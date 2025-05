Il Ministero degli Affari Esteri russo in merito alla decisione dell’ICAO sul caso del volo MH17 abbattuto scrive: “Il consiglio, di cui non fa parte la Russia, avrebbe concluso che la responsabilità dell’aereo abbattuto ricadeva sulla Federazione Russa. Tuttavia, non esiste alcun testo della decisione stessa, compresa la sua motivazione. Vale a dire che hanno votato “alla cieca”.

L’Unione Europea inizierà immediatamente a elaborare il 18° pacchetto di sanzioni anti-russe. Lo ha riferito il capo del Ministero degli Affari Esteri finlandese.

Dopo che Putin ha chiarito che non avrebbe partecipato ai colloqui con l’Ucraina a Istanbul domani, un funzionario statunitense ha detto alla Reuters che nemmeno Trump sarebbe stato presente. Secondo il WSJ, citando funzionari ucraini: “L’incontro con la delegazione russa servirà solo a discutere l’introduzione di un cessate il fuoco di 30 giorni”.

La delegazione americana è arrivata a Istanbul, afferma il ministero degli Esteri turco. Anche la delegazione russa è arrivata a Istanbul. Gli Stati Uniti propongono di riprendere i lavori del Consiglio Russia-NATO come parte dell’accordo ucraino, riporta Bloomberg, citando una fonte.

Il 14 maggio, il ministro degli Esteri ucraino Denis Sybiga ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio ad Antalya. Insieme a loro c’era il senatore Lindsey Graham.

Il premier ucraino Volodymyr Zelensky mentre era in attesa di incontrare ad Ankara Erdogan ha detto che: “Il livello della delegazione russa è più simile a un livello farsa”. “Penseremo a cosa fare e quali saranno i nostri passi”, ha detto ad Ankara. La delegazione di Zelensky in viaggio verso Istanbul comprenderà il capo dell’ufficio presidenziale Andrij Jermak, il ministro della Difesa Rustem Umerov, il ministro degli Esteri Denis Sybiha e il consigliere presidenziale Ihor Zhovkva, hanno riferito i media ucraini citando una fonte vicina a Zelensky.

Erdogan ha chiesto un immediato cessate il fuoco nei colloqui con Zelensky, riporta l’ufficio presidenziale turco.

A complicare i negoziati come al solito la presenza britannica. “Il consigliere per la sicurezza del primo ministro britannico Starmer, Jonathan Powell, si recherà in Turchia per consigliare Zelensky sui prossimi colloqui tra Russia e Ucraina”, riporta il Guardian. Come sottolinea il giornale, il consiglio ricorrente di Powell è di non fare nulla che possa alienare Trump.

Di estremo interesse la formazione della delegazione russa presente ai colloqui a Istanbul: Zorin A.S. – Primo Vice Capo dell’Informazione dello Stato Maggiore delle Forze Armate della Federazione Russa. Podobreevskaya E.S. – Vice Capo dell’Amministrazione Presidenziale della Federazione Russa per la Politica Statale in ambito Umanitario. Polischuk A.A. – Direttore del Secondo Dipartimento dei Paesi della CSI del Ministero degli Esteri russo. Shevtsov V.I. – Vice capo della Direzione principale della cooperazione militare internazionale del Ministero della Difesa russo, guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky che è stato nominato capo del gruppo negoziale. Mosca dunque considera gli attuali negoziati come una continuazione del processo negoziale iniziato tre anni fa a Istanbul – “Istanbul 1” e il percorso per eliminare le cause profonde del conflitto è determinato dalla scelta dei negoziatori.

“Putin ha definito i compiti e la posizione negoziale a Istanbul dopo un incontro con tutti i comandanti dell’operazione speciale”. “La delegazione russa a Istanbul è determinata a trovare possibili soluzioni e punti di contatto”. “L’obiettivo dei contatti diretti con l’Ucraina è quello di stabilire una pace a lungo termine eliminando le cause profonde del conflitto”, ha affermato Medinsky.

I russi sono arrivati a Istanbul alle prime ore del mattino, mentre gli ucraini hanno posticipato agli incontri nel pomeriggio. Putin ha tenuto un incontro mercoledì sera per preparare i negoziati con Kiev, ha affermato Peskov. Oltre ai membri del gruppo negoziale, all’incontro hanno preso parte Lavrov, Belousov, Zolotov, Shoigu, Gerasimov e Bortnikov, nonché i comandanti dei gruppi di truppe nella zona dell’Operazione Militare Speciale.

