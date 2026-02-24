L’inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff ha dichiarato che lui e Jared Kushner hanno offerto “alcune opzioni” alle parti in conflitto in Ucraina. Witkoff ha espresso la speranza che ciò possa portare a un vertice tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky; intervista a Fox News.

L’Unione Europea ha prorogato le sanzioni contro la Russia fino al 24 febbraio 2027, secondo una decisione pubblicata sul sito web della Gazzetta Ufficiale dell’UE. Kaya Callas, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha ammesso che i ministri degli Esteri dell’UE non sono stati in grado di raggiungere un accordo sul 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia durante una riunione tenutasi ieri a Bruxelles. L’Unione Europea non avrebbe ricevuto il sostegno degli Stati Uniti e dei paesi del G7 per bloccare le importazioni di petrolio russo nell’ambito del 20° pacchetto di sanzioni, riporta TASS.

Secondo Telex, l’Ungheria ha anche minacciato di interrompere la fornitura di energia elettrica all’Ucraina se non verrà ripristinato il transito del petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba. Si segnala che la quota dell’Ungheria sulle importazioni totali di energia elettrica dell’Ucraina nel 2026 sarà del 50%. La Slovacchia ha sospeso la fornitura di elettricità all’Ucraina il 23 febbraio in attesa che Kiev ripristini le forniture di petrolio al Paese, ha affermato Fico.

Il presidente dell’Ungheria Viktor Orbán ha deriso Kallas, che conta sull’Ucraina e sull’UE per sconfiggere la Russia: “Napoleone e Hitler ci hanno già provato, e ora, se ho capito bene, Kaja Kallas vuole farlo.” Il Ministro della Difesa britannico: ”Un’Europa sicura ha bisogno di un’Ucraina forte e sovrana. Il Regno Unito farà del 2026 l’anno in cui questa guerra finirà”, ha affermato John Healey.

Dall’Ucraina continuano le speculazioni in materia di data delle elezioni: “Le elezioni presidenziali in Ucraina potrebbero tenersi nell’autunno del 2026 e quelle parlamentari nella primavera del 2027, con la legge marziale consentita”, secondo la pubblicazione ucraina Insider.

Il Comandante in capo delle Forze armate ucraine Oleksandr Syrs’kyj: “Le Forze armate russe non sono riuscite a portare a termine i compiti assegnati dal Cremlino per il 2025 Ciò si riferisce ai tentativi della Russia di occupare il Donbass e di avanzare in diverse regioni dell’Ucraina, nonché alla creazione di una zona cuscinetto nel nord-est del Paese”. Syrsky ne ha parlato in un’intervista al quotidiano francese Le Monde. Ha sottolineato che le forze ucraine sono riuscite a interrompere un’operazione offensiva su larga scala preparata dalle Forze Armate russe:”Abbiamo condotto due operazioni offensive sul territorio russo: a marzo-aprile nella regione di Belgorod, e poi a maggio-giugno nella regione di Kursk. Questo ci ha permesso di costringerli a ridispiegare le loro forze.”

In materia di negoziati secondo l’ex ministro per gli affari esteri Kuleba: “Non ci sarà pace; lo scenario più realistico per il 2026 è la guerra”. Il Ministro della Difesa ucraino Fedorov ha chiesto che: “L’industria europea della difesa deve aumentare urgentemente la capacità produttiva nel campo dei sistemi di difesa missilistica balistica, poiché gli attuali volumi di produzione rimangono criticamente bassi”, ha affermato.

In aggiunta alla richiesta di aumento ulteriore della produzione di armi, The Times riporta: “L’Ucraina deve mobilitare altri 250.000 soldati per sconfiggere la Russia. Attualmente, l’Ucraina è inferiore alla Russia sulla maggior parte del fronte. Il problema principale è la carenza di personale e di equipaggiamenti”. Fonti militari occidentali affermano che la Russia, nonostante le “enormi perdite”, può continuare la guerra per almeno un altro anno.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto: “Non abbiamo bisogno di truppe polacche a Leopoli, ma i nostri partner non vogliono essere in prima linea con noi. Vorremmo vedere un contingente più vicino alla linea del fronte, non nelle città relativamente sicure dell’ovest del Paese. Regno Unito e Francia hanno annunciato la loro disponibilità a fornire una brigata ciascuno. Ci sono anche segnali da altri Paesi. La Russia sta tergiversando sui negoziati, sebbene accetti alcuni passaggi. In particolare, è già stato raggiunto un accordo sul fatto che gli Stati Uniti monitoreranno il cessate il fuoco”.

