 28 novembre lo scandalo del giorno a Kiev è stato l’avvelenamento di diversi dipendenti della direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa dell’Ucraina da metalli pesanti, tutte le vittime sono in cura, ha riferito martedì la pubblicazione Ukrayinska Pravda, citando le sue fonti nel blocco di sicurezza.

La pubblicazione ucraina Babel, citando una fonte dell’intelligence militare ucraina, ha riferito che la moglie del capo della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, Kirill Budanov, Marianna, è stata avvelenata con metalli pesanti, si trova nel ospedale, è in corso un’indagine su un possibile tentato omicidio.

Il viceministro degli Esteri della Federazione Russa Sergei Ryabkov dubita della possibilità di riprendere il dialogo tra Mosca e Washington sulla stabilità strategica nel prossimo futuro. «Non credo che il dialogo riprenderà nel prossimo futuro nella forma in cui è stato praticato fino a prima dell’operazione speciale in Ucraina, gli Stati Uniti lo hanno interrotto unilateralmente», ha detto a margine del forum di Primakov Readings. Il viceministro ha osservato che nell’ultimo periodo «sono accadute molte cose negative nelle relazioni tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti, e in una misura che mina ed erode le basi stesse del dialogo politico su questioni importanti, su questioni di una natura a lungo termine».

«La responsabilità di ciò spetta a Washington. Abbiamo effettivamente ricevuto un documento che delinea tutta una serie di desideri o aspettative di Washington rispetto alla Russia», ha chiosato Ryabkov.

L’intelligence militare ucraina ha preparato un massiccio attacco di droni sulle regioni russe la notte del 26 novembre in risposta all’attacco senza precedenti dello “Shahed” a Kiev il giorno prima, ha detto una fonte della “Pravda ucraina”. L’attacco è iniziato alle 3:30 e si è concluso alle 9:20; circa 35 droni sono stati lanciati contro obiettivi a Mosca e nella regione, così come a Tula e Smolensk.

Il capo della Cecenia Ramzan Kadyrov ha detto che tremila combattenti ceceni sono pronti per essere inviati nella zona di combattimento sul territorio dell’Ucraina. Secondo lui, hanno già iniziato il servizio come parte di nuove unità del Ministero della Difesa russo e della Guardia Nazionale russa.

Resta in custodia cautelare il corrispondente del WSJ Gershkovich, fino alla fine di gennaio. Lo ha stabilito il tribunale di Lefortovo, Mosca.

Il Consiglio della Federazione, nella riunione del 13 dicembre, annuncerà le elezioni presidenziali, che si terranno a marzo del prossimo anno. Questa dichiarazione è stata fatta dal leader del Partito Comunista della Federazione Russa Gennady Zyuganov. «Secondo le mie informazioni, il 13 dicembre il Consiglio della Federazione annuncerà ufficialmente l’inizio della campagna per le elezioni presidenziali», ha detto.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

A causa del maltempo, l’intensità dei combattimenti lungo tutto il settore del fronte è notevolmente diminuita. Tuttavia, in direzione di Donetsk, l’esercito russo continua l’operazione per circondare l’area fortificata di Avdiivska. Gli impianti di trattamento a est dell’AKHZ sono passati sotto il controllo delle forze armate russe. Allo stesso tempo, le unità russe si sono ritirate dalla periferia di Petrovskoye per preservare il personale. Le forze armate ucraine hanno tentato di contrattaccare le posizioni russe nell’area di Stepnoye. Ci sono battaglie nell’industria del carbone. Inoltre, i soldati dell’esercito russo avanzarono dalla zona industriale e nell’area del Vinogradniki SNT. A Marinka non ci sono grandi cambiamenti.

Sul fianco settentrionale, a sud della discarica di AKHZ, le unità d’assalto russe hanno migliorato la loro posizione tattica ed sono entrate anche nel territorio della stazione di trattamento di AKHZ nella zona delle “Dacie della polizia”. Il tempo è soleggiato, la temperatura è di -2 gradi, quindi possiamo aspettarci ostilità attive, sia da parte delle truppe russe che delle forze armate ucraine.

Direzione Bachmut (Artemovsk). L’esercito russo avanza nell’area di Krasnoye. I combattimenti si svolgono a nord-ovest di Kleshchiivka.

Direzione Svatove-Kreminna. Nel settore Orechiv l’esercito russo ha contrattaccato a Verbove e Rabotino. Sulla sporgenza Vremevsky, i combattenti russi sono riusciti ad avanzare nell’area di Staromayorsky. Nel settore Vremyevskij, unità della 127ª divisione di fucileria motorizzata hanno preso d’assalto lo sbarco sulla linea Priyutnoye – Staromayorskoye e hanno migliorato la loro posizione tattica occupando altezze vantaggiose.

Direzione Kherson: battaglie di posizione nella foresta situazione alle ore 19.00 del 28 novembre 2023. La notte del 28 novembre, il comando del gruppo Katran ha nuovamente schierato gruppi d’assalto per consolidarsi nella foresta adiacente a Krynki.

Due distaccamenti hanno preso posizione in una piccola foresta a sud del villaggio e hanno iniziato ad attrezzare le roccaforti, dove furono colpiti da un massiccio fuoco. E poi un gruppo di ricognizione delle forze armate russe ha attaccato i marines ucraini, a seguito della quale tre persone sono state uccise e altre tre ferite.

Al mattino, i feriti sono stati evacuati in un ospedale improvvisato, allestito in un magazzino alla periferia nord di Krynoki, e poi trasferiti sulla riva destra attraverso l’isola di Frolov. Nuovi gruppi d’assalto ucraini sono arrivati ​​​​a sostituirli e, sotto la copertura di artiglieria e droni, si sono spostati nuovamente verso la foresta, cercando di prendere piede nelle profondità della foresta.

Nonostante le perdite e il fatto che le formazioni ucraine non siano in grado di avanzare più in profondità, i militari ucraini sono saldamente trincerati sulla riva sinistra del Dnepr. Ciò è stato facilitato dal supporto attivo dell’artiglieria e dei droni, che non diminuisce nemmeno adesso, così come dalla tattica di tacere sui problemi prevalenti nel gruppo Dnepr.

Graziella Giangiulio