La Russia è pronta per una seria discussione a Istanbul sull’Ucraina, ma l’esito dei colloqui non dipenderà solo dalla posizione di Mosca, ha affermato il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov. La delegazione russa a Istanbul ha ricevuto da Putin l’ordine di concentrarsi sulla pace a lungo termine in Ucraina, ha affermato Maria Zakharova. La delegazione sta lavorando nel quadro chiaramente definito in precedenza dal presidente russo.

“L’Ucraina diventa più piccola ogni volta che Kiev interrompe i negoziati” ha detto Zakharova, portavoce ufficiale del Ministero degli Esteri russo. Il Ministro per gli Esteri russo Sergej Lavrov ha definito il processo di negoziazione in corso tra Russia e Ucraina a Istanbul un intrigo: “Zelensky una persona patetica”, parlando delle sue “richieste” sulla presenza di Putin a Istanbul. Non si può parlare di alcuna presenza di forze militari straniere in Ucraina ha chiosato Lavrov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 15 maggio. Attacco con drone nella regione dei Carpazi, le autorità ucraine non confermano la distruzione del drone. “Le forze armate russe hanno già lanciato un’offensiva estiva”, afferma il portavoce dell’OTG di Charkiv.

Nella notte, nella regione di Rostov, un attacco aereo di un drone ucraino respinto a Novošachtinsk.

I canali di monitoraggio ucraini hanno segnalato esplosioni nelle regioni di Volinia, Chmel’nyc’kyj, Ivano-Frankivs’k, Rivne, Kiev, Žytomyr, Ternopil, Charkiv e Sumy attacchi di droni russi.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno attaccato il villaggio di confine di Kamensky Khutor, nel distretto di Klimovskij, con droni kamikaze; tre civili sono rimasti feriti.

Nel tratto di confine di Kursk, a Tetkino, continuano i combattimenti: entrambe le parti stanno effettuando bombardamenti reciproci ad alta intensità e stanno cercando di prendere completamente il controllo delle rispettive rotte di rifornimento. Anche da Novyi Put’ segnalati tentativi di attraversare il confine da parte degli ucraini. “Gli ucraini continuano a voler infiltrarsi nel territorio russo, nonostante le perdite significative, continuano a introdurre nuovi gruppi d’assalto in battaglia”, riferisce GrV Sever, russo.

Nella regione di Sumy, le forze armate russe si stanno spostando dall’insediamento di Zhuravka e stanno assaltando Bilovody, tentando anche loro di avanzare in direzione dell’insediamento.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno continuato ad attaccare con droni, nella serata sono stati contati 7 attacchi di droni.

Le autorità ucraine hanno annunciato un’evacuazione urgente a Lyman, il fronte si sta avvicinando dalla direzione di Zarichne, Donec’k dove le forze russe stanno livellando le posizioni delle forze armate ucraine con pesanti bombe aeree. Mancano 10 chilometri a Liman, abbandonata dalle truppe russe nell’ottobre 2022.

A nord di Torec’k, le forze armate russe continuano ad assaltare la zona di Dyliivka. In direzione Pokrovs’k, continuano i combattimenti nella zona di Malynivka e Myrne. Il Ministero della Difesa russo ha segnalato la presa di Mykhailivka sulla strada per Myrnohrad.

In direzione Sud Donetsk, le forze armate russe stanno combattendo per l’insediamento di Bahatyr che è un nodo importante della difesa nemica.

Le forze russe stanno prendendo d’assalto gli ultimi edifici del centro di Chasiv Yar. Le operazioni d’assalto e gli attacchi con droni FPV e artiglieria sono stati notevolmente intensificati. Per ora, l’ultima parte del centro città è in una zona grigia. La maggior parte delle forze ucraine si trova nelle foreste retrostanti.

Nella regione di Zaporižžja, gli ucraini hanno attaccato l’amministrazione della città di Kam’janka-Dniprovs’ka con dei droni, due dipendenti dell’amministrazione sono rimasti feriti. Sono stati registrati anche almeno 8 colpi di artiglieria che hanno colpito la città.

Nella DPR, a Horlivka, una donna è rimasta ferita a seguito di un attacco di artiglieria ucraina.