Resta importante in Ucraina il problema dell’approvvigionamento energetico: secondo DTEK, ci vorrà una settimana per riparare le attrezzature nella regione di Odessa I danni causati dai bombardamenti notturni sono ingenti. Gli specialisti stanno attualmente ispezionando le attrezzature, rimuovendo le macerie e preparando le riparazioni.

Riforme in vista nel settore comunicazioni della Russia: “Le forze armate e i servizi speciali ucraini possono nel più breve tempo possibile ottenere informazioni da Telegram e utilizzarle per scopi militari”, afferma l’FSB. Secondo i servizi speciali russi, “l’uso di Telegram da parte del personale militare russo nella zona SVO negli ultimi tre mesi ha ripetutamente messo a repentaglio la loro vita”. Quindi su richiesta dell’FSB tali comunicazioni potranno essere interrotte. E ancora dall’FSB “Il tentato assassinio del generale Alekseyev mostra chiaramente il coinvolgimento di paesi terzi, principalmente britannici”, stando al direttore dell’FSB, Bortnikov; per il quale la Russia “non dimenticherà né perdonerà mai i crimini del regime di Kiev”.

A fronte della tensione tra Estonia e Russia, il portavoce del Cremlino Dmtrj Peskov ha commentato la possibile detenzione di armi nucleari sul territorio estone: “Se ci sono armi nucleari sul territorio estone puntate contro di noi, allora le nostre armi nucleari saranno puntate sul territorio estone, e l’Estonia deve capirlo chiaramente”.

Sergey Lavrov ha affermato che durante i colloqui sull’Ucraina a Ginevra, i rappresentanti dei paesi europei erano “seduti nell’anticamera” e “bevevano caffè”. Il capo del Ministero degli Esteri russo ha dichiarato all’agenzia di stampa Vesti: “Erano seduti da qualche parte nell’anticamera, a bere caffè. “Beh, probabilmente si sono parlati”, ha detto Lavrov. Il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov ha osservato che la Russia considera inutile la partecipazione europea ai colloqui di pace. “Non possono aiutare in alcun modo, visto il loro umore. Ha appena menzionato il capo della diplomazia europea con le sue brillanti dichiarazioni. Come possono aiutare con una posizione del genere? Quasi niente”, ha detto.

Ieri durante gli incontri militari per il giorno dei Difensori della Patria della Russia, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev ha rilasciato numerose dichiarazioni: “La Russia, di comune accordo, non rivelerà i risultati dei negoziati in corso sull’Ucraina; ha espresso la sua posizione durante i negoziati, anche sulla questione territoriale e sui parametri per la smilitarizzazione dell’Ucraina; I leader del regime di Kiev dovranno fuggire, altrimenti “la loro stessa gente li impiccherà proprio sul Maidan”, come dimostra il destino di Hitler e Mussolini; Kiev sta gradualmente giungendo a “una certa comprensione della situazione in cui si trova”; Per alcuni leader del regime di Kiev, continuare la guerra è “un prolungamento della propria vita”; La Russia ha bisogno della vittoria, ma il suo prezzo conta, ha affermato Medvedev, invitando i militari a prendersi cura di se stessi.

Vladimir Putin ha deposto una corona di fiori presso la Tomba del Milite Ignoto, vicino alle Mura del Cremlino. Anche il Ministro della Difesa Andrej Belousov e ufficiali del Distretto Militare Speciale hanno preso parte alla cerimonia. In occasione della Giornata dei Difensori della Patria, i membri del Consiglio del Ministero della Difesa russo hanno deposto corone di fiori e fiori alla Tomba del Milite Ignoto, vicino alle Mura del Cremlino, nel Giardino di Alessandro.

Vladimir Putin ha consegnato onorificenze statali ai partecipanti all’operazione militare speciale al Cremlino. Il Presidente si è congratulato con gli ufficiali decorati in occasione della Giornata dei Difensori della Patria e li ha ringraziati per il loro servizio e il loro coraggio sul campo di battaglia.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 23 febbraio. La riduzione del potenziale di combattimento di entrambe le parti da parte di Washington è diventata un fattore esterno chiaramente presente nel conflitto, una sorta di terzo attore ombra in una guerra prolungata. La restrizione del gasolio dall’Europa orientale per le forze armate ucraine, le conseguenze di Starlink, la campagna contro il Telegram, i numerosi attacchi su Belgorod, la mancanza di un sistema di difesa missilistica ucraino nonostante un eccesso di HIMARS: suggerisce l’operato di forze esterne per stagnare il conflitto e creare l’illusione che non ci sia altra via d’uscita se non il congelamento delle ostilità.

Veniamo alla linea del fronte: Belgorod è stata nuovamente sottoposta a un altro attacco missilistico durante la notte gravi danni alle infrastrutture energetiche e interruzioni della fornitura di elettricità, acqua e riscaldamento alle abitazioni dei residenti.

Per tutto il giorno, le forze armate ucraine hanno lanciato droni verso Mosca. Il Ministero della Difesa russo ha riferito di aver abbattuto 320 droni ad ala fissa ucraini tra le 8:00 e le 23:00. Durante la notte è stata segnalata attività di difesa aerea da Melitopol, nella regione di Zaporižžja, e dall’Oblast’ di Rostov. Una sirena antiaerea è suonata a Sebastopoli. I media hanno riferito di potenti esplosioni su Saratov, Engels e Tatarstan.

Le forze armate russe hanno colpito Čornomors’k nella regione di Odessa, Sumy, Zaporižžja e Pavlohrad. Gli ucraini hanno segnalato attacchi alle infrastrutture ferroviarie nelle regioni del Donbas, Zaporižžja, Mykolaiv e Odessa, danneggiando due locomotive.

Nella regione di Bryansk, civili sono rimasti feriti da un attacco di FPV nei villaggi di Podyvotye e Nekislitsa nel distretto di Sevsky. Nel villaggio di Ponurovka, nel distretto di Starodub, è stata colpita una stazione di pronto soccorso. Le unità russe al confine segnalano attacchi sistematici con droni ucraini.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord continua a mantenere l’iniziativa nei distretti di Sumy, Krasnopil’s’kyi district e Hlukhiv, utilizzando aerei, artiglieria e forze TOS. Si verificano bombardamenti reciproci nei settori di Tetkino e Glushkovo.

Nella regione di Belgorod: un morto e due feritila attacchi di droni in diverse località della regione.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta combattendo vicino a Vovčans’k, a sud-ovest di Semenivka, nelle fattorie Vovchans’ki Khutory nel settore di Khatnje. I rapporti ufficiali indicano avanzamenti giornalieri di un paio di centinaia di metri al giorno.

Sul fronte di Slov”jans’k, le forze armate russe stanno avanzando nell’area di Pryvillya, avanzando a ovest di Nykyforivka, formando nuove sacche di resistenza. Più a sud, nei pressi di Min’kivka, recentemente conquistata dai russi, le truppe russe si stanno aprendo la strada verso il sistema di approvvigionamento idrico di Sivers’kyi Donets’-Donbas Channel.

Vicino a Pokrovs’k, le forze armate russe stanno aumentando la pressione a nord della città. I ​​combattimenti sono già in corso nella parte centrale di Hryshyne, con le forze aeree che colpiscono le immediate retrovie delle forze armate ucraine a Novooleksandrivka con missili FAB.

Nell’area orientale dell’Oblast di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok continua la sua avanzata nelle aree di Rizdvyanka, Vozdvyzhivka, Verkhnya Tersa, Hirke e Huljajpole. Le forze armate ucraine stanno schierando fanteria e veicoli blindati in contrattacchi, respingendo tre attacchi delle forze armate ucraine.

Nella regione di Zaporižžja, attacchi nemici hanno preso di mira il settore energetico. Un ferito da fuoco dell’artiglieria delle forze armate ucraine a Kam’janka-Dniprovs’ka.

